Власти Москвы рассказали о борьбе с фиктивной вакцинацией

В Москве зафиксированы случаи фиктивной вакцинации, но они единичные, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, власти стараются минимизировать количество таких случаев, для этого в прививочных пунктах организованы системы контроля, передает РИА «Новости».

«Действительно, как бы нам ни хотелось фиктивную вакцинацию свести к нулю, она, конечно, есть. Никаких объективных данных по этому поводу нет и быть не может. Мы постарались, по максимуму, что касается организации пунктов вакцинации в городе, сделать так, чтобы это было сделать практически невозможно... Случаи есть, но, я думаю, что это более единичные, чем массовые», – сказала Ракова.

Она добавила, что во всех прививочных пунктах работают сотрудники МФЦ, которые вносят данные о человеке, сверяют его фото, контролируют подлинность документов и следят за процессом вакцинации. Кроме того, по словам Раковой, все пункты оснащены системами видеонаблюдения, за которыми следят специально обученные сотрудники.

«У нас был ряд подозрений по тому, что недобросовестно проходит этот процесс, мы их незамедлительно передали в правоохранительные органы и вместе с ними ведем такую работу. И сразу же сообщили эту информацию по сети», – отметила заммэра.

Также Ракова заявила, что сложно понять людей, отказывающихся от вакцинации против коронавируса, поскольку вирус постоянно мутирует, при этом вакцина прошла все необходимые клинические испытания.

«Еще год назад я бы как-то могла понять сомнения людей – новая вакцина, только вошла в гражданский оборот, количество привитых измеряется сотнями, в принципе, штамм закончится и эпидемия – и все будет хорошо. Сейчас мне сложно понять людей: мы видим, что вирус мутирует, мутирует быстро, одна волна сменяет другую волну. При этом вакцина прошла все необходимые клинические испытания по самым высоким международным стандартам – не только у нас, но и за рубежом», – сказала она.

В ноябре сообщалось, что правоохранительные органы за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса.

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