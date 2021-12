Сотрудника Северо-Западного таможенного управления задержали за взятку Защита экс-министра Абызова обжаловала продление ареста 25 декабря 2021, 16:50 Текст: Вера Басилая

Адвокат экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова обжаловал продление срока его ареста, ранее Мосгорсуд оставил обвиняемого в коррупции под стражей до 25 марта. «Обжаловали постановление о продлении срока (меры пресечения в виде заключения под стражу)», – приводит РИА «Новости» слова адвоката Александра Асниса. Он также уточнил, что жалоба в суде зарегистрирована, одна дата рассмотрения пока не назначена. В минувшую среду он говорил, что Мосгорсуд продлил до 25 марта арест Абызову, обвиняемому в коррупционных преступлениях и попавшему в СИЗО в конце марта 2019 года. Ранее суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение районного суда о взыскании с экс-министра открытого правительства России Михаила Абызова и пяти компаний 32,5 млрд рублей, отклонив жалобы адвокатов на приговор. До этого Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 млрд рублей. Деньги должны быть обращены в доход государства. Прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Напомним, в августе Следственный комитет завершил расследование дела в отношении Абызова. В сентябре прокурор в ходе заседания суда сообщил, что Абызов в 2015 году незаконно владел минимум 70 компаниями в Эстонии. Всего соучастниками бывшего министра стали 15 человек. Четверо из них – Владимир Ниязов, Сергей Столяров, Андрей Титоренко и Константин Тян находятся в международном розыске. Суд уже арестовал два дома Абызова, три квартиры и другую недвижимость, а также 437 млн рублей.

Эксперт: Для защиты Калининграда Москва должна ввести санкции против Литвы 24 декабря 2021, 18:55

Фото: Imago/Team2/Reuters

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Россия остается главным торговым партнером Литвы, и Москва могла бы использовать ссору Вильнюса и Пекина себе на пользу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Василий Кашин. Ранее стало известно, что ряд крупных немецких производств могут уйти из Литвы из-за прекращения импорта комплектующих из Китая. «Если Китай будет жестко давить на своих партнеров в Германии, то немецкие концерны уйдут из Литвы. Предотвратить это явно опасное для экономики прибалтийской страны событие может только вмешательство какого-то сильного игрока, например Евросоюза. Но пока от ЕС нет никакой реакции», – сказал эксперт-китаист Василий Кашин. По его мнению, для России имело бы смысл применить стратегию, аналогичную китайской, в ответ на угрозы Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии. Такие действия позволили бы защитить снабжение Калининградской области, полагает Кашин. «До сих пор Россия только занималась снижением своей зависимости от портов прибалтийских стран, никаких санкций, подобных китайским, она не вводила. Но для ответа по ситуации с Белоруссией и Калининградом Москве, может быть, имело бы смысл даже скоординироваться с Пекином в русле санкционного давления на Литву», – считает эксперт. Ранее литовское издание 15min сообщило, что прекращение китайского импорта в Литву может вынудить немецких инвесторов закрыть заводы в Прибалтике, если не будет найдено «конструктивное решение для восстановления литовско-китайских экономических отношений». Немецкие автомобильные компании Hella и Continental имеют заводы в Каунасской свободной экономической зоне. По данным литовского министерства экономики, Германия является четвертым по величине инвестором в Литве с прямыми инвестициями в размере 1,45 млрд евро. Как указали руководители Немецко-Балтийской торговой палаты Кястутис Багдонавичюс и Флориан Шредерис в письме литовскому правительству, компании, работающие с лазерами, автомобильными деталями и другими высокотехнологичными секторами, сталкиваются с большими проблемами. Ранее министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В России заявили, что это может затронуть обеспечение Калининградской области, и Москва не оставит ситуацию без внимания. Политолог Александр Носович рассказывал газете ВЗГЛЯД, что если Москва вдруг вычеркнет Литву из своей электронной системы таможенного декларирования, как это сделал Китай, то по Литве будет нанесен сильнейший удар. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой ситуации. Танцующую полуобнаженную учительницу в Татарстане сняли на видео 24 декабря 2021, 23:20 Текст: Алексей Дегтярев

Одна из школьных преподавательниц в Елабуге сплясала на сцене в полуобнаженном виде, это сняли на видео, сейчас учительницу уже уволили, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Видеозапись распространилась в родительских чатах, сама дискотека была в местном заведении «Старый город», пишет Inkazan. Женщина вышла на сцену под песню «Пошла жара», начала танцевать и скинула платье в толпу. Она работала в одной из местных школ. Ролик попал к прокуратуре, после этого педагог была уволена. Ранее на Сахалине учительница с учениками восьмого класса якобы сыграла в игру «Камень, ножницы, бумага» на раздевание. Преподавательницу уволили. МИД направил ноту протеста Украине в связи с терактом возле консульства во Львове 24 декабря 2021, 19:07

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Теракт против российского генконсульства во Львове стал следствием разжигания ненависти и вражды к России на Украине, по данному случаю Россия направила ноту в региональное представительство украинского МИДа, говорится в заявлении российского дипведомства. В министерстве указали, что в пятницу, в 02.30 ночи по местному времени неизвестный бросил в направлении входа на территорию российского генконсульства бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения, но никто из сотрудников не пострадал. «По данному случаю Генеральное консульство России направило ноту в региональное Представительство МИД Украины и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львове с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных. Аналогичная нота Посольства России в Киеве направлена в МИД Украины», – говорится в заявлении дипведомства. Также сообщается, что в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств. «Рассчитываем, что украинские власти предпримут необходимые шаги по выполнению своих международно-правовых обязательств, выявлению и привлечению к ответственности виновных и предоставят гарантии неповторения подобных инцидентов. Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения», – подчеркнули в российском МИДе. В марте 2020 года российский СК возбудил уголовное дело по факту нападения радикалов на российское посольство в Киеве 14 марта, когда в здание диппредставительства выстрелили из ракетницы. В Британии заявили о национальной катастрофе из-за подорожавшего газа 25 декабря 2021, 11:00

Фото: REUTERS/Paul Hackett

Текст: Кристина Цыцура

Руководители нескольких британских компаний обратились к правительству с просьбой принять меры из-за роста стоимости топлива, который ставит работу предприятий страны под угрозу. Британские эксперты считают, что сырье дорожает якобы из-за того, что «Россия не наращивает поставки в Европу», сообщает The Telegraph. «Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели», – заявил исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон изданию, передает РИА «Новости». По данным аналитика Investec Мартина Янга, вероятен взлет тарифов на электричество до 56%. Уже сейчас среднее домохозяйство в Великобритании тратит на эти нужды 1277 фунтов стерлингов в год (124 тыс. рублей), а апреле 2022 года сумма этих расходов вырастет еще до 2000 фунтов, или 195 тыс. рублей. Представитель компании EDF Филипп Коммаре назвал нынешнюю ситуацию в экономике критической. Он отмечается, что это только начало и обстановка в дальнейшем лишь ухудшится. Несмотря на попытки поставщиков оказать поддержку потребителям, проблемы, с которым сталкивается отрасль, стали слишком большими, предупредил эксперт. В начале декабря сообщалось о банкротстве из-за высоких цен на газ энергетической британской компании Zog Energy Limited, которая снабжала газом и электричеством 11,7 тыс. потребителей. Всего же в 2021 году в Британии из-за стоимости голубого топлива обанкротились уже 27 энергокомпаний. Ранее сообщалось, что в Британии упрекнули Газпром в желании зарабатывать на продаже газа. По данным британских СМИ, российская компания стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, говорил руководитель газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торрес Диас. Он считает, что Газпром нашел баланс «в процессе продажи максимально возможного количества газа таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены». На Украине предсказали «большую сделку» России и США 25 декабря 2021, 02:36 Текст: Алексей Дегтярев

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве была предтечей «большой сделки» между сторонами, заявил лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев. «Я думаю, мы накануне большой сделки. Для меня было очевидно, а после встречи Путина и Байдена в Женеве это стало еще более ясно. Когда из пакета санкций который должен был принять сенат, выпал «Северный поток – 2», секторальные и финансовые санкции против РФ, а также фамилии, по которым должны были применить персональные американские санкции», – сказал политик в эфире телеканала «НАШ». По его словам, дипломаты «сработали кулуарно» и «достигнуты все договоренности», а теперь необходимо сделать так, чтобы люди в США, Европе, на Украине и в России приняли эти договоренности. «При этом ситуация должна быть победной и для Байдена, и для Путина», – подчеркнул он. По его словам, Третья мировая война невозможна в ближайшее время, поскольку она предполагает обмен ядерными ударами. «Ну, это конец человечества, это конец жизни на планете Земля. Ядерное оружие все имеют как для сдерживания», – добавил Мураев. Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Миллиардер из России подарил себе концерт украинской рок-звезды на Новый год 24 декабря 2021, 22:09 Текст: Алексей Дегтярев

Вокалист украинской группы «Океан Эльзы» и украинский политик Святослав Вакарчук намерен выступить на новогоднюю ночь на закрытой вечеринке у миллиардера Юрия Шефлера, известного своим бизнесом в производстве алкогольных напитков. За свое новогоднее выступление Вакарук якобы получит 220 тыс. евро (18,3 млн рублей или 6,7 млн гривен), пишет «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники. Также к организации вечеринки якобы причастна «Мисс Россия» и «Мисс Мира-2008» Ксения Суханова, утверждает издание. Сама вечеринка пройдет на латвийском курорте в Юрмале, якобы прямо дома у Шефлера. Напомним, Шефлер владеет группой S.P.I. International, которая производит водку различных брендов. В 2020 году после многолетних лет тяжб Верховный суд Нидерландов признал водочный бренд «Столичная» российским, а не частным. В 1997 году, наряду с другими известными советскими марками, «Столичную» выкупил бизнесмен Юрий Шефлер, Россия же через специально созданную компанию «Союзплодоимпорт» пыталась заявить свои права на эту водку как доставшиеся по наследству от СССР. Святослав Вакарчук основал украинскую политическую партию «Голос». В 2020 году Вакарчук отказался от кресла парламентария Верховной рады. Деревянко объяснил приостановку работы в театре 24 декабря 2021, 22:30

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российский актер Павел Деревянко прекратил работать над единственным спектаклем «Рогоносец» в театре Моссовета, сам артист объяснил уход с работы сильной усталостью. «Я просто устал от этой роли, «Рогоносец» – невероятно энергозатратный спектакль, поэтому больше мы играть его не будем. Есть еще «Дядя Ваня» и «Три сестры», но они сейчас пока не идут», – заявил Деревянко StarHit. Он подчеркнул, что пока никуда не уходит из театра. Отмечается, что «Рогоносец» – единственная в последние три года постановка, в которой Деревянко был задействован на постоянной основе. В сентябре Павел Деревянко получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Кинотавр» за триллер «Подельники». В офисе Зеленского рассказали о безуспешной попытке Зеленского дозвониться Путину 25 декабря 2021, 04:31 Текст: Алексей Дегтярев

Украинский лидер Владимир Зеленский однажды пытался дозвониться до российского коллеги Владимира Путина в этом году, но не преуспел, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», – сказал Ермак в интервью изданию «Фокус». Он добавил, что как только будет уверенность в том, что президент России «готов разговаривать», а также будет «предмет для разговора», тогда диалог и состоится. Также Ермак отметил, что Зеленский всегда готов к встрече с Путиным. Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что его украинский коллега после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков. До этого Зеленский заявлял, что может быть разработан новый формат прямых переговоров по Донбассу с Путиным. В США выходит американская версия «Иронии судьбы» 25 декабря 2021, 00:53

Фото: Netflix

Текст: Алексей Дегтярев

Стриминговый сервис Netflix к новогодним праздникам покажет собственную версию советской картины «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщают СМИ. Фильм в новой итерации получил название «About Fate» («О судьбе»), он выйдет на онлайн-платформе 31 декабря, передает «Комсомольская правда». Роль Жени Лукашина исполнил Томас Манн, также ранее игравший в сериале «Фарго» от того же сервиса. При этом в новой картине Лукашину 30, а не 40 лет. Роль Нади исполнила Эмма Робертс («Американская история ужасов», «Мы – Миллеры»). Ипполита же сыграл британский актер китайского происхождения Льюис Тан. Роль же Гали исполнила американка Бритт Робертсон («Под куполом», «Земля будущего»). Ранее режиссер фильма Марюс Вайсберг рассказал изданию Daily Storm о деталях съемок картины. По словам Вайсберга, фильм получился веселым и душевным. Съемки проходили в Бостоне и длились всего 28 дней. Из-за пандемии съемочная группа была занята лишь пять дней в неделю. Режиссер вспомнил один забавный случай. Он касался съемок драки между Ипполитом и Женей Лукашиным. Последний должен был от сильного удара перелететь через огромный торт, который был в единственном экземпляре. В этот момент все, затаив дыхание, в полной тишине ждали окончания съемок дубля. «Это одна из таких напряженных и очень веселых ситуаций – мы все полностью зависели от нашего главного актера. Как у него с координацией, никто до конца не понимал. Делали ставки, как я потом выяснил», – поделился режиссер. Отмечается, что фильм будет представлен сначала в Берлине. Напомним, актриса Лия Ахеджакова в резких выражениях отвечала на вопрос о том, как относится к съемкам англоязычной версии картины «Ирония судьбы» с участием голливудских актеров. МС-21 с крылом из российских материалов выполнил первый полет 25 декабря 2021, 07:51

Фото: Пресс-служба Корпорации "Иркут"/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российский гражданский самолет МС-21 с российским композитным крылом провел свой первый полет, сообщил Ростех. «Сегодня самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полет. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала компании «Иркут», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС. Полет прошел в штатном режиме, добавили в Ростехе. Ранее в пятницу была завершена летная сертификационная программа по МС-21. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что самолет в ближайшее время получит сертификат. Напомним, 16 декабря сообщалось, что МС-21 впервые приземлился в гражданском аэропорту в рамках контрольных испытаний. Экипаж МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера. Авиалайнер преодолел более 4 тыс. километров. Перелет прошел без замечаний. Качиньский усмотрел в желании Германии федерализировать ЕС признаки «Четвертого рейха» 24 декабря 2021, 21:39

Фото: Krystian Dobuszynski/Zuma/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о наличии признаков строительства «Четвертого рейха» в желании Германии федерализировать Евросоюз. Он прокомментировал часть коалиционного соглашения ФРГ, где идет речь о желании расширить ЕС в «федеральное европейское государство». Качиньский заявил изданию Gazeta Polska Codziennie, что есть страны, которые «не в восторге от перспективы строительства немецкого Четвертого рейха на основе ЕС», передает Euronews. При этом политик пояснил, что термин «Четвертый немецкий рейх» не является чем-то предосудительным, речь идет не о Третьем рейхе, а об отсылке к Первому», то есть к Священной Римской империи. «Я думаю, что он достаточно хорошо отражает направление этих изменений», – сказал Качиньский. Первым рейхом принято называть Священную Римскую империю германской нации, существовавшую с 962 по 1806 год, в которую входили земли Центральной Европы, в том числе часть Италии, Швейцарии, Чехии. Второй рейх – Германская империя, провозглашенная в 1871 году и павшая в 1918 году. Третий – нацистская Германия с 1933 по 1945 год. Напомним, 8 декабря правительство канцлера Олафа Шольца (СПДГ) было приведено к присяге. Напомним, три партии образовали правящую коалицию, таким образом в правительство вошли представители Социал-демократической партии Германии, «Союза-90/Зеленых» и Свободной демократической партии. В ПФР напомнили россиянам о прибавке в 25% к пенсии 25 декабря 2021, 09:46 Текст: Наталья Ануфриева

Жители сел могут получить фиксированную прибавку к пенсии, при этом перерасчет происходит автоматически, напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Право на надбавку в 25% предоставляют при соблюдении трех условий: проживание на селе, стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве и отсутствие оплачиваемой работы, передает РИА «Новости». При подсчете стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Ранее в ПФР напомнили об условиях назначения пенсии в 2022 году. Также президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос об индексации пенсий. На Украине заявили об отсутствии альтернативы российскому газу 25 декабря 2021, 10:43

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Наталья Ануфриева

Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны, признал глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. Витренко заявил украинскому РБК, что «физически судна с LNG (Liquefied natural gas, сжиженный природный газ) в Украину заходить не могут, и даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы», передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что усилий только украинской стороны будет недостаточно – нужно, чтобы к масштабным работам подключилась Польша. Впрочем, компания может начать разработку новых месторождений. Ранее сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%. Facebook оштрафовали на 2 млрд рублей 24 декабря 2021, 18:18

Фото: Daniel Reinhardt/DPA/Picture Alliance/Reuters

Текст: Вера Басилая

Мировой суд в Москве назначил второй оборотный штраф – без малого два миллиарда рублей с Meta (бывший Facebook) за повторное неудаление запрещенной информации, сообщили в пресс-службе Таганского суда столицы. «Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района ... Meta Platforms Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей 5 копеек», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В Роскомнадзоре пояснили, что компании игнорировали многочисленные требования в отношении следующих категорий материалов: разжигающих религиозную рознь, оскорбляющих чувства верующих и (или) направленных на раскол многонационального и многоконфессионального государства;с недостоверной общественно значимой информацией; пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних («зацепинг», «руфинг», совершение умышленной асфиксии); пропагандирующих взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций, а также содержащих признаки героизации террористов;с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ. Наличие упомянутых неудаленных противоправных материалов с запрещённой информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, предусматривает повторное привлечение указанных компаний по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ с наложением оборотных штрафов. Оборотный штраф – самое строгое по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». Ранее Meta, Google и другим платформам назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям. Оборотные штрафы назначаются за повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации. Ранее штраф за аналогичные нарушения 7,2 млрд рублей получила компания Google. Байдена оскорбили во время рождественской телефонной линии 25 декабря 2021, 12:51

Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Текст: Наталья Ануфриева

Президента США Джо Байдена оскорбили во время телефонной линии с детьми, которую первая чета страны проводит в преддверии Рождества по григорианскому календарю. Один из родителей по имени Джаред поприветствовал главу государства и первую леди Джилл Байден: «Я надеюсь, что у вас тоже будет чудесное Рождество. Вперед, Брэндон!». «Вперед, Брэндон! Я согласен», – ответил американский лидер. После он спросил, где живет собеседник, не из штата Орегон ли он, но тот ничего не ответил, передает ТАСС. Белый дом отказался прокомментировать случившееся. Противники Байдена в американских консервативных кругах используют эвфемизм «Вперед, Брэндон! (Let's go Brandon!)» вместо нецензурного ругательства в адрес Байдена. Фраза стала популярной после того, как в октябре болельщики на соревнованиях Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) скандировали ругательство «F***k Joe Biden!» в адрес главы вашингтонской администрации, однако журналисту, бравшему в этот момент интервью у гонщика Брэндона Брауна в прямом эфире, показалось, что толпа скандирует «Let's go Brandon!». С тех пор эта фраза появляется на баннерах и футболках во время акций протеста в местах, где останавливается президент-демократ. Республиканцы используют эти слова в своих выступлениях, а бывший президент Дональд Трамп даже продает товары с этим лозунгом. Напомним, в ноябре рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд.