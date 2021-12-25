Авторы проекта «ОВД-Инфо» сообщили о блокировке сайта

Дробницкий указал на переход США в отношениях с Россией к «дипломатии раздражения»

США понимают, что предложения Москвы по безопасности – это декларация планов России, поэтому хотят вести диалог в закрытом режиме, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее посол США в Москве Джон Салливан призвал к непубличной дипломатии между Москвой и Вашингтоном.

«У властей США вызвала раздражение именно открытая публикация российским МИДом предложений по диалогу, касающемуся безопасности. В случае, если Москва не пойдет на уступки по какому-то из пунктов, Байден вряд ли сможет выйти из этой истории победителем в глазах общественности», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

При этом, по его словам, Вашингтон понимает, что предложения России – это скорее не предложения, а фиксация планов Москвы, которые так или иначе будут реализованы.

«Также в США осознают, что их конкуренция с Россией на множестве международных плацдармов неизбежна. При этом в Белом доме отдают отчет в том, что рано или поздно США уйдут с Украины, как и ранее ушли из Афганистана. И это будет выглядеть как проигрыш Москве», – добавил эксперт.

В то же время США не могут вообще не идти на переговоры с Москвой, поскольку это будет расценено как уступка давлению Москвы. «Кроме того, общественность и влиятельные политические круги в США скажут, что отказ Вашингтона от диалога с Москвой спровоцировал Россию на решительные действия в Восточной Европе», – добавил Дробницкий.

В итоге получается, что у Белого дома сейчас цугцванг, отметил политолог. «Команда Байдена пока не знает, что делать, а потому тянет время вот такими заявлениями посла Салливана, которые не имеют смысловой наполненности. Это можно назвать «дипломатией раздражения», – резюмировал американист.

Накануне американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что на переговорах с Россией по гарантиям безопасности США не пойдут на компромисс в вопросе отношений с союзниками по НАТО.

Салливан также сказал, что есть «давние принципы, которых президент Байден и правительство США придерживались с успехом, поддерживая мир в Европе на протяжении десятилетий», они «являются основой безопасности США». Посол заявил, что «трансатлантические отношения с союзниками по НАТО имеют основополагающее значение для безопасности» США, пишет «Коммерсант».

При этом, по его словам, Москва знает, в отношении каких фундаментальных ценностей США не готовы искать компромиссы. Однако в Вашингтоне «услышали озабоченность» России и «готовы вступить в диалог и дискуссию». Посол надеется, что это будет именно диалог, а не просто требование гарантий. Он заявил, что НАТО и США «будут выражать озабоченность по поводу архитектуры безопасности Европы, которая на протяжении десятилетий по большей части обеспечивала мир», передает ТАСС.

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Он подчеркнул, что Вашингтон «не готов просто взять и подписать» переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности, «тем более один из них адресован не США, а НАТО». США не смогут вести переговоры с Россией касательно предложений Москвы по гарантиям безопасности, оформленным как договор России и НАТО, добавил он.

По его словам, переговоры по гарантиям безопасности могут пройти в рамках двусторонних консультаций с Россией, Совета Россия – НАТО и ОБСЕ. Салливан отметил важность того, что в ОБСЕ входит и Украина. США не исключают, что переговоры приведут к достижению прогресса в обсуждении высказанных Москвой обеспокоенностей, «но это будет улица с двусторонним движением».

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США. При этом Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.

Накануне Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.

«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу»

«В этой связи мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что тут непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» – заявил Путин.

Он поинтересовался, как бы американцы отнеслись к тому, если бы Россия на границе между Канадой и США или на границе с Мексикой поставила ракеты. Он напомнил, что у Мексики и США также были территориальные споры – Техас, Калифорния.

Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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