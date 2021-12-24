В Татарстане предложили выдавать праздничные выплаты пенсионерам по QR-кодам

Мэр Елабуги Рустем Нуриев высказался о не привитых от коронавируса пенсионерах. По мнению градоначальника, перед тем как раздавать пенсионерам выплаты по случаям различных праздников, следует проверять у них QR-коды, сообщили местные СМИ.

«Вот нам надо было, конечно, когда мы раздаем [деньги] на 9 Мая или День пожилых людей, спрашивать сразу QR-коды. Я не постеснялся бы. Человек должен быть ответственным. Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный прием, меня заражает. Я не заболею, потому что привитый, но я носитель, прихожу туда, где сидит непривитый человек без антител, заражаю его. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер – это враг настоящий», – цитирует Нуриева «Вечерняя Казань».

Помимо этого, Нуриев высказал негативное мнение в адрес граждан, госпитализированных с коронавирусом, ранее не прививавшимся от него.

«Больница не может заниматься своими плановыми вещами, потому что 9000 человек считают, что им все равно скоро в мир иной уходить и пусть все хоть синем пламенем горит», – приводит слова Нуриева издание.

Помимо этого, чиновник выразил точку зрения, согласно которой управляющим компаниям следует перестать обслуживать непривитых жильцов.

Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

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