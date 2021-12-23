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Минздрав назвал число зарезервированных для коронавирусных больных коек
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На текущий момент в российских госпиталях более 180 тыс. коек остаются перепрофилированными для коронавирусных больных, заявили в Минздраве.
«На сегодняшний день в ковидных госпиталях перепрофилированными остаются 183 тысячи коек с учетом необходимого резерва», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там отметили, что в период новых пиковых загрузок разворачивали до 303 тыс. коек.
«В периоды снижения числа активных случаев мы оперативно переводим коечный фонд под оказание медицинской помощи по их основному профилю, таким образом оперативно восстанавливая объемы оказания плановой помощи», – заключили в министерстве.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что нужно обязательно пройти вакцинацию и ревакцинацию перед новогодними праздниками, чтобы избежать рисков оказаться на больничной койке.
Онколог: Коронавирус может отнять у переболевшего 20 лет жизни
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COVID-19 вызывает непредсказуемые осложнения: у одного он вызовет сердечно-сосудистое заболевание, у другого – онкологию, а у кого-то отнимет 20 лет жизни, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
«Коронавирус – это коварное и непредсказуемое заболевание, которое вызывает различные осложнения. Насколько именно оно сокращает жизнь, сказать трудно. У разных людей по-разному: у одного сердечно-сосудистое заболевание, у другого онкология, у кого-то коронавирус отнимет 20 лет жизни, а кто-то сразу умрет. Необходимы проспективные многоцентровые исследования (когда за людьми, получаемыми препарарт, наблюдают), чтобы делать заключения на этот счет», - заявил газете ВЗГЛЯД на встрече со студентами медицинского факультета «Синергии» член Совета Федерации, заслуженный врач РФ, детский хирург и онколог Владимир Круглый.
COVID-19 «сжирает» 10 лет жизни человека, если он перенес его в тяжелой форме, заявила ранее в эфире «Вести» доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.
«Наверное, мне бы дали как минимум Нобелевскую премию, если бы я знал, когда и с помощью чего мы победим коронавирус. Но на сегодняшний день только вакцинация дает человечеству надежду на то, что пандемия закончится. При этом очень важно разрабатывать новые лекарства для профилактики и для лечения коронавируса», - заключил Круглый.
Конспирологи сказали, чего ждать после ковид-паспортов
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Лагеря для невакцинированных, переход на новые деньги и более суровые ограничения – эти и другие предположения сделали сторонники теорий заговора и конспирологии в сети Reddit, обсуждая, чего стоит ждать вслед за введением ковид-паспортов в различных странах мира.
«Что говорят теоретики-конспирологи о том, что будет после вакцинных паспортов? Я бы хотел подготовиться, так как они пока все говорили правильно», – написал один из пользователей и получил в ответ целый набор предсказаний.
«Будут более высокие налоги для невакцинированнных», – ответил jesusjuice44. «Аналитики сказали бы, что скоро появятся лагеря [для невакцинированных]», – отметил пользователь Reddit SuperSmashBeers.
С ним согласился sheashou, при этом он предположил, что такие лагеря «будут называться как-то более приемлемо, например, «медицинские карантинные учреждения», чтобы изолировать людей, угрожающих здоровью общества». «Скоро они сделают это законным в Нью-Йорке. Там вас смогут задержать на три дня, если сочтут такой угрозой», – пишет он.
Пользователь, под ником thisistheperfectname, считает, что прогнозы уже начали сбываться. «Австралия уже в лагерях», – ответил он.
SurburbanCowboy полагает, что после паспортов вакцинации появятся «социальные рейтинги», которые будут определять, «где вы можете путешествовать и делать покупки».
«Какой-то имплантированный чип или метка. Никто не сможет покупать, продавать, путешествовать или работать, не зарегистрировавшись в этой системе идентификации «вакцины». И это может даже стать законом в соответствии с глобальным договором для всех наций», – поддержал его TheOrganDonor.
Такой же теории придерживается Dopp3lGang3r, который написал, что «это будет связано с вашим счетом в цифровой валюте в банке – CBDC (Central Bank Digital Currency – цифровая валюта Центрального банка, прим. ВЗГЛЯД), так как наши текущие валюты потеряют всякую ценность и обнулятся».
«У вас будет социальный кредитный рейтинг. Они покончат с наличными деньгами (потому что через них передается COVID) и заменят их цифровой валютой. Это будет общество блок-постов, ограничения будут жестче, чем при COVID, все во имя сохранения климата. При этом элита продолжит летать на самолетах для обсуждения этого. А вам, чтобы остановить изменение климата, будет запрещено путешествовать, покупать то, что вы хотите, и есть красное мясо», – написал пользователь Reddit под ником the_shit_I_say.
Swish18 тоже считает, что «история с COVID выдыхается, а на смену ей придут климатические ограничения». «В этом и заключается суть «Великой перезагрузки», – пишет WrathOfPaul84. – Вопрос в том, удастся ли им сделать это повсеместно. Я видел, как это сделано в Нью-Йорке, но не могу представить, что это сделает Оклахома». По его мнению, необходимо ходить на выборы и голосовать против плохих политиков от обеих партий.
Но пользователь beyondthebarricade полагает, что «традиционного голосования не будет из-за ковида, теперь только по почте».
В Институте психологии РАН считают, что в ситуации пандемии и ограничений люди теряют ощущение контроля над происходящим, поэтому компенсируют это поиском конспирологических объяснений.
Врач назвал «внезапный» симптом омикрон-штамма коронавируса
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Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал характерные симптомы омикрон-штамма коронавируса, одним из признаков является сильная головная боль.
«У «омикрона» самый характерный симптом – это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил», – пояснил Болибок в беседе с порталом URA.RU.
Медик подчеркнул, что для всех вариантов COVID-19 описано более 70 симптомов, что становится проблемой для точного определении штамма у больных.
«Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма «визитная карточка» была – потеря обоняния, на «Дельте» тоже встречается, но гораздо реже», – объяснил врач.
Болибок также привел слова коллег из стран с большим количеством случаев заражения омикрон-штаммом, которые утверждают, что при этой вариации коронавируса потеря обоняния «встречается очень редко».
Ранее британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
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Минздрав назвал главные симптомы штамма «омикрон»
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Першение в горле, субфебрильная лихорадка с невысокой температурой, мышечные боли (миалгия) являются основными симптомами заболевания штаммом коронавируса «омикрон», сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.
«Мы видим, что в клинической картине «омикрона» доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы, интоксикация подчас очень сходны с течением гриппа», – передает ТАСС его слова.
Ранее Минздрав сообщил, что в России зафиксирован 41 случай COVID-19 со штаммом «омикрон». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.
Напомним, в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Директор «Вектора» признал техническую возможность искусственного создания «омикрона»
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Технически можно было создать «омикрон» искусственно, но хочется верить, что в мире такие работы сознательно никто не проводит, заявил директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1»
«Технически нет противоречий получить штамм с заданным набором мутаций, но кому и зачем это может быть нужно. Я хочу верить в то, что в мире сознательно такие работы никто не проводит», – цитирует его РИА «Новости».
Он также отметил, что «омикрон» распространяется быстрее штамма «дельта» и может составить ему конкуренцию, в том числе и в России. По его словам, по предварительным данным, «омикрон» распространяется в три раза быстрее «дельты».
Максютов заверил, что российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты вируса, в том числе и «омикрон», их модификация не требуется.
Ранее сообщалось, что исследования ученых из России и ЮАР подтвердили более высокую заразность «омикрона» по сравнению с другими штаммами коронавируса.
Гендиректор ВОЗ спрогнозировал скорое окончание пандемии коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.
На это рассчитывают в организации, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Гебрейесуса.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир все же еще не приблизился к концу пандемии, но имеет средства, которые способны ее победить.
«У нас лучше понимание того, как себя вести с вирусом. Но нам не хватает коллективного желания среди всех стран вести всеобъемлющие и устойчивые программы», – сказал он.
Сроки окончания пандемии накануне называл и американский миллиардер Билл Гейтс. Появление нового штамма коронавируса «омикрон» может привести к тому, что «волны» заболевания станут короче, а пандемия может закончиться в 2022 году, также считает он.
Ранее глава ВОЗ заявлял, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется с чрезвычайно быстрой скоростью. По его словам, число случаев заражения удваивается каждые два-три дня. Положение дел в некоторых странах, в частности в Великобритании, может стремительно ухудшиться даже раньше, чем через две недели, считает он.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения COVID-19
Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения от коронавируса «МИР-19», сообщает пресс-служба ФМБА.
«Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «МИР-19», разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что российские специалисты получили промежуточные итоги второй фазы клинических испытаний препарата от коронавирусной инфекции «МИР-19».
Препарат является антидотом против вируса, действие которого основано на механизме так называемой интерференции молекул рибонуклеиновых кислот, которая «выключает» действие в живых клетках РНК вируса SARS-CoV-2.
В нем два компонента: действующее вещество – малые интерферирующие РНК и пептид-носитель.
Скворцова рассказала о препарате для лечения COVID-19
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Препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19» ведет к снижению вирусной нагрузки уже после первой ингаляции, пока он предназначен для использования только в стационарах, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Скворцова сообщила, что «при исследованиях», если «больной находится в тяжелой вирусной интоксикации, с (нездоровым) цветом лица, вегетативными симптомами, то есть это действительно токсические проявления, после первой же ингаляции меняется состояние пациента». «Мы видим клинические признаки снижения вирусной нагрузки», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Глава ФМБА рассказала, что препарат «достаточно приятный, со сладковатым небольшим привкусом». Он «не оставляет никаких после себя побочных неприятных действий» и «хорошо переносится у всех». Отмечается, что чем раньше начать лечение препаратом «Мир-19», тем выше его эффективность.
Скворцова отметила, что «пока препарат зарегистрирован для применения в стационарах». Планируется «провести специальное исследование по протоколу для амбулаторных пациентов, после этого исследования появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках появления заболевания», передает РИА «Новости».
Напомним, Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения от коронавируса «МИР-19», разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России».
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В Германии призвали сократить интервал перед ревакцинацией до трех месяцев
Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) рекомендовала проводить ревакцинацию против коронавируса через три месяца после основной иммунизации, говорится в распространенном во вторник заявлении STIKO.
«STIKO обновляет свои рекомендации по ревакцинации против COVID-19 в отношении интервалов между вакцинацией. Для всех лиц, которым после получения двух компонентов препарата или [перенесенной] инфекции была рекомендована повторная вакцинация (3-я прививка) или однократная вакцинация с интервалом в 6 месяцев, рекомендуется более короткий срок, составляющий не менее 3 месяцев», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.
При этом указывается, что людям старшего возраста или ранее переболевшим следует отдавать предпочтение при проведении бустерной вакцинации из-за более высокого риска тяжелого течения заболевания, вызванного коронавирусом.
Текущие данные показывают, что иммунная защита от варианта «омикрон» значительно снижается после завершения базовой вакцинации уже через 3-4 месяца. Защитный эффект существенно возрастает после бустерной прививки. Кроме того, в настоящее время, как уточнили в STIKO, можно предположить, что сокращение интервала перед ревакцинацией также повысит защиту от тяжелого течения заболевания, вызванного омикрон-штаммом коронавируса, и снизит скорость распространения этого варианта.
Иммунизация от коронавируса началась в Германии в конце декабря 2020 года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники социальных профессий. Используются вакцины, разработанные Pfizer и ее BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что делать повторно прививку от коронавирусной инфекции необходимо через полгода, это обеспечит организму защиту.
До этого Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, в котором значится прививка против коронавирусной инфекции.
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Стало известно о краже в США выделенных на борьбу с пандемией средств
Секретная служба США заявила, что около 100 млрд долларов было украдено из бюджета программ, предназначенных для помощи предприятиям и потерявшим работу гражданам из-за пандемии коронавируса, сообщило агентство Associated Press.
По словам координатора по борьбе со связанным с пандемией мошенничеством на национальном уровне Роя Дотсона, оценка основана на данных секретной службы, министерства труда и управления малого бизнеса. Он заявил, что сумма составляет 3% от 3,4 трлн долларов, выделенных на помощь из-за пандемии, передает РИА «Новости».
Сообщается, что основная часть суммы похищена в результате мошенничества с пособиями по безработице. Минтруд США сообщил, что пособия по безработице на сумму около 87 млрд долларов могли быть выплачены ненадлежащим образом, причем значительная часть суммы могла быть получена в результате мошенничества.
Всего секретная служба конфисковала более 1,2 млрд долларов при расследовании мошеннических действий со страхованием на случай безработицы и займами. Проводится более 900 уголовных расследований по фактам мошенничества, связанного с пандемией.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как антиваксеры породили на Западе новые виды мошенничества и обмана.
Минздрав назвал число заболевших «омикроном» россиян
В России около 30 заболевших COVID-19 со штаммом «омикрон», сообщил замглавы Минздрава Виктор Фисенко.
«Около 30 человек, тяжелых нет», – сказал он РИА «Новости».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.
6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.
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Минздрав включил вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок
Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, там значится и прививка против коронавирусной инфекции.
«Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2», – говорится в документе, подписанном главой Минздрава Михаилом Мурашко, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно подписанному документу, к приоритету 1-го уровня для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции относятся лица в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям, в том числе работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования, лица с хроническими заболеваниями, а также граждане, проживающие в городах с численностью 1 млн человек и более.
В документе отмечается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно) против коронавирусной инфекции проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.
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В мае правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от коронавируса национальный календарь профилактических прививок.
Напомним, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.
Путин раскритиковал низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России
Отвечая на вопрос журналиста о причинах новых волн коронавируса и повторном заражении вакцинированных, президент назвал нечестной позицию политиков, которые «крутят хвостом» и борются с вакцинацией ради повышения рейтингов.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России сегодня составляет 59,4%, этого недостаточно, заявил Путин на ежегодной пресс-конференции.
«Я вчера только, зная наверняка, что это будет чуть ли не основной темой нашей сегодняшней встречи, говорил с Анной Юрьевной Поповой (глава Роспотребнадзора) и с Голиковой Татьяной Алексеевной (вице-премьер России). 59,4% – это коллективный иммунитет сегодня в России. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся <...> этого недостаточно», – цитирует его ТАСС.
Владимир Путин рассчитывает, что Россия может достичь коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80% в конце первого квартала или во втором квартале 2022 года.
По словам президента, повторные же заражения коронавирусом возможны, но из переболевших снова заболевает лишь 1%, а из ревакцинированных – лишь 3-4%.
«Да, повторные заражения возможны, и они имеют место быть. Если человек переболел, второй раз заболевают знаете сколько? Один процент только. А из вакцинированных сколько? Всего 3-4%. Это объективные цифры, нужно их просто доводить до людей», – сказал российский лидер.
Также президент заявил, что преследования за отказ от вакцинации быть не должно. По его словам, люди должны понимать необходимость вакцинации.
«Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», – сказал Путин.
Глава страны призвал бороться не с людьми, а с правонарушениями и преступлениями за подделку сертификатов о вакцинации. Он привел в пример ситуацию в СССР, когда о желании делать прививку не спрашивали.
Во время борьбы с коронавирусом не справиться без взаимного признания вакцин и их распространения в мире, сказал Путин.
«Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве, иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери. У нас даже появился термин такой – избыточная смертность», – сказал он.
Говоря о смертности от коронавируса, Владимир Путин заявил, что подсчитать ее довольно сложно.
«Смертность от коронавируса подсчитать сложно, однако руководство страны нацеливает систему здравоохранения на то, чтобы все было максимально открыто и понятно», – заявил президент России.
В «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире, трансляцию ведут ведущие каналы.
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РПЦ предложила создать институт больничных капелланов
Русская православная церковь обсуждает с властями России возможность создания института больничных капелланов, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Легойда пояснил, что «поводом для содержательного и очень серьезного диалога» стала ситуация с коронавирусом и «необходимость посещения священниками страждущих в «красных зонах». По его словам, «государство осознает необходимость не только медицинской, но и духовной помощи» пациентам, передает ТАСС.
Как заявили в РПЦ, если институт больничных капелланов «закрепят на государственном уровне», священникам не нужно будет «тратить значительные силы и время на то, чтобы добиться допуска в больницу для исповеди или причастия больных или умирающих». Легойда заявил, что синодальный отдел по благотворительности и РПЦ в целом сделали очень многое, чтобы священники получили доступ в «красные зоны».
Легойда сказал, что это нужно не только для исповеди или причастия, но и для того, чтобы пациенты «могли услышать слово утешения и поддержки». По его словам, «отмечено много случаев, когда молитвенная и духовная поддержка со стороны священника оказывалась решающим фактором, помогала склонить чашу весов, балансирующих между жизнью и смертью, в сторону жизни, в сторону выздоровления пациента».
Напомним, еще весной председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон рассказал, что больничные священники очень востребованы в России, поэтому РПЦ ведет переговоры с властями о создании института больничных капелланов.
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Мурашко объяснил, когда нужно ревакцинироваться от коронавируса
Делать повторно прививку от коронавирусной инфекции необходимо через полгода, это обеспечит организму защиту, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«В рекомендациях сегодня звучит: через шесть месяцев необходимо просто пройти ревакцинацию для обеспечения защитных сил организма», – цитирует Мурашко ТАСС.
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Ранее Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, в котором значится прививка против коронавирусной инфекции.