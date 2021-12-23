Британцы поддержали требование Путина гарантировать безопасность России

Читатели Skynews в соцсетях сочли логичными обращенные к Западу требования президента России Владимира Путина о гарантиях безопасности для страны.

«Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США, в то время как страны НАТО намерены располагать ракеты в нескольких минутах от Кремля», – приводит РИА «Новости» комментарий пользователя whitehallgate1.

Читатель john44023 обратил внимание, что сам Запад требует от России гарантий, при этом сам их не дает.

«Единственная угроза войны исходит от Запада – Британии, США, Украины, Германии», – добавил Freespeechmarty, подчеркнув, что Россия лишь хочет жить в мире и поддержал Москву.

Пользователь под ником Sailor7771, в свою очередь, поинтересовался, когда в последний рас лидер какой-либо западной страны общался с критически настроенными журналистами.

«Байден игнорирует репортеров каждый день», – добавил он.

Peter Svensson заявил, что России нужно, чтобы Украина не вступила в НАТО, так что разрядить ситуацию должны только западные лидеры.

«Путин прав. Россия не хочет войны, это НАТО и западные лидеры хотят воевать», – прокомментировал Christopher Rose.

Lin Cassidy согласилась с российским президентом и указала на то, что Вашингтон стремится разместить вооруженные силы у границ России.

«Россия должна ввести войска в Мексику! Посмотрите, как им это нравится!» – добавила она.

«Нужны массовые дипломатические усилия и гарантии с обеих сторон», – считает Phil Jones.

Ранее глава государства, отвечая на ежегодной пресс-конференции на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.

«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент.

Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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