Путин оценил работу правительства по поддержке бизнеса в пандемию

Правительство смогло эффективно выстроить работу по поддержке бизнеса в период пандемии, все меры принимались в контакте с предпринимателями, и результат неплохой, заявил президент Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции.

РИА «Новости» задало вопрос о поддержке бизнеса: где баланс между антиковидными ограничениями и необходимостью сохранить и поддержать малое и среднее предпринимательство, ретейл, рестораны, кафе.

«Что касается бизнеса и его поддержки. Вы сказали, что страдает не только крупный, но и малый. Малый в основном и страдает... Мы выработали поддержку всем ведущим отраслям, крупным предприятиям. Я специально об этом правительство в прошлом году просил, и они сделали это. Ряд мер пошли явно на пользу холдингам и крупным предприятиям. Они без сбоя отработали», – заявил президент.

По его словам, общепит, тренажерные залы, кинотеатры, театры, музеи – всему, что связано с обслуживанием населения, оказывалась помощь в первую очередь.

«Это и льготное кредитование, и прямая поддержка, связанная с сохранением рабочих мест, рассрочка по кредитам, льготная аренда. Ряд мер продлен сейчас. На это выделялись и выделяются огромные ресурсы из федерального бюджета. Правительство идет на это сознательно», – указал глава государства.

Путин уточнил, что «можно было бы делать это и потоньше», но все происходит в контактах с бизнес-сообществом. По его словам, в целом люди с пониманием относятся и положительно оценивают эти усилия.

«И результат-то неплохой. Мы вышли из кризиса быстрее многих. И упали меньше, и вышли быстрее», – отметил президент.

Оценивая работу руководителей регионов в период пандемии, Путин подчеркнул, что по пути России пошли очень многие страны.

«Страна большая, ситуация в разных регионах разная, поэтому при общем руководстве из федерального центра нам нужно отдать на уровень регионов возможность тонко регулировать ситуацию. Разве можно сравнить Чукотку и Москву? Разные совершенно вещи, разная эпидемиологическая ситуация. Что-то можно было сделать точнее, но в целом регионы не боялись брать на себя ответственность», – сказал Путин, указав, что помощь регионам кратно увеличилась, взаимодействие дало нужный результат.

Ранее Путин, выступая на съезде РСПП, заявил, что обсуждал с правительством вопросы дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса в следующем году.

До этого представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщил, что выплаты в размере одного МРОТ на работника получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.

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