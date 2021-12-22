Автобус с пассажирами перевернулся в Новой Москве Москвичей предупредили о 10-балльных пробках вечером в среду 22 декабря 2021, 16:45 Текст: Кристина Цыцура

Пробки до 10 баллов прогнозируются вечером в среду в Москве, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта. «На 15.45 движение – 8 баллов. К вечеру прогнозируем 9-10 баллов. Причины (как и все последние дни) – предновогодний ажиотаж, курьерские доставки, гололедица, мелкие ДТП, ограничения из-за строительных работ», – говорится в сообщении департамента. Отмечается, что увеличится время в пути на личных машинах. Если ехать через центр, то поездка до 17.30 в среднем займет на 10% больше времени (на семь минут дольше), с 17.30 до 18.30 – +35% (на 25 минут дольше), с 18.30 до 19.30 – +45% (на 35 минут дольше). Отмечается, что движение станет свободнее после 20.30. Ранее сообщалось, что департамент транспорта Москвы объявил о начале предновогодних пробок в столице еще 15 декабря.

Избитая у метро москвичка отказалась от мировой с нападавшим 21 декабря 2021, 22:04 Текст: Алексей Дегтярев

Избитая возле станции московского метро «Крылатское» в ноябре Евгения Журавлева, которая защищала молодого человека от нападения, решила не идти на мировое соглашение с нападавшим. «Пока в больнице была, со мной адвокат этого хулигана связывался. Предлагал встретиться. Но я сразу отказалась, даже слушать не стала. Я не для того тогда вступилась и получила травмы, чтобы потом мне за это платили», – заявила Журавлева RT. Потерпевшая подчеркнула, что ей важно, чтобы виновный понес наказание, в ином случае «стоит выйти в магазин, как любой тебя по лицу ударить может». Журавлева после нападения пробыла в больнице целый месяц, она лечила сломанную руку и сотрясение мозга. После больницы она уже успела вернуться на работу. Девушка вступилась за молодого человека, которого избивал другой мужчина на улице. Журавлевой помогли трое уроженцев Чечни, которые сдали нападавшего правоохранительным органам. Им оказался приезжий из Таджикистана. Подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева доставили в полицию 21 декабря 2021, 19:55 Текст: Вера Басилая

Избившие олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева доставлены в отдел полиции в Москве, ими оказались двое молодых людей, они будут привлечены к ответственности согласно закону. «Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки по горячим следам недалеко от места происшествия задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», – добавили в пресс-службе. Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Дмитрий заступился за свою гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. «Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», – заявила менеджер. До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести. Москвич умер в свой день рождения перед собеседованием 21 декабря 2021, 16:12 Текст: Вера Басилая

Мужчина пришел устраиваться на работу в Москве в свой день рождения, но внезапно скончался, не успев пройти собеседование, полиция начала проверку. «В полицию поступило сообщение об обнаружении трупа 27-летнего Николая К.* в одном из зданий на Вятской улице. Установлено, что за несколько часов до смерти мужчина приехал устраиваться на работу охранником. Николай ожидал руководителя в служебной комнате. Мужчина находился там один, никаких посторонних звуков из помещения не доносилось. Когда руководитель зашел в подсобку, то увидел Николая мертвым. Глаза мужчины были закрыты, изо рта выделялась белая пена. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть», – пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали и обстоятельства скоропостижной смерти молодого человека. Точные причины смерти мужчины установит экспертиза. По предварительным данным, на теле погибшего не было обнаружено каких-либо повреждений или следов волочения, порядок в комнате также нарушен не был. Ранее тело мужчины было найдено у Дома на набережной в Москве. Вероятный виновник крупной аварии в Москве устроил драку с сотрудником МЧС 21 декабря 2021, 13:47 Текст: Алексей Дегтярев

Предполагаемый виновник аварии с 13 автомобилями на Кутузовском проспекте в столице устроил драку с сотрудником МЧС, инцидент сняли на видео. Мужчина после аварии атаковал подошедшего к нему сотрудника ведомства, он закричал и обматерил работника МЧС, сообщает Пятый канал. Очевидцы происшествия помогли обезвредить нападавшего. Собеседник РИА «Новости», ставший очевидцем происшествия, сообщил, что предполагаемый виновник мог набрать скорость около 100 км в час на коротком отрезке дороги. «Машина мощная... он даже не пытался там затормозить, он целенаправленно сбивал всех, кто у него, как говорится, встал на пути... Когда он вышел из машины, вел себя неадекватно – кидался на проезжающие автомобили, но мы его вроде успокоили... потом он опять с кем-то дрался, подъехали сотрудники ДПС, он на них даже кинулся», – объяснил он. По словам собеседника, в аварии все же пострадали несколько человек. У одного водителя оказалась сломана челюсть, у другого – ребра. Ранее источник в экстренных службах сообщал, что на Третьем транспортном кольце произошла авария с участием 15 автомобилей. Позже стало известно, что всего в ДТП участвовали 13 машин, в результате аварии никто не пострадал, в столкновении также присутствовала машина из посольства Китая. Один из водителей мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Токсиколог предупредил о необходимости мыть живую ель перед установкой дома 20 декабря 2021, 17:24

Фото: Olivier Matthys/АР/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Эфирные масла от хвои и использование химикатов для обработки натуральной елки могут вызвать сильную аллергию, также на дереве могут жить насекомые, которых трудно вывести, заявил профессор, врач-токсиколог Михаил Кутушов. «Елка – достаточно пахучее растение. Она выделяет и хорошее, и плохое. Аллергия на хвою может проявляться резко и неожиданно – от покраснений глаз и легкого насморка до контактного дерматита и одышки. Вообще хвоя считается гипоаллергенной, однако долго вдыхать эфирные масла от елки просто нельзя. Можно получить даже тяжелую аллергию, бронхиальную астму и так далее. Поэтому когда елку поставили, нужно быть настороже. Яркий пример – аллергия на кошачью шерсть запросто может развиться спустя много лет жизни с домашним животным», – цитирует Кутушова «Доктор Питер». К тому же елки на продажу к Новому году выращивают с использованием химикатов. «Такие химикаты могут быть аллергенны и опасны, также на елке могут жить разные насекомые, их люди вместе с деревом приносят домой. Потом проблемой станет также вывести этих насекомых. Сразу после прихода домой нужно обязательно помыть елку – чтобы хоть немного смыть пыль и все лишнее, что было принесено вместе с ней домой», – отметил эксперт. Токсиколог предупредил родителей быть особенно внимательными к детям, если дома стоит живая елка. Конечно, дети очень любят елки, но не стоит держать хвойные деревья в доме очень долго ради всеобщего семейного здоровья. Что касается искусственных елок, эксперт отметил, что они также могут быть аллергенными. «Это происходит в том случае, если при их изготовлении использованы некачественные материалы, поэтому не стоит покупать дешевые елки. Также синтетические елки могут вызывать аллергию из-за того, что «собирают» пыль и плесень, пока хранятся в коробках и чемоданах в кладовках и шкафах. Никакое мытье таким елкам уже не поможет. Первый признак, что с вашей елкой что-то не так, если неожиданно у кого-то из членов семьи появляются такие симптомы, как зуд и першение в носу, слезотечение, кашель, боль в груди, проблемы со сном. Подобные неприятности со здоровьем могут наблюдаться в том числе и из-за других «атрибутов» новогодних праздников – свечей с запахом и ароматного глинтвейна со специями (особенно если они куплены в магазине в специальном наборе для приготовления горячего напитка). Ранее сообщалось, что в России резко снизился спрос на живые ели. Вильфанд рассказал о погоде после Нового года 20 декабря 2021, 08:56 Текст: Кристина Цыцура

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей европейской части России после Нового года. «Что касается января и февраля, то, по прогнозам Росгидромета, зима в европейской части России будет неоднородной. Количество оттепелей превысит климатические характеристики», – сообщил он «Парламентской газете». Эксперт призвал не забывать и о холодах. Так, помимо оттепелей, ожидаются и очень сильные морозы с температурой до минус 20-25 градусов. При этом точную дату наступления сильных морозов или оттепели спрогнозировать нельзя. Ранее Вильфанд рассказывал о погоде зимой. Морозы до минусов 20 градусов и оттепели прогнозируются грядущей зимой на европейской части России, что связано с глобальным потеплением. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Агроном: Елка не будет сыпаться, если ее обработать кипятком 22 декабря 2021, 00:51

Фото: Robin Utrecht /ABACAPRESS/Reuters

Текст: Татьяна Косолапова

Если купить свежую елку прям перед Новым годом, поставить ее в прохладном месте в квартире и залить кипятком, то она дольше простоит и будет меньше осыпаться, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов. Глава Рослесинфорга Павел Чащин рассказал, что ежегодный объем заготовок новогодних елей, сосен и пихт снижается примерно на четверть. В качестве причины понижения спроса среди россиян, он назвал сложность утилизации. Кроме того, люди не всегда знают, как ухаживать за «живой» елкой дома, боятся осыпания иголок и поэтому отказываются от покупки. «Натуральная елка – это относительно хлопотно. Но если человек все-таки решился на «живую» ароматную елку, то перед ним стоит выбор, какую именно купить. Наша подмосковная елка – ель обыкновенная – преобладает на рынке, ее всегда можно найти, а также она ароматная. Но ее минус в том, что она самая осыпаемая, не любит долго стоять», – говорит Викулов. Поэтому для того, чтобы она простояла дома как можно дольше, агроном рекомендует покупать ее не заранее, а непосредственно за несколько дней до Нового года. Также он не рекомендует покупать хвойные деревья в торговых центрах, за исключением случаев, когда человек не видит, что ее елку только что привезли. В больших магазинах елки могут долго находиться в теплом помещении, а поэтому быстро высыхают и начинают осыпаться. «Кроме того, есть маленький секрет. Практически все деревья имеют период естественного покоя. И чтобы как-то побудить дерево к сокодвижению и меньшей осыпаемости, можно поставить елку в какую-то емкость и залить низ ствола кипятком. Это вызовет обильное смолотечение, особенно в месте среза. Елка в итоге какое-то время будет поглощать влагу, хоть и в небольшом количестве. Далее ее можно просто периодически поливать, но уже просто теплой водой», – делится специалист. Разместить хвойное лучше подальше от батареи, чтобы она не сохла, продолжает собеседник. Хорошее место – там, где есть небольшой сквозняк и прохлада, например, у окна. Так будут созданы более-менее оптимальные условия для ее существования. «Другой вариант, который несколько дороже – различные виды пихт. В основном на рынках пихты Нордманна (пихта кавказская), но встречаются и другие виды. У нее очень красивая хвоя, густая, немного напоминающая искусственную. Она практически не осыпается, но аромат у нее, конечно, не как у нашей ели», – рассказывает Викулов. Также существует промежуточный по осыпаемости хвои вариант – голубая колючая ель, говорит агроном. Она также достаточно хорошо стоит, даже если подсохнет. Сыпаться начинает только тогда, когда с нее снимают елочные игрушки. Эксперт также рекомендует после покупки залить ее ствол кипятком, что позволит простоять ей достаточно свежей около 2–3 недель. Ранее профессор, врач-токсиколог Михаил Кутушов посоветовал россиянам перед установкой дома живой ели хорошо ее промыть, поскольку эфирные масла от хвои и использование химикатов для обработки натуральной елки могут вызвать сильную аллергию. Кроме того, на дереве могут жить насекомые. Эксперт назвала «золотое правило» новогоднего корпоратива 21 декабря 2021, 05:30

Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

«Золотое правило корпоратива: что бы ни произошло (кто-то станцевал на столе, кто-то снял с себя какую-то одежду и т. д.), среди коллектива это не обсуждается, не снимается на камеру и не выкладываются в Сеть», – рассказала газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Руководство телеканала «Пятница» приняло решение отстранить от работы продюсера программы «Пятница News» Сергея Ушакова в связи с тем, что его обвинили в домогательствах на корпоративе. Отмечается, что на данный момент представители телеканала разбираются в проблеме, однако если вина продюсера все-таки будет доказана, то его пообещали незамедлительно уволить. «Новогодний корпоратив пройдет успешно для человека в том случае, если все пройдет по нормам этикета. Нам только кажется, что мы все сознательные люди. Если бы это было так, то не было бы преступлений, мы не сталкивались бы с хамством, агрессией и какими-то другими неприятными вещами», – говорит Холгова. Согласно этикету, продолжает эксперт, главное руководство должно находиться на корпоративе первые 40 минут. Его функция одна – поздравить, наградить, поблагодарить, уехать и не мешать рядовым сотрудникам отдыхать. Начальники отделов, как правило, пребывают на вечеринке полтора часа. До конца могут гулять только рядовые сотрудники. «Золотое правило корпоратива: что бы ни произошло (кто-то станцевал на столе, кто-то снял с себя какую-то одежду и т. д.), среди коллектива это не обсуждается, не снимается на камеру и не выкладываются в Сеть никакие видеоматериалы. Кроме того, не стоит забывать о табу на прикосновения. Единственное, что у коллег может соприкасаться – ладони при рукопожатии. Никаких объятий, поцелуев в щеку, похлопываний по плечу не должно быть. Во главе всего этого стоит защита людей от каких-то нежелательных прикосновений», – подчеркивает собеседник. По словам специалиста, если следовать элементарным правилам этикета, то никакого прецедента не случится. Однако «под колеса поезда харассмент» могут попасть как виновные, так и невиновные, и никто от этого не застрахован. «Если мы говорим о правильном поведении на подобных мероприятиях, то здесь нельзя не сказать о понятии «дистанция». Всего существует четыре вида дистанций: интимная – 35 сантиметров (применима только с родственниками и близкими друзьями), 60 сантиметров (соблюдается с коллегами, и, что важно, она не позволяет обняться), социальная дистанция – 120–150 сантиметров, а самая большая – три метра (соблюдается с наивысшим начальством). Корпоратив не повод подсаживаться к верховному руководству и о чем-то говорить, здесь тоже должна соблюдаться дистанция три метра», – объясняет Холгова. Сократиться дистанция с генеральным директором может только в том случае, если он сам подошел ближе к подчиненному, однако даже в этом случае сохраняется расстояние не менее 120 сантиметров, отмечает эксперт. «Также для того, чтобы после корпоратива о нас (рядовом сотруднике) осталось хорошее мнение или же оно даже улучшилось, нужно знать меру. Причем во всем. Во-первых, это касается внешнего вида, корпоратив не повод оголяться. Глубокое декольте, минимальная длина юбки или платья, открытая спина и туфли на шпильке и платформе – неприемлемы. Корпоратив – деловое мероприятие, наряды должны быть соответствующими. Во-вторых, нужно помнить о сдержанности употребления спиртных напитков – нельзя допустить вульгарного опьянения. В-третьих, следует следить, что именно мы говорим», – делится специалист. Она обращает внимание на то, что затянутая, несобранная речь во время тоста может негативно отразиться на мнении начальства об этом человеке. Чтобы этого избежать, собеседник настоятельно рекомендует подготовить поздравление заранее. Причем оно может содержать как слова благодарности компании, в которой человек работает, так и приятные, но осторожные комплименты начальству. Очень важно говорить искреннюю речь и не лицемерить, поскольку ложь или лукавство всегда чувствуются. «Сдержанное поведение, правильные наряд и манеры, а также заранее подготовленная речь покажут сотрудника с положительной стороны, и начальство обратит на него внимание», – резюмировала Холгова. Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что на новогоднем корпоративе медицинскую маску для защиты от COVID-19, которая может испортить наряд, можно заменить увлажняющими или интраназальными каплями – они сформируют на слизистой носа биопленку, препятствующую распространению вируса. В Москве подсчитали стоимость встречи Нового года в ресторанах 21 декабря 2021, 09:22

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Празднование Нового года в среднем обойдется от 8 тыс. рублей на человека в обычном ресторане и до 200 тыс. рублей – в дорогих и популярных заведениях Москвы. В столичных ресторанах сообщили РИА «Новости», что за две недели до Нового года свободные места на новогодние вечеринки уже заканчиваются. Каждый ресторан готовит для гостей не просто особое меню, но и соответствующую атмосферу. Москвичи могут выбрать разные предложения: от диджея до живой музыки от кавер-групп или звездных гостей. Сообщается, что самые дешевые и выгодные варианты можно найти в отдаленных от центра районах, при этом спрос там выше. Например, в ресторанном комплексе в Измайлово мест уже нет, об этом сообщил администратор заведения. Также высоким спросом пользуется и бар-ресторан на Академической, мест за столиками остается уже немного. Здесь для гостей будет выступать кавер-группа, диджей, будет Дед Мороз, а также будут различные конкурсы. «В билет входит шоу-программа и меню, специально подготовленное для Нового года: там на выбор пару салатов, горячее, один крепкий алкоголь на одного гостя, либо шампанское и вино. В дальней части зала стоимость билета на человека 8 тыс. рублей, а ближе к сцене будет стоить 10 тыс. рублей. Уже не так много мест осталось», – сообщили в заведении. Один из старейших клубов-пабов Москвы в районе станции метро «Улица 1905 года» предлагает отпраздновать Новый год за 6 тыс. рублей. «У нас в Новый год работать будут два этажа, на первом этаже будет выступать кавер-группа, а потом диджей, а на втором – группа «Ундервуд», а потом тоже диджей. Есть билет, который дает возможность перемещаться по двум этажам, сейчас он стоит 6 тыс. рублей, а раньше стоил пять тысяч, то есть чем ближе к Новому году, тем выше ценник. По этому билету предлагаются холодные закуски, бутылка игристого, бутылка белого, бутылка красного вина, литр водки и безалкогольные напитки», – рассказали в заведении. При этом можно приобрести билет и за общим столом, либо заказать столик на свою компанию, но их остается уже совсем мало. «Места за столом от 9 тысяч и выше, там будут мини-шашлычки и выбор из горячих блюд, а также десерты», – добавили в заведении. В заведении на крыше кластера «Красный Октябрь» минимальная сумма за билет на Новый год составляет уже 15 тыс. рублей, и это по специальной акции при покупке до 22 декабря. В стандартный билет входит шоу-программа, ужин, конкурсы, места у сцены будут стоить уже от 20 тыс. рублей. В ресторане на Тверском бульваре, где планируется шоу в стиле «диско», остались в продаже билеты только от 95 тыс. рублей. «У нас были билеты за 55 и 65 тысяч, но они раскуплены, сейчас остались места в основном зале за 95 тысяч и в VIP-ложе за 199 тыс. рублей за персону. Для наших гостей выступят Сергей Лазарев и Кристина Орбакайте. У нас будет воссоздана атмосфера знаменитого американского клуба Studio 54, дресс-код обязателен и для мужчин, и для женщин», – рассказали в ресторане. В ресторане на Моховой улице, получившем звезду гастрономического гида Michelin, рассказали, что билет на новогоднюю ночь стоит 60 тыс. рублей для взрослого и 40 тысяч для детей от пяти до 14 лет, но при этом все билеты уже раскуплены. В другом московском ресторане с одной «мишленовской» звездой на Смоленской площади билеты на праздник еще есть, но только за столом на шесть персон с депозитом 390 тысяч, то есть по 65 тысяч с человека. Ранее главный психиатр Москвы Георгий Костюк на городском фестивале психопросвещения «PSYFEST 2021: сезонное обострение» заявил, что Новый год в тихой семейной обстановке, без стремления произвести впечатление – вот залог праздника без дополнительного стресса. Появилось видео падения главной городской елки в Мариуполе 20 декабря 2021, 10:12 Текст: Кристина Цыцура

Вечером 19 декабря в центре Мариуполя на Театральной площади упала главная городская елка. Праздничное дерево упало спустя сутки после установки. Видео происшествия опубликовали несколько местных Telegram-каналов. На видео можно заметить, что упала из-за ветра верхушка дерева, а гирлянда продолжала работать. Пострадавших в результате инцидента нет, хотя горожане гуляли близко к елке в момент ее падения. Издание EADaily со ссылкой на украинские СМИ сообщает, что некоторые горожане решили воспользоваться ситуацией и разобрали упавшие новогодние украшения. В администрации города позже добавили, что сломалась конструкция елки. На месте сейчас работает комиссия, которая выясняет причины происшествия. Ветер уронил главную елку Мариуполя 19 декабря 2021, 22:16 Текст: Антон Антонов

Из-за сильного ветра упал верхний сегмент главной елки украинского Мариуполя, сообщил Мариупольский городской совет. Как сообщается на сайте горсовета, «подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию». Власти города заверили, что «скоро вновь главная елка засияет новогодними огнями». Указывается, что «остальные праздничные локации продолжают работать». Напомним, новогодняя ель, которую должны были установить на площади Свободы в российском Владикавказе, сломалась при погрузке. Крупный пожар произошел в воинской части в Москве 21 декабря 2021, 15:34 Текст: Алексей Дегтярев

В столице пожарные выехали по информации о возгорании в казарме в Новой Москве, сообщил источник в экстренных службах. «Поступило сообщение о возгорании в казарме войсковой части в поселке Мосрентген. По пути следования виден черный дым», – сказал собеседник ТАСС. Источник сообщил, что огнем охвачены два этажа казармы. «Площадь возгорания – 30 квадратных метров, очаг пожара находится в лифтовой шахте. На место следуют 20 пожарных расчетов МЧС», – указал он. Отмечается, что пожар произошел в казарме №2 войсковой части, на седьмом и восьмом этажах. На место отправилось руководство ГУ МЧС по Москве. Позже площадь пожара возросла до 120 квадратных метров, добавил источник. «Горят помещения около лифтовой части с первого по шестой этажи», – пояснил он. Ранее во вторник в гипермаркете «Лента» в Томске произошел крупный пожар, площадь возгорания возросла до 5 тыс. квадратных метров, обрушилась кровля. Деды Морозы из ВСКС высадились на крыше Российской детской клинической больницы 20 декабря 2021, 01:51

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей проводят новогоднюю акцию для детей, находящихся на лечении в больницах, сообщает ВСКС. Как сообщается на странице ВСКС в соцсети «ВКонтакте», «Деды Морозы высадились на крыше корпусов Российской детской клинической больницы». Они «спускались с помощью альпинистского снаряжения вниз, заглядывая в каждое окно, чтобы подарить праздничное настроение детишкам». В свою очередь, «Снегурочки поднимались к окнам малышей на подъемниках пожарной машины». Кроме того, «студенты-спасатели ВСКС провели мастер-классы по основам безопасности жизнедеятельности». ВСКС пожелал «всем детишкам скорейшего выздоровления». Отмечается, что «новогодние акции добровольцев ВСКС пройдут в ближайшее время в более 30 регионах страны». В рамках акций «студенты-спасатели из разных городов поздравят детей в больницах, детских домах, домах-интернатах», проведут уроки безопасности и подарят подарки. Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 декабря 2021, 06:39 Текст: Елизавета Булкина

Во вторник в Москве ожидается до 18 градусов мороза, по области – до минус 21, сообщили на сайте Гидрометцентра. Днем в столице синоптики прогнозируют от 16 до 18 градусов мороза, в ночь на среду температура опустится до 22 градусов ниже нуля, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. В Московской области температура будет колебаться от 16 до 21 градуса ниже нуля, ночью составит до минус 27 градусов. Скорость северного ветра во вторник не превысит 11 м/с, ожидается небольшой снег и гололедица. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в регионе до 22.00 мск вторника. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей европейской части России после Нового года. Путин исполнил мечту подростка из Подмосковья на акции «Елка желаний» 21 декабря 2021, 18:14 Президент России Владимир Путин в рамках ежегодной Всероссийский акции «Елка желаний» исполнил пожелание 14-летнего Марка Кобленева из города Бронницы Московской области, который мечтал о гитаре. Марк учится в восьмом классе, любит физику, химию и обществознание. Дома у него есть два кота, Парамон и Мишка, за которыми он самостоятельно ухаживает. В будущем планирует стать ветеринарным врачом. Марк увлекается песнями и музыкой. Особенно ему нравятся песни Владимира Высоцкого. Мечта мальчика – научиться играть на гитаре. Он пробовал самостоятельно освоить инструмент, но это оказалось не так просто, как хотелось бы: ведь для этого нужны постоянные занятия с профессионалом, а хорошей гитары дома нет, как нет и возможности учиться в музыкальном кружке. Отсюда и родилась идея – подать заявку на участие в акции «Елка желаний». Исполнение желания началось с приезда в Москву. Марк вместе с мамой побывал в Академии популярной музыки Игоря Крутого, где ему подарили инструмент и сертификат на курсы по игре на гитаре, которые Марк будет проходить в частной музыкальной школе рядом с домом. Кроме того, заслуженный артист РФ, гитарист, композитор и аранжировщик Виктор Зинчук устроил для Марка мастер-класс, а уже через час мальчику позвонил сам президент России и спросил, как прошел его день, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Марк рассказал о своем первом уроке игры на гитаре, о том, как ему объяснили правильную постановку рук и игру аккордов. Президент поинтересовался, есть ли рядом с домом Марка музыкальные школы, на что Марк ответил, что ему уже подарили сертификат. «Это тебе подарок на Новый год», – ответил Путин. Ранее президент Владимир Путин в рамках ежегодной Всероссийский акции «Елка желаний» исполнил желание 13-летней Татьяны Троценко из города Изобильный Ставропольского края, которая мечтала посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре. С 2018 по 2020 год президент поддержал проект «Мечтай со мной» и акцию «Елка желаний», исполнив девять заветных желаний детей, имеющих опасные для жизни заболеваниями.