Силовики разогнали оппозицию в Сухуме дымовыми шашками

Абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухума.

Были слышны также выстрелы, пока о пострадавших не сообщается. Акция проходила на площади у Абхазского драматического театра неподалеку от администрации президента и комплекса правительственных зданий. Оппозиция установила рядом с площадью навесы от дождя, подвезена вода и еда. Митингующие требовали отставки правительства, передает РИА «Новости».

Силовики оцепили периметр зданий администрации президента, кабинета министров и парламента забором, автобусами, пожарными и милицейскими машинами. Сообщается, что у здания администрации президента находятся около 700 сторонников властей. Рядом дежурят машины скорой помощи.

Сейчас ситуация немного успокоилась. Митингующие больше не предпринимают попыток прорваться к зданию парламента.

Ранее оппозиция в количестве около 500 человек собралась в центре города, чтобы выразить протест властям из-за их «провальной работы» по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, политических преследований оппонентов. При этом оппозиция призвала правоохранительные органы не выполнять приказы, противопоставляющие их народу, и попросила президента Аслана Бжания «не покидать территорию Абхазии в день митинга».

До этого была анонсирована встреча Лаврова с главами МИД Южной Осетии и Абхазии.