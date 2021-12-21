Путин оценил работу Минобороны

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21 декабря, вторник | Последнее обновление — 14:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Долгосрочным гарантиям США верить нельзя
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В этот грозный час всё, о чем хватает смелости сказать нашей культурной элите в лицо власти – то, что Сокуров сказал Путину? Это, во-первых, просто смешно. Во-вторых, грустно. А в-третьих, очень тревожно.
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Дети в семью приходят, как дар Бога, через близость между супругами, которые намерены быть родителями этого ребенка, растить его и о нем заботиться. Он слишком драгоценен, чтобы его можно было купить за деньги.
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Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин оценил работу Минобороны
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Вооруженные силы России в экстраординарный 2021 год выполнили все поставленные перед ними задачи, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Уходящий год, как и предыдущий, 2020-й, был экстраординарным. Мы и так с вами это хорошо понимаем, в первую очередь – из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Принципиально важно, что в этих сложных условиях вооруженные силы четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее в Кремле анонсировали коллегию Минобороны с участием Путина.
Главе корпорации-разработчика «Циркона» присвоили звание Героя России
Гендиректору разработчика гиперзвуковых ракет «Циркон» – корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) – Борису Обносову указом президента Владимира Путина присвоено звание Героя России.
«За значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности, присвоить звание Героя Российской Федерации Обносову Борису Викторовичу – генеральному директору акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», – приводит РИА «Новости» текст указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
Ракета «Циркон» разработана входящей в КТРВ компанией «НПО машиностроения».
В конце ноября фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил пуск «Циркона» на дальность более 400 км. 16 декабря «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившийся на полигоне в Архангельской области.
Напомним, в июле на авиасалоне МАКС-2021 Обносов заявил, что испытания комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» проводятся по графику.
Путин заявил о полном праве России отвечать на недружественные шаги США военными мерами
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Президент Владимир Путин заявил во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны России, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
«Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги – жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России», – цитирует Путина РИА «Новости».
Президент также добавил, что манипуляции со стороны Запада, прикрывающиеся принципами международного права, надоели.
Путин отметил, что страны Запада под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют «за тысячи километров от своей национальной территории».
«И когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели», – заявил президент.
Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Путин обратился к участникам съезда движения «Народный фронт «За Россию»
Президент Владимир Путин обратился к участникам и гостям IV съезда Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», отметив успехи активистов, передает пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что «за прошедшие десять лет «Народный фронт» прошел большой путь, объединил вокруг своих масштабных, востребованных временем задач многие авторитетные общественные организации, а главное – сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны», говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Важно, что вы не только контролируете эффективность работы органов власти всех уровней, честно и откровенно обозначаете проблемы, но и активно включаетесь в их решение в интересах граждан. Среди ключевых инициатив ОНФ – поддержка волонтерского движения, организация бесплатного питания для учеников начальных классов и дополнительных выплат врачам, введение института экологических инспекторов», – добавил он.
Президент особо отметил «запуск проекта #МыВместе, который служит консолидации общества в борьбе с опасной эпидемией на основе ценностей солидарности и взаимопомощи».
«И конечно, благодарен вам за кропотливую, неформальную, настойчивую работу с миллионами обращений граждан, поступающих на «Прямую линию». Уверен, что в ходе вашего съезда прозвучат предложения, которые станут значимой, неотъемлемой частью общенациональной повестки, будут содействовать повышению результативности деятельности органов власти», – заключил глава государства, пожелав движению «успехов и всего самого доброго».
В ВМС США разработали форму для беременных
Военно-морской флот США заявил о планах введения формы для беременных, программу решили запустить в тестовом режиме, сообщают СМИ.
В тесте примут участие 400 добровольцев с документально подтвержденной беременностью и разрешением начальства, передает RT.
Форму выдадут бесплатно на год, после чего ее нужно вернуть. В апреле такую же программу запустили в корпусе морской пехоты США.
В мае 2020 года ВМС США сделали исключение для военнослужащего-трансгендера, позволив ему исполнять служебные обязанности, выбрав при этом «предпочтительный» пол.
Путин: Долгосрочным гарантиям США верить нельзя
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В России обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца тоже нельзя, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.
Путин заявил, что «серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных, нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Москве «нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем (...) этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными».
Глава государства отметил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности.
Ранее Путин заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин и Моди нацелились на дальнейшее развитие партнерства между Россией и Индией
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре выразили настрой на дальнейшее развитие особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.
«Обсуждены практические вопросы реализации достигнутых по итогам переговоров договоренностей. Выражен взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что российский лидер «тепло поблагодарил Нарендру Моди за гостеприимство, оказанное российской делегации в ходе визита на высшем уровне в Нью-Дели 6 декабря.
Ранее Россия и Индия отказались от доллара во взаиморасчетах, все платежи ведутся в рублях и рупиях.
До этого Москва и Дели подписали контракт на поставку министерству обороны республики более 600 тыс. автоматов АК-203 калибра 7,62 мм индийского производства, а также договорились о производстве автомата Калашникова в Индии.
Напомним, президент России Владимир Путин провел в Индии на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке.
Винтовку под патроны НАТО создали в России
Мультикалиберная винтовка DXL-5 «Опустошитель» (экспортное наименование – Havoc), которая способна вести огонь как патронами калибра стран НАТО 12,7 х 99 миллиметров, так и российского 12,7 х 108, проходит испытания в России, заявил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.
«Главной особенностью новой винтовки является ее модульность. На «Опустошителе» мы первыми реализовали возможность снайперам менять стволы под сразу два калибра – натовский .50 BMG (12,7 х 99) и отечественный 12,7 х 108 миллиметров в зависимости от стоящей перед ним боевой задачи. Это значительно повышает и ее экспортные перспективы», – передает РИА «Новости» слова Лобаева.
Разработчик подчеркнул, что DXL-5 обладает уникальной для калибра 12,7 кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты – таким образом, эта винтовка стреляет в четыре раза точнее, чем ее американский конкурент Barret (2 угловые минуты). Лобаев отметил, что такая высокая для крупнокалиберной винтовки точность и прицельная дальность стрельбы (около 2300 метров против 1800 у Barret) позволит «Опустошителю» выполнять одну из самых сложных задач – борьбу со снайперскими подразделениями противника.
К другим технологическим ноу-хау, внедренным на DXL-5, собеседник отнес демпфирующее устройство на прикладе, которое значительно снижает эффект от отдачи винтовки, вес которой составляет 13 килограммов.
Напомним, в июне 2020 года историк и специалист по огнестрельному оружию Семен Федосеев заявил, что новая винтовка DXL-5 компании Lobaev Arms, которая сможет поражать цель на расстоянии семи километров, будет бесполезна в военных условиях.
В Кремле анонсировали коллегию Минобороны с участием Путина
Президент России Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Министерства обороны России, на котором в том числе будут определены дальнейшие приоритеты развития армии и флота.
«Будут проанализированы и подведены итоги деятельности Вооруженных сил России в 2021 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России», –говорится в сообщении на сайте Кремля.
На расширенное заседание коллегии приглашены руководящий состав вооруженных сил, представители органов государственной власти и общественных организаций. При этом впервые в режиме видеоконференции в заседании коллегии будут участвовать должностные лица командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заведений Минобороны России.
Ожидается, что об итогах развития Вооруженных сил России в 2021 году доложит министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Он расскажет о количестве техники, поступившей на вооружение в уходящем году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности ведомства, социальной защищенности военнослужащих и ходе государственной программы перевооружения, об итогах крупных проверок и учений вооруженных сил, передает ТАСС.
Ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин во вторник примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны и проведет оперативное совещание с членами Совбеза.
Шойгу предупредил о готовящейся провокации с химикатами на востоке Украины
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Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента Владимира Путина.
«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – передает РИА «Новости» его слова.
По данным Минобороны, более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ.
По слова Шойгу, «установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области». «Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», – сказал министр.
Ранее на заседании Путин оценил значение присутствия российских военных в Сирии, отметив, что оно вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой стране.
Кремль анонсировал участие Путина в церемонии приема новых крейсеров в ВМФ
Президент Владимир Путин по видеосвязи примет участие в церемонии приема атомных ракетных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск» в состав ВМФ России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня ряд значимых мероприятий. В частности, Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной. Посетит тематическую выставку, посвященную коллегии. Будет весьма объемное выступление президента, будет также выступление министра обороны [Сергея] Шойгу, это в открытой части», – передает ТАСС слова Пескова. «Кроме того, также состоится во время посещения выставки краткая церемония приема атомных ракетных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск» в состав Военно-морского флота России в режиме видеоконференции», – добавил пресс-секретарь.
«Очень-очень значимое и приуроченное к этой коллегии мероприятие», – заметил Песков.
Ранее в Кремле анонсировали коллегию Минобороны с участием Путина.
Путин: Американские специалисты ходили на ядерные объекты России, как на работу
Президент Владимир Путин заявил, что в начале 1990-х флаг США стоял на столах у американских специалистов, которые раньше ходили, как на работу, на ядерные объекты России.
«Говорил уже публично и еще раз скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса России сидели на постоянной основе американские специалисты, на работу туда ходили каждый день. Столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше, чего еще надо?», – цитирует РИА «Новости» заявление Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны.
По его словам, в правительстве России тогда работали союзники из США, кадровые сотрудники ЦРУ, советовали.
Ранее Путин рассказал, как вычищал из правительства сотрудников ЦРУ.
Путин объяснил опасность размещения инфраструктуры НАТО на Украине
В случае продвижения Североатлантического альянса на восток и появления НАТО на Украине подлетное время ракет до Москвы сократится до 7-10 минут, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.
«Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия – до пяти», – цитирует Путина РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что для страны – это серьезнейший вызов.
Также Путин на совещании заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Путин назвал долю современного вооружения в войсках России
Доля современного вооружения в российских войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах – 89%», – передает ТАСС слова Путина.
«Активными темпами шло развитие новейших видов вооружения, часть из них – комплексы «Авангард» и «Кинжал» – поставлены на боевое дежурство», – добавил президент.
По словам Путина, в российской армии соблюдены меры по борьбе с коронавирусом, обеспечена почти 100-процентная вакцинация, это позволило избежать сложной эпидситуации.
«Особо отмечу, что реализованы все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в самой армии, проведена практически 100-процентная вакцинация личного состава, это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих и тем самым гарантировать высокую боеготовность частей и соединений», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Напомним, в августе министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги Единого дня военной приемки, заявил, что к концу 2021 года доля современных вооружений и техники в российских войсках достигнет 71,9%.
Путин оценил значение присутствия российских военных в Сирии
Присутствие российских военных в Сирии вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой стране, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Достойно, как и подобает российским воинам, действовали наши военные в Сирии. Их присутствие, содействие мирному населению в решении гуманитарных задач вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой республике», – передает ТАСС слова Путина.
По его словам, благодаря присутствию российских миротворцев в Нагорном Карабахе улучшилась гуманитарная ситуация, заявил президент России Владимир Путин.
«Уже более года наши миротворцы помогают поддерживать стабильность в Нагорном Карабахе. Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территорий ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Путин поблагодарил личный состав, выполняющий миротворческие задачи, за профессионализм, выдержку и стойкость.
Напомним, 10 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.
Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Путин призвал внедрять ИИ в военную сферу
Успех в военном деле зависит от быстроты принятия решений командованием на всех уровнях, потому важно развивать системы поддержки принятия таких решений и внедрять искусственный интеллект, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.
«Сегодня успех во многих сферах прямо зависит от выверенности и быстроты принятия решений. А в военной области, при проведении боевых операций такая скорость исчисляется буквально минутами, а то и секундами», – цитирует президента РИА «Новости».
Он отметил, что необходимо развивать системы поддержки принятия решений командирами всех уровней, особенно в тактическом звене, и «внедрять в эти системы технологии искусственного интеллекта».
Глава государства подчеркнул, что Россия должна и дальше совершенствовать и укреплять свои вооруженные силы.
«Мы и будем этим заниматься, военно-политическая обстановка в мире остается сложной: в ряде регионов вырос конфликтный потенциал, возникли новые очаги напряженности», – указал он.
Также Путин на совещании заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
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