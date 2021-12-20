Вильфанд рассказал о погоде после Нового года

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей европейской части России после Нового года.

«Что касается января и февраля, то, по прогнозам Росгидромета, зима в европейской части России будет неоднородной. Количество оттепелей превысит климатические характеристики», – сообщил он «Парламентской газете».

Эксперт призвал не забывать и о холодах. Так, помимо оттепелей, ожидаются и очень сильные морозы с температурой до минус 20-25 градусов. При этом точную дату наступления сильных морозов или оттепели спрогнозировать нельзя.

Ранее Вильфанд рассказывал о погоде замой. Морозы до минусов 20 градусов и оттепели прогнозируются грядущей зимой на европейской части России, что связано с глобальным потеплением.

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