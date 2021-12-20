Во Всемирном банке назвали четыре риска для экономики России

Как рассказал главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт, сейчас в российской экономике действует четыре вида рисков.

По словам эксперта, первый риск заключается в угрозе развития пандемии коронавируса, что будет давить на экономику страны сильнее, чем в ряде других стран. Происходит это из-за низких темпов вакцинации, что замедляет деловую активность и создает риски введения новых ограничений, пишут «Ведомости».

Вторым риском эксперт назвал инфляцию. Центральный банк сейчас предпринимает современные усилия для ее погашения, но говорить о полном контроле за ростом цен сложно. Вопрос сейчас заключается лишь в том, как долго продлится аномально высокая инфляция, сказал Найт. Отмечается, что риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году рассматривается Всемирным банком как достаточно высокий.

Еще одним риском названо возможное введение международных санкций. Хотя Всемирный банк рассматривает не только введение новых санкций, но и ослабление действующих. В случае введения санкций крупными странами или блоками стран, влияние на экономику будет негативным.

И четвертый риск – энергопереход. Пока энергопереход представляет угрозу для России лишь в долгосрочной перспективе. Согласована стратегия низкоуглеродного развития России до 2050 года.