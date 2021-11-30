Путин поручил проработать эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов в регионах

Президент Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, направленные на проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в некоторых регионах, сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству совместно с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации», – передает ТАСС текст списка поручений по итогам совещания с членами кабмина о мерах по реализации климатической политики, состоявшегося 5 октября. Срок исполнения поручения установлен до 30 декабря.

Кроме того, президент поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на развитие системы публичной нефинансовой отчетности юридических лиц. Сроком исполнения этого поручения установлено 1 марта 2022 года.

Ответственными по поручениям назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, Путин потребовал от правительства при проведении международных переговоров добиваться признания подходов России к вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями.

«Правительству обеспечить при проведении международных переговоров принятие мер, направленных на обеспечение международного признания подходов России к вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями», – говорится в перечне поручений главы государства.

В документе отмечается, что подход Москвы включает «обеспечение недискриминационных условий для России при реализации климатических проектов и введении мер климатического регулирования, включая трансграничное углеродное регулирование». Также это «учет «низкоуглеродного» статуса энергетического баланса, основанного на «нулевом» объеме выбросов парниковых газов от атомных и гидроэлектростанций; принцип «технологической нейтральности» при учете принимаемых Россией мер по сокращению выбросов парниковых газов».



Кроме того, следует учитывать «гармонизацию национальных систем мониторинга и методологии расчетов выбросов и поглощения парниковых газов с международными стандартами; учет адекватных объемов поглощения парниковых газов лесами и другими природными экосистемами России; соблюдение многостороннего формата разработки правил трансграничного углеродного регулирования, а в случае их введения – обеспечение глобального характера такого регулирования». В поручении уточняется, что надо иметь в виду и «формирование международного реестра климатических проектов в целях привлечения иностранных государств и иностранных организаций к реализации таких проектов в России».

Данные поручения даны по итогам состоявшегося 5 октября совещания президента с членами правительства о мерах по реализации климатической политики в России. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Мишустин, который должен представить доклад по этому вопросу до 30 декабря, далее – один раз в полгода.

Ранее президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России заявил, что российские дипломаты должны более активно противостоять попыткам США и Евросоюза единолично диктовать климатическую повестку. Россия призывает к поиску взаимоприемлемых решений в климатических вопросах, а не к расколу.

Напомним, российский лидер выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.

Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.

Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.