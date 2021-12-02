Путин назвал трагедию на «Листвяжной» болью всей России

Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стала общей бедой и болью для всей страны, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в угольной отрасли региона.

«Как мы все хорошо знаем, 25 ноября в Кемеровской области произошла трагедия. Большая беда. В результате аварии на шахте «Листвяжная» погибли шахтеры и спасатели. Это общая беда и боль для Кузбасса и для всей страны, для всей России. Еще раз выражаю глубокие соболезнования, слова поддержки семьям, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – цитирует Путина РИА «Новости».

Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.