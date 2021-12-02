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Маск предложил ввести возрастной лимит для выдвижения на политический пост
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Основатель американской компании SpaceX миллиардер Илон Маск предложил установить возрастное ограничение, согласно которому выдвигать свою кандидатуру на политический пост люди смогут до наступления 70-летия.
«Давайте установим возрастное ограничение, после которого вы не сможете баллотироваться на политическую должность если возраст достиг 70 лет», – написал Маск в своем Twitter.
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Напомним, президент США Джо Байден, которому в ноябре исполнилось 79 лет, в ходе пресс-конференции несколько раз неправильно произнес название нового штамма коронавируса «омикрон».
Ранее опрос показал сомнения американцев в психическом здоровье Байдена.
Американский лидер несколько раз запинался в речи о России, ошибался в названии американского ведомства, а в марте трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета.
Нуланд озвучила Киеву альтернативу «нормандскому формату»
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Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, они могут сделать это вновь, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
«Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется... Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили «нормандский формат», работая параллельно с Киевом... Я думаю, что мы готовы это делать», – цитирует представителя Вашингтона РИА «Новости».
Также она отметила, что США «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее в стремлении к независимости и территориальной целостности.
«Не только США поддерживают вас с ваших стремлениях... Все члены НАТО высказывают солидарность с Украиной и четко заявляют о решительности своей поддержки», – сказала она.
В случае если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», добавила она.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
Рябков назвал формат предстоящих переговоров Путина и Байдена
В Ближайшее время может проясниться ситуация с возможными переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, беседа лидеров, скорее всего, не будет очной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. С учетом совопкупности обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой», – передает его слова РИА «Новости».
Рябков добавил, что формат переговоров пока не определен.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент.
Госдеп: Отъезд российских дипломатов нельзя рассматривать как высылку
США считают, что предстоящий в 2022 году отъезд 54 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку либо карательную меру, заявила на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.
«Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», – приводит ее слова ТАСС. По ее словам, США предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским.
Также Портет заявила, что США намерены продолжать консультации с Россией по визовым вопросам
«Равно как Россия предоставляет нашим дипломатам трехлетний срок пребывания в стране, так же и США предупредили Россию около года назад, что ее дипломатам будет предоставлен аналогичный трехлетний срок пребывания», – заявила она.
Это будет способствовать большему паритету в отношениях между двумя странами, отметила она. Портер добавила, что США продолжают обсуждать вопрос сроков пребывания дипломатов с Россией, передает РИА «Новости».
«Это создает больше паритета в наших дипломатических миссиях по мере того, как обе (страны) будут ротировать сотрудников с определенной частотой. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с Россией», – подчеркнула Портер.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов.
Антонов отмечал, что российско-американские консультации по вопросам кибербезопасности развиваются в позитивном русле, но есть некоторые проблемы.
Антонов: США де-факто выдворяют российских дипломатов
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США искажают факты относительно требования к российским дипломатам покинуть страну и что речь идет о фактическом выдворении.
«В госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот», – цитирует заявление Антонова РИА «Новости».
По его словам, именно госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
«В отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США. Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», – отметил посол.
По его словам, «США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства».
«Уверены, что при наличии доброй воли все проблемы можно решить достаточно оперативно. Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет. Призываем Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий. Наши предложения остаются на «столе переговоров», – заключил Антонов.
Ранее официальный представитель госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России.
Погребинский предложил Москве отказаться от переговоров с Нуланд
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Москве нужно обсуждать урегулирование в Донбассе не с Викторией Нуланд, а с Джейком Салливаном и Джо Байденом – так будет больше шансов на то, что Киев и ЛДНР достигнут компромисса, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Накануне Нуланд заявила о готовности США заменить «нормандский формат» параллельной работой с Украиной, как это якобы было в 2014-2016 годах.
«В своем заявлении о том, что США в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», Виктория Нуланд имеет в виду две встречи с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Несмотря на то, что те контакты ни к чему не привели, Нуланд снова настаивает на том, что может «замкнуть» весь дискурс по Донбассу на себя и на замглавы администрации президента России Дмитрия Козака», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Впрочем, по его словам, главное в заявлении Нуланд – то, что она признает Минские соглашения неотъемлемой базой урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, но при этом настаивает на проведении выборов в Донбассе и возвращении границы с Россией под контроль Киева без предоставления региону особого статуса автономии. Такое прочтение минских договоренностей не соответствует позиции ЛДНР и Москвы, напомнил аналитик.
«Да, Нуланд готова вернуться к участию в урегулировании в Донбассе – но только на этих позициях, которые, кстати, поддерживает и Зеленский. Поэтому Москве нужно вести диалог не с ними, а с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Белого дома Джо Байденом, которые придерживаются менее категоричных взглядов на пути деэскалации в Донбассе», – подчеркнул эксперт.
Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила
, что Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, и Вашингтон может сделать это вновь.
«Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется... Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили «нормандский формат», работая параллельно с Киевом... Я думаю, что мы готовы это делать», – цитирует дипломата РИА «Новости».
Также она отметила, что США «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее в стремлении к независимости и территориальной целостности. «Не только США поддерживают вас с ваших стремлениях... Все члены НАТО высказывают солидарность с Украиной и четко заявляют о решительности своей поддержки», – сказала она.
В случае если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», добавила она.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
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США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги»
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Вашингтон в контексте ситуации вокруг Украины готов в тесном взаимодействии с партнерами и союзниками принять меры экономического и иного характера в отношении Москвы «в ответ на враждебные шаги России», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности ввести против Москвы новые санкции в случае якобы возможного вторжения России на Украину, Псаки отметила: «Что касается того, какими могут быть данные инструменты. С самого начала работы нашей администрации мы демонстрировали, что готовы использовать ряд инструментов, экономических и иных, в ответ на враждебные шаги России», передает ТАСС.
«Госсекретарь сегодня ясно дал понять, что мы без колебаний используем эти инструменты», – заявила Псаки. «Мы сделаем это в тесном взаимодействии с нашими партнерами и союзниками. Сейчас мне больше нечего анонсировать», – добавила она.
Пресс-секретарь Белого дома констатировала, что американская сторона «поддерживает прямые контакты и с украинцами, и с россиянами». «Мы ясно выражали наши опасения относительно враждебной риторики и сообщений о наращивании сил в районе границы», – сказала Псаки.
В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России из-за ситуации на Украине.
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». В тот же день в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
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Президент России Владимир Путин отметил, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказание «мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Перед этим пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Суд в США закрыл дело экс-акционеров ЮКОСа против России
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Апелляционный суд округа Колумбия прекратил дело, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытались отменить постановление нижестоящей инстанции от ноября 2020 года о приостановке по ходатайству Москвы разбирательства о взыскании с России 50 млрд долларов, говорится в постановлении суда.
«После рассмотрения ходатайства апеллянтов о прекращении дела по их согласию суд принял решение удовлетворить ходатайство, данное дело прекращено», – приводит выдержку из документа ТАСС.
В ноябре Россия попросила США не возобновлять процесс по иску бывших акционеров компании ЮКОС до завершения процедур в Нидерландах, где Москве удалось добиться отмены взыскания более 50 млрд долларов.
Напомним, Верховный суд (ВС) Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Гааги о выплате Россией более 50 млрд долларов трем бывшим крупным акционерам ЮКОСа – Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum – и вернул дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама, заявив, что Апелляционный суд Гааги ошибочно отклонил довод России о том, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве. Таким образом, судьи Верховного суда Нидерландов частично удовлетворили кассацию России, поданную в 2020 году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему акционерам ЮКОСа не удалось заработать на России.
Путин ответил на сообщения о российских войсках на границе с Украиной
О вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
«Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года... Но, как видите, это не случилось. Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать», – цитирует РИА «Новости» Владимира Путина.
По его словам, Россия тоже озабочена, что возле ее границ проводятся военные учения, в том числе незапланированные.
Ранее в США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной.
В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
В МИД обосновали слова Антонова о лукавстве Госдепа США
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«Американские власти продолжают препятствовать нормальной деятельности посольства России в Вашингтоне и генконсульств в Нью-Йорке и Хьюстоне с помощью массового затягивания выдачи виз новым сотрудникам и их продления тем, кто уже находится в США», – сказали газете ВЗГЛЯД в МИД России. Ранее посол Анатолий Антонов заявил, что США де-факто выдворяют российских дипломатов и разлучают их с семьями.
В ведомстве напомнили хронологию развития дипломатического кризиса между Россией и США. В частности, там указали, что 10 декабря 2020 года Госдепартамент объявил об очередном «нововведении», которое заключалось в установлении трехлетнего лимита на сроки командировок персонала двусторонних российских загранучреждений (с некоторыми исключениями для руководящего состава). Одновременно с этим американцы передали список 24 работников посольства и генконсульств, которым надлежало покинуть страну до 3 сентября по причине «слишком длительного нахождения» в США.
«Нам была обещана выдача виз для российских представителей, приезжающих на замену покидающим США. Но в очередной раз нас обманули, оформив визы лишь 10 дипломатическим и административно-техническим сотрудникам», – уточнили в МИД.
Также во внешнеполитическом ведомстве указали, что 10 сентября Госдепартамент нанес очередной «удар» по дипломатическому присутствию России, вручив предписание с двумя дополнительными списками 55 работников загранучреждений, которые должны выехать из США не позднее двух крайних дат: 27 человек – до 30 января 2022 года, еще 28 человек – до 30 июня 2022 года с учетом превышения ими трехлетнего срока пребывания в стране.
При этом, уточняет ведомство, было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. «То есть, по сути, речь идет о завуалированной высылке, в то время как в отношении диппредставительств других стран столь жесткие рестрикции не применяются. Далее 2 августа Госдепартамент распространил циркулярную ноту, согласно которой устанавливается общее правило о пятилетнем сроке аккредитации представителей иностранного дипкорпуса в США», – указали в МИД.
«Мы неоднократно указывали американским властям на неприемлемость их шагов, нарушающих Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и ограничивающих наше суверенное право кадровых назначений на дипломатические и административно-технические должности в зарубежных представительствах. Также мы призывали не идти по пути дальнейшей эскалации. Но подвижек в политике США после женевского саммита нет», – добавили в ведомстве.
Там отметили, что за последнее время в России выдали без каких-либо встречных требований визы более чем 40 сотрудникам группы охраны дипмиссии США в Москве. С учетом просьб американской стороны о приоритетности заезда в Россию группы из 13 технических специалистов, занимающихся вопросами обеспечения жизнедеятельности посольства, оформили визы этим работникам.
«Наши предложения полностью обнулить на взаимной основе все введенные за последние годы рестрикции остаются без ответа. Хотя американцы и признают обременительность сложившейся практики индивидуальных визовых разменов (ввиду существенных различий в структурах диппредставительств двух стран), отказываться от нее они не готовы», – полагают в МИД.
Кроме того, резко возросло количество случаев затягивания Госдепартаментом продления виз дипломатов, уже находящихся в США. «Это приводит к тому, что при выезде в Россию в отпуск или по срочной необходимости их не пустят обратно. Расцениваем это как принуждение к досрочному завершению командировки. Таковых у нас накопилось почти 60 человек (а вместе с членами семей – 150 человек)», – обратили внимание в дипломатическом ведомстве.
Там добавили, что около 40 сотрудников ведомства ожидают возможности выехать к местам командировок в США уже много месяцев и даже больше года, что равнозначно отказу. Полгода не может получить визу и приступить к работе новый генеральный консул России в Нью-Йорке. «Мы сталкиваемся с элементарным неуважением к семейным ценностям, когда у отдельных членов семей наших дипломатов есть визы, а у кого-то их нет. Дело дошло до того, что находящимся в Москве детям дипломатов не выдают визы для выезда к родителям в США», – уверены в МИД.
«С мая 2019 года инспекционная группа из специалистов департамента капитального строительства и собственности за рубежом МИД России также не может получить краткосрочные американские визы. Это блокирует организацию капитального ремонта объектов российской дипломатической недвижимости. Разумеется, во всех случаях за нами остается право на взаимность», – подытожили в ведомстве.
Во вторник посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что речь идет о фактическом выдворении. По его словам, именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
«В отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США. Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», – отметил посол.
По его словам, «США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства». «Уверены, что при наличии доброй воли все проблемы можно решить достаточно оперативно. Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет. Призываем Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий. Наши предложения остаются на «столе переговоров», – заключил Антонов.
В то же время официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России. «Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», – отметила она.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов. Ранее эксперты указали на неприемлемые действия Госдепа в отношении дипломатов России.
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В Германии потребовали от США не трогать «Северный поток – 2»
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Читатели немецкого журнала Der Spiegel активно отреагировали на статью о борьбе Республиканской и Демократической партии США в Сенате за включение в оборонный бюджет Соединенных Штатов санкций против «Северного потока – 2», потребовав от Вашингтона не трогать российско-германский газопровод.
«Милый сосед и помощник всех наций, американец. Разве он может просто не совать свой нос в дела, которые его не касаются?» – сыронизировал пользователь LeiderEhrlich, слова которого приводит РИА «Новости».
«Европейская энергетическая политика вообще не касается США. Это наше дело», – написал MrSpock.
«Республиканцы блокируют оборонный бюджет США из-за того, что Европа хочет получать природный газ от того же поставщика, но теперь через трубу B, а не через магистраль A. Но фрекинговая (СПГ) индустрия задействует тяжелую артиллерию...», – указал Farafan.
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«Почему для американцев является нормальным вмешиваться в энергетическую политику других стран? Как бы отреагировали американцы, если бы ЕС пригрозил санкциями, скажем, из-за расизма в их стране? Они бы взбесились!» – заметил Grismo.
«Каждый день, когда этот военный бюджет не проходит, американцы не покупают новое вооружение. Кто бы мог подумать, что «Северный поток – 2» может внести такой минимальный вклад в сокращение вооружений», – отметил другой пользователь.
«На самом деле удивительно, что благополучие нашей страны постоянно ассоциируется с трансатлантической «дружбой». Теперь такое взаимоотношение явно приводит к тому, что наше благополучие, вероятно, не играет такой уж большой роли, когда вплетаются другие интересы. Мне любопытно посмотреть, как наше новое правительство отреагирует на это», – выразил мнение Hingucker.
«Санкции против якобы союзников (Германия/Европа)? С такими друзьями и враги не нужны!» – добавил Sebastian-K.
Ранее источники американского издания The Hill сообщили, что демократы Сената США согласились включить в пакет поправок к проекту оборонного бюджета Соединенных Штатов на этот год инициативу о введении санкций против компаний за участие в сертификации газопровода «Северный поток – 2».
Напомним, в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом». Кроме того, минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin).
В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без». Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право. Позже стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена выступает против инициативы Конгресса о новых санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».
Эксперты указали на неприемлемые действия Госдепа в отношении дипломатов России
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«Думаю, США с трудом смогли бы объяснить причину запрета на въезд детям и женам наших дипломатов. Такие действия американцев неприемлемы в дипломатической работе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее посол России в Вашингтоне заявил, что США де-факто выдворяют российских дипломатов и разлучают их с семьями.
Попытка США разлучить семьи российских дипломатов отказом в выдаче им виз – это один из инструментов, направленный на еще большее осложнение работы диппредставительства России, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Дипломатическая практика предполагает, что визы членам семей сотрудников посольства выдаются автоматически. Думаю, США с трудом смогли бы объяснить причину запрета на въезд детям и женам дипломатов. Вероятно, это связано с попыткой Вашингтона дать асимметричный ответ на наши ограничительные меры, которые мы, что характерно, также вводили в ответ на действия США», – сказал эксперт.
В целом такие действия американской стороны он назвал неприемлемыми и непопулярными в дипломатической работе.
«Ситуация действительно очень сложная. Дипломатическая война, продолжающаяся уже несколько лет, довольно сильно ударила по отношениям двух стран. При этом восстановить нормальную работу диппредставительств при наличии политической воли можно прямо сейчас. В этой сфере, в отличие от других, у России и США нет коренных противоречий», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Это показатель того, на каком уровне находятся наши отношения. Я думаю, что это самый низкий уровень со времен холодной войны. Именно поэтому мы видим с обеих сторон постоянные обвинения. Поэтому правых и неправых в дипломатическом конфликте установить довольно сложно», – полагает собеседник.
«Однако обеим странам надо стремиться к налаживанию отношений. Но в связи с общей напряженностью, связанной с заявлениями США о якобы подготовке Россией военной операции на Украине, мы вряд ли увидим в ближайшие недели и месяцы какие-то подвижки в дипломатическом вопросе. Ситуация останется прежней как минимум до проведения онлайн-саммита двух президентов, который, будем надеяться, состоится», – считает Дудаков.
«Что же касается слов Антонова о проведении Соединенными Штатами политики по разъединению семей дипломатов, то такие прецеденты в двусторонних отношениях уже бывали. Хотя и не так часто. Но, безусловно, это обоснованная жалоба со стороны российских дипломатов», – уверен он.
Эксперт сомневается, что обострению дипломатического кризиса поспособствовала деятельность главы Госдепа Энтони Блинкена. «Он продвигает стратегию, предусматривающую заморозку отношений с Россией, чтобы в них не было ни резких ухудшений, ни улучшений, – указал Дудаков. – Вероятно, в этой сфере не сложились женевские договоренности. В каких-то других аспектах политики стало лучше. Видно, что налажен прямой диалог на уровне президентов, а где-то – договоренности просто не заработали. Но как раз это может стать поводом для обсуждения проблемы на предстоящем саммите президентов».
Во вторник посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что речь идет о фактическом выдворении. По его словам, именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.
«В отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США. Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», – отметил посол.
По его словам, «США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства». «Уверены, что при наличии доброй воли все проблемы можно решить достаточно оперативно. Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет. Призываем Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий. Наши предложения остаются на «столе переговоров», – заключил Антонов.
В то же время официальный представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране российских дипломатов тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России. «Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», – отметила она.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о готовящейся 30 января очередной высылке 27 российских дипломатов из США. Он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов, а также о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей российских дипломатов.
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В минфине США сочли уместным давление на Россию из-за Украины
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказать финансовое давление на Россию в связи с якобы наращиванием военного присутствия на границе с Украиной.
Конгрессмен Уильям Хагерти обратился к Йеллен с надеждой, что та «направит мощный посыл» правительству России о возможности оказания «мощного финансового давления» на Москву в связи со сложившейся напряженностью на российско-украинской границе.
«Я согласна. Это будет уместно», – цитирует РИА «Новости» Йеллен.
Ранее Владимир Путин ответил на сообщения о российских войсках на границе с Украиной.
До этого в США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной.
В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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Эксперт: Экс-акционеры ЮКОСа получат от России только уши дохлого осла
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«Решение американского суда говорит о том, что наши юристы умеют отстаивать интересы государства в национальных западных судах», – сказал газете ВЗГЛЯД финансовый аналитик Александр Разуваев. Ранее суд в США закрыл дело экс-акционеров ЮКОСа против России.
«Если американский суд рассматривал это дело с точки зрения справедливости, то возможности что-то там словить у экс-акционеров ЮКОСа просто не было», – рассказал член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Он напомнил, что ЮКОС обанкротился в 2007 году и долгое время его бывшие акционеры сидели тихо. «Все прекрасно понимали, что банкротство компании было осуществлено в рамках закона, а активы были проданы по справедливым ценам с учетом их долговых обязательств, – отметил эксперт. – Всё дальнейшее разбирательство, включая иск против России на 50 млрд долларов – это скрытая санкция со стороны Запада». Разуваев также добавил, что ЮКОС никогда не стоил 50 млрд долларов.
По мнению эксперта, есть два объяснения того, почему суд США прислушался к России. «Либо западная финансовая система не такая политизированная, как мы считаем, и там еще осталась справедливость. Эта версия вызывает у меня больше доверия. Либо Запад все-таки идет с нами на какой-то компромисс», – предположил Разуваев.
Он также отметил профессиональное мастерство российских юристов, которые занимались этим вопросом. «Позитивное решение в отношении России говорит о том, что наши юристы умеют отстаивать интересы государства в национальных западных судах. А бывшие акционеры компании наверняка будут продолжать судиться и всячески ставить нам палки в колеса. Но в лучшем случае они получат только уши дохлого осла», – подытожил Разуваев.
В четверг апелляционный суд округа Колумбия прекратил дело, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытались отменить постановление нижестоящей инстанции от ноября 2020 года, удовлетворившей ходатайство Москвы о приостановке судебного разбирательства по взысканию с России 50 млрд долларов.
В ноябре Россия попросила США не возобновлять процесс по иску бывших акционеров компании ЮКОС до завершения процедур в Нидерландах, где Москве удалось добиться отмены взыскания более 50 млрд долларов.
Напомним, Верховный суд (ВС) Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Гааги о выплате Россией более 50 млрд долларов трем бывшим крупным акционерам ЮКОСа – Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum – и вернул дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама, заявив, что Апелляционный суд Гааги ошибочно отклонил довод России о том, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве. Таким образом, судьи Верховного суда Нидерландов частично удовлетворили кассацию России, поданную в 2020 году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему акционерам ЮКОСа не удалось заработать на России.
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В Пентагоне заявили, что Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов заявил, что Россия продолжает наращивать численность своих войск рядом с российско-украинской границей.
«Мы внимательно следим за этим, а что касается численности, я бы не стал сейчас здесь давать оценки тому, что мы видим [на границе]. Но я могу сказать, что мы продолжаем видеть передвижения, мы продолжаем видеть увеличение их сил», – прокомментировал он сообщения о якобы находящихся рядом с российско-украинской границей военнослужащих России, передает ТАСС.
По словам Кирби, «это подразделения комбинированного характера. Я говорю о том, это различные виды подразделений, которые продолжают собираться на, или не на, но вблизи украинской границы».
По его словам, США «продолжают с большой тревогой наблюдать за передвижениями российских военных подразделений вблизи границы с Украиной».
Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Рябков: Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию ситуации в России
Москва не позволит США вмешиваться во внутренние дела России, а на подобные попытки намерена отвечать жестко и решительно, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Мы никому не позволим разговаривать с Россией менторским и высокомерным тоном и тем более совать нос в наши дела. Ответ будет жестким и решительным», – подчеркнул он.
По его словам, Вашингтон не оставляет попыток сдержать развитие России и тратит значительные средства на дестабилизацию ее внутренней обстановки.
«И сегодня недоброжелатели не оставляют попыток сдержать развитие нашего отечества, повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику посредством санкций, шантажа, информационных войн. Действуя, в том числе, через некоммерческие международные организации, Вашингтон тратит значительные средства на дестабилизацию ситуации в России», – приводит ТАСС слова Рябкова.
Такие шаги предпринимаются американской стороной «под видом содействия укреплению демократических институтов и гражданского общества», при этом большие средства выделяются на финансирование проектов, способствующих протестным, сепаратистским настроениям.
«Причем делается это под вывеской охраны природы, борьбы с коррупцией, обеспечения гендерного равенства, сохранения этнокультурного разнообразия», – заявил замглавы МИД.
Как отметил Рябков, российская сторона отмечает, что «с годами американская пропаганда и дезинформация приобретают более изощренные формы, мимикрируя под независимые медиа, журналистские расследования и низовые общественные инициативы».
«Информационная война, на которой, как считают американцы и некоторые их союзники, все средства хороши, ведется по всем линиям, в частности в социальных сетях и мессенджерах. Целевая аудитория – молодежь», – заявил Рябков.
Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что США совершили более 100 актов грубого вмешательства в суверенные дела других государств с момента принятия Устава ООН, закрепившего принцип невмешательства, с 1946 по 2000 год.