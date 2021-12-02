В Дании выявили семь заразившихся штаммом «омикрон»

Семь случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» зарегистрировано в Дании, еще в 16 эпизодах медики подозревают наличие нового варианта вируса, сообщил министр здравоохранения Магнус Хеунике.

«Семь случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» зарегистрировано в Дании», – приводит слова министра ТАСС. Кроме того, он сообщил, еще в 16 эпизодах медики подозревают наличие нового варианта вируса. Окончательное заключение будет сделано после секвенирования генома.

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Так как все случаи инфицирования связаны с поездками за рубеж, власти полностью останавливают все поездки в королевство из десяти африканских стран, а в целях снижения риска дальнейшего распространения инфекции для всех прибывающих из Дубая и Дохи вводится обязательное тестирование.

Всем гражданам старше 18 лет, прошедшим вакцинацию летом, в ближайшие месяцы предложат сделать ревакцинацию. Премьер-министр Метте Фредериксен обратилась к пожилым с призывом сделать третью прививку против коронавируса. «Сегодня у нас к вам очень важное послание. Всех прабабушек и прадедушек, бабушек и дедушек, всех уязвимых, медперсонал, работающий на переднем крае, всех вас, кто прошел вакцинацию прошлой зимой и этой весной очень, очень настоятельно призываю сделать третий укол», – заявила глава правительства.

Директор Агентства здравоохранения Серен Брустрем отметил, что на сегодняшний день главным оружием в борьбе с COVID-19 является вакцина. Полностью в Дании привиты 4,6 млн граждан (население страны составляет 5,83 млн человек), однако этого, по словам чиновника, недостаточно. «Мы расширили программу вакцинации и включили в нее детей в возрасте 5-11 лет, что увеличивает число потенциально вакцинированных. Мы будем и дальше наращивать наши усилия по вакцинации», – заявил Брустрем. В связи с этим он обратился ко всем родителям, чтобы они как можно быстрее отвели своих детей на прививку. Он также призвал всех остальных в самое ближайшее время пройти ревакцинацию.

В среду число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Дании составило 5120, что является самым высоким показателем за время пандемии.

В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.

Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.

В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.

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