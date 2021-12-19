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В Германии предложили ввести санкции против России из-за Украины
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Необходимо ввести персональные санкции в отношении высшего руководства России в случае обострения конфликта на Украине, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.
«Мы должны исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций. А все последующие шаги нужно обсуждать в тесной координации в альянсе (НАТО)», – ответила Ламбрехт на вопрос, готова ли направить солдат бундесвера на Украину для поддержки страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild am Sonntag.
При этом на вопрос о том, может ли «Северный поток 2» стать частью санкционного пакета, Ламбрехт отметила, что «необходимо использовать весь инструментарий, который у нас есть». «В настоящее время мы должны сфокусироваться на Путине и его окружении. Те, кто несет ответственность за агрессию, должны почувствовать персональные последствия. Например, то, что они не смогут отправиться на шоппинг на Елисейские поля в Париже», – заявила министр.
Ламбрехт выразила обеспокоенность ситуацией вокруг Украины и якобы размещением вблизи ее границ российских войск, отметив, что может «очень хорошо понять страхи Украины». «Поэтому моя первая (зарубежная) поездка в воскресенье будет в Литву для посещения сил быстрого реагирования НАТО, чтобы получить представление о том, как солдаты видят ситуацию», – заявила Ламбрехт.
Она добавила, что считает в ситуации с Украиной Россию «агрессором». «Мы должны использовать все возможности, чтобы добиться разрядки. К этому относятся и угрозы жесткими санкциями», – заявила она.
Ранее министр обороны Франции Флоранс Парли заявил, что западные страны не должны идти на обострение с Россией, чтобы не спровоцировать новую холодную войну, вместо этого необходимо поддерживать с Москвой открытый и прямой диалог.
Напомним, что главы государств и правительств ЕС решили продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине.
В среду в Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.
Жители Германии пристыдили вице-канцлера за слова о «Северном потоке –2»
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Читатели немецкого политического журнала Focus осудили слова вице-канцлера Германии Роберта Хабека, назвавшего «Северный поток – 2» геополитической ошибкой.
«Это напоминает мне детский сад. Если ты заберешь мою машину, я сломаю твой дом из лего. Это, безусловно, произведет впечатление на Путина! Помогите, что мы избрали», – приводит РИА «Новости» один из комментариев на сайте Focus.
«Эти угрозы Хабека смешны, постыдны и не имеют ничего общего с дипломатией», – написал другой пользователей на сайте Focus.
Другие читатели призвали вице-канцлера думать в первую очередь о немецких гражданах, а не о геополитической обстановке.
«Трубопровод закончен. Это экономический проект, в который Германия также вложила миллиарды, и было бы гротескно не одобрить его завершение сейчас», – отметили немцы.
«Хабек должен быть честным и признаться, что нет никакого способа обойтись без покупки газа у России, а Украина просто избалована доходами от транзита топлива», – предложил другой комментатор.
Напомним, министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек (партия «Союз 90/Зеленые») заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что решение о строительстве газопровода «Северный поток – 2» было геополитической ошибкой, нет ответа на вопрос, что делать, если Россия нападет на Украину.
«Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Россия ранее требовала прекратить упоминание «Северного потока – 2» в контексте политики.
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Шутка о Байдене и «настоящем президенте» США вывела Харрис из себя
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Вице-президент Камала Харрис разозлилась на вопрос о том, кто является «настоящим президентом США». Вопрос ей задали после очередной оговорки главы американского государства Джо Байдена.
На днях Байден во время выступления на церемонии вручения дипломов в Университете Южной Каролины назвал Харрис «президентом». Причем такую оговорку он допустил уже не в первый раз, передает РИА «Новости».
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Ведущий Charlamagne Tha God (Ленард Ларри Маккелви) в шутку поинтересовался у Харрис, кто на самом деле является президентом США. Та ответила: «Это Джо Байден. И не начинайте говорить, как республиканец, спрашивая о том, является ли он президентом или нет». Харрис еще раз повторила, что США возглавляет Байден, она повысила голос и активно жестикулировала. С раздражением в голосе она добавила, что является вице-президентом, и ее зовут Камала Харрис, передает «Звезда».
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Напомним, нынешний глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. Так, он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом. Прежде Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании). Кроме того, Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».
Названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм
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Самую большую опасность омикрон-штамм представляет для тех людей, которые никогда не болели коронавирусом и не вакцинировались, рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Перенесенный ранее COVID-19 или прививка будут способствовать легкому течению болезни при заражении штаммом «омикрон».
«Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к «омикрону» тоже. А вот те пациенты, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия», - цитирует специалиста «URA.RU».
Отмечается, что новому штамму коронавируса сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией, так как таким людям удалось в течение двух лет продержаться в иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных COVID-19.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
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Стало известно о планах сената США ввести санкции против «Северного потока – 2»
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Американские сенаторы достигли договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного республиканцем Тедом Крузом законопроекта о санкциях против газопровода «Северный поток – 2», голосование по данной инициативе должно состояться в верхней палате Конгресса не позднее 14 января следующего года.
Круз и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) пришли к соответствующему соглашению после нескольких дней переговоров, пишет газета The Hill.
В рамках сделки Круз согласился перестать блокировать утверждение десятков кандидатур на различные посты в администрации, пытаясь тем самым добиться от исполнительной ветви власти введения новых ограничительных мер против «Северного потока – 2».
В результате сенат в ночь на субботу смог одобрить назначение целого ряда претендентов на различные посты. В частности, как уточняет газета, верхняя палата Конгресса утвердила несколько десятков кандидатур на должности послов США в разных странах.
По словам сенатора Теда Круза, ввод в строй «Северного потока – 2» позволит России «ввести танки в пригороды Киева». Ведь, как он утверждает, именно опасение срыва транзита газа через украинскую ГТС не допустило еще в 2014 году реализацию попытки захвата всей Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что старт «Северного потока – 2» затянули на три года, и почему в Америке растет злоба против России.
Экономист объяснил причину богатства США
Соединенные Штаты кажутся экономически успешными только потому, что вся страна живет в долг, рассказал экономист Максим Шеин.
Эксперт напомнил, что долг США составляет десятки трлн долларов, передает агентство «Прайм».
Он подчеркнул, что граждане страны берут в долг, при этом доходы у них растут медленнее, чем долговая нагрузка.
Отмечается, что сложившаяся ситуация не приводит к коллапсу по той причине, что правительство США умеет обслуживать свои долги. Так, для финансирования дефицита бюджета Штаты выпускают облигации – US Treasuries, которые считаются надежным финансовым инструментом, и в них вкладываются многие инвесторы и другие страны.
Также американцев от банкротства спасают низкие процентные ставки в США и возможность неограниченно печатать доллары, указал Шеин.
Американцам не понравилось высокомерие НАТО по отношению к России
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Читатели Washington Post осудили издание за критический тон, в котором газета описала российские проекты договоров Москвы с НАТО и США о гарантиях безопасности.
Один из читателей заявил в комментариях, что США «выстрелили себе в ногу, оттолкнув Россию». По его мнению, «Запад сделал это, продолжая высокомерно расширять НАТО все дальше на восток, несмотря на возражения России», передает РИА «Новости».
Указывается, что США «создают очень опасную ситуацию», ведь они вместе с другими странами НАТО могут быть «втянуты в любой конфликт в этом регионе», тогда конфликт «быстро перерастет в полномасштабную войну и ядерный холокост».
В комментариях подчеркнули, что желание России «иметь вокруг своих границ кольцо стран, которые не входят в состав НАТО», является «вполне разумным».
Еще один из читателей Washington Post отметил, что глава российского государства Владимир Путин «никому не угрожает», а «вся эта истерика по поводу выбора момента для вторжения» на Украину – просто «фантазии».
«Пока мы видим только то, что делают другие страны, и не замечаем, что мы сами делаем по отношению к другим, мир будет ускользать из наших рук. Необходимо открыто признавать свою ответственность и вину», – говорится в комментарии.
Напомним, Россия предложила США двусторонние переговоры по гарантиям безопасности. МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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Зеленский подписал закон об упрощении получения гражданства ряду граждан РФ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства страны воевавшим в Донбассе и ряду категорий граждан России, сообщается на сайте главы государства.
«Зеленским…подписан закон «О внесении изменений в закон Украины «О гражданстве Украины» по упрощенному приобретению гражданства Украины отдельными категориями лиц» №1941-ІХ, принятый 14 декабря. Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект, упрощающий порядок предоставления украинского гражданства россиянам, якобы подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям, а также иностранцам, участвовавшим в силовой операции в Донбассе на стороне Киева.
Напомним, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины с 2014 года обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства.
СМИ: Роман Абрамович получил португальское гражданство
Российский миллиардер Роман Абрамович натурализовался по закону о гражданстве, указав себя потомком общины сефардских евреев.
О том, что Абрамович получил португальское гражданство, сообщил РБК источник в окружении бизнесмена. Представитель Millhouse (управляет активами Абрамовича) подтвердил получение бизнесменом португальского гражданства.
Ранее о том, что Абрамович получил португальское гражданство, сообщил таблоид Publico.
Сообщается, что Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому «Закону о возвращении», который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство.
Бизнесмен изучал историю своей семьи и обнаружил, что часть его семьи приехала из Португалии, прежде чем была изгнана и оказалась в Гамбурге. «Эта связь была изучена в контексте семейного исследования с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах», – добавил источник РБК.
Он отметил, что Абрамович ведет благотворительную деятельность, «которая чтит еврейское наследие во многих странах, включая Португалию и Литву, где у него также есть семейные корни».
Напомним, что Роман Абрамович также является гражданином России и Израиля.
Российский бизнесмен экстрадирован из Швейцарии в США
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Россиянин Владислав Клюшин экстрадирован в США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной информации, сообщило Федеральное управление юстиции Швейцарии.
Указывается, что «американские полицейские задержали» российского бизнесмена в Цюрихе и «сопровождали во время полета в США». В пятницу стало известно, что швейцарский Федеральный суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче в США. В Европейский суд по правам человека была направлена жалоба с просьбой приостановить экстрадицию.
Посольство России в Берне подчеркивало, что «до вынесения соответствующего решения ЕСПЧ все действия по исполнению приговора и осуществлению экстрадиции в соответствии с принятой практикой должны быть приостановлены», передает РИА «Новости».
Напомним, Клюшин является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин «обвиняется в проведении десятков миллионов инсайдерских сделок вместе с несколькими сообщниками». Адвокат Клюшина счел мотивы ареста россиянина в Швейцарии политическими, указывая, что тот занимается сферой IT-технологий и «знает стратегические государственные секреты».
Bloomberg со ссылкой на анонимные источники утверждает, что основатель Group-IB Илья Сачков, которого судят в России по делу о госизмене, мог якобы передать США информацию о «хакерах ГРУ». По версии источников, Сачков сообщил западным службам информацию в том числе и о Клюшине. Один из якобы коллег Клюшина – Иван Ермаков, по утверждению анонимных источников агентства, якобы был в числе сотрудников ГРУ.
Пушков заявил о попытке Европы сорвать переговоры по безопасности
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Страны Северной Европы и Прибалтики стремятся участвовать в переговорах о гарантиях безопасности для их срыва, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, главы министерств обороны Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Эстонии, Норвегии, Швеции и Финляндии уже выступили с заявлениями о неприемлемости декларируемых Россией требований. Как убежден сенатор, по этой причине переговоры о гарантиях безопасности должны вестись между США и Россией.
«Как показывает история отношений между США и Россией, лишь от них зависит перспектива таких договоренностей, которые укрепят их взаимную безопасность», – написал он в Telegram.
Пушков указал, что только власти США могут регулировать полет своих бомбардировщиков у границ России, а также способны разместить на территории Украины американские ракетные системы.
«Другое дело, если США захотят прикрыться мнением своих союзников, чтобы отказаться от серьезных переговоров с Россией. Но это их никуда не продвигает с точки зрения их собственной безопасности», – добавил сенатор.
Россия предложила США двусторонние переговоры по гарантиям безопасности.
До этого сообщалось, что Белый дом считает неприемлемыми часть предложений Москвы, содержащихся в проекте договора между Россией и США о гарантиях безопасности.
Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Киев назвал «грандиозными» возможные санкции Запада против России
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Страны Запада должны внести ясность в свои слова о возможных санкциях, которые введут в случае «вторжения» России на Украину, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Кулеба опасается, что отсутствие «в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе» подробностей по санкциям даст Москве повод сомневаться в решительности Запада. Киев призывает западные страны утвердить пакет санкций, предусматривающий отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. «Из моих неофициальных бесед я знаю, что они обсуждают крайнюю меру в виде отключения России от SWIFT. Это будет грандиозно», – сказал он.
Кроме того, по мнению Киева, «вторжение» России на Украину должно грозить ограничениями на операции с российским суверенным долгом и рестрикциями в отношении активов представителей ближайшего окружения президента России Владимира Путина, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Кулеба считает, что США и Великобритания должны «действовать самостоятельно», если ЕС предложит менее жесткие меры, и не подстраиваться под Брюссель. При этом Кулеба сказал, что «сразу забеспокоится», если увидит, как «США что-то удерживают из-за нежелания вызвать раздражение Москвы». Он «считает это совершенно неправильной и неразумной линией поведения», но подчеркнул, что «пока такого не было».
Напомним, институты и лидеры стран политического Запада не пришли к единому мнению о том, какими должны быть возможные санкции против России. План США со сверхжесткими санкциями пока не прошел благодаря Берлину и Парижу. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями в случае «нападения», а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы предотвратить «вторжение». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Число погибших детей после трагедии с батутом в Австралии возросло до шести
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Шестой ребенок скончался в Австралии после того, как сильный порыв ветра снес надувной батут с детьми во время празднования окончания учебного года в одной из школ австралийского штата Тасмания, сообщил телеканал ABC.
«Девять детей серьезно пострадали в результате инцидента, который произошел в четверг. К сожалению, в настоящее время шестеро детей умерли», – приводит РИА «Новости» слова комиссара полиции Даррен Хайн.
16 декабря во время традиционного пикника, завершающего учебный год в начальной школе Девонпорта, ветер сорвал надувной батут с детьми и поднял в воздух на высоту около 10 метров. Дети упали с него. Сообщалось о гибели пяти учеников.
Напомним, в июне в Барнауле опрокинулся батут, на котором играли дети, следствие начало проверку. В результате падения пострадали два ребенка, они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе.
Региональный СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным мэрии, аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю, заключившим договор аренды на земельный участок с торговым центром.
Мигранты рассказали о схеме переброски из Белоруссии в Германию
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Беженцы с Ближнего Востока попадают из Белоруссии в Польшу, проходя через лес на границе, а после их забирает местный водитель и везет в Германию, рассказали мигранты, которым удалось попасть в Европу.
«Их привезли к границе на такси, как ранее и обещали в турфирме. Белорусские пограничники пропустили их на нейтральную полосу. Там они провели три дня, прячась в лесу, после чего смогли попасть на нейтральную полосу уже с польской стороны. Дальше были шесть дней с ночевками в лесу, во время которых они искали способ пробраться в страну», – передает РБК слова мигрантов.
По их словам, большую часть поймали пограничники, в итоге в Польшу смогли добраться только 10 человек. «Что с другими? Их депортировали обратно в Белоруссию, где они сейчас – не знаю, у нас с ними нет контакта», – сказал один из мигрантов.
Отмечается, что сразу попасть в Германию у мигрантов не вышло, пришлось еще три дня провести в Польше. Они ждали машину, которая отвезет их к конечному пункту назначения. Водителем был местный поляк, услуги которого были оплачены беженцами еще в Ираке. В итоге беженцев отвезли в Германию, где они попали в распределительный центр для мигрантов.
Ранее лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев. власти Литвы объявили, что будут платить мигрантам по 1 тыс. евро за решение вернуться добровольно в свои родные страны. Позже в Литве призвали открыть въезд беженцам с нетрадиционной ориентацией.
Анкара заявила о попытках «центров силы» рассорить Россию и Турцию
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Убийство посла России в Анкаре Андрея Карлова выявило наличие многих центров силы, которые хотят подорвать турецко-российское сотрудничество, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Как заявил Чавушоглу в связи с пятой годовщиной убийства посла, Турция «считает, что совместные усилия по улучшению отношений» двух стран «являются данью уважения памяти господина Карлова и его вклада в них». Министр отметил, что «прошло пять лет после гибели посла Андрея Карлова в результате коварного убийства». По его словам, это было «атакой на турецко-российскую дружбу», но страны «не попали в эту ловушку», а «те, кто хотел навредить турецко-российской дружбе, были разочарованы», передает РИА «Новости».
Чавушоглу подчеркнул, что нападение на Карлова было террористическим актом, «терроризм в его бесчеловечной жестокости не имеет расы, религии, языка». По его словам, «Турция лучше всех понимает эту боль, так как в недавнем прошлом потеряла наибольшее число дипломатов, ставших жертвами террора» – речь идет об убитых в 1970–1980-е годы боевиками Армянской секретной армии освобождения Армении (ASALA).
За прошедшие пять лет отношения России и Турции динамично развивались как на двустороннем, так и на региональном уровне, сказал министр. В 2021 году торговый оборот приблизится к 30 млрд долларов. Ожидается, что Турцию за год посетят около 5 млн российских туристов, с января по октябрь их было 4,3 млн. Чавушоглу также отметил проекты в сфере энергетики – газопровод «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».
Весной суд в Анкаре приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Карлова к пожизненному лишению свободы, трое из них признаны виновными непосредственно в убийстве. Девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению на сроки от 5 до 15 лет. Пятеро фигурантов оправданы судом. Дела остальных обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, были выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». СМИ сообщали, что нападавший был застрелен турецкой полицией.
Чиновницу задержали при передаче взятки вице-губернатору Пензенской области
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Следователи предъявили обвинение сотруднице районной администрации по делу о покушении на дачу взятки вице-губернатору Пензенской области в размере 3 млн рублей, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
«Следственными органами СК России по Пензенской области сотруднику администрации Каменского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 УК России (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, 16 декабря обвиняемая, являясь работником администрации Каменского района, лично передала вице-губернатору Пензенской области взятку в размере 3 млн рублей для того, чтобы последний поспособствовал ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации района, объявленном в начале декабря. Вице-губернатор от денег отказался, противоправные действия женщины были пресечены сотрудниками УФСБ по Пензенской области. Деньги были изъяты следователями в ходе осмотра места происшествия.
В пресс-службе добавили, что обвиняемая в ходе допроса вину признала, по ходатайству следователя судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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Ранее правоохранители задержали бывшую владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую по подозрению во взяточничестве.