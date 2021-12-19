В Германии предложили ввести санкции против России из-за Украины

Необходимо ввести персональные санкции в отношении высшего руководства России в случае обострения конфликта на Украине, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

«Мы должны исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций. А все последующие шаги нужно обсуждать в тесной координации в альянсе (НАТО)», – ответила Ламбрехт на вопрос, готова ли направить солдат бундесвера на Украину для поддержки страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild am Sonntag.

При этом на вопрос о том, может ли «Северный поток 2» стать частью санкционного пакета, Ламбрехт отметила, что «необходимо использовать весь инструментарий, который у нас есть». «В настоящее время мы должны сфокусироваться на Путине и его окружении. Те, кто несет ответственность за агрессию, должны почувствовать персональные последствия. Например, то, что они не смогут отправиться на шоппинг на Елисейские поля в Париже», – заявила министр.

Ламбрехт выразила обеспокоенность ситуацией вокруг Украины и якобы размещением вблизи ее границ российских войск, отметив, что может «очень хорошо понять страхи Украины». «Поэтому моя первая (зарубежная) поездка в воскресенье будет в Литву для посещения сил быстрого реагирования НАТО, чтобы получить представление о том, как солдаты видят ситуацию», – заявила Ламбрехт.

Она добавила, что считает в ситуации с Украиной Россию «агрессором». «Мы должны использовать все возможности, чтобы добиться разрядки. К этому относятся и угрозы жесткими санкциями», – заявила она.

Ранее министр обороны Франции Флоранс Парли заявил, что западные страны не должны идти на обострение с Россией, чтобы не спровоцировать новую холодную войну, вместо этого необходимо поддерживать с Москвой открытый и прямой диалог.

Напомним, что главы государств и правительств ЕС решили продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине.

В среду в Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.