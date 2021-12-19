Франция высказалась против холодной войны с Россией из-за Украины

Западные страны не должны идти на обострение с Россией, чтобы не спровоцировать новую холодную войну, вместо этого необходимо поддерживать с Москвой открытый и прямой диалог, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

«Мы не хотим возврата к холодной войне. Чтобы избежать этого, мы не должны идти на обострение и должны сохранять спокойствие», – цитирует ее ТАСС со ссылкой на газету Journal de Dimanche.

В то же время министр отметила, что Россия уже находится под санкциями и их можно усилить вплоть до политической изоляции страны. Однако, как заверяет Парли, главная цель западных стран – «отговорить российские власти от шага, который может вызвать драматическую цепь событий».

«Мы хотим поддерживать диалог с Россией, как это инициировал президент республики (Эмманюэль Макрон – прим. ВЗГЛЯД) в 2019 году. Мы ведем откровенный и прямой диалог с российской стороной, потому что мы должны иметь возможность говорить друг другу», – уточнила она.

Ранее главы государств и правительств ЕС решили продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине.

В среду в Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против России в случае эскалации вокруг Украины.