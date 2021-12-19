Попова рассказала о штрафах за отказ от вакцинации против COVID

Названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм

Самую большую опасность омикрон-штамм представляет для тех людей, которые никогда не болели коронавирусом и не вакцинировались, рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Перенесенный ранее COVID-19 или прививка будут способствовать легкому течению болезни при заражении штаммом «омикрон».

«Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к «омикрону» тоже. А вот те пациенты, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия», - цитирует специалиста «URA.RU».

Отмечается, что новому штамму коронавируса сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией, так как таким людям удалось в течение двух лет продержаться в иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных COVID-19.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».

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