Володин рассказал о сроках принятия закона об отмене обязательного техосмотра

Законопроект об отмене обязательного техосмотра важно принять до конца года, чтобы в 2022 году новые нормы заработали, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать. Это решение коснется около 50 млн транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев», – написал Володин в своем Telegram.

Он добавил, что законопроект был доработан в интересах автовладельцев. По его словам, штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, не должны, однако техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков в области коммерческих, пассажирских перевозок.

Также Володин подчеркнул, что все положительные заключения по законопроекту получены. В понедельник он будет рассмотрен на Совете Думы.

Напомним, что в ноябре Госдума одобрила в первом чтении внесенный сенаторами и депутатами от «Единой России» законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что законопроект призван избавить автовладельцев от регулярных утомительных и зачастую бессмысленных процедур. Согласно законопроекту от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях».