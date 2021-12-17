Кремль спросили о сроках введения «Северного потока – 2»

Москва не ставит определенных сроков по введению газопровода «Северный поток – 2», это вопрос регулятора, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это вопрос исключительно регулятора», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос. Комментируя информацию от Федерального сетевого агентства ФРГ о том, что решение о сертификации оператора «Северного потока – 2» не будет принято в первой половине 2022 года, представитель Кремля отметил: «Насколько нам известно, компания продолжает общение с регулятором и продолжает процесс сертификации. Не нам прогнозировать, когда она произойдет».

Строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Чтобы начать перекачку газа, оператору «Северного потока – 2» нужно получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG («Норд стрим 2 АГ») со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что старт «Северного потока – 2» затянули на три года.

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