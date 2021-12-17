Кремль спросили о сроках введения «Северного потока – 2»

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17 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 13:59  |  vz.ru
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Старт «Северного потока – 2» затянули на три года

Изначально Газпром планировал запуск нового газопровода в 2019 году Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Назван новый срок запуска «Северного потока – 2». Решения о выдаче сертификата оператору газопровода Nord Stream 2 AG не будет даже в первом полугодии 2022 года, заявил немецкий регулятор. Хотя еще летом у экспертов была надежда на запуск проекта в начале или в середине зимы. Теперь официально сроки перенесены на лето–осень 2022 года. Как и кому удалось задержать «Северный проект – 2» почти на три года?  Подробности...
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Новый канцлер Германии начал портить отношения с Россией

Новому канцлеру Германии предстоит выяснить, как дружить с Россией, не ругаясь с Западом Wolfgang Kumm/Global Look Press
Олаф Шольц стал канцлером Германии около недели назад, но за это время Берлин трижды оскандалился в отношениях с Россией. В среду из ФРГ выслали российских дипломатов, связав это с делом грузино-чеченского боевика Хангошвили. А в четверг YouTube по требованию Берлина заблокировал новый канал RT DE на немецком языке. Затем стало известно об остановке сертификации «Северного потока – 2» минимум на полгода. Кто заставляет Шольца ухудшать отношения с Россией? Подробности...
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Как самые странные русские броненосцы спасли Одессу от Турции

Так выглядели эти легендарные корабли Михаил Озерский/РИА Новости
Ровно 150 лет назад, 17 декабря 1871 года, в Санкт-Петербурге состоялась закладка самого странного корабля в истории военного судостроения – броненосца «Новгород». Он был сделан абсолютно круглым. Зачем автор этого проекта, знаменитый «беспокойный адмирал» Андрей Александрович Попов, принял такое решение – и почему оно стало спасительным для Одессы?  Подробности...
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Антиваксеры раскачивают политическую стабильность Прибалтики

Алдис Гобземс активно отыгрывает антиваксерскую повестку Saeima/flickr.com
Русское население Латвии в восторге от нового для страны политика – а все потому, что он требует отменить обязательную вакцинацию и проводит массовые митинги по этому поводу. Звучат слова «он хочет перемен... горит за вас и ваших детей... Красиво, ярко, незабываемо». Кто такой Алдис Гобземс, почему он против вакцин – и есть ли у него и его единомышленников шансы возглавить Латвию? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Турки всерьез воюют с российским оружием

Юрий Мавашев
Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Успеху турецких дронов, в том числе и на постсоветском пространстве, способствует и «рекламная война». И ведется она уже вполне открыто против «российских конкурентов». Подробности...

Рекордная преступность влияет на американскую рождаемость

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В числе причин вымирания населения самой богатой страны мира называют не только ужасающий рост преступности, но и экономический кризис, пандемию и климатические угрозы. Американцы не хотят иметь детей по простой причине – они боятся за них. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Россия – это цивилизация Севера

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если Россия не Восток и не Запад, что же она тогда в географическом (хотя бы) смысле? Конечно же, она – Север! Давайте посмотрим на себя в планетарных масштабах. Мы увидим колоссальную территорию, стягивающуюся к Северному полюсу и венчающую собой всю нашу планету. Это и есть наш мир. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
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Роль СССР в убийстве Кеннеди

Ухудшение отношений России и Германии

Когда развалится Евросоюз

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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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Разрушительные торнадо на востоке США унесли жизни более ста человек

Мощные торнадо обрушились сразу на несколько восточных штатов Северной Америки, наиболее пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки ураган разрушил целый город, превратив дома в развалины. Общее число жертв превысило сто человек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Кремль спросили о сроках введения «Северного потока – 2»

    17 декабря 2021, 13:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Москва не ставит определенных сроков по введению газопровода «Северный поток – 2», это вопрос регулятора, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это вопрос исключительно регулятора», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос. Комментируя информацию от Федерального сетевого агентства ФРГ о том, что решение о сертификации оператора «Северного потока – 2» не будет принято в первой половине 2022 года, представитель Кремля отметил: «Насколько нам известно, компания продолжает общение с регулятором и продолжает процесс сертификации. Не нам прогнозировать, когда она произойдет».

    Строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Чтобы начать перекачку газа, оператору «Северного потока – 2» нужно получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG («Норд стрим 2 АГ») со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что старт «Северного потока – 2» затянули на три года.

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    Германия отложила сертификацию «Северного потока – 2»
    		    16 декабря 2021, 14:37
    Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
    Текст: Евгения Шестак

    Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что решение для продолжения процесса сертификации «Северного потока – 2» не будет принято в первой половине 2022 года, поскольку ведомство еще не получало необходимых документов, сообщает Bloomberg.

    По информации агентства, в немецком регуляторе сообщили, что в первой половине 2022 года решения по Nord Stream 2 «не будет», передает РИА «Новости»

    В свою очередь Reuters сообщает, что процесс сертификации продолжится, когда ведомству будут представлены соответствующие документы, пока их не получали. Отмечается, что после решения немецкого регулятора вопрос будет рассмотрен уже Еврокомиссией.

    Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Берлин не допустить запуска газопровода «Северный поток – 2», назвав проект «инструментом ценового диктата», «шантажа» и способом «затягивания энергетической петли на шее Украины». В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен. Позже в правительстве Германии заявили о необходимости дождаться правовой проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие европейским энергетическим критериям.

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    Газпром досрочно выполнил обязательства перед Украиной по транзиту
    		    15 декабря 2021, 20:08
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Газпром досрочно выполнил контрактные обязательства перед Украиной по транзиту газа в 2021 году, продолжает экспорт в Европу по различным маршрутам, включая украинский, заявила компания.

    «Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», – говорится в Telegram-канале компании.

    Также сообщается, что Газпром продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе и через украинскую газотранспортную систему.

    Ранее в Газпроме сообщили, что запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.

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    Цена газа в Европе превысила 1700 долларов за тыс. кубометров
    		   16 декабря 2021, 20:33
    Фото: REUTERS/Ints Kalnins
    Текст: Елена Мирошниченко

    Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг выросла почти на 10% и поднялась выше 1700 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 19.05 мск выросла до 1705 долларов за 1 тыс. кубометров, или 145,985 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), сообщает ТАСС.

    К 19.15 мск цена газа немного скорректировалась и опустилась до отметки 1653 доллара за 1 тыс. кубометров, или 141,5 евро за МВт·ч. Отмечается, что цена на газ поднялась после того, как Газпром на аукционе не забронировал мощности газопровода «Ямал – Европа» на пятницу.

    Напомним, в ходе аукциона на 17 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованным.

    Ранее цена газа в Европе на открытии биржевых торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров.

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    В Британии упрекнули Газпром в желании зарабатывать на продаже газа
    		    16 декабря 2021, 08:02
    Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Газпром стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, пишет The Guardian со ссылкой на руководителя газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса.

    Согласно оценкам Rystad, которые упомянуты в статье, если российская компания увеличит объемы экспорта голубого топлива на 20%, это может обрушить цены на газ на западноевропейских рынках вдвое, передает РИА «Новости».

    По утверждению Торреса Диаса, вместо этого Газпром нашел баланс «в процессе продажи максимально возможного количества газа таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены».

    Представитель Rystad также заявил, что это может подтолкнуть большее число стран инвестировать в возобновляемые источники энергии, чтобы «защититься» от подобных скачков на энергетическом рынке в будущем. «Газпром» всегда стремился к тому, чтобы европейские покупатели воспринимали его как надежного партнера, и Европа остается его главным рынком несмотря на то, что его экспорт в Азию растет. Газпром оценивает свои перспективы и возможность экспорта водорода в Европу», – добавил он.

    В статье также утверждается, на фоне глобального постпандемийного всплеска спроса на газ и роста цен на энергетических рынках по всему миру Россия якобы «агрессивно» повела себя по отношению к соседним Украине и Молдавии, что сопровождалось углублением напряженности между Москвой и Западом из-за газопровода «Северный поток – 2». «Агрессию» в адрес Молдавии автор материала объяснила тем, что Газпром «потребовал» от Кишинева платить за газ вдвое больше прежней цены.

    В среду цена газа в Европе в ходе биржевых торгов впервые с 6 октября превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Напомним, в Газпроме сообщили накануне, что Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки.

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    Коментарии (68)
    Италия указала на связь санкций против «Северного потока – 2» и цен на газ
    		    16 декабря 2021, 07:20
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Газопровод «Северный поток – 2» может стать инструментом геополитических переговоров между ЕС и Россией, санкции против него приведут к росту цен на газ, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

    «Цены на газ могут диктоваться геополитическими причинами. «Северный поток – 2» может стать инструментом переговоров в политике между ЕС и Россией. В случае если он станет частью санкционного аппарата ЕС, чего, мы надеемся, не понадобится, влияние на цены на газ будет очень заметным», – передает РИА «Новости» слова Драги в сенате страны.

    По его словам, подобная возможность подтверждается сейчас даже слухами, которые также влияют на цены на голубое топливо. Выступление Драги в верхней палате парламента было приурочено к его поездке на саммит ЕС, который пройдет 16 декабря в Брюсселе.

    Говоря о мерах итальянского правительства по сдерживанию тарифов для населения, Драги напомнил, что пакет поддержки исчисляется 8 млрд на полгода. Вместе с тем итальянский премьер заявил, что цены на энергию вырастут – и, «возможно, с этим придется смириться».

    Напомним, сообщалось, что некоторые ведущие страны Евросоюза выступили против введения новых санкций против России и предпочли переговоры. Так, за диалог выступили Германия и Франция.

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    Газпром отказался бронировать на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа»

    16 декабря 2021, 20:10

    Текст: Елена Мирошниченко

    Газпром не стал бронировать на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.

    В ходе аукциона на 17 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованными, сообщает РИА «Новости».

    Ранее Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь.

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    Шольц указал на особенности сертификации «Северного потока – 2» в Германии
    		    17 декабря 2021, 05:05
    Фото: Attila Husejnow/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Решения немецкого регулятора по «Северному потоку – 2» принимаются исходя из понимания, что это коммерческий проект, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    «Что касается «Северного потока – 2», речь идет о проекте, в который были вложены частные инвестиции, и реализация которого настолько продвинулась вперед, что сейчас [уже] лежит трубопровод», – цитирует Шольца ТАСС.

    Он напомнил, что сейчас рассматривается вопрос о соответствии проекта законам Европы в области энергетики.

    «Это решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии», – подчеркнул канцлер.

    Он добавил, что процедура предусматривает «много консультаций», и этот процесс продвигается.

    «Другой вопрос – это то, что мы можем сделать для того, чтобы не нарушалась целостность Украины. Германия ощущает большую ответственность за то, чтобы Украина продолжала оставаться страной – транзитером газа», – сказал Шольц.

    Ранее СМИ со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии сообщили, что решение для продолжения процесса сертификации «Северного потока – 2» не будет принято в первой половине 2022 года, поскольку ведомство еще не получало необходимых документов.

    До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен. Позже в правительстве Германии заявили о необходимости дождаться правовой проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие европейским энергетическим критериям.

    Коментарии (37)
    Транзит газа через Украину в 2021 году сократили на треть

    16 декабря 2021, 15:43

    Текст: Кристина Цыцура

    Физический транзит российского газа через Украину в 2021 году будет на треть меньше, чем годом ранее, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

    «Газпром рапортует о прокачке через Украину в 2021 году 40 млрд куб. м. Это почти на 30% меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019-м», – передает ТАСС со ссылкой на пост Макогона в Facebook.

    Транзит газа из России по всем маршрутам составит около 145 млрд куб. м, что станет минимумом за последние шесть лет. Макогон добавил, что физический транзит газа через Украину составляет менее 109 млн куб. м в сутки, что меньше контрактных объемов.

    Ранее в Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита газа в Европу. Выразив надежду, что ничто не помешает России и дальше безупречно выполнять свои обязательства по газовым контрактам.

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    В Кремле оценили влияние дела Хангошвили на запуск «Северного потока – 2»

    16 декабря 2021, 14:12

    Текст: Евгения Шестак

    В проекте трубопровода «Северный поток – 2» заинтересованы Россия и Германия, он представляет большой интерес для всех европейских потребителей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «В этом проекте заинтересованы как российская, так и германская сторона. В целом это проект, с нашей точки зрения, – мы убеждены, что так оно и есть – представляет большой интерес для всех европейских потребителей», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

    Ранее Песков заявил, что Россия категорически не согласна с вынесенным в Германии приговором в отношении россиянина Вадима Соколова, которого Высший суд Берлина признал виновным в убийстве в 2019 году гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

    В среду Берлинский суд признал Соколова виновным в убийстве Хангошвили, приговорив его к пожизненному сроку. Прокуратура считает, что убийство было совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации». Защита считает доказательную базу недостаточной.

    Хангошвили застрелили в 2019 году в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал гражданин России Вадим Соколов. Жертва была убита из пистолета Glock 26 с глушителем.

    Сообщалось, что в Высшем суде Берлина не исключили выдачу России мужчины, приговоренного к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. 

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    Цена на электроэнергию в Испании выросла за год в шесть раз

    14 декабря 2021, 17:03

    Текст: Наталья Ануфриева

    Цена на электроэнергию в среду в Испании установит очередной исторический рекорд, достигнув 291,73 евро за мегаватт-час, следует из данных Иберийского оператора энергетического рынка (OMIE).

    Самое дорогое электричество будет с 21.00 до 22.00 – 319 евро за мегаватт-час, самое дешевое – 261,73 евро – с 05.00 до 06.00, передает РИА «Новости».

    Цены на электричество в декабре могут превысить октябрьские показатели, до сих пор самый дорогой месяцы в истории. Причина – высокие цены на газ, высокие тарифы на выбросы CO2 и отсутствие сильных ветров для производства ветряной энергии.

    Отмечается, что нынешняя стоимость электроэнергии в Испании в шесть раз больше, чем в прошлом году (около 50 евро за мегаватт-час)

    Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила 1,4 тыс. долларов.

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    В ЕК подтвердили недостаточную заполненность хранилищ газа в Европе
    		    15 декабря 2021, 16:52
    Фото: REUTERS/Rebecca Naden
    Текст: Елена Мирошниченко

    Хранилища газа в Евросоюзе заполнены на 62%, что примерно на 12 процентных пунктов ниже, чем обычно в это время в предыдущие годы, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции.

    «Хранилища находятся на уровне 62% от своих мощностей. Это на 12 процентных пунктов ниже, чем обычно в это же время в предыдущие годы», – цитирует ее РИА «Новости».

    Ранее российская компания «Газпром» заявила, что страны Европы растратили почти четвертую часть объемов газа, закачанных в подземные хранилища (ПХГ).

    Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%.

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    Стало известно о планах ЕК отказаться от долгосрочных газовых контрактов к 2049 году
    		    14 декабря 2021, 15:39
    Фото: Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency
    /Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Еврокомиссия (ЕК) разработала план, согласно которому срок действия договоров по поставкам газа будет ограничен 2049 годом, с документами ознакомилось агентство Bloomberg.

    Такое решение, по данным агентства, обусловлено радикальным пересмотром энергетической политики ЕС и переходом на «зеленую» экономику. В числе прочих инициатив в плане предусмотрен стратегический подход к хранению газа, куда входят меры по поддержанию высокого уровня заполненности европейских подземных хранилищ в начале отопительного сезона, передают «Ведомости».

    Также ЕК предлагает странам – членам ЕС отчитываться об объемах газа в хранилищах и потенциальных рисках, связанных с надежностью поставок, и проводить анализ таких ситуаций, когда хранилища принадлежат иностранным компаниям. Если будут выявлены риски возникновения дефицита газа, им придется принять меры, в частности объявить торги или аукцион.

    Предполагается, что план будут обнародован 15 декабря, а главы правительств стран ЕС обсудят его на саммите на следующий день. При этом Bloomberg отмечает, что предложения ЕК идут вразрез с интересами России, которая видит в долгосрочных контрактах большую стабильность, чем в биржевом ценообразовании.

    Ранее издание Figaro писало, что представители правительств десяти стран Европейского союза (ЕС) считают важным активизировать использование ядерной энергетики в целях защиты европейских потребителей от волатильности цен.

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    Газпром: Европа потратила треть закачанного летом газа
    		    15 декабря 2021, 14:06
    Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
    Текст: Елизавета Булкина

    Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки, сообщил Газпром.

    «По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 24,5% (на 19,9 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрана уже одна треть (32,6%) от объема газа, закачанного в летний период», – говорится в сообщении на сайте российской компании.

    «Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме», – уточнили в Газпроме.

    В среду цена газа в Европе в ходе биржевых торгов впервые с 6 октября превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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    Газпром и CNPC договорились увеличить суточный экспорт газа в Китай

    15 декабря 2021, 00:56

    Текст: Антон Антонов

    По итогам переговоров с CNPC Газпром сообщил, что объем суточного экспорта газа в Китай в ноябре-декабре существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика.

    Состоялось заседание совместного координационного комитета Газпрома и CNPC под руководством заместителя председателя правления Газпрома Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана. Стороны обсудили итоги совместной работы в 2021 году, сообщает Газпром в Telegram.

    На заседании подтвердили «надежность поставок природного газа по газопроводу «Сила Сибири». Объем суточного экспорта увеличен «согласно взаимовыгодным договоренностям». Российская сторона «продолжает подготовку к дальнейшему плановому увеличению экспорта» в 2022 году. Газпром также рассказал о работе над проектом строительства газопровода «Союз Восток» для поставок газа в Китай через Монголию.

    В ноябре сообщалось, что поставки Газпрома в Китай по газопроводу «Сила Сибири» побили рекорд, а в среднем за месяц превысили контрактные обязательства на 30%. «Сила Сибири» является крупнейшей системой транспортировки газа на востоке России, по которому топливо поступает на Дальний Восток и в Китай.

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    Названо влияние отсрочки запуска «Северного потока - 2» на цены на газ в Европе

    14 декабря 2021, 21:56

    Текст: Кристина Цыцура

    Запуск газопровода «Северный поток - 2» и рост поставок из России могут привести к снижению цен на газ в Европе, сообщил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

    «Понимание, что в нынешних условиях Россия, возможно временно, перестала быть поставщиком газа «последней инстанции» – это один из факторов, тянущий цены вверх», – цитирует РИА «Новости» Маринченко.

    Во вторник цены на фьючерсы на газ в Европе впервые за два месяца превысили 1500 долларов за тысячу кубометров.

    Аналитик отметил, что в теории запуск «Северного потока - 2» не отразится на росте мощностей по добыче у Газпрома, но на практике компания может не поставлять на европейский рынок максимально возможные объемы, ожидая запуск трубопровода.

    Цены будут в основном зависеть от спроса в Азии, поставок в США и России, отметил Маринченко. По словам эксперта, в ближайшие 3-5 лет цены могут снизиться на фоне роста предложения. Цены на газ в целом, уточнил он, будут отличаться большей волатильностью, чем цены на нефть.

    Мариниченко заявил, что на ценах могут отразиться сроки запуска «Северного потока - 2». Цены на газ до конца отопительного сезона будут оставаться высокими и волатильными, так как есть опасения по поводу холодной зимы.

    Напомним, сейчас на газовом рынке ситуация сложная, после снижения до 750 долларов в начале ноября цены больше месяца превышают 1000 долларов, а европейские газовые хранилища заполнены минимально. 

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