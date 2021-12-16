Эксперт объяснил отсутствие угроз в адрес России в декларации саммита «Восточного партнерства»

«Брюссель решил не создавать себе проблем и воздержался от фиксации наиболее острых вопросов, отделяющих его от Москвы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее по итогам саммита «Восточного партнерства» была опубликована декларация, где ни разу не упоминалась Россия.

«Я думаю, у отдельных стран ЕС были опасения, что в Москве за итоговым заявлением будут внимательно наблюдать, и это в дальнейшем может сказаться на двусторонних отношениях с Россией», – заявил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Он пояснил, что «Восточное партнерство», как проект Евросоюза, включает в себя страны, занимающие разные политические позиции. Некоторые рассчитывают на вхождение в ЕС (например, Украина), другие «такую перспективу не выстраивают». «И у всех отношения с Москвой тоже разные, со своими нюансами. Поэтому, на мой взгляд, они решили отказаться от публичных выводов и фиксации позиции по острым темам, чтобы избежать проблем их согласования», – допустил эксперт.

«Европейский союз не первый год придерживается принципиальной позиции: он всегда настаивал и настаивает на переговорах с каждой конкретной страной в отдельности, без участия третьих государств. В многостороннем порядке могут подписываться любые общие документы, но конкретные проблемы сотрудничества, в том числе «вмешательство» России в какие-либо вопросы, «Северный поток – 2», санкции и прочее, будут обсуждаться с каждой из стран-участниц «Восточного партнерства» отдельно», – подчеркнул собеседник.

По его мнению, «это здорово придумано, но не очень работает». В свое время, когда Финляндия и Центральная Европа входили в ЕС, шли параллельные консультации с Москвой. «И почему-то это считалось нормальным и незазорным. Тогда удалось минимизировать негативные последствия этого процесса для интересов России и даже нащупать возможности для расширения сотрудничества через страны, вошедшие в состав Евросоюза», – напомнил Кортунов.

«Потом ситуация изменилась, и сейчас мы пожинаем ее плоды, – считает он. – Здесь интересно, что еще год назад Россия традиционно считала Европу «хорошим полицейским», а США – «плохим». В 2021 году, после переговоров Путина и Байдена в Женеве, все серьезно переменилось: Москва начала делать акцент на диалог с Вашингтоном, так как считает Евросоюз недоговороспособным. Это вызывает у ЕС раздражение и ревность. Нет, они не хотят подставлять американцев, но, конечно, им хотелось бы, чтобы главным игроком в отношении Запада и России был бы Брюссель, а не Вашингтон».

Ранее по итогам встречи глав государств ЕС и стран «Восточного партнерства» (Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии) была опубликована итоговая декларация. В документе из 24 страниц ни разу прямо не была упомянута Россия.

«Евросоюз привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно признанных границах» – это единственная фраза, которая может иметь какое-либо отношение к России. По всей видимости, речь идет о том, что Москва, по версии Запада, якобы может осуществить «вторжение» на Украину.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин также отметила, что на саммите «не обсуждали санкции против России на конкретном уровне», но «обсуждали в целом ситуацию с Украиной, которая очень беспокоит» ЕС. Также не обсуждался российский газопровод «Северный поток – 2».

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