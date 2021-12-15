Путин и Си Цзиньпин завершили переговоры

Путин заявил Байдену об отсутствии угрозы со стороны российских войск

Президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Джо Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент четко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России. Которые никому не угрожают. Но при этом вы говорите, сидя от нашей территории в 1000 км», – сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

При этом, по его словам, нельзя сказать, что администрация президента США более последовательна в исполнении договоренностей по сравнению с предыдущими. Он отметил, что Путин назвал саммит с Байденом протокольным, потому что внутренние мероприятия всегда важнее, но это не умаляет значение встречи.

«Сколь сложны бы ни были международные мероприятия – для президента все-таки экономическая ситуация, борьба с инфляцией, социально-экономическое положение в стране гораздо важнее, чем разговор с Байденом. Не умаляя значения последнего», – сказал он.

Песков уточнил, что лидеры условились еще раз побеседовать после переговоров их представителей, возможно, задействуя видеоформат. «А очная встреча – это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано», – сказал он.

Также представитель Кремля заявил, что невозможно вводить санкции против России и не испытывать страдания самому. «Это все понимают в мире», – сказал Песков.

В свою очередь касательно версии США о том, что во время переговоров «Байден пугал Путина», Песков отметил: «Это не так. Разговор был взаимоуважительный. По-иному с Путиным разговаривать нельзя, он бы и не позволил».

По словам пресс-секретаря, между Россией и США концептуальное понимание «красных линий» – это очень серьезное разногласие. Также он добавил, что особых поводов для радости у Путина после разговора с Байденом не было.

«Президент выполняет свои функции главы государства, ситуация очень серьезная и требует постоянного внимания главы государства. Ну что президент и делает», – сказал Песков.

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.