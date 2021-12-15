Действовавшему в центре Москвы «отравителю с газировкой» отменили приговор

Отменен приговор травившему и обкрадывавшему людей в столице Мурату Сабанову, осужденному ранее на 16 лет колонии, сообщили в Мосгорсуде.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы и апелляционные представления на приговор Басманного районного суда Москвы от 20 мая 2021 года в отношении Сабанова. Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор районного суда и уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».

Арест Сабанову продлен до 15 марта.

Сабанову вынесли приговор в мае, ему инкриминировали 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве, всего пострадавшими числятся 30 человек.

Прокуратура запрашивала для Сабанова 17 лет колонии строгого режима.

Адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко сообщала, что Сабанов признал вину, но лишь частично, он не согласился с «причинением тяжкого вреда здоровью». Обвиняемый заявлял, что пошел на преступления, лишь чтобы достать деньги на жизнь.

С мая по июнь 2019 года Сабанов избирал жертв в разных местах в центре Москвы. Он подбирал тех, кто находится в состоянии опьянения, предлагал выпить им приготовленный напиток с растворенными лекарствами седативного действия, либо добавлял им эти препараты в бутылки, которые были при себе у жертв, чтобы обобрать их. В СМИ Сабанова называли «отравителем с газировкой».

В итоге полиция задержала 26-летнего Мурата Сабанова. Сабанов угощал своих жертв газировкой, в которую, как сообщалось, добавлял феназепам. Потерявших сознание людей он грабил. На подозреваемого завели семь уголовных дел, позднее он был арестован.