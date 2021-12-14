Рособрнадзор объявил сроки и формат ЕГЭ в 2022 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году планируется провести в «доковидном» формате – оффлайн, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году планируется провести в доковидном формате, но в случае ухудшения эпидситуации весной в расписание ЕГЭ могут быть внесены коррективы», – передает РИА «Новости» сообщение Рособрнадзора.

Одиннадцатиклассники уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ. Только один регион России полностью не смог принять участие – это Калмыкия, где до сих пор сложная эпидобстановка, уточняется в сообщении.

«У нас два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ, сейчас она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни. Основной период экзаменов, как обычно, с 26 мая по 2 июля. Просьба, в первую очередь к родителям, сильно не переживать. Если мы поймем, что ситуация меняется, то быстро сможем все переформатировать. Если весной будет сильное ухудшение эпидемической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны», – сказал глава ведомства Анзор Музаев, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин предложил отменить проведение ЕГЭ, предложив возродить советскую школу образования, считая ее лучшей. Он заявил, что на это должны быть направлены законодательные предложения.