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В руководстве Госдумы рассказали, как будет изменен закон о QR-кодах
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«В доработке нуждаются разные пункты проекта. Прежде всего, мы должны сделать так, чтобы права граждан не нарушались в условиях, когда вакцинация остается добровольной», – сказал газете ВЗГЛЯД зампред Госдумы Петр Толстой, комментируя снятие с повестки законопроекта о QR-кодах на транспорте.
«Законопроект вызывает отторжение из-за противоречий, которые он содержит и которые могут не дать нашим гражданам спокойно перемещаться по стране», – подчеркнул вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). По его словам, на сегодня в проекте много недочетов – как малых, так и довольно значительных. В частности, закон в своей текущей редакции может поставить человека в ситуацию, когда он «на похороны к родным не может съездить».
«Или пример посложнее: согласно законодательству РФ, персональные данные должны храниться на территории РФ. Как тогда обеспечить перелеты на самолетах иностранных компаний без использования ими личных сведений, которые считываются с кодов?», – спросил парламентарий.
«Сейчас парламент вместе с правительством будет работать над устранением нестыковок. Одновременно с принятием законопроекта в первом чтении планируем принять постановление, в котором обозначить все проблемы, которые надо решить ко второму чтению. Это поэтапная и кропотливая работа», – отметил вице-спикер.
С законом связан еще один серьезный вопрос – выдержит ли транспорт с технической точки зрения такую нагрузку, как проверка QR-кодов, добавляет председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»). «Необходимо, чтобы соответствующая инфраструктура смогла обеспечить потребности населения. Нужно проверить проект от корки до корки, все скрупулезно рассчитать, мы не имеем права на ошибку», – указал депутат.
«Поступило также много других жалоб. Вот, спрашивают, как это будет работать на станциях, где интернет плохо ловит? Или, к примеру, стоит пожилая женщина на полустанке, ждет поезд, он приехал, а у нее телефон разрядился и не показывает код. Много подобных случаев надо учесть, чтобы не вызвать недовольства граждан. Это животрепещущая тема», – подчеркнул собеседник.
В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал снятие с повестки законопроекта о необходимости предъявлять QR-код для поездок на транспорте. По словам Володина, решение принято в результате диалога «с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан». Как сообщил позднее его заместитель Петр Толстой, работа над проектом при этом все равно «продолжается». Предстоит «проанализировать все нюансы и замечания к правительственным инициативам», а также изучить «десятки тысяч обращений от граждан» и 130 отзывов от регионов, добавил вице-спикер.
Напомним, проект закона обязывал пассажиров поездов дальнего следования и самолетов предъявлять сертификат (QR-код) о вакцинации или о наличии антител к COVID-19. Рассмотрение проекта планировалось на 16 декабря.
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Минченко объяснил отказ Госдумы рассматривать законопроект о QR-кодах на транспорте
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«Проблема в том, что у разработчиков законопроекта не было ответов на большинство практических вопросов, поэтому в борьбе между антиваксерами и правительством победил здравый смысл», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя решение Госдумы снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах и авиарейсах.
«В Госдуме отказались рассматривать этот законопроект, потому что число его сторонников не равно числу вакцинированных. Более того, сама модель, которая предлагалась авторами законопроекта, вызывает много вопросов», – отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», глава Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.
Эксперт обратил внимание на то, что на днях наиболее критически развернутую позицию по этому законопроекту высказала депутат Госдумы от партии «Новые люди», экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.
«Ее логика состояла в том, что законопроект будет сложно реализовать на практике. Например, когда в условиях Крайнего Севера 40 человек пытаются зайти в автобус. Согласно законопроекту, у них должны были бы проверить на входе QR-коды, то есть люди стояли бы на улице и ждали своей очереди. В итоге у половины QR-коды в наличии, и они едут в этом автобусе, а другая половина людей остается на улице на морозе. Что с ними дальше будет?» – задался вопросом политолог.
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«И это лишь малая часть практических сложностей. Проблема в том, что ответов на большинство таких вопросов у разработчиков законопроекта просто не было. Поэтому, когда меня спрашивают, кто победил в этой борьбе – антиваксеры или правительство, я говорю, что победил здравый смысл», – заключил Минченко.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.
При этом позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о продолжении работы парламентариев по законопроекту о QR-кодах в общественных местах. «Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», – написал Толстой в своем Telegram-канале. Он также прокомментировал снятие с рассмотрения Госдумы законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. «В диалоге рождается истина. Нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», – отметил вице-спикер Госдумы.
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Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Законопроект отправили в регионы России для сбора отзывов.
Согласно первому документу, граждане могли посещать места проведения массовых мероприятий, ТЦ и общепит с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо с медотводом. Согласно второй инициативе, QR-коды должны были вводиться на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать закон о QR-кодах.
В декабре на встрече с представителями СПЧ Путин, комментируя проекты законов о QR-кодах, отметил, что перед тем, как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, «мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся». Он подчеркнул, что российское руководство постарается не допустить никаких «опрометчивых решений» по ситуации с QR-кодами.
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Переболевшим COVID россиянам решили выдавать сертификаты по уровню антител
Граждане, которые переболели коронавирусом, но не обращались за медицинской помощью, смогут сдать тесты на антитела и получить сертификат, заявила на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции ЕР в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова.
«Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител, при этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат «да» или «нет». Соотносить эти данные с базой положительных тестов и при совпадении ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия документа будет устанавливаться на год», – цитирует ее ТАСС.
Голикова добавила, что гражданам, которые не сдавали ПЦР-тесты, но предполагают, что переболели, тоже будет предложено сдать тест на антитела. В случае их обнаружения им будет оформлен сертификат на полгода.
«Для этих граждан будет предложено тоже сдать тест на антитела при информированном добровольном согласии о передаче этих данных в систему Минздрава и затем на госуслуги. Этим гражданам также будет оформлен документ о перенесенном заболевании, но сроком действия полгода», – приводит ее слова РИА «Новости».
Кроме того, Голикова заявила, что россияне, привитые иностранными вакцинами от COVID-19, смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода.
По ее словам, получить сертификат, сдав анализ на антитела, смогут и россияне, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент Росси Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.
Также президент на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека указывал, что правила введения QR-кодов должны быть проработаны с учетом мнения регионов. Позднее в «Единой России» сообщили, что совместно с правительством доработают законопроект о QR-кодах.
В Израиле разъяснили новые правила въезда для россиян
Иностранные туристы, привитые вакциной «Спутник V», после положительного результата серологического теста на антитела смогут получить в Израиле зеленый сертификат, сообщил министр туризма еврейского государства Йоэль Развозов.
«По [туристам, привитым вакциной] «Спутник V», практически механизм уже утвержден. Туристы из РФ будут делать серологические тесты в лабораториях в России, которые мы укажем как государство, и те, кто привит «Спутником V» в последние полгода, и у кого есть негативный ПЦР-тест и серологический тест, показывающий, что у них есть достаточно антител, смогут посещать Израиль, получив [израильский] «зеленый сертификат» по электронной почте», – передает ТАСС слова Развозова.
Вместе с тем, отметил Развозов, пока Израиль «отсрочил на десять дней» до 23 декабря снятие запрета на въезд иностранцев. «Пока каждый раз дата меняется в зависимости от эпидемиологической ситуации не только в Израиле, а в мире. Мы следим за ситуацией, будет, скорее всего, все больше и больше красных стран (посещение которых запрещено израильтянам из-за ситуации с распространением коронавируса), но мы держим руку на пульсе», – добавил он.
Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подписал чрезвычайное распоряжение, разрешающее отслеживание спецслужбой ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) геолокации лиц, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса.
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Стало известно о первом умершем от «омикрона»
Как минимум один человек, болеющий штаммом коронавируса «омикрон», скончался, заявил британский премьер Борис Джонсон. Это сообщение стало первым о смерти человека от омикрон-штамма коронавируса.
«К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения омикрон-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом», – цитирует Джонсона ТАСС.
Напомним, в России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы.
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Законопроект о QR-кодах на транспорте решили не рассматривать в Госдуме
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Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
«Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения», – написал Володин в своем Telegram-канале, уточнив, что это «результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан». «Благодаря обратной связи замечания были услышаны», – подчеркнул председатель палаты.
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«В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», – добавил Володин.
Спикер также напомнил, что президент России Владимир Путин в конце прошлой недели указал на недопустимость опрометчивых решений. «И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан», – процитировал Володин главу государства.
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Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Законопроект отправили в регионы России для сбора отзывов. Согласно первому документу, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, ТЦ и общепит с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо с медотводом. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать закон о QR-кодах.
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ВОЗ назвала «омикрон» менее опасным, чем «дельта»
Штамм коронавируса «омикрон» может быть менее уязвимым для вакцин, но его опасность ниже, чем у «дельты», следует из технической информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новому варианту вируса.
«На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против «омикрон». Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма «омикрон» позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта», – приводит заявление РИА «Новости».
В ВОЗ отметили, что вместе с этим предварительные данные указывают на то, что новый штамм менее опасен, так как в большинстве выявленных случаев заболевание протекало без симптомов, либо они были не тяжелые.
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В конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
В Госдуме продолжили обсуждение закона о QR-кодах в общественных местах
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о продолжении работы парламентариев по законопроекту о QR-кодах в общественных местах.
«Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», – написал Толстой в своем Telegram-канале.
Вы носите маски в общественных местах?
Он также прокомментировал снятие с рассмотрения Госдумы законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. «В диалоге рождается истина. (…) Нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», – отметил вице-спикер Госдумы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент Росси Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.
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Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Законопроект отправили в регионы России для сбора отзывов. Согласно первому документу, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, ТЦ и общепит с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо с медотводом. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать закон о QR-кодах.
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Президент ЮАР заразился коронавирусом
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат, и ушел на самоизоляцию, сообщили в канцелярии главы государства.
«Президент [ЮАР Сирил Рамапоса] получает лечение от незначительных симптомов COVID-19 после положительного результата теста на коронавирусную инфекцию», – приводит текст сообщения канцелярии главы республики ТАСС.
Там уточнили, что политик чувствует себя хорошо, он находится на самоизоляции в Кейптауне и на предстоящую неделю передал свои полномочия вице-президенту ЮАР Дэвиду Мабузе. В ведомстве также отметили, что президент назвал свою болезнь «предостережением» для всех граждан страны, напоминающим о необходимости вакцинации.
Как сообщается, президент ЮАР в среду, 8 декабря, вернулся из поездки по странам Западной Африки. Все тесты на коронавирус, которые он и члены делегации сдавали в течение визитов, были отрицательными.
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В прошлый четверг президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса договорились о направлении в республику группы вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования для борьбы с COVID-19. Днем позже российские вирусологи вылетели в ЮАР самолетом Ил-76 МЧС России с мобильной лабораторий Роспотребнадзора на борту для помощи республике в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее глава ЮАР говорил, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения в республике.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом ВОЗ выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон». Позже в ВОЗ предположили, что штамм «омикрон» менее опасен, чем вариант «дельта».
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Гинцбург подтвердил способность «омикрона» вытеснить «дельту»
Вероятно, штамм коронавируса «омикрон» вытеснит штамм «дельта», появляются сообщения, что в Южной Африке уже происходит этот процесс, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Появляются сообщения, что в Южной Африке вытесняет и довольно быстро. Поэтому все возможно», – ответил он РИА «Новости» на соответствующий вопрос.
Ранее Гинцбург сообщил, сколько приблизительно потребуется времени для того, чтобы проверить эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».
Напомним, в России были выявлены случаи заражения штаммом «омикрон» у пациентов, прибывших из ЮАР. 10 декабря сообщалось, что выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран. Гинцбург сообщил, что болезнь у них проходит в легкой форме, пациенты были вакцинированы.
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Голикова оценила законопроект по введению QR-кодов
Вице-премьер Татьяна Голикова, представляя законопроект по введению QR-кодов, заявила, что об ограничении прав граждан речи не идет.
«Часто говорят, что речь идет об ограничении каких-либо прав граждан. Так вот, я хочу сказать, ни о никаких ограничениях прав граждан в данном законопроекте речь не идет. Речь идет... о порядке оказания услуг, когда идет сильный эпидемиологический подъем и при этом надо сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем и помимо всего прочего добиться снижения заболеваемости», – цитирует РИА «Новости» заявление Голиковой в ходе выступления в Госдуме.
По ее словам, штамм «омикрон» выявлен уже у 16 граждан, прибывших в Россию.
«Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм «омикрон», они все находятся под наблюдением», – сказала Голикова, выступая в Госдуме.
Она добавила, что вакцинация от коронавируса первым компонентом в России проведена 75,5 млн раз, полным циклом - 68,8 млн.
«Уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 55,8%. <...> Число вакцинированных первым компонентом сейчас составляет 75,5 млн человек, полностью - 68,8 млн человек. При этом я хочу обратить внимание, что в эту численность входят граждане, которые прошли повторную вакцинацию после первичной вакцинации и перенесенной болезни», – передает ТАСС слова Голиковой.
«К сожалению, по-прежнему есть регионы, где наблюдается рост заболеваемости. Таких регионов на сегодняшний день пять. Это Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай», – сказала она на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции ЕР в Госдуме.
Голикова добавила, что в 2021 году запланировано использовать для борьбы с коронавирусом 772 млрд рублей. «В 2021 году мы запланировали... к использованию на цели борьбы с ковидом 772 миллиарда рублей», – сказала Голикова. По ее словам, в прошлом году на эти цели было использовано 586 млрд рублей, без учета мер поддержки экономики.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент Росси Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.
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В России за сутки выявили 29,5 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 29 558 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 29 558 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2328 (7,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2894, Московской области – 1999, Санкт-Петербурге – 1968.
Всего в стране выявлено 10 046 454 человека в 85 регионах.
Также за сутки зафиксирован 1121 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончалось 290 604 человека.
Накануне в России выявили 29 929 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 371.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по доставке еды при пандемии
Роспотребнадзор опубликовал правила безопасной доставки еды на дом в период пандемии коронавируса.
«В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции услуга доставки еды на дом остается достаточно востребованной. Доставка готовых блюд по заказу потребителя осуществляется через интернет или по телефону», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Отмечается, что владелец агрегатора обязан довести до сведения потребителей информацию о себе и о продавце. Информация должна быть размещена на сайте.
Добавляется, что курьеры должны соблюдать правила личной гигиены: надевать медицинские маски, перчатки, обрабатывать руки, а также приезжать к заказчику в чистой форме с продезинфицированными емкостями для транспортировки готовых блюд и с медицинской книжкой.
Уточняется, что при получении заказа нужно обратить внимание на наименование предлагаемой продукции, сведения о массе порции, о пищевой ценности продукции, а также на обозначение нормативных или технических документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция. Необходимо наличие даты изготовления, срока годности и условий хранения, а также наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции.
Ведомство напоминает про бесконтактную оплату заказа, а также про бесконтактную доставку заказа – курьер должен поставить доставку двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 метров и сообщить о доставке по телефону.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Голикова призвала ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода
Ревакцинироваться от коронавируса рекомендуется в России раз в полгода, в странах, где распространен штамм «омикрон», этот срок сокращается, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова во время выступления в Госдуме.
«Несмотря на то, что мы и сертификат вакцинированного, и сертификат переболевшего установили сроком действия до года, тем не менее с учетом опыта, с учетом рекомендаций ВОЗ, настоятельно рекомендуем гражданам в отношении себя и своих близких принимать решение о вакцинации, особенно для тех, кто был первично вакцинирован, а не переболел, спустя полгода, во всяком случае, пока все международные данные об этом свидетельствуют», – цитирует РИА «Новости» Голикову.
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По ее словам, в странах, где распространен «омикрон», ревакцинация проводится раньше.
Ранее переболевшим COVID россиянам решили выдавать сертификаты по уровню антител.
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В «Единой России» указали на проблемы законопроекта о QR-кодах
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Рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов на транспорте решено отложить на неопределенный срок, на сегодняшний день он не готов к принятию, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Принятие законопроекта о внесении изменений в «транспортное» законодательство, предполагающий предъявление сертификата с QR-кодом при покупке авиа- и железнодорожного билета, отложено на неопределенный срок. Это результат большой работы, которую проделал экспертный совет «Единой России», руководство фракции и наши общественные приемные совместно с бизнесом, профессиональным сообществом и, конечно, с опорой на мнение людей. (…) На сегодняшний день законопроект не готов к принятию», – приводятся его слова на сайте ЕР.
Турчак добавил, что «Единая Россия» обобщила все предложения и запросы граждан в конкретные решения, это касается четкого перечня противопоказаний от прививки, перечня экстренных ситуаций, когда можно перемещаться без медицинских сертификатов. Секретарь генсовета ЕР добавил, что диалог с правительством идет конструктивно и партия подготовит ко второму чтению дополнительные предложения к законопроекту о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии».
«Наша основная задача – защита прав граждан и последовательные шаги по защите их здоровья. Но все решения должны приниматься для людей, а не мешать или создавать неудобства. Именно в этой логике работа над законопроектом будет продолжена», – заключил Турчак.
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Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин с самого начала озвучил принципиальную позицию по законопроекту о введении QR-кодов на транспорте, назвав основным приоритетом в этом вопросе интересы людей.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент России Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.
В Кремле разъяснили решение по выдаче QR-кодов привитым иностранными вакцинами
Решение о выдаче сертификатов вакцинированным иностранными вакцинами – это признание антител, а не самих препаратов, однако работа в этом направлении продолжается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах, работы по взаимному признанию актов вакцинации продолжаются, и мы надеемся, что со временем будет положительный результат. Здесь, скорее, идет признание факта наличия антител. Причем вы видите, что здесь наш координационный совет, штаб правительства, говоря простым языком, в данном случае они фиксируют наличие антител. Подчеркиваю, что на Западе их обычно не меряют – это у нас более продвинутая диагностическая система – а на Западе считают, что эти антитела или нет или есть – это собственно о том, о чем Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер – прим. ВЗГЛЯД) сегодня рассказывала. Поэтому, это скорее признание наличия антител, не признание западных вакцин, хотя в этом направлении работы тоже продолжаются», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, граждане, привитые иностранными вакцинами, смогут получить сертификаты на полгода в случае их взаимного признания странами, соответствующее предложение поступило от партии «Единая Россия».
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