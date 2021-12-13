В Кремле озвучили позицию Путина по законопроекту о QR-кодах

Президент Владимир Путин с самого начала озвучил принципиальную позицию по законопроекту о введении QR-кодов на транспорте, назвав основным приоритетом в этом вопросе интересы людей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции. Интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов», – передает его слова РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что регионы усиливают кампанию по агитации вакцинации, для всех это первоочередная задача.

Представитель Кремля также ответил на вопрос о том, как он оценивает такую меру, как обход домов и разъяснение необходимости вакцинации. По словам Пескова, «это, видимо, признано целесообразным, с учетом местных особенностей» в регионе.

«Но еще раз повторяю, это для всех первоочередная задача», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

При этом Песков отметил, что отправленный на доработку законопроект о QR-кодах на транспорте на нынешней стадии не может гарантировать отсутствие негативных последствий для граждан.

«С самого начала «Единая Россия» заняла достаточно жесткую позицию и в плотном взаимодействии с правительством, с Минтрансом, они погружались в детали, и стало ясно, что действительно очень сложный законопроект, и на нынешней стадии гарантировать именно (отсутствие) таких негативных последствий для людей очень сложно, поэтому было принято такое решение снять его с рассмотрения», – сказал пресс-секретарь.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент Росси Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД