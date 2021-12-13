ЕР выступила в защиту прав бессимптомно переболевших коронавирусом

Россияне, бессимптомно переболевшие коронавирусом, смогут получить медицинские сертификаты о перенесенном заболевании при наличии антител, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с фракцией «Единой России».

«По поручению президента завершается разработка соответствующего сервиса, который будет фиксировать обращения от тех, кто переболел бессимптомно или без обращения к врачу при условии, что данные о положительном ПЦР-тесте есть в базе», – отмечается в Telegram-канале партии.

Голикова пояснила, что предполагается решение из двух частей. «Гражданам, которые имели положительные ПЦР после 1 января и им не был поставлен диагноз, будет предложено пройти тест. Мы не будем мерить антитела по количеству, а будем получать только результат да или нет. Соотносить данные с данными базы положительных тестов и при совпадении выдавать документ со сроком действия на год. Гражданам, которые не сдавали тесты, не получали диагноз, но знают, что есть антитела, будет предложено сдать тест на антитела, при информированном согласии о внесении в систему Минздрава и на Госуслуги. Им будет также оформлен документ о перенесенном заболевании сроком на полгода», – пояснила Татьяна Голикова.

Кроме того, «Единая Россия» предлагает конкретизировать перечень основания для медотвода при вакцинации от COVID-19.

Правительство представит его в декабре, сообщила вице-премьер, отвечая на вопрос главы думского комитета по здравоохранению Дмитрия Хубезова на встрече с фракций ЕР.

«Правительством поручено Минздраву совместно с главными специалистами проработать перечень противопоказаний и представить его в правительство, чтобы мы имели возможность принять согласованное решение. После оно будет оформлено соответствующим приказом и доведено до всех медицинских организаций, которые ведут таких пациентов и проводят вакцинацию», – сказала Татьяна Голикова.

Между тем руководитель думской фракции «Единой России» Владимир Васильев подчеркнул, что партия будет соблюдать принцип ответственности перед избирателями при рассмотрении законопроекта о QR-кодах.

Законопроект был отправлен в регионы, где прошел глубокое и детальное обсуждение. При этом учитывалась практика, которая предоставлена руководителями регионов – многие из них возглавляют региональные отделения партии и несут двойную ответственность. Также обсуждение законопроекта шло в региональную неделю депутатов Госдумы, сказал он.

«Когда мы принимали народную программу, то заложили туда положения по безопасности. Мы видим, что люди поддерживают нас. Нас поддерживает Президент. Его установка – не по показателям министерств надо оценивать ситуацию в стране, а по ощущениям людей на местах. Мы будем четко соблюдать договорённости, работать с Правительством. Это предполагает открытость, понимание и ответственность друг перед другом и перед избирателями», – отметил Васильев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент Росси Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.

Вице-премьер Татьяна Голикова, представляя законопроект по введению QR-кодов, заявила, что об ограничении прав граждан речи не идет.