Голикова оценила законопроект по введению QR-кодов

Вице-премьер Татьяна Голикова, представляя законопроект по введению QR-кодов, заявила, что об ограничении прав граждан речи не идет.

«Часто говорят, что речь идет об ограничении каких-либо прав граждан. Так вот, я хочу сказать, ни о никаких ограничениях прав граждан в данном законопроекте речь не идет. Речь идет... о порядке оказания услуг, когда идет сильный эпидемиологический подъем и при этом надо сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем и помимо всего прочего добиться снижения заболеваемости», – цитирует РИА «Новости» заявление Голиковой в ходе выступления в Госдуме.

По ее словам, штамм «омикрон» выявлен уже у 16 граждан, прибывших в Россию.

«Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм «омикрон», они все находятся под наблюдением», – сказала Голикова, выступая в Госдуме.

Она добавила, что вакцинация от коронавируса первым компонентом в России проведена 75,5 млн раз, полным циклом - 68,8 млн.

«Уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 55,8%. <...> Число вакцинированных первым компонентом сейчас составляет 75,5 млн человек, полностью - 68,8 млн человек. При этом я хочу обратить внимание, что в эту численность входят граждане, которые прошли повторную вакцинацию после первичной вакцинации и перенесенной болезни», – передает ТАСС слова Голиковой.

«К сожалению, по-прежнему есть регионы, где наблюдается рост заболеваемости. Таких регионов на сегодняшний день пять. Это Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай», – сказала она на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции ЕР в Госдуме.

Голикова добавила, что в 2021 году запланировано использовать для борьбы с коронавирусом 772 млрд рублей. «В 2021 году мы запланировали... к использованию на цели борьбы с ковидом 772 миллиарда рублей», – сказала Голикова. По ее словам, в прошлом году на эти цели было использовано 586 млрд рублей, без учета мер поддержки экономики.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент Росси Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.

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