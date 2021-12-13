Новый этап программы туров с кешбэком установили с 18 января по 12 апреля

Новый этап программы туристического кешбэка стартует 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года, сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову.

«Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти 3 месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно», – передает ТАСС слова Догузовой.

Условия программы останутся прежними: тур должен быть оплачен картой «Мир», сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. руб. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путевок. Отправиться в путешествие можно будет в любой регион страны с 18 января по 30 апреля. При этом в круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня.

В программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей, рассказали в ведомстве. По словам Догузовой, в следующем году также запланирован осенний этап программы, он начнется в октябре. Точные даты старта будут объявлены во второй половине года.

Ранее президент ладимир Путин поручил правительству России рассмотреть возможность увеличения максимального туристического кешбэка до 40 тыс. рублей при поездках на Дальний Восток.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД