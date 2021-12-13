Домены с пиратским контентом собрались удалять из поисковой выдачи

Путин: В Европе были убеждены в распаде России в 1990-е годы

Президент России Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Новейшая история» в эфире канала «Россия 1» рассказал, что в европейских странах были убеждены в распаде России в 1990-е годы.

«16 субъектов Российской Федерации объявили о своем суверенитете. Как же можно было этого не замечать?» – задался вопросом глава государства, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что «наверняка люди думали об этом (распаде страны), понимали это и пытались этому противостоять... Но, к сожалению, не всегда это получалось, мягко говоря». Он также отметил, что видел карты, спроектированные в Европе, на которых Россия была разделена на несколько самостоятельных государств.

«Но дело даже не в картах, а дело в том, что в разговорах со своими коллегами некоторыми (не буду сейчас называть фамилию, потому что человек не давал мне права говорить об этом публично), но один из моих коллег, президент одной из восточноевропейских стран на одной из встреч со мной прямо сказал, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет. Мы считали, что это неизбежно. Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея в виду, что Россия все-таки крупная ядерная держава», – рассказал Путин.

Ранее в ходе встречи президента со своим Советом по развитию гражданского общества и правам человека режиссер Александр Сокуров заговорил о ситуации в республиках Северного Кавказа. По мнению режиссера, южные республики, включая Дагестан, становятся мононациональными. Исходя из опыта личного общения, Сокуров предложил «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве».

Путин в ответ назвал речь Сокурова «набором проблем и страхов» и попросил его думать, прежде чем выступать публично с подобными «манифестами». Глава государства напомнил, что население республик уже не раз выражало свою волю, в том числе в ходе голосования по поправкам к Конституции. «Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде государства? Разве это будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну, в НАТО так хотят сделать», – добавил лидер России.