Россиянам прикрыли вход в опасный сегмент интернета

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8 декабря, среда  |  Последнее обновление — 23:37  |  vz.ru
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Зачем США накалили обстановку перед переговорами Путина и Байдена

Как новые санкции ударят по россиянам Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Общение Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи изначально рассматривалось в мире как спокойное продолжение женевской встречи двух лидеров. Однако публикации в западных СМИ о якобы готовящихся США новых санкциях против Москвы для предотвращения войны на Украине существенно накалили обстановку перед переговорами. Зачем устроили утечку о новых санкциях, какова вероятность их введения и как они ударят по россиянам? Подробности...
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Путин и Байден договорились договариваться

Российская сторона оценила разговор как откровенный и деловой Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Переговоры между президентами России и США продолжались более двух часов, включив в себя обмен как откровенными мнениями, так и шутками. Главных моментов два: вопрос гарантий от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине. Все прошло скорее хорошо, чем плохо, но в первые минуты после завершения беседы лидеров казалось иначе – что плохо все или почти все.  Подробности...
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Запрет сдавать жилье «только славянам» продиктован извне России

Авторы «неполиткорректных» объявлений должны отредактировать их до 1 февраля Рюмин Александр/ТАСС
Объявления о сдаче жилья в духе «только славянам» на крупнейшем профильном сервисе ЦИАН будут переписаны. Также под запретом окажутся ограничения «по принципу гражданства», что горячо поддерживают в Федерации трудовых мигрантов. Так российский рынок арендного жилья попал в зависимость от западных представлений о том, что нужно считать дискриминацией. Подробности...
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США наносят удар в самое сердце Китая

Предстоящая Олимпиада имеет большое значение не только для Китая в целом, но и лично для председателя Си ROMAN PILIPEY/ЕРА/ТАСС
Австралия вслед за США объявила о дипломатическом бойкоте Пекинской Олимпиады. Почему бойкот носит столь странный характер, какие ответные меры предпримет против участников этого бойкота Китай – и почему Вашингтон в любом случае проиграет этот этап длительного противостояния с КНР? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Рэп ведет молодежь не на баррикады, а в библиотеку

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Россия могла бы приобрести репутацию самой свободной страны мира. Главное, что в потенциале мы и есть самый свободный народ, у которого не принято шпионить за соседями и коллегами, придираться к словам и обижаться на ерунду. Подробности...
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Каким будет мир после Google

Эдуард Стругов
Эдуард Стругов, предприниматель, эксперт в сфере трансформации социально-экономических систем
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Свобода осталась только в России

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
«Этические кодексы» крупных компаний не оставляют пространства для вольнодумства в среднем и тем более высшем управленческом звене. Работник или лоялен либерал-глобалистскому идеологическому пакету, или никогда не поднимется выше уровня ничтожного клерка. Подробности...
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Переговоры России и США: главное

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Роскомнадзор решил дать решительный бой запрещенному контенту
    		   8 декабря 2021, 23:00
    Фото: facebook.com/TorProject
    Текст: Ростислав Зубков,
    Елена Лексина

    Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту проекта Tor. При помощи этого браузера можно было попасть в теневую часть интернета, где продавались наркотики, оружие и фальшивые документы, распространялась порнография для извращенцев, существовали форумы для общения фашистов и можно было заказать наемное убийство. Как созданный для американских шпионов проект превратился в криминальную зону интернета?

    Роскомнадзор на основании решения суда ограничил доступ к ресурсу Tor Project. На этом сайте можно было скачать разработанный когда-то для нужд американских спецслужб браузер и с помощью него получить анонимный доступ к сайтам, в том числе в теневую зону интернета – даркнет. Как пояснили в ведомстве, Tor Project внесен в Единый реестр запрещенной информации за публикацию инструкций по доступу к противоправному контенту. Блокировка ресурса началась с 1 декабря, о чем сообщается в блоге Tor. О том, что с подключением к Tor Project возникли проблемы, начали сообщать сами пользователи в соцсетях.

    Еще в ноябре Лига безопасного интернета запустила петицию на платформе change.org с требованием ограничить подключение к программам-анонимайзерам, в том числе и к Tor. По мнению инициаторов акции, в даркнете происходит продажа наркотиков, оружия, украденных персональных данных, распространяется детская порнография, треш-контент и предлагаются услуги хакеров. 

    В рейтинге топовых разделов теневого сегмента Сети находятся пиратские ресурсы, нелегальные торговые площадки по торговле оружием и наркотиками, теневые криптовалютные биржи, форумы общения расистов и национал-социалистов, генераторы электронных ключей для мультиподписи, что позволяет получать доступ к электронным кошелькам. 

    За последние годы общий объем транзакций, проходящих только через российский даркнет-рынок, увеличился в разы. Как сообщал «Коммерсант» со ссылкой на исследования американских компаний Chainalysis и Flashpoint, общий объем транзакций, проходящих через Hydra, который считается крупнейшим российским даркнет-рынком, вырос за несколько лет в 215 раз: если в 2020 году оборот составил почти 1,4 млрд долларов (103 млрд рублей), то в 2016 году он не превышал 9,3 млн долларов (684,4 млн рублей). Если подобная динамика сохранится, то оборот Hydra может достигнуть двух миллиардов долларов (147 млрд рублей).

    «Tor Project был создан по заказу ЦРУ для американских шпионов, чтобы они могли общаться в закрытом режиме. Никто этого не скрывает. Долгое время он развивался с помощью квазиобщественных организаций и при участии разведки. В какой-то момент туда пустили китайских диссидентов, которые боролись за независимость Тибета. Это тоже проект ЦРУ. Постепенно туда набилось много разных криминальных групп», – рассказывает гендиректор компании «Ашманов и партнеры», член СПЧ Игорь Ашманов.

    По его словам, Tor – это грязная часть интернета, своеобразная помойка и неблагополучный район, «в который не заходит полиция и куда приличным людям лучше не соваться».

    «В даркнете содержится абсолютная грязь: педофилия, торговля наркотиками и оружием, там можно заказать наемное убийство и так далее.

    Но есть подозрение, что поскольку в свое время этот проект создали США, то у ФБР и ЦРУ должна быть задняя дверь, через которую они видят этот бардак. Другое дело, что они это не прекращают, поскольку перед ними стоят другие задачи, – полагает Ашманов. – Хотя время от времени ФБР кого-то оттуда выдергивает и сажает за решетку».

    Браузер Tor работает по принципу так называемой луковой или многослоевой маршрутизации – это сеть узлов, позволяющая пользователям защититься от мониторинга их активности и анонимно пользоваться интернетом. Соединение в этой системе происходит с использованием нестандартных протоколов и портов через цепь других IP-адресов. В частности, связи устанавливаются только между доверенными пирами (компьютерная сеть, основанная на равноправии участников), иногда именующимися как «друзья». 

    «Tor часто путают с даркнетом – темным сегментом интернета. На самом деле, Tor – всего лишь браузер, который дает выход в эту часть Сети, но не является ею», – уточнил хакер и специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. Главная особенность Tor состоит в том, что он скрывает реальный IP-адрес юзера с помощью трех серверов, подчеркнул специалист. «Представим себе три компьютера: скажем, один стоит где-то в Испании, второй – в Индонезии, а третий – в Эстонии. Вот по такой цепочке из трех путей идет безопасное соединение пользователей Tor до нужного им сайта и обратно», – рассказал хакер.

    «В даркнет через Tor действительно выйти очень легко, и это могут сделать многие, в том числе молодые люди. По большому счету нужен сам браузер и список сайтов, которых нет в открытом доступе, но они есть в закрытом сегменте интернета», – отметил эксперт. Он полагает, что блокировка Роскомнадзором стартовой веб-страницы Tor пока не решила главной задачи: «Сайты по-прежнему загружаются без проблем, блокировка самих сетей Tor не проводилась». Также есть обходные способы скачать установочные файла браузера, считает эксперт. По его словам, авторы проекта учли опыт Китая, который блокировал доступ к Tor. Нужный файл можно заказать при помощи бота-автоответчика, его пришлют на указанную электронную почту, говорит Вакулин.

    По роду своей деятельности Роскомнадзор обязан закрывать весь токсичный и запрещенный законом контент, но «вычистить» интернет до конца невозможно, признает Ашманов. «Как говорится, свинья грязь найдет. Но в таком случае этот контент может, как герпес, находиться в уголках организма и не воспаляться. А если контент не запрещать, то он начинает, как сорняк, захватывать все доступное пространство», – объясняет эксперт.

    При этом Ашманов полагает, что подобные действия Роскомнадзора никак не связаны с ограничением каких-либо прав пользователей Сети. «Есть такая либеральная идея, что VPN нужен людям, чтобы иметь доступ к запрещенному контенту, потому что у нас якобы наступают на свободу слова. Это полная чушь. Если кого-то что-то не устраивает, можно пойти в Facebook или «ВКонтакте» и кого-то поругать, соблюдая определенные правила. Никто никого не банит за политическую ориентацию. А в даркнете сплошной криминал. Поэтому Роскомнадзор должен всю эту грязь вычищать», – уверен собеседник.

    Впрочем, блокировка Tor затронет минимальное количество россиян. По статистике самих разработчиков проекта, ежедневно браузером пользуется более 300 тыс. россиян. И для самого браузера это значимый показатель – это 15% от всех его пользователей в мире. Однако это всего 0,2% от 146-миллионного населения России. 


     
     
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