|
|
Путин заявил об утрате Россией в 1990-е годы значительной части суверенитета
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В 1990-е годы Россия утратила часть своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия-1».
«Россия была в достаточно слабом состоянии. Была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических. В этом смысле можно с сожалением констатировать, что Россия на тот момент утратила значительную часть своего суверенитета», – цитирует его РИА «Новости».
Он также рассказал, что сепаратисты в 1990-е годы делали все, чтобы раскачать ситуацию в России.
«Когда я был директором ФСБ, я это видел. Определенные силы на Западе, они просто стремились к развалу РФ. Напрямую поддерживали сепаратистов, и бандитов, и террористов, которые все делали для того, чтобы Россию раскачать. И это для меня было абсолютным фактом», – сказал глава государства.
Также он добавил, что Россия, кроме внутриполитических и социальных проблем, столкнулась в 1990-е годы с терроризмом, который шел извне.
«Фактически сепаратизм возник не на голом месте. Это все было в значительной степени связано с тяжелым наследием советского времени, с переселением народов... но этим воспользовались деструктивные элементы из-за границы. Северный Кавказ наводнили различные террористические формирования и террористы с Ближнего Востока... Страна, еще кроме всего прочего, кроме внутриполитических, экономических проблем, столкнулась еще и с агрессией международного терроризма, фактически с гражданской войной», – рассказал Путин.
Ранее Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что распад СССР для него стал трагедией, как и для большинства граждан страны.
Путин рассказал, как вычищал из правительства сотрудников ЦРУ
|
|
В середине 1990-х в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, заявил президент России Владимир Путин.
«Вот смотрите – середина 1990-х – начало 2000-х годов. В начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США», – передает РИА «Новости» слова Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Их потом в США привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации», – подчеркнул президент. По его словам, «это только один пример» попыток вмешательства в дела России. «На самом деле их гораздо больше», – указал Путин.
По его словам, «по этой линии все находилось под известным контролем определенных стран». «На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера – стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали», – уверен глава государства.
Он подчеркнул, что, «конечно, ситуация изменилась, страна стала другой, она стала более самостоятельной, более суверенной, растут возможности вооруженных сил, и отношение к России начало меняться».
Путин призвал вспомнить, «как складывалось отношение к первому президенту России Борису Николаевичу [Ельцину]». «Все было хорошо, его с удовольствием все похлопывали по плечу. Стоило ему только поднять голос в защиту Югославии и неправовых действий – а мы с вами понимаем, что в этом абсолютно неправовые действия, нарушающие международное право в отношении Югославии, когда проходят бомбардировки без всякой санкции Совета Безопасности ООН, это грубейшее нарушение международного права – стоило только Борису Николаевичу Ельцину в защиту международного права и прав народов Югославии на то, чтобы к ним относились цивилизованно, сразу же отношение и к России изменилось, и к нему лично», – констатировал Путин.
«Поэтому, как только Россия стала заявлять о своих интересах, о том, что они у нее есть, стала повышать свой суверенитет, экономику и возможности вооруженных сил, потребовались другие инструменты влияния на нашу внутриполитическую жизнь, в том числе достаточно тонкие инструменты через различные организации, которые получают финансирование из-за границы», – убежден российский лидер. На его взгляд, «ничего здесь нового не придумали, с 1938 или 1937 года действует в Штатах такой закон, применяется до сих пор, <...> и в том числе в отношении наших организаций», – заметил Путин.
Глава государства категорически не согласился с Резником, заметившим, что «Россия стала враждебной всему миру». «Это не так! Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками», – указал Путин.
«Мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет! Это нас объявляют!» – пояснил российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя выступление режиссера Александра Сокурова, заявил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотело бы сделать НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский рассказал о новом формате прямых переговоров с Путиным по ДНР
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый формат прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным может быть разработан.
«Я не исключают отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров и США», – сказал Зеленский в интервью телеканалу «1+1», комментируя переговоры с президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости».
7 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Главы стран обсудили украинский вопрос и расширение НАТО. Комментируя этот разговор, Зеленский заявил о важности личной роли президента США в урегулировании конфликта в Донбассе.
Ранее Зеленский заявил, что в ходе переговоров в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны пришли к выводу, что необходимо возобновить работу в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе.
Позже украинский лидер не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.
В окружении же президента Украины также предложили ввести санкции против России немедленно, не дожидаясь якобы грозящего нападения.
В Кремле предупредили о серьезных последствиях провокаций в Керченском проливе
|
|
Инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе лишний раз показывает потенциальные вред и опасность таких провокационных действий, любая незначительная провокация может привести к серьезным последствиям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. То есть любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям», – передает его слова РИА «Новости».
Песков добавил, что «это то, о чем неоднократно говорил президент Путин».
Накануне ФСБ сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. Позже направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы российских пограничников.
В Центре общественных связей ФСБ обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.
Утром в пятницу судоходство в Керченском проливе восстановили в штатном режиме. Также в Крыму заявили о готовности к провокациям Украины в Керченском проливе.
Путин призвал не беспокоиться за российскую армию
Не нужно беспокоиться за нашу армию – с ней все в порядке, она развивается, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Что касается нашей армии. Не беспокойтесь за нашу армию. С ней все в порядке. Она развивается», – приводит слова главы государства РИА «Новости».
Президент отметил, что в такой сложной организации не может не быть проблем, но если сравнить сегодняшнюю армию России с тем, какой она была в 90-е, то выводы очевидны.
«Достаточно почитать только характеристики нашей армии со стороны тех, кто объявляет нас противниками, чтобы понять, какую дорогу развития прошла наша армия, где она находится сейчас и на что нам рассчитывать в ближайшее время», – добавил он.
В четверг начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил (СЯС) России готовы к боевому применению. Он также сообщил, что в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) продолжается перевооружение на комплексы «Ярс», а также приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса «Авангард».
Герасимов сообщил, что испытания корабельного ракетного комплекса «Циркон», в рамках которых подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения, успешно завершаются.
Кроме того, он заверил, что Россия совершенствует боевой потенциал Воздушно-космических сил (ВКС). «Приоритет отдается таким вооружениям, как Су-57, Су-35С и Су-34, а также зенитным ракетным комплексам С-400, С-350 и «Панцирь-С», – добавил глава Генштаба. Помимо этого, отметил Герасимов, с учетом роста напряженности вблизи государственной границы России наращиваются боевые возможности Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов также заверил в готовности пресекать провокации Киева в Донбассе.
Сокуров заявил о готовности встретиться с Путиным
|
|
Советский и российский режиссер Александр Сокуров заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если тот подтвердит свое предложение и сочтет, что для этого есть повод.
В ходе встречи президента с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на этой неделе между Сокуровым и Путиным развернулась дискуссия об устройстве России. Глава государства пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул «очень тонкие вещи» и он готов лично «с удовольствием подискутировать». Сокуров в том числе говорил о ситуации в республиках Северного Кавказа, проблемах в армии, цензуре, работе правоохранительных органов.
«Если он [президент] повторит предложение, то почему бы и нет. Надо встретиться нам – это прекрасно. Если президент считает, что нам есть что обсудить, то надо встретиться. Интересно будет послушать его, что на самом деле он думает по поводу того, что я говорил, потому что мне показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах», – сказал Сокуров РИА «Новости».
Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров предложил дать правовую оценку высказываниям Сокурова о Северном Кавказе. В частности, режиссер говорил о том, что республики Северного Кавказа сейчас имеют ярко выраженный «национальный характер», и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией.
«То, что я сказал, то я и сказал. Но я сказал только то, что я сказал… Разговор был открытый, с президентом можно говорить открыто, излагать свою точку зрения на разные обстоятельства жизни в стране, так что в рамках того же СПЧ это уместно и необходимо делать – говорить то, что ты думаешь», – сказал Сокуров, комментируя заявление Кадырова.
Член СПЧ Марина Ахмедова заявила газету ВЗГЛЯД, что в том, что говорил Сокуров, не нашла логической цепочки. «Это был скорее какой-то набор страхов. Я не могу спокойно слушать, когда кто-то сидит и говорит, мол, наши «республики хотят уйти», – заявила она.
Погребинский: Во время разговора Зеленского с Байденом украинские моряки дразнили пограничников России
|
|
«Маневр «Донбасса» около Керченского пролива был самодеятельным ответом ВМС Украины на общение президентов России и Соединенных Штатов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее судно «Донбасс» прошло в 33 км от Керченского пролива и изменило курс, игнорируя обращение российской погранслужбы.
«Стоит обратить внимание, что украинские военные даже не боялись того, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который в тот момент проводил разговор с президентом США Джо Байденом, это может не понравиться. Сам президент Украины вряд ли мог быть заинтересован в создании напряженности», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«В самом же разговоре Байден хотел донести Зеленскому, что тот играет с огнем, занимая категоричную позицию по Донбассу, и США в такой ситуации защитить Украину не смогут», – считает собеседник. По мнению Погребинского, глава Белого дома призвал украинского коллегу играть более тонко по вопросу урегулирования в Донбассе, например – согласиться с необходимостью подготовки законопроекта о проведении выборов на юго-востоке Украины. «В целом, по мнению Байдена, Зеленский должен сделать первые шаги по реализации политической части Минских соглашений», – сказал эксперт.
Военные же, по мнению Погребинского, действовали совершенно автономно. По мнению эксперта, если бы погранслужба ФСБ задержала украинских моряков, оправданием украинской стороны мог служить тот факт, что они ничего не нарушили – «прогулялись» без оружия в 33 км от Керченского пролива и развернулись обратно, как бы дразня российских пограничников.
Корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Позже корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы погранслужбы ФСБ России.
Инцидент имел место практически в то же время, когда президент Зеленский вел полуторачасовые телефонные переговоры с американским коллегой Байденом. По итогам разговора глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что США приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украины, и это может происходить параллельно с заседаниями в «нормандском формате».
По словам Ермака, «президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время». При этом Зеленский заверил президента США, что готов к прямым переговорам с Путиным.
Позже неназванные источники в американской администрации предположили, что Соединенные Штаты окажут давление на Украину, чтобы Киев официально уступил часть автономии Донбассу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушков: Мнения Польши о членстве Украины в НАТО никто спрашивать не будет
|
|
«Две главные угрозы для России, касающиеся военного использования Украины, зависят от США. Если в Вашингтоне будут говорить, что не могут уговорить своих союзников по НАТО, значит, Вашингтон сам не хочет идти на договоренности с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее восточный фланг НАТО раскритиковал предложение лидера США начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины.
«В Восточной Европе есть несколько государств, которые фактически добиваются развязывания военного конфликта между НАТО и Россией из-за Украины. Никаких конструктивных предложений по урегулированию ситуации от них не поступает. Вместо этого есть только нагнетание напряженности и истерика», – считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Подозреваю, что одной из стран «Бухарестской девятки», которая, по сообщению Bloomberg, «пришла в ярость» из-за намерений Байдена обсудить предложение Владимира Путина, была Польша. Варшава занимается исключительно антироссийской политикой. За последние 20 лет от нее не исходило никакой другой внешнеполитической инициативы, кроме предложений конфронтационного и антироссийского характера. Видимо, ни на что другое Польша с ее современной политической элитой не способна», – отметил сенатор.
При этом собеседник обратил внимание на то, что без согласия США расширения НАТО на Восток не произойдет. «Европейские страны не автономны в этом вопросе и, в особенности, Польша, которая в военно-политическом отношении очень зависит от Вашингтона. Поэтому решение здесь остается за США, – пояснил Пушков. – Более того, размещение ударных ракетных систем на территории Украины тоже невозможно без решения Вашингтона».
«Таким образом, реализация двух главных угроз для России, касающихся военного использования Украины, зависит от США. Поэтому логичнее вести разговор об этом между Москвой и Вашингтоном. Никто же не спрашивал мнения Польши и других восточноевропейских стран, заключать ли соглашение СНВ-3. И в данном случае мнение Польши в этом стратегическом уравнении не является существенным: не тот вес, не тот уровень, не та роль», – объяснил сенатор.
«Другое дело, если Вашингтон использует мнение «восточного фланга» НАТО для прикрытия собственного отказа от предложения Владимира Путина. У США достаточно возможностей, чтобы прийти к договоренностям с Россией независимо от того, что думают по этому поводу их восточноевропейские союзники по Североатлантическому альянсу. Поэтому если США нам будут рассказывать, что они не могут уговорить ту же Польшу, значит, они сами не хотят идти на договорённости с Россией», – полагает Пушков.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
«Что же касается итогов переговоров Байдена и Зеленского, то единственно важная вещь для Киева – это то, что лидер США пообещал ему не обсуждать судьбу Украины без ее участия. Но, строго говоря, это не более, чем формула вежливости. С другой стороны, Байдену необходимо было обезопасить себя от критики в Вашингтоне за то, что он пытается договариваться с Путиным за счет Украины, – отмечает собеседник. – Но, безусловно, главный диалог, который состоялся на этой неделе – это переговоры Путина и Байдена. А Украине он лишь разъяснил ситуацию. Никакого нового содержания для Киева, кроме подтверждения известных позиций США, в разговоре с главой Украины, судя по официальному заявлению Белого дома, не было».
В пятницу президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога». Однако, согласно данным Bloomberg со ссылкой на неназванный дипломатический источник, страны Восточной Европы раскритиковали предложение Байдена начать диалог России и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины.
Сообщалось, что «правительство одного из государств пришло в ярость» от позиции Вашингтона, который хочет наладить связи с Москвой, передает РИА «Новости». По словам источника, там потребовали «немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден». В публикации также говорится, что «восточный фланг» НАТО обеспокоен, к каким уступкам могут привести переговоры с Россией с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий Североатлантического альянса. В этот же день депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина, США и Британия готовят военную провокацию в адрес России.
До того, как связаться с коллегами из «Бухарестской девятки», Байден также позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. В Киеве заявили, что Байден заверил Зеленского в том, что США предоставят Украине всю необходимую помощь, чтобы она могла «дать какой угодно отпор в любое время». Кроме того, Байден ознакомил Зеленского с содержанием переговоров с Путиным. А глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украине, и это может происходить параллельно с нормандским форматом.
Накануне в МИД заявили, что Россия не против подключения США к «нормандскому формату», но пока не понимает, с чем американцы могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева движения к выполнению минского комплекса мер.
Между тем во время телефонных переговоров Байдена с Зеленским произошел инцидент в Азовском море. В четверг вечером ФСБ России сообщила, что корабль «Донбасс» выдвинулся из порта в Мариуполе в направлении Керченского пролива, игнорируя требования погранслужбы об изменении курса. В Центре общественных связей ФСБ России обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания. МИД счел действия украинского корабля провокацией.
Ранее во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме, в формате видеосвязи. В ходе беседы Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, которые исключают расширение НАТО в восточном направлении. Со своей стороны «Байден сказал, что все эти озабоченности, которые выразила российская сторона, обсудит в кругу своих союзников», – сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Значительная часть беседы была посвящена внутриукраинскому кризису и невыполнению Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин рассказал о подработке извозом в 1990-е годы
Глава российского государства Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» рассказал, что в 1990-е годы приходилось подрабатывать извозом.
«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», – приводит его слова РИА «Новости».
Канал «Россия 1» показал фрагмент интервью Путина из фильма «Россия. Новейшая история», который рассказывает о жизни страны, начиная с распада СССР до наших дней.
Напомним, Путин заявлял, что распад Советского Союза произошел из-за неэффективной экономической политики. По его словам, результаты распада СССР «оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях».
Член СПЧ: Я не встречала на Кавказе людей, о которых говорил Сокуров Путину
|
|
«В том, что говорил Сокуров, я не нашла логической цепочки. Это был скорее какой-то набор страхов. Я не могу спокойно слушать, когда кто-то сидит и говорит, мол, наши «республики хотят уйти», – сказала газете ВЗГЛЯД член СПЧ Марина Ахмедова. Ранее на заседании СПЧ президент Владимир Путин и режиссер Александр Сокуров вступили в спор о межнациональных отношениях в России.
Кинорежиссер Александр Сокуров, выступая накануне на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), заявил, что молодежь на Северном Кавказе якобы настроена критично к российской государственности, и призвал «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве», рассказала член СПЧ, писатель, спецкор журнала «Эксперт» Марина Ахмедова.
«Я много работала не только в Донбассе, но и в республиках Северного Кавказа. Я и сейчас поддерживаю связи с друзьями из этих краев. У молодежи там очень много проблем, это правда. Но я таких гнилых людей, о которых говорил уважаемый кинорежиссер, не встречала. Уверена, что абсолютное большинство молодых людей там так не думает», – считает член СПЧ.
«В том, что говорил Сокуров, я не нашла логической цепочки. Это был скорее какой-то набор страхов. Я не могу спокойно слушать, когда кто-то сидит и говорит, мол, наши республики хотят уйти, – возмутилась по этому поводу Ахмедова. – Вспомните, сколько крови пролилось, когда развалился СССР? Война в Донбассе, где я много работала как репортер, где у меня на руках умирали люди – это ведь тоже последствие распада Союза».
Неслучайно, отвечая режиссеру, Путин призвал его не разжигать вражду между народами. «А если война?» – спросил его риторически президент. И напомнил собеседнику, что «люди нашего с вами возраста» уже не пойдут воевать. Воевать, умирать пойдут другие». Мне кажется, Путин выступил еще очень мягко и взвешенно, хотя Сокуров дал повод для отповеди в более резком тоне», – полагает Ахмедова. По ее мнению, Путин в этой дискуссии выглядел как «собиратель» страны, лидер, который не позволит ее расшатать, и в частности президент не позволил собеседнику выдавать радикализм отдельных людей за мнение большинства жителей того или иного региона, включая Северный Кавказ. «Как и сказал президент, межнациональная сфера – это действительно тонкий вопрос, сюда с грубыми рекомендациями лезть не стоит. С этим я полностью согласна», – подчеркнула Ахмедова.
Как пояснил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, во время заседания СПЧ президент достаточно жестко отвечал кинорежиссеру Александру Сокурову, потому что тот без знания предмета говорил о деликатных темах. Президент раскритиковал Сокурова из-за того, что режиссер, в частности, предложил подумать над конструкцией российского государства и «отпустить» всех, кто хотел бы «начинать жить своей жизнью».
Путин в ответ призвал не толкать страну назад к опасной черте и очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ, в том числе между регионами. «Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы», – цитирует ТАСС представителя Кремля. «Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему (Сокурову) об этом сказал», – добавил Песков.
«Что касается меня, то на заседании Совета я подняла другую проблему – о положении российских бездомных. Я говорила о необходимости построить в Москве отдельную больницу, которой могли бы пользоваться самые уязвимые, незащищенные жители города – все те, кто лишился крова», – рассказала Ахмедова.
«К сожалению, многие бездомные страдают от онкологических заболеваний, нередко они умирают прямо на улице, причем необезболенные. Я не раз говорила об этой проблеме с чиновниками, но они в ответ просили привести «рациональные аргументы», почему надо выделять из бюджета деньги на строительство такой, особой больницы», – добавила она.
«Мне не раз хотелось сказать чиновникам: неужели недостаточно аргумента о том, что это тоже люди, и они гибнут? И я боялась, что президент тоже ответит общими, дежурными фразами, однако он заговорил очень искренне. Конечно, все упирается в деньги, но президент сам по этому поводу заметил: «А на что еще нужны государственные деньги, как не на такие цели?» – рассказала Ахмедова. – Я почувствовала, что и у него эта тема «болит». После такого разговора можно надеяться, что больница будет построена».
Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом
Президент России Владимир Путин заявил в четверг на заседании Совета по правам человека, что события в Донбассе напоминают геноцид.
«То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», – заявил Путин, передает ТАСС.
Также Путин согласился, что необходимо подумать о совершенствовании возможностей для голосования россиян за рубежом.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о переброске Киевом тяжелой артиллерии к Донбассу.
Между тем, в США допустили возможность надавить на Киев по вопросу автономии Донбасса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле рассказали о тоне переговоров Путина и Байдена
|
|
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе переговоров общаются конкретно, не терпя разночтений, несмотря на дружественный характер бесед, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президенты естественно выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения», – сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
При этом он добавил, что с точки зрения обсуждения конкретных вопросов тон остается не терпящим разночтений с обеих сторон.
Также в программе показали кадры подготовки к видеосаммиту двух лидеров. В эфире представили моменты технической настройки камер и переговоры сотрудников служб протокола двух президентов.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Путин: В Европе были убеждены в распаде России в 1990-е годы
|
|
Президент России Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Новейшая история» в эфире канала «Россия 1» рассказал, что в европейских странах были убеждены в распаде России в 1990-е годы.
«16 субъектов Российской Федерации объявили о своем суверенитете. Как же можно было этого не замечать?» – задался вопросом глава государства, сообщает ТАСС.
Путин отметил, что «наверняка люди думали об этом (распаде страны), понимали это и пытались этому противостоять... Но, к сожалению, не всегда это получалось, мягко говоря». Он также отметил, что видел карты, спроектированные в Европе, на которых Россия была разделена на несколько самостоятельных государств.
«Но дело даже не в картах, а дело в том, что в разговорах со своими коллегами некоторыми (не буду сейчас называть фамилию, потому что человек не давал мне права говорить об этом публично), но один из моих коллег, президент одной из восточноевропейских стран на одной из встреч со мной прямо сказал, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет. Мы считали, что это неизбежно. Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея в виду, что Россия все-таки крупная ядерная держава», – рассказал Путин.
Ранее в ходе встречи президента со своим Советом по развитию гражданского общества и правам человека режиссер Александр Сокуров заговорил о ситуации в республиках Северного Кавказа. По мнению режиссера, южные республики, включая Дагестан, становятся мононациональными. Исходя из опыта личного общения, Сокуров предложил «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве».
Путин в ответ назвал речь Сокурова «набором проблем и страхов» и попросил его думать, прежде чем выступать публично с подобными «манифестами». Глава государства напомнил, что население республик уже не раз выражало свою волю, в том числе в ходе голосования по поправкам к Конституции. «Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде государства? Разве это будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну, в НАТО так хотят сделать», – добавил лидер России.
Стало известно об участии Путина в заседании ЕАЭС
Президент России Владимир Путин 10 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), которое пройдет в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.
«Десятого декабря президент РФ Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что на заседании планируется рассмотреть актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза и принять ряд важных документов, направленных на углубление интеграции и формирование единых рынков товаров и услуг. Кроме того, повесткой дня предусмотрено согласование приоритетов международной деятельности ЕАЭС на 2022 год.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.
В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
Польский политик высказался о «престижной победе» Путина над США
Владимир Путин распознал слабые точки американского коллеги Джо Байдена и достиг своих целей во время контактов с США, одержав престижную победу, заявил в беседе с Polskie Radio экс-замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль.
«(Путин) считает президентство Байдена слабым, и во многом он прав. Стараясь не упускать возможностей, он ведет собственную игру. С точки зрения престижа на последней встрече победила Россия», – цитирует РИА «Новости» Коваля.
Политик признал, что Россия выглядела на саммите выигрышно, но призвал не рассматривать эту беседу, как способную «в один момент решить судьбу мира». Также Коваль указал на способность Путина распознавать слабые точки оппонента.
По мнению экс-замминистра, после онлайн-переговоров Москва получила гарантии ослабления давления на «Северный поток – 2» со стороны Вашингтона. Коваль не уточнил, что именно заставило его сделать такой вывод, ведь ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что газопровод президенты не упоминали.
Между тем, ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что время уступок закончилось и Россия должна определиться: с Европой она или нет. В ответ на якобы попытки Владимира Путина «разделить Европу» политик призвал ввести жесткие санкции.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что скрывается за «безудержной русофобией» польского руководства.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин заявил о превосходстве России над США в новейшем вооружении
|
|
Президент России Владимир Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что паритет России с США по ядерному оружию сохраняется, но по новому вооружению Россия является мировым лидером.
«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня – номер один в мире», – цитирует его РИА «Новости».
Глава государства также подчеркнул, что другие страны когда-то будут обладать гиперзвуковым оружием, но с большой долей вероятности к тому моменту Россия уже научится бороться с такими ракетами. «Пока с 2018 года так ни у кого это оружие не появилось. Еще. Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием», – добавил он.
Ранее Путин заявил американскому лидеру Джо Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают.
Напомним, что посольство России в США назвало безответственными и непродуманными заявления американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применения ядерного оружия против России из-за ситуации вокруг Украины. В дипмиссии отметили, что американскому политику, работающему в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием».