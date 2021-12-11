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В РПЦ призвали проявить снисхождение к прикурившему от свечи в храме блогеру
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Блогер из Читы Виталий Мирошников, ранее прикуривший сигарету от свечи в храме, уже извинился за свой поступок, к нему нужно проявить снисхождение, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Ведущая программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» обратила внимание митрополита Илариона на то, что блогеру за побег может грозить ужесточение наказания, и спросила архиерея, где бы он в этой связи, образно говоря, поставил запятую в выражении «казнить нельзя помиловать».
«Я бы в данной ситуации, наверное, поставил запятую после «нельзя» – потому что, насколько я помню, после того как этот молодой человек совершил свой поступок и получил множество негативных комментариев в социальных сетях, он принес извинения», – приводит ТАСС ответ митрополита Илариона.
Он добавил, что молодой человек сказал при этом «одну важную фразу», которая, по мнению представителя РПЦ, «является ключом ко всей этой нелепой и печальной ситуации». «Он сказал: я не получил никакого религиозного образования, и для меня вся это сфера является закрытой», – напомнил архиерей.
По словам митрополита, данная ситуация еще раз наглядно иллюстрирует необходимость увеличения времени преподавания в школах основ религиозных культур. По мнению представителей Русской православной церкви, которое они неоднократно высказывали, преподавание данного предмета в рамках одного курса в четвертом классе, в течение одного часа в неделю, недостаточно.
Ранее следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении 18-летнего жителя Читы Виталия Мирошникова, который прикурил сигарету от церковной свечи в местном храме и опубликовал ролик об этом у себя в блоге. В результате он был приговорен к обязательным работам, после чего уехал, не отбыв наказания, в Москву.
Украина собралась подать иск против ЕС
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В ближайшие дни Украина подаст иск против ЕС, так как Польша отказывается увеличить число разрешений на грузоперевозки для Киева в 2022 году, сообщил замминистра экономики – торгпред Украины Тарас Качка.
На конференции «Пять лет экономического сотрудничества ЕС – Украина в свете Соглашения о зоне свободной торговли» он заявил, что отказ Польши «противоречит» соглашению. По его словам, «это будет причиной иска в ближайшие дни Украины против ЕС», передает ТАСС со ссылкой на «Укринформ».
Качка заявил, что позиция Варшавы наносит урон не только украинским, но и европейским компаниям. Киев надеется, что ситуация изменится, иначе Украина может ввести ответные ограничения. Польша согласилась предоставить Украине в 2022 году 160 тыс. разрешений на грузоперевозки, Киев просит 200 тысяч.
Напомним, Украина хочет скорректировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое определит новые нормы их взаимодействия. При этом итоги предыдущего соглашения, экономическая часть которого вступила в силу пять лет назад, в 2016 году, эксперты оценивают как «катастрофу» во всех сферах жизни.
Кандидат в президенты Франции Земмур первый визит запланировал в республику экс-СССР
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В рамках своей первой зарубежной поездки в качестве кандидата в президенты Франции политик, журналист и писатель Эрик Земмур посетит Армению.
«Я буду в Армении с 11 по 14 декабря. Страна, которая является давним другом Франции», – написал он в Тwitter.
В пресс-релизе, опубликованном в Twitter политика, рассказывающем подробности визита, говорится, что визит будет иметь историческое и культурное значение, а также станет «геополитическим измерением» на Южном Кавказе.
Отмечается, что в Армении у Земмура запланированы встречи по вопросам французских инвестиций за рубежом.
30 ноября французский публицист Эрик Земмур объявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся в апреле будущего года. В десятиминутном видеоролике на своем канале в YouTube Земмур, которого уже называют «французским Трампом», заявил о намерении «спасти Францию» и «вернуть ей суверенитет, отобранный Брюсселем».
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Глава ГТС Украины заявил о возможной остановке транзита газа Россией этой зимой
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Российская сторона якобы может прекратить транзит газа через территорию Украины этой зимой, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
«В последние месяцы усилилось давление на Украину по всем направлениям. Это и прекращение экспорта энергетического угля на Украину из РФ, и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана. Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину», – заявил Макогон в интервью «Бизнес Цензору».
«Я надеюсь, что до этого не дойдет», – отметил глава компании.
При этом в случае прекращения транзита, по словам Макогона, украинская ГТС сможет работать на ресурсах, которые собрала для прохождения зимы. «Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет большая нехватка ресурса или он будет слишком дорог, это станет большой проблемой», – подчеркнул Макогон.
По словам главы компании, в случае отключения транзита необходимо будет включить ГТС страны на реверс, «поднимать наш газ с западных ПХГ и гнать его на восток». Такая операция проводилась в 2009 году.
«Все эти годы мы готовились к такой ситуации. В январе 2020 гоода, когда резко упал транзит, мы запускали этот реверс. Но ситуация показала, что все работает. Это не стандартная работа ГТС, будут сложности. Но мы к ней готовы. К тому же составлены списки приоритетных отключений от газа промышленных потребителей. Все облгазы имеют следующие списки», – заключил он.
Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил Reuters, что нет «даже намека» на переговоры с Газпромом о заключении договора на транзит российского газа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает продление контракта на транзит газа из России после 2024 года. При этом, по его словам, предметных встреч между «Нафтогазом Украины» и Газпромом не было.
Зеленский рассказал о новом формате прямых переговоров с Путиным по ДНР
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый формат прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным может быть разработан.
«Я не исключают отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров и США», – сказал Зеленский в интервью телеканалу «1+1», комментируя переговоры с президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости».
7 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Главы стран обсудили украинский вопрос и расширение НАТО. Комментируя этот разговор, Зеленский заявил о важности личной роли президента США в урегулировании конфликта в Донбассе.
Ранее Зеленский заявил, что в ходе переговоров в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны пришли к выводу, что необходимо возобновить работу в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе.
Позже украинский лидер не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.
В окружении же президента Украины также предложили ввести санкции против России немедленно, не дожидаясь якобы грозящего нападения.
Киев захотел установить «мир через силу»
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Запад укрепит Украину до такой степени, что у России не будет возможности для «вторжения», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В статье для Foreign Affairs министр заявил, что «цель Украины простая: мир через силу». По его словам, сейчас США и Европа «должны поговорить с Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в нее», передает РИА «Новости».
Кулеба сказал, что в этом случае «будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и, наконец, привести Украину в ЕС и НАТО». Он призвал США и Европу «активизировать усилия по сдерживанию России». Сейчас они «разрабатывают всеобъемлющий план сдерживания».
Этот план включает «четкие политические сигналы Москве». По словам министра, России нужно «прояснить, что Украина – часть Запада и будущий член ЕС и НАТО, и что суверенитет и территориальная целостность Украины не обсуждаются», а «в случае вторжения на Украину Запад введет жесткие санкции против России». Кроме того, план вкючает «увеличение военной помощи Украине».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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Китай перестал отправлять товары в Литву
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У Литвы после решения Вильнюса открыть официальное представительство Тайваня возникли проблемы не только с экспортом в Китай, но и с импортом из этой страны. Литва планирует перенаправлять грузы в Рижский порт.
Литовский предприниматель, который занимается автомобильным бизнесом и более 20 лет импортирует товары из Китая, столкнулся с помехами в деле импорта из Китая, передает Delfi.
10 декабря утром стало известно, что предприниматель не получит заказанные товары. В год эта компания импортирует 100 контейнеров, сейчас были заказаны два. «Надо начать говорить о весеннем сезоне, вчера мы как раз оплатили депозит – 10 тыс. долларов за один контейнер. За второй планировали перевести деньги позже. Но тут поступила информация: «После проверки, проведенной с логистической компанией, мы не можем завершить заполнение таможенной декларации. Мы не можем сейчас выслать товары в Литву, информируем, когда ситуация улучшится», – пояснил он.
По его словам, поставщик даже не предлагал иные варианты, только сообщил, чтобы забрали предоплату, и написал: «сообщим, когда сможем поставлять в Литву».
Предприниматель намерен заказывать товары через Рижский порт. Он добавил, что это возможно, этим занимается логистика. «Литовские компании, работающие в сфере логистики, которые всегда возили грузы через Клайпеду, меня удивили – две недели назад прислали предложение с перевозками через Рижский порт. Я сейчас понял почему. Мы только сегодня утром узнали, а другие уже давно так планируют. Я опасаюсь заторов в Риге, неясно, что будет, если вся Литва через Ригу поедет», – высказал он свои опасения.
Глава Литовско-китайской торговой ассоциации Рокас Радвилавичюс сказал, что это не единичный случай. «Это индивидуально. Поставщиков миллионы – одни отзывают, другие – нет. Но есть внутренние сигналы, что китайские банки реже финансируют китайские компании. Или не хотят переводить деньги – говорят, туда не будем переводить. Тогда литовцы указывают другие счета, если они есть. Или указывают счета юридических контор, которые работают по договору. Мы наблюдаем это с 1 декабря, время от времени такое случается. Литва то есть в таможенной системе, то ее там нет. Или есть, но литовские товары задекларировать в Китае не удается», – уточнил Радвилавичюс.
По его словам, логичный выход – перенаправление грузов в Рижский порт. Он подтвердил, что литовские грузы идут в польские порты и в Рижский порт. «Дорожает логистика, подорожают некоторые товары», – подчеркнул он.
Напомним, в связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах.
В начале декабря сообщалось, что литовские экспортеры не могут оформить свои товары через китайскую таможню, потому что власти КНР исключили Литву из таможенного реестра.
Ранее Литва открыла представительство Тайваня в Вильнюсе. Решение Вильнюса открыть официальное представительство Тайваня обернулось проблемами для литовских экспортеров. Они столкнулись с невозможностью растаможивания товаров в китайских портах – Пекин исключил Литву из своего таможенного реестра.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что, возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов.
Глава МИД Литвы написал заявление об отставке из-за санкций США против Белоруссии
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Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что написал заявление об отставке из-за репутационного вреда Литве в связи с продолжающимся транзитом белорусских грузов через территорию Литвы.
«Видя сложившееся положение, связанное с продолжающейся после введенных США санкций перевозкой белорусских грузов через Литву, и понимая, какие репутационные вызовы это создает для руководимого вами правительства Литовской Республики… прошу принять мое заявление об отставке и уволить меня с поста министра иностранных дел в ближайшее возможное для вас время», – приводит текст заявления Ландсбергиса РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik.
Ранее лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату ЛЖД (Lietuvos gelezinkeliai) уже после того, как санкции вступили в силу.
Напомним, Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических и 12 юридических лиц в Белоруссии. Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.
Австралийцам объяснили нелепость их затеи начать газовую конкуренцию с РФ
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Пользователи социальной сети Reddit объяснили австралийцам, почему их страна не экспортирует газ и уголь в Европу, чтобы европейцы меньше зависели от России.
«Почему Австралия не экспортирует больше газа и угля в Европу, чтобы они меньше зависели от России? Мне это кажется беспроигрышным. Австралия получает хорошую прибыль, чтобы компенсировать потерю экспорта в Китай. Европа может обогревать свои дома австралийским газом и углем, кроме того, у ЕС есть больше рычагов воздействия на Россию в отношении Украины, поскольку они не зависят от российского газа», – задал пользователь под ником Alpaca4545 вопрос в Reddit.
В ответ Baronnolanvonstraya напомнил, что «Австралия и Европа находятся буквально на противоположных сторонах планеты, разделенных двумя океанами и двумя континентами».
Другой пользователь в шутливой форме добавил, что «австралийские ноги находятся в перевернутом направлении по отношению к стопам европейцев».
«Потому что европейцы не могут позволить себе австралийский газ», – пишет пользователь One_Membership_5804.
«Самое главное заключается в том, что газ везде одинаков. Неважно – из Австралии он, России или с Ближнего Востока. Таким образом, главную роль играет стоимость доставки. И отправляя газ судами через весь мир, вы не сможете конкурировать с трубопроводом», – говорит Harlequin80.
Ему вторит пользователь bananabeforesunrise: «Доставка будет стоить целое состояние. У них есть трубопровод из России, хотя в случае серьезного конфликта Европа может оказаться заложницей России. Вот где ядерная энергия при правильном и безопасном управлении может решить проблему энергетической безопасности и выбросов парниковых газов».
Также обитатели соцсети заявили, что «доставка угля и газа через полмира не имеет экономического смысла, даже если это политически привлекательно».
«Это приведет к значительному увеличению затрат для Европы из-за необходимости транспортировки по морю вместо трубопроводов, а также из-за расстояния. Для Австралии имеет больше смысла снабжать Азию, как мы уже делаем», – отметил d1ngal1ng.
Нашлись и те, кто отметил, что европейцам торговые отношения с Россией намного ценнее, чем отношения с Австралией.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия намерена спасать планету в условиях, когда Европа строит планы по полному отказу от углеродов ради экологической повестки.
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Окружение Зеленского предложило ввести санкции против России немедленно
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В окружении Зеленского считают, что вводить санкции против России после начала военного вторжения будет бесполезно, некоторые санкции нужно ввести заранее, чтобы заставить Москву отступить.
«Киев считает, что любые предполагаемые санкции в случае вторжения Путина уже учтены Москвой и обеспечивают практически нулевое значение сдерживания», – передает CNN со ссылкой на слова одного из советников украинского лидера.
Он добавил, что введенные заранее санкции со встроенными в них положениями об откате могут сработать.
«У украинской власти, похоже, созрело новое предложение к Западу - ввести санкции против России не после возможного нападения на Украину, с до. То есть прямо сейчас...», – передает Страна.ua., ссылаясь на американское СМИ.
Инициативу прокомментировали в Telegram-канале «Политика страны», отметив, что идея предложить Западу ввести санкции против России обречена на провал, как это было с призывами Киева остановить строительство «Северного потока-2».
Ранее сообщалось, что власти Украины настаивают на том, что Россия готовит военное вторжение в начале 2022 года. В Москве эти обвинения не раз опровергали. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы и имеет суверенное право развертывать войска на своей территории.
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Польша потребовала от России решить: хочет Москва быть с Европой или против
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Время уступок закончилось, Россия должна решить – хочет она «быть с Европой или против Европы», заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий считает, что Россия «исследует границы дозволенного». По его мнению, Москва стремится «разделить Европу», а газопровод «Северный поток – 2» должен стать «символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой».
Премьер заявил, что Запад покажет слабость, если даст согласие на запуск газопровода. Моравецкий заявил, что «время уступок закончилось». «На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на la Repubblica.
Напомним, Моравецкий заявил о намерении убеждать нового канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что «Северный поток – 2» предназначен для шантажа. Президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский призвали ужесточить санкции против России.
Эксперт: С помощью финских F-35 США способны сбросить термоядерную бомбу на Россию
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Закупка Финляндией истребителей F-35 говорит о том, что у власти в стране находится проамериканское лобби, наличие таких самолетов у соседа представляет угрозу России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Финляндия приобретет более 60 машин в течение 2025-2030 годов.
«У Финляндии было несколько причин на закупку именно американских истребителей F-35. С одной стороны, объективная: нужно иметь современный парк самолетов. Хотя можно было обойтись – не F-35, а взять более дешевые Rafale или Eurofighter. Но США уже давно пытаются затянуть Финляндию в блок НАТО. Судя по тому, что финны сделали выбор в пользу F-35, американцам удалось продавить некие решения, потому что обычно они заходят с неких торговых отношений, чтобы потом влиять на политику этой страны», – говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
По мнению собеседника, для Финляндии закупка самых современных американских истребителей избыточна, час эксплуатации одной машины обходится в 30 тыс. долларов. «Способен ли бюджет Финляндии тянуть такое дорогое удовольствие? Покупка сигнализирует о том, что у власти в стране находится проамериканское лобби», – предположил эксперт.
Впрочем, F-35 уже стал успешным коммерческим проектом. По оценкам некоторых специалистов, продажи этих самолетов за рубеж принесут оборонно-промышленным компаниям и бюджету США больше триллиона долларов.
Несмотря на множество технических недостатков, эта машина способна нести тактическую термоядерную бомбу B-61-12. А с учетом того, что F-35 уже имеются в распоряжении Норвегии и Польши, а также могут базироваться в Прибалтике, военная угроза в адрес России увеличивается. «Возможно, американцы рассчитывают, что польские или финские летчики будут приносить себя в жертву, чтобы B-61-12 долетела каким-то образом до цели? Может быть, и так», – не исключил эксперт.
В пятницу правительство Финляндии официально объявило о начале процедуры закупки у американской корпорации Lockheed Martin 64 многоцелевых истребителя пятого поколения F-35 на сумму около 10 млрд евро. Машины, их вооружение и другие необходимые системы будут адаптированы под нужды финнов. Точная модель конфигурации называется – F-35A Block 4.
Новая техника придет на смену устаревшим боевым самолетам F/A-18 Hornet, о замене которых Хельсинки задумался в 2015 году. Истребители Hornet были куплены в 1992 году у компании McDonnell Douglas, ныне входящей в состав Boeing. Таким образом, Финляндия станет 14 страной, на вооружении которой появятся F-35. То, что Финляндия сделала выбор в пользу именно F-35, объясняется в том числе и тем, что эти же машины есть в распоряжении Норвегии и Дании. В будущем страны смогут вместе проводить тренировочные полеты и учения.
В отличие от Норвегии и Дании, Финляндия не входит в НАТО, но в последние годы она укрепила связи с этой организацией и выбрала военное оборудование стандартов альянса. В 2014 году Финляндия и Швеция, которая также не является членом Североатлантического блока, подписали соглашение о совместном обучении и разрешении НАТО помогать в кризисных ситуациях.
Корпорация Lockheed Martin, которая соперничала за участие в тендере со шведской компанией Saab (истребитель Gripen E), американской Boeing (F/A-18E/F Super Hornet), французской Dassault (Rafale) и британской BAE Systems (Eurofighter), должна поставить истребители в период 2025-2030 годов. Заявленный срок службы боевых самолетов составит более 20 лет, то есть эти машины будут находиться на вооружении финнов до 2050-х годов.
За строительство ангаров и другого оборудования страна заплатит дополнительно 777 млн евро, а 824 млн будут зарезервированы для окончательного оптимизированного пакета вооружений и прочих будущих дополнений к контракту.
Львовские депутаты проголосовали за переименование России в Московию
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Парламентарии Львовского облсовета проголосовали за обращение в Раду и к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием переименовать Российскую Федерацию в «Московию».
Незадолго до голосования в совете один из депутатов назвал предложение «документальным», после чего в зале засмеялись, но спикер совета Ирина Гримак поддержала парламентария, передает ТАСС.
За предложение высказались 59 депутатов, всего в совете числится 84 члена.
В обращении депутаты требуют «восстановить историческую справедливость» и применять название «Московия» вместо названий «Россия» или «Российская Федерация» на государственном, официальном и общественном уровнях, а также в СМИ на Украине.
«В отношении граждан Российской Федерации, соответственно, будет использоваться название «московиты», – отмечается в документе.
Инициативу предложила фракция «Самопомощь». Теперь обращение планируется передать президенту и в Раду.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Российская Федерация является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотела бы сделать НАТО.
В сентябре украинский журналист Дмитрий Гордон предлагал переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Гордон – нацистский мерзавец, но его предложение хорошее, так как российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации».
Зеленский пожаловался на «культ России» в Европе
Европа создает культ России, а некоторые люди «цинично» думают о «своих рынках», а не об Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что «там у человека одна из мощнейших армий мира, так получилось». «Мы ж сами виноваты в этом», – сказал он, добавив, что «откровенно говорил про это европейским коллегам».
«Они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно, а потом президент России верит в то, что Россия может делать то, что она хочет. Мы сами это делаем, вместе… Мы сами делаем культ», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».
Зеленский отметил, что «пока мощные санкции никто ни с кого не снимал». По его словам, «все должны понять, что страдают другие государства через эту санкционную политику». При этом, как заявил украинский президент, «не все государства думают про Украину или людей», есть «много людей достаточно циничных, которые думают о своем рынке, о сбыте своего бизнеса, бизнес внутри их государства на них давит». Зеленский заявил, что «поэтому всем непросто».
Напомним, Зеленский заявил, что новый формат прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным может быть разработан. Он не исключил референдум по Донбассу и заявил о сохранении угрозы госпереворота на Украине. Зеленский также сказал, что Украина «продолжает свой путь» в НАТО, но не может преодолеть «шлагбаум».
Американский пехотинец подсчитал, сколько Украина продержится в войне с Россией
Российский армии хватит 30 минут, чтобы разгромить украинские войска, считает профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты США Роберт Ли, чьи слова приводит The New York Times.
«Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут», – передает его слова «Царьград» со ссылкой на NYT.
Аналогичного мнения придерживаются даже некоторые украинские военные. Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что если Киеву не помогут западные страны, то справиться с Россией не получится. Он пояснил, что без поддержки украинская армия станет разрозненной, а командование перестанет координировать оборону.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует наносить удар по Украине.
Сокуров заявил о готовности встретиться с Путиным
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Советский и российский режиссер Александр Сокуров заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если тот подтвердит свое предложение и сочтет, что для этого есть повод.
В ходе встречи президента с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на этой неделе между Сокуровым и Путиным развернулась дискуссия об устройстве России. Глава государства пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул «очень тонкие вещи» и он готов лично «с удовольствием подискутировать». Сокуров в том числе говорил о ситуации в республиках Северного Кавказа, проблемах в армии, цензуре, работе правоохранительных органов.
«Если он [президент] повторит предложение, то почему бы и нет. Надо встретиться нам – это прекрасно. Если президент считает, что нам есть что обсудить, то надо встретиться. Интересно будет послушать его, что на самом деле он думает по поводу того, что я говорил, потому что мне показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах», – сказал Сокуров РИА «Новости».
Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров предложил дать правовую оценку высказываниям Сокурова о Северном Кавказе. В частности, режиссер говорил о том, что республики Северного Кавказа сейчас имеют ярко выраженный «национальный характер», и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией.
«То, что я сказал, то я и сказал. Но я сказал только то, что я сказал… Разговор был открытый, с президентом можно говорить открыто, излагать свою точку зрения на разные обстоятельства жизни в стране, так что в рамках того же СПЧ это уместно и необходимо делать – говорить то, что ты думаешь», – сказал Сокуров, комментируя заявление Кадырова.
Член СПЧ Марина Ахмедова заявила газету ВЗГЛЯД, что в том, что говорил Сокуров, не нашла логической цепочки. «Это был скорее какой-то набор страхов. Я не могу спокойно слушать, когда кто-то сидит и говорит, мол, наши «республики хотят уйти», – заявила она.