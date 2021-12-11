В РПЦ призвали проявить снисхождение к прикурившему от свечи в храме блогеру

Блогер из Читы Виталий Мирошников, ранее прикуривший сигарету от свечи в храме, уже извинился за свой поступок, к нему нужно проявить снисхождение, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Ведущая программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» обратила внимание митрополита Илариона на то, что блогеру за побег может грозить ужесточение наказания, и спросила архиерея, где бы он в этой связи, образно говоря, поставил запятую в выражении «казнить нельзя помиловать».

«Я бы в данной ситуации, наверное, поставил запятую после «нельзя» – потому что, насколько я помню, после того как этот молодой человек совершил свой поступок и получил множество негативных комментариев в социальных сетях, он принес извинения», – приводит ТАСС ответ митрополита Илариона.

Он добавил, что молодой человек сказал при этом «одну важную фразу», которая, по мнению представителя РПЦ, «является ключом ко всей этой нелепой и печальной ситуации». «Он сказал: я не получил никакого религиозного образования, и для меня вся это сфера является закрытой», – напомнил архиерей.

По словам митрополита, данная ситуация еще раз наглядно иллюстрирует необходимость увеличения времени преподавания в школах основ религиозных культур. По мнению представителей Русской православной церкви, которое они неоднократно высказывали, преподавание данного предмета в рамках одного курса в четвертом классе, в течение одного часа в неделю, недостаточно.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении 18-летнего жителя Читы Виталия Мирошникова, который прикурил сигарету от церковной свечи в местном храме и опубликовал ролик об этом у себя в блоге. В результате он был приговорен к обязательным работам, после чего уехал, не отбыв наказания, в Москву.