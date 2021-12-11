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США открестились от желания быть «арбитром» в определении демократий
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Вашингтон – не арбитр, решающий, какая страна является, а какая не является демократической, заявила замгоссекретаря США Узра Зея.
Зея, курирующая вопросы прав человека и демократии, провела брифинг по итогам прошедшего «Саммита за демократию». Она заявила, что США «регулярно поднимают вопросы соблюдения прав человека с российскими должностными лицами, в том числе на высшем уровне», передает ТАСС.
При этом в Вашингтоне, по ее словам, «приветствуют, если другие также проливают свет» на США и вместе с американцами «работают над тем, чтобы пролить свет на вызывающие глубокую обеспокоенность события в области прав человека в России».
Зея прокомментировала заявление послов России и Китая в США Анатолия Антонова и Цинь Гана, которые назвали саммит продуктом менталитета холодной войны, разжигающим идеологическую конфронтацию и создающим новые разделительные линии в мире. «Позвольте мне ясно сказать: Соединенные Штаты не являются арбитром, решающим, какая страна является, а какая не является демократической», – сказала Зея, добавив, что «это вопрос легитимности, который в конечном счете решается гражданами каждой страны».
Она заверила, что «невключение» какого-либо государства «в состав участников саммита не задумывалось в качестве клейма неодобрения». США «рассматривают это как повестку дня всего мирового сообщества», они «открыты для работы со всеми странами, которые хотят конструктивно работать по данной повестке дня», заявили в Госдепе.
Напмоним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США наделят участников «Саммита за демократию» правом обслуживать американские интересы, они разваливают устоявшуюся систему международных отношений. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, «система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое».
Путин рассказал, как вычищал из правительства сотрудников ЦРУ
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В середине 1990-х в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, заявил президент России Владимир Путин.
«Вот смотрите – середина 1990-х – начало 2000-х годов. В начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США», – передает РИА «Новости» слова Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Их потом в США привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации», – подчеркнул президент. По его словам, «это только один пример» попыток вмешательства в дела России. «На самом деле их гораздо больше», – указал Путин.
По его словам, «по этой линии все находилось под известным контролем определенных стран». «На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера – стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали», – уверен глава государства.
Он подчеркнул, что, «конечно, ситуация изменилась, страна стала другой, она стала более самостоятельной, более суверенной, растут возможности вооруженных сил, и отношение к России начало меняться».
Путин призвал вспомнить, «как складывалось отношение к первому президенту России Борису Николаевичу [Ельцину]». «Все было хорошо, его с удовольствием все похлопывали по плечу. Стоило ему только поднять голос в защиту Югославии и неправовых действий – а мы с вами понимаем, что в этом абсолютно неправовые действия, нарушающие международное право в отношении Югославии, когда проходят бомбардировки без всякой санкции Совета Безопасности ООН, это грубейшее нарушение международного права – стоило только Борису Николаевичу Ельцину в защиту международного права и прав народов Югославии на то, чтобы к ним относились цивилизованно, сразу же отношение и к России изменилось, и к нему лично», – констатировал Путин.
«Поэтому, как только Россия стала заявлять о своих интересах, о том, что они у нее есть, стала повышать свой суверенитет, экономику и возможности вооруженных сил, потребовались другие инструменты влияния на нашу внутриполитическую жизнь, в том числе достаточно тонкие инструменты через различные организации, которые получают финансирование из-за границы», – убежден российский лидер. На его взгляд, «ничего здесь нового не придумали, с 1938 или 1937 года действует в Штатах такой закон, применяется до сих пор, <...> и в том числе в отношении наших организаций», – заметил Путин.
Глава государства категорически не согласился с Резником, заметившим, что «Россия стала враждебной всему миру». «Это не так! Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками», – указал Путин.
«Мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет! Это нас объявляют!» – пояснил российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя выступление режиссера Александра Сокурова, заявил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотело бы сделать НАТО.
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Захарова посмеялась над Нуланд из-за заявления о Свердловске и Екатеринбурге
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Официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась уровню знаний заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о России и ее гражданах после комментария американского политика о Екатеринбурге.
Захарова написала в Telegram, что Нуланд «считает, что Свердловск и Екатеринбург – это два одновременно существующих города».
«Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России», – отметила она.
Ранее Нуланд заявила, что «Украина хочет быть больше похожей на Париж или Берлин, чем на Свердловск и Екатеринбург, во всяком случае, как они выглядят сейчас», передает Ura.ru со ссылкой на портал C-SPAN.
Она также заявила, что жители восточной части Украины якобы хотели бы иметь с Европой более тесные отношения и жить по-европейски. По ее словам, в последние восемь-десять лет Украина стала более независимой и суверенной.
Отметим, что Нуланд является помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии, владеет русским языком.
Во вторник она выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».
При этом Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Осенью Нуланд посетила Москву и, по словам Захаровой, уехала с «конкретным заданием» по улучшению двусторонних отношений. Политолог-американист Малек Дудаков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «целью переговоров с Нуланд было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точек зрения, в том числе – по Украине и по работе дипломатических миссий».
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Американцы высказались о вступлении Украины в НАТО
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Читатели американского издания The New York Times прокомментировали возможное вступление Украины в Североатлантический альянс.
«НАТО – это организация, ищущая себе врага. <...> На Украине нет ничего, что стоило бы нашей крови и ресурсов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий одного из пользователей.
«Американцам неинтересна политическая ситуация на Украине. Почему мы тратим на них время и энергию?» – отметил Neildsmith.
Некоторые читатели считают, что Североатлантический альянс – это пережиток холодной войны и его руководству необходимо обеспечить разрядку в ситуации вокруг Украины.
«Мои дорогие американцы, спросите себя: вы готовы воевать с Россией из-за Украины? Именно это и означает ее вступление в альянс», – пишет другой комментатор.
По словам еще одного читателя, те, кто выступает за вступление Украины в НАТО, не говорят о том, что треть населения страны культурно и лингвистически принадлежит к русским, а значит, примут их сторону в случае потенциального конфликта с Россией.
«США создали опасную ситуацию на Украине, поддержав переворот. У Соединенных Штатов нет интересов на Украине, они лишь хотели унизить Путина перед Олимпиадой», – добавил другой пользователь.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялись 7 декабря. Они длились почти два часа. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и дальнейшее перемещение НАТО на восток.
Погребинский: Во время разговора Зеленского с Байденом украинские моряки дразнили пограничников России
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«Маневр «Донбасса» около Керченского пролива был самодеятельным ответом ВМС Украины на общение президентов России и Соединенных Штатов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее судно «Донбасс» прошло в 33 км от Керченского пролива и изменило курс, игнорируя обращение российской погранслужбы.
«Стоит обратить внимание, что украинские военные даже не боялись того, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который в тот момент проводил разговор с президентом США Джо Байденом, это может не понравиться. Сам президент Украины вряд ли мог быть заинтересован в создании напряженности», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«В самом же разговоре Байден хотел донести Зеленскому, что тот играет с огнем, занимая категоричную позицию по Донбассу, и США в такой ситуации защитить Украину не смогут», – считает собеседник. По мнению Погребинского, глава Белого дома призвал украинского коллегу играть более тонко по вопросу урегулирования в Донбассе, например – согласиться с необходимостью подготовки законопроекта о проведении выборов на юго-востоке Украины. «В целом, по мнению Байдена, Зеленский должен сделать первые шаги по реализации политической части Минских соглашений», – сказал эксперт.
Военные же, по мнению Погребинского, действовали совершенно автономно. По мнению эксперта, если бы погранслужба ФСБ задержала украинских моряков, оправданием украинской стороны мог служить тот факт, что они ничего не нарушили – «прогулялись» без оружия в 33 км от Керченского пролива и развернулись обратно, как бы дразня российских пограничников.
Корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Позже корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы погранслужбы ФСБ России.
Инцидент имел место практически в то же время, когда президент Зеленский вел полуторачасовые телефонные переговоры с американским коллегой Байденом. По итогам разговора глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что США приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украины, и это может происходить параллельно с заседаниями в «нормандском формате».
По словам Ермака, «президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время». При этом Зеленский заверил президента США, что готов к прямым переговорам с Путиным.
Позже неназванные источники в американской администрации предположили, что Соединенные Штаты окажут давление на Украину, чтобы Киев официально уступил часть автономии Донбассу.
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Украина с помощью Крыма победила в конкурсе имбирных домиков Госдепа
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Украинское посольство в США приняло участие в конкурсе имбирных пряников и одержало победу, выполнив из выпечки «Ласточкино гнездо» – крымский замок в готическом стиле.
«Поздравляем Посольство Украины в Вашингтоне с победой в конкурсе имбирных пряников Офиса зарубежных представительств Государственного департамента США с их невероятным Ласточкиным гнездом, неоготическим замком. Поздравляем с праздниками», – передает «Страна.ua» со ссылкой на пост посольства в Twitter.
Ласточкино гнездо – стилизация под готический замок, памятник архитектуры и истории, который находится на отвесной Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на южном берегу Крыма.
Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.
Ранее в Минске заявили, что признание Крыма частью России неизбежно.
Зеленский обсудил с Макроном разблокировку «нормандского формата»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном возобновление работы в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе, а также энергетику.
«Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировке «нормандского формата» и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей. Благодарен Президенту Франции за положительную оценку текущих реформ», – написал Зеленский в Twitter, передает РИА «Новости».
Глава Франции заявил, что готов продолжить быть посредником в переговорах по конфликту на Донбассе в «нормандском формате» и готов продолжить эту работу с Россией.
С 2014 года переговоры по Украине ведутся в «нормандском формате». Обсуждали проблему впервые лидеры Германии, России, Украины и Франции. Последний саммит прошел 9 декабря 2019 года.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.
В пресс-службе Кремля заявили, что разговора с Макроном в графике Путина нет, но звонок может быть организован весьма оперативно.
Прогноз Минсельхоза США вызвал падение мировых цен на пшеницу
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США повысили прогноз по мировым и внутренним запасам зерна, снизив его в вопросе экспорта, что обернулось падением цен на пшеницу.
Отмечается, что резкий скачок цен на пшеницу почти до десятилетнего максимума ранее привел к истощению запасов в разных регионах от Австралии до Северной Америки. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, передает «Рамблер» со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечается в отчете, высокие цены на зерновые сдерживают экспортные продажи США, которые упали до самых низких значений с 2018 года. «Основное давление на США заключается в том, что мы являемся самым дорогим источником пшеницы на мировом рынке. Пока мы это не исправим, наш спрос продолжит страдать», – рассказал Bloomberg аналитик AgriVisor LLC Карл Сетцер.
Из последнего ежемесячного отчета, опубликованного минсельхозом США, следует, что повысились прогнозы по мировым и внутренним запасам зерна, в том числе в производстве сельхозкультур для Австралии, России и Канады, также был сокращен экспорт. Информация привела к падению цен на пшеницу.
В итоге цены на пшеницу на бирже в Чикаго завершили день снижением на 2,2% – это самый низкий уровень с 8 ноября. Упала стоимость контрактов и по другим видам зерна. Как пишет издание, устойчивое падение может привести к снижению мировых цен на продовольствие, которые приближаются к рекордно высоким уровням.
В 2020/2021 сельхозгоду Россия экспортировала около 38,4 млн тонн зерна. В этом году объем экспорта пшеницы может составить 45–48 млн тонн.
Ранее сообщалось, что минсельхоз США повысил прогноз по урожаю пшеницы в России в 2021 году до 74,5 млн тонн.
В МИДе обвинили США в создании «токсичной атмосферы»
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Недружественные действия Вашингтона становятся причиной токсичной атмосферы в российско-американских отношениях, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Администрация США продолжает откровенно недружественную линию: не останавливается введение санкций, в наш адрес выдвигаются бездоказательные обвинения, предпринимаются другие шаги, которые вызывают озабоченность. Все это создает весьма токсичную атмосферу в российско-американских отношениях, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога», – приводит ТАСС слова Рябкова.
Он также отметил, что Москва и Вашингтон должны найти понимание по вопросу о сближении позиций и поиске точек соприкосновения в сфере контроля над вооружениями.
«Теперь предстоит определить параметры дальнейшего контроля над вооружениями. В широком плане могу сказать, что сейчас нам с американцами следует выйти на понимание необходимости сближения позиций и поиска точек соприкосновения, особенно там, где мы можем работать вместе, налаживая равноправный и уважительный диалог», – призвал Рябков.
Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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В Белом доме рассказали о возможных санкциях против России
Возможные меры против России в связи с ситуацией на Украине выходят за рамки принятых ранее, Вашингтон и Европа «изыскивают очень сильный набор экономических санкций», заявил высокопоставленный представитель администрации США.
В администрации заявили, что американский лидер Джо Байден «дал ясно понять»: США в консультации с европейскими странами «изыскивают очень сильный набор экономических санкций», передает РИА «Новости».
«И, думаю, некоторые из них будут включать вещи, которые не делались в прошлом», – добавил он.
Кроме того, в ближайшие дни Вашингтон намерен продолжить переговоры с европейскими партнерами и Россией, чтобы разрешить кризис вокруг Украины.
«Я думаю, что в ближайшую пару дней мы очевидно продолжим говорить с нашими европейскими партнерами, мы продолжим говорить с нашими российскими партнерами и искать пути движения вперед», – подчеркнул представитель Белого дома.
Между тем Штаты готовы обсуждать с Москвой ее обеспокоенности. Для этого американская сторона предлагает использовать существующие переговорные площадки – Совет Россия – НАТО, ОБСЕ.
Ранее в Кремле заявили о необходимости отвечать на санкции для защиты интересов России.
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Американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
Пользователей американской социальной сети Reddit удивила история Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной войны Марии Октябрьской, которая отомстила за смерть мужа на фронте.
Один из пользователей американской социальной сети Reddit напомнил о публикации, автор которой несколько лет назад предложил назвать кандидатуру женщины, которая может быть «круче» певицы Тейлор Свифт.
«Мария Васильневна Октябрьская: ее мужа убили нацисты в 1941 году во время операции «Барбаросса». Она обратилась к советскому правительству с просьбой получить танк, чтобы отомстить фашистам. Правительство согласилось, и она отправилась убивать нацистов», – приводит РИА «Новости» ответ одного из читателей.
В комментариях пользователи отдали дань уважения советской танкистке.
«Она была чертовски крутой. Наряду с нашими соотечественниками-американцами, которые тоже воевали. Нужно сражаться за правое дело, вне зависимости от места», – отметил Peakomegaflare.
«Она даже была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза – высшей награды за боевую отвагу», – обратил внимание Previous_Reporter_63.
«Найдите себе такую женщину, которая отомстит за вашу смерть, получив собственный танк и дав смертельный бой врагам», – посоветовал читателям TheRedditornator.
«Каждый, кто убивал нацистов, автоматически оказывается более крутым, чем Тейлор Свифт», – считает ZombieOfTheWest.
«И умерла через два месяца после того, как во время танкового боя получила осколочное ранение в голову», – уточнил IngVegas.
В конце лета 1941 года Марии Октябрьской пришла похоронка на имя мужа, который погиб в боях под Киевом. Женщина распродала все имущество семьи и зарабатывала вышивкой, благодаря чему собрала 50 тысяч рублей. В итоге она купила танк и отправилась на нем из Томска на фронт, чтобы отомстить за гибель мужа. Ее танк «Боевая подруга» был подбит в Витебской области, сама Мария от полученных ран умерла в госпитале в марте 1944 года.
Название сгоревшего Т-34 «Боевая подруга» впоследствии унаследовала другая машина, затем третья, четвертая. Таким образом это имя, напоминающее о гвардии сержанте Марии Октябрьской, дожило до Победы.
Ранее в Британии отказались признавать Т-34 лучшим танком Второй мировой войны.
Окружение Зеленского предложило ввести санкции против России немедленно
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В окружении Зеленского считают, что вводить санкции против России после начала военного вторжения будет бесполезно, некоторые санкции нужно ввести заранее, чтобы заставить Москву отступить.
«Киев считает, что любые предполагаемые санкции в случае вторжения Путина уже учтены Москвой и обеспечивают практически нулевое значение сдерживания», – передает CNN со ссылкой на слова одного из советников украинского лидера.
Он добавил, что введенные заранее санкции со встроенными в них положениями об откате могут сработать.
«У украинской власти, похоже, созрело новое предложение к Западу - ввести санкции против России не после возможного нападения на Украину, с до. То есть прямо сейчас...», – передает Страна.ua., ссылаясь на американское СМИ.
Инициативу прокомментировали в Telegram-канале «Политика страны», отметив, что идея предложить Западу ввести санкции против России обречена на провал, как это было с призывами Киева остановить строительство «Северного потока-2».
Ранее сообщалось, что власти Украины настаивают на том, что Россия готовит военное вторжение в начале 2022 года. В Москве эти обвинения не раз опровергали. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы и имеет суверенное право развертывать войска на своей территории.
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Псаки не смогла объяснить «подготовку контактов» с НАТО по опасениям России
Представитель Белого дома Джен Псаки затруднилась объяснить, о подготовке каких контактов для обсуждения опасений России относительно НАТО сказал президент США Джо Байден.
Байден 8 декабря заявил, что на высоком уровне готовится встреча, посвященная обеспокоенности Москвы действиями альянса, и пообещал сообщить подробности «к пятнице». По его словам, принять участие в мероприятии могут как минимум четыре главных союзника Вашингтона, передает РИА «Новости».
Псаки сказала, что общение с партнерами происходит каждый день, отметив разговор Байдена с «Бухарестской девяткой». Она также напомнила, что президенты недавно пообщались онлайн и договорились, чтобы их команды продолжили обсуждение и совместную работу.
«Действующих механизмов для других форматов сейчас нет, мы сфокусированы на диалоге с европейскими партнерами», – сказала представитель Белого дома.
На уточняющий вопрос, о чем Байден собирается объявить в пятницу, Псаки ответить не смогла.
Напомним, во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. В списке тем фигурировали реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Минских соглашений.
С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. Российский лидер напомнил о требовании Москвы получить четкие гарантии нерасширения НАТО в Восточную Европу.
Кроме того, лидеры обсудили вопросы информационной безопасности, ряд двусторонних и региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить контакты.
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Эксперт предсказал нарастание напряженности вокруг иностранного вмешательства в дела России
Поднятая президентом Владимиром Путиным тема иностранного вмешательства будет нарастать в предстоящие три года, считает член СПЧ, председатель ассоциации Независимого общественного мониторинга (НОМ) Александр Брод.
Владимир Путин не исключил вероятности корректировки законодательства о СМИ-иноагентах, такое мнение он высказал на онлайн-встрече с членами СПЧ в ответ на предложение внести изменения в законодательство, регулирующее деятельность иноагентов на территории России, говорится в сообщении на сайте НОМ.
Президент подчеркнул, что необходимо вернуться к этому вопросу и проработать его совместно с профессиональным сообществом, однако обозначил позицию: Россию нужно защитить от иностранного вмешательства.
Отмечается, что эту тему на онлайн-встрече Путина с Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поднял руководитель Союза журналистов Москвы, член президентского СПЧ Павел Гусев. Он обратился к главе государства с критической оценкой действующего законодательства об иноагентах. По мнению члена СПЧ, необходимо закрепить в законе пункт о предупреждении перед вынесением статуса, а также предусмотреть возможность его обжалования в суде. Эта тема прозвучала и в выступлениях других членов СПЧ.
Глава государства согласился, что необходимо провести работу по обсуждению вопроса о совершенствовании законодательства с профессиональным сообществом: «Нам нужно обеспечить и свободу слова, и неприкосновенность тех людей, которые обращают внимание на изъяны нашего общества, несовершенство государственного аппарата, на вопросы, которые возникают в ходе избирательных кампаний, без всякого сомнения».
При этом он обозначил, что главная задача – обеспечить защиту от возможного вмешательства во внутренние дела страны: «Защитить от того, чтобы кто-либо не использовал какие бы то ни было инструменты внутри России, чтобы достигать своих целей, не имеющих ничего общего с нашими интересами».
По словам российского лидера, действовать тонко, чтобы «не обесточить» ресурсы, которые помогают развитию демократических институтов и развитию конкурентоспособности экономики и общества.
Брод считает, что поднятая президентом тема иностранного вмешательства будет нарастать в предстоящие три года. Он напомнил, что 16 ноября 2021 года в Палату представителей Конгресса США был внесен в проект резолюции, подвергающей сомнению предстоящие выборы 2024 года.
По мнению эксперта, дальнейшее совершенствование законодательства об иноагентах необходимо, однако следует понимать, что попытки вмешательства во внутренние процессы в России, будут только усиливаться.
«Вероятно, наши политические противники попытаются усилить своё влияние и на площадках социальных сетей. Продолжатся меры по делегитимации выборов, дискредитации избирательного законодательства, института общественного наблюдения. Необходима защита национального суверенитета, внутриполитических процессов от влияния извне. Требуется конкретизация понятия «политическая деятельность», совершенствование ряда механизмов законодательства, исключающих произвольную трактовку норм», – прокомментировал вопрос эксперт.
Ранее эксперты предсказали новые попытки Запада дискредитировать российские выборы. Напомним, в Палату представителей Конгресса США внесли предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.
В МИД раскритиковали эту идею. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что проект резолюции является вмешательством во внутренние дела России. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что принятие резолюции приведет к разрыву российско-американских отношений.
В Кремле инициативу конгрессменов назвали удивительной и неприемлемой.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у Москвы есть четкие критерии оценки электоральных процессов, схемы непризнания выборов в других странах по примеру Вашингтона – не подход России.
В МИД заявили о критическом уровне отношений Москвы и Запада
России и западным странам необходимо начать диалог по гарантиям безопасности, отношения подошли к критической черте, заявили в пресс-службе МИД России.
«Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В министерстве отметили выраженную президентом США Джо Байденом в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным»готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации».
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Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
МИД обвинил НАТО в «подталкивании» Украины к агрессивным шагам
Курс США и других стран Запада на втягивание Украины в НАТО создает неприемлемые угрозы безопасности России, альянс подталкивает Украину к агрессивным шагам, заявили в пресс-службе МИД России.
«Вместо того чтобы одернуть своих украинских протеже, страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам. Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море. Самолеты стран-членов НАТО, в том числе стратегические бомбардировщики, регулярно совершают провокационные облеты и опасные маневры у рубежей России. Продолжается военное освоение территории Украины, накачка страны оружием», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В пресс-службе уточнили, что втягивание Украины в НАТО чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. «Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», – пояснили в пресс-службе.
В МИД подчеркнули неприемлемость нагнетания конфронтации в отношении России. В ведомстве добавили, что в качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад «взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе».
Кроме того, в российском МИДе настояли на получении конкретной реакции НАТО на выдвинутые Россией предложения по снижению напряженности в Европе, в частности, возобновить регулярный диалог между оборонными ведомствами по линии Россия – США и Россия – НАТО.
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Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.