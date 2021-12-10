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Путин предложил расширить географию проекта «Путешествуй без COVID-19»
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Россия предлагает расширить географию проекта «Путешествуй без COVID-19», заявил президент России Владимир Путин он на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
«Имею ввиду мобильное приложение для смартфонов «Путешествуй без COVID-19». Кстати помимо государств ЕврАзЭС, оно используется и в других странах: в Азербайджане, в Молдавии, Таджикистане и Узбекистане. Предлагаем продолжить работу по улучшению функционала и расширению географии применения этого приложения», – передает его слова РИА «Новости».
Глава государства добавил, что борьба с коронавирусной инфекцией стимулирует страны ЕАЭС к партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины. «Борьба с коронавирусной инфекцией стимулирует наши страны к более тесному партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины. Я помню, как премьер-министр Армении был инициатором как бы разворачивания работы нашей совместной по этому направлению и даже предлагал целую программу в этой связи. Вот, собственно говоря, мы сейчас ее и осуществляем. В соответствии с поручениями, которые мы дали в рамках нашего заседания в декабре прошлого года, в большинстве государств ЕврАзЭС успешно налажен выпуск российских вакцин», – сказал он.
При этом Путин подчеркнул, что «Россия не только инвестировала в создание производственных мощностей и новых рабочих мест, но и осуществила трансфер самых современных медицинских технологий и, таким образом, наши партнеры по ЕврАзЭС смогли увеличить темпы вакцинацнии населения высокоэффективными препаратами собственного производства. Благодаря этому повышается коллективный иммунитет COVID-19 на всем евразийском пространстве, а это важно в плане создания условий для полноценного возобновления свободного перемещения граждан наших стран по территории Союза».
Он также отметил, что взаимодействие стран Евразийского экономического союза было весьма продуктивным, несмотря на сложные условия на фоне пандемии коронавируса и волатильность на мировых рынках. «Несмотря на сложные условия, связанные с пандемией коронавируса, и волатильность на глобальных рынках взаимодействие в рамках ЕАЭС развивалось весьма продуктивно», – сказал Путин.
По мнению главы государства, процесс совершенствования общего законодательства Евразийского экономического союза продолжается, а страны организации активно устраняют препятствия для перемещения товаров и услуг. «Хотел бы с удовлетворением отметить, что продолжается процесс совершенствования общего законодательства Евразийского союза. Оно приводится в соответствие с новыми масштабными задачами интеграционного строительства. Министерства и ведомства экономического блока наших стран вместе с евразийской экономической комиссией активно занимаются выявлением и устранением препятствий на пути свободного движения товаров и рабочей силы», – заключил Путин.
В декабре между Россией, Арменией и Белоруссией стартует проект «Путешествую без COVID-19» – аналог цифрового документа, который подтверждает, что его владелец не заражен коронавирусом. Преимущество данного проекта в отсутствии трансграничного обмена персональными данными граждан и обезличенности информации для иностранного государства.
Путин рассказал, как вычищал из правительства сотрудников ЦРУ
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В середине 1990-х в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, заявил президент России Владимир Путин.
«Вот смотрите – середина 1990-х – начало 2000-х годов. В начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США», – передает РИА «Новости» слова Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Их потом в США привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации», – подчеркнул президент. По его словам, «это только один пример» попыток вмешательства в дела России. «На самом деле их гораздо больше», – указал Путин.
По его словам, «по этой линии все находилось под известным контролем определенных стран». «На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера – стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали», – уверен глава государства.
Он подчеркнул, что, «конечно, ситуация изменилась, страна стала другой, она стала более самостоятельной, более суверенной, растут возможности вооруженных сил, и отношение к России начало меняться».
Путин призвал вспомнить, «как складывалось отношение к первому президенту России Борису Николаевичу [Ельцину]». «Все было хорошо, его с удовольствием все похлопывали по плечу. Стоило ему только поднять голос в защиту Югославии и неправовых действий – а мы с вами понимаем, что в этом абсолютно неправовые действия, нарушающие международное право в отношении Югославии, когда проходят бомбардировки без всякой санкции Совета Безопасности ООН, это грубейшее нарушение международного права – стоило только Борису Николаевичу Ельцину в защиту международного права и прав народов Югославии на то, чтобы к ним относились цивилизованно, сразу же отношение и к России изменилось, и к нему лично», – констатировал Путин.
«Поэтому, как только Россия стала заявлять о своих интересах, о том, что они у нее есть, стала повышать свой суверенитет, экономику и возможности вооруженных сил, потребовались другие инструменты влияния на нашу внутриполитическую жизнь, в том числе достаточно тонкие инструменты через различные организации, которые получают финансирование из-за границы», – убежден российский лидер. На его взгляд, «ничего здесь нового не придумали, с 1938 или 1937 года действует в Штатах такой закон, применяется до сих пор, <...> и в том числе в отношении наших организаций», – заметил Путин.
Глава государства категорически не согласился с Резником, заметившим, что «Россия стала враждебной всему миру». «Это не так! Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками», – указал Путин.
«Мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет! Это нас объявляют!» – пояснил российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя выступление режиссера Александра Сокурова, заявил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотело бы сделать НАТО.
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Путин призвал не беспокоиться за российскую армию
Не нужно беспокоиться за нашу армию – с ней все в порядке, она развивается, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Что касается нашей армии. Не беспокойтесь за нашу армию. С ней все в порядке. Она развивается», – приводит слова главы государства РИА «Новости».
Президент отметил, что в такой сложной организации не может не быть проблем, но если сравнить сегодняшнюю армию России с тем, какой она была в 90-е, то выводы очевидны.
«Достаточно почитать только характеристики нашей армии со стороны тех, кто объявляет нас противниками, чтобы понять, какую дорогу развития прошла наша армия, где она находится сейчас и на что нам рассчитывать в ближайшее время», – добавил он.
В четверг начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил (СЯС) России готовы к боевому применению. Он также сообщил, что в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) продолжается перевооружение на комплексы «Ярс», а также приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса «Авангард».
Герасимов сообщил, что испытания корабельного ракетного комплекса «Циркон», в рамках которых подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения, успешно завершаются.
Кроме того, он заверил, что Россия совершенствует боевой потенциал Воздушно-космических сил (ВКС). «Приоритет отдается таким вооружениям, как Су-57, Су-35С и Су-34, а также зенитным ракетным комплексам С-400, С-350 и «Панцирь-С», – добавил глава Генштаба. Помимо этого, отметил Герасимов, с учетом роста напряженности вблизи государственной границы России наращиваются боевые возможности Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов также заверил в готовности пресекать провокации Киева в Донбассе.
Путин: Закон о QR-кодах носит рамочный характер
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Проект закона о QR-кодах (медицинских сертификатах) для доступа в общественные места в условиях пандемии коронавируса носит рамочный характер и должен быть детальнее проработан, заявил президент Владимир Путин на заседании СПЧ.
«В значительной степени [проект] закона носит рамочный характер, в этом смысле, конечно, должен быть проработан еще дополнительно и на местах, в регионах Российской Федерации», – цитирует главу государства ТАСС.
Также на заседании руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Борововая попросила Путина поручить проработку вопросов, которые могут возникнуть с законом о QR-кодах в транспорте и общественных местах.
«Я согласен с вами в том, что перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», – ответил ей президент.
Он подчеркнул, что российское руководство постарается не допустить никаких «опрометчивых решений» по ситуации с кодами.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным предложил выдавать переболевшим коронавирусом людям с высокими титрами антител QR-коды.
Погребинский: Во время разговора Зеленского с Байденом украинские моряки дразнили пограничников России
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«Маневр «Донбасса» около Керченского пролива был самодеятельным ответом ВМС Украины на общение президентов России и Соединенных Штатов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее судно «Донбасс» прошло в 33 км от Керченского пролива и изменило курс, игнорируя обращение российской погранслужбы.
«Стоит обратить внимание, что украинские военные даже не боялись того, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который в тот момент проводил разговор с президентом США Джо Байденом, это может не понравиться. Сам президент Украины вряд ли мог быть заинтересован в создании напряженности», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«В самом же разговоре Байден хотел донести Зеленскому, что тот играет с огнем, занимая категоричную позицию по Донбассу, и США в такой ситуации защитить Украину не смогут», – считает собеседник. По мнению Погребинского, глава Белого дома призвал украинского коллегу играть более тонко по вопросу урегулирования в Донбассе, например – согласиться с необходимостью подготовки законопроекта о проведении выборов на юго-востоке Украины. «В целом, по мнению Байдена, Зеленский должен сделать первые шаги по реализации политической части Минских соглашений», – сказал эксперт.
Военные же, по мнению Погребинского, действовали совершенно автономно. По мнению эксперта, если бы погранслужба ФСБ задержала украинских моряков, оправданием украинской стороны мог служить тот факт, что они ничего не нарушили – «прогулялись» без оружия в 33 км от Керченского пролива и развернулись обратно, как бы дразня российских пограничников.
Корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Позже корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы погранслужбы ФСБ России.
Инцидент имел место практически в то же время, когда президент Зеленский вел полуторачасовые телефонные переговоры с американским коллегой Байденом. По итогам разговора глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что США приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украины, и это может происходить параллельно с заседаниями в «нормандском формате».
По словам Ермака, «президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время». При этом Зеленский заверил президента США, что готов к прямым переговорам с Путиным.
Позже неназванные источники в американской администрации предположили, что Соединенные Штаты окажут давление на Украину, чтобы Киев официально уступил часть автономии Донбассу.
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Гитарист «Чайф» Бегунов раскритиковал Шукшину за позицию по вакцинации от ковида
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«Вижу в этом только возможность заработать какие-то лайки и лишние просмотры», – заявил музыкант из группы «Чайф» Владимир Бегунов, комментируя медийную активность звезд-противников вакцинации от COVID-19. Он также раскритиковал актрису Марию Шукшину и певца Юрия Лозу за распространение псевдонаучных взглядов.
«Мы в том или ином случае делали прививки и это помогало нам жить здоровыми. Сейчас с какого-то боя начали слушать Машу Шукшину. Она что – монстр микробиологии? Или Юрий Лоза, который живет в плоском мире и отрицает круглость нашего бытия», – заявил Бегунов.
По мнению музыканта, звезды-антиваксеры используют критику вакцинации как способ своего медиапродвижения. «Вижу в этом только возможность заработать какие-то лайки и лишние просмотры», – сказал Бегунов.
Гитарист «Чайфа» полагает, что на медиаперсон-критиков вакцинации необходимо воздействовать. «Окоротить языки этим балбесам, конечно, не мешало бы», – рассуждает он.
Призывы к отказу от вакцинации особенно опасны в условиях высокой смертности от коронавируса, считает музыкант. «У нас каждый месяц умирает маленький город... которого просто нет и не будет», – посетовал Бегунов.
Активизацию ярых критиков вакцинации он также связывает уровнем психического здоровья в обществе. «Я вижу в этом одну серьезную проблему – психиатрическое вспоможение в России крайне низко. Ну, нездоровые люди», – рассуждает Бегунов. – «Поражает, что вроде все образованные. Вроде не в средние века живем».
В то же время Юрий Лоза обвинил российских врачей в прямой заинтересованности в наличии коронавирусной инфекции. «Не надо ехать в больницу. Почему? Потому что им (врачам – прим. ВЗГЛЯД.) доплачивают за лечение коронавируса. <...> Им нужны коронавирусные, чтобы получать зарплату. Если вы приедете туда с натоптышами, вас запишут в коронавирусные и положат в палату, где существует внутрибольничная инфекция», – заявил Лоза.
Напомним, ежедневно в России от коронавируса умирает более тысячи человек. За все время пандемии скончалось более 280 тыс. россиян, в мире это число составляет – более 5,2 млн жертв.
Накануне YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной за «нарушение правил сообщества», аккаунт Шукшиной Instagram пометил страницу актрисы как публикующую ложную информацию,. Кроме того, с 1 ноября Росздравнадзор будет искать в соцсетях и СМИ людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в правоохранительные органы.
В Росздравнадзоре предлагают наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии и распространение заведомо ложной информации, угрожающей жизни граждан по статьям 207.1 или 207.2. Уголовного кодекса РФ со штрафом, исправительными работами или лишением свободы до трех лет.
Путин: Мигранты из стран СНГ еще в своей стране должны готовиться к работе в России
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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что мигранты из стран СНГ, желающие приехать в Россию, еще в своей стране должны готовиться к работе в России.
Он прокомментировал слова из доклада председателя СПЧ Валерия Фадеева об отсутствии данных о потребности экономики, в том числе строительной отрасли, в мигрантах. Путин сообщил, что вице-премьер Марат Хуснуллин такие данные регулярно предоставляет, в особенности по строительной отрасли, передает РИА «Новости».
«Но я согласен полностью с теми, кто высказывает озабоченности на этот счет. Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ, нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, обычаи наших людей», – отметил Путин.
Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что любой российский регион мог бы обойтись без мигрантов на стройках, но для этого нужно сначала подготовить кадры.
Напомним, власти Москвы готовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.
Руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев заявил, что ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно.
Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса
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Острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться уже в следующем году, несмотря на новые штаммы и отказ населения прививаться, заявил основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
По его словам, он не ожидал появления столь заразного варианта «дельта» и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.
«Однако я надеюсь, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году», – написал он в своем личном блоге.
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Гейтс также считает, что мир сейчас лучше подготовлен к борьбе с коронавирусом, чем раньше, хотя «омикрон» вызывает беспокойство.
Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, выступая на мероприятии Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре, высказал предположение, что при отсутствии новых неожиданных штаммов коронавирусная инфекция может выйти на более низкие уровни смертности и тяжелого течения болезни уже к лету 2022 года.
До этого профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что Россия достигнет необходимого уровня вакцинированности граждан для победы над эпидемией коронавируса в течение 2022 года.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового «хозяина» – животное, которое не будет его убивать.
Между тем, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда необходимое количество антител будет у 70-75% населения, темпы вакцинации необходимо увеличить в три, четыре раза.
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Лингвист предложил понятную россиянам альтернативу термину «QR-код»
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Для QR-кодов лучше выбрать какое-то благозвучное для русского уха наименование, чтобы хотя бы в плане названия не вызывать каких-то вопросов и лишних эмоций у граждан, например, «графический код», сказал газете ВЗГЛЯД профессор кафедры общего и русского языкознания, проректор института имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий, комментируя рекомендацию членов Общественной палаты РФ русифицировать термин «QR-код».
В Общественной палате России утвердили заключение по итогам общественной экспертизы двух законопроектов о введении QR-кодов, сообщает РБК. При этом они порекомендовали отказаться от использования термина «QR-код», поскольку данное понятие является малопонятным и даже отталкивающим для граждан, поэтому его следует заменить, например, на «сертификат иммунного здоровья» или «свидетельство».
«Само звучание данного термина непривычно для русского слуха, потому что QR-код – слово, которое в звуковом отношении является аббревиатурой, состоящей из букв нерусского алфавита. Поэтому, естественно, для носителей русского языка это совершенно непонятные звуки. И, как все непонятное, чужеродное, пугает, добавляет сумятицы и лишней неопределенности в итак непростом деле по вакцинации населения», – говорит Осадчий.
Он полагает, что настороженность касательно термина «QR-код» также сочетается с общей тревожностью в связи с какими-либо ограничениями. Однако, по его мнению, если правильно провести разъяснительную работу с населением, то вполне можно объяснить не только, зачем нужна вакцинация и почему необходимо ограничить доступ не вакцинированных, но и почему все это называется QR-кодом.
«Но, наверное, проще, конечно, выбрать какое-то благозвучное для русского уха наименование, чтобы хотя бы в плане названия не вызывать каких-то вопросов и лишних эмоций. К слову, его вполне можно было бы называть «графический код». Так, например, если мы вспомним, когда появился barcode, ему тут же нашли замену – штрихкод (штриховой код)», – рассказывает лингвист.
Ранее доктор психологических наук Александр Тхостов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, что люди, которые боятся QR-кодов и связывают их с мистикой, «что-то где-то услышали, плохо поняли, а теперь везде ищут это число Дьявола».
Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом
Президент России Владимир Путин заявил в четверг на заседании Совета по правам человека, что события в Донбассе напоминают геноцид.
«То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», – заявил Путин, передает ТАСС.
Также Путин согласился, что необходимо подумать о совершенствовании возможностей для голосования россиян за рубежом.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о переброске Киевом тяжелой артиллерии к Донбассу.
Между тем, в США допустили возможность надавить на Киев по вопросу автономии Донбасса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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Фадеев предложил выдавать QR-коды переболевшим с высоким уровнем антител
Переболевшим коронавирусом людям с высокими титрами антител можно выдавать QR-коды, соответствующее предложение высказал глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
«Было бы правильно при наличии высокого уровня антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код как переболевшим», – цитирует Фадеева РИА «Новости».
Он добавил, что миллионы людей с антителами не попали в список переболевших и не могут получить код.
«Кто в соответствии с законопроектом (о QR-кодах) получит QR-коды? Вакцинированные и переболевшие – это понятно, но в жизни есть много разных ситуаций и обстоятельств, немало людей, которым противопоказана вакцинация по состоянию здоровья. Или, к примеру, у меня есть знакомый, переболевший больше года назад, но у него сохраняется высокий уровень антител. Нужна ли ему прививка?» – рассказал он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса вопрос о необходимости ограничений и QR-кодов для детей от 12 до 18 лет после запуска подростковой вакцинации от коронавируса.
Стало известно об участии Путина в заседании ЕАЭС
Президент России Владимир Путин 10 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), которое пройдет в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.
«Десятого декабря президент РФ Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что на заседании планируется рассмотреть актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза и принять ряд важных документов, направленных на углубление интеграции и формирование единых рынков товаров и услуг. Кроме того, повесткой дня предусмотрено согласование приоритетов международной деятельности ЕАЭС на 2022 год.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.
В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
Врач назвал способ выявления «замаскированного» COVID
В холодное время года COVID-19 активно «маскируется» под другие вирусные заболевания. Как его вовремя распознать, рассказал кандидат медицинских наук, главный врач сети частных клиник Борис Чурадзе.
В период распространения различных респираторных инфекций COVID-19 легко спутать с другим заболеванием и не принять своевременных мер, отметил он. Ведь некоторые симптомы заражения коронавирусом совпадают с признаками ОРВИ или гриппа.
«COVID-19 может маскироваться под ОРВИ, может под грипп, а иногда даже под проявление любой другой вирусной инфекции, вроде энтеровирусной и ротавирусной. Причина в том, что нет стопроцентно специфических для коронавируса симптомов. Наиболее частые проявления COVID-19 - это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на сто процентов специфичны», – сказал Чурадзе радио Sputnik .
По его словам, вовремя выявить «замаскированный» COVID-19 можно только в случае обращения к врачу при первых же признаках недомогания.
«Только своевременное обращение за медицинской помощью при первых симптомах болезни способно помочь вовремя установить правильный диагноз и начать правильное лечение. Если у человека симптомы ОРВИ, нужно сразу же определить, COVID-19 у него или нет. Есть два метода диагностики: ПЦР-диагностика и экспресс-тестирование на коронавирус. Надо эти методы применять при подозрении на коронавирусную инфекцию», – подчеркнул Чурадзе.
Уменьшить вероятность заражения коронавирусной инфекцией и избежать тяжелых последствий для здоровья в случае, если человек все-таки заболел COVID-19, можно с помощью вакцинации, напомнил врач.
Ранее в Роспотребнадзоре перечислили отличия COVID-19 при «омикроне».
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Светящуюся при контакте с частицами COVID-19 маску создали в Японии
Японские специалисты Университета префектуры Киото создали защитную маску, которая начинает светиться в случае контакта с частицами коронавирусной инфекции.
Ученые создали защитный фильтр на основе антител, обработанный флуоресцентным красителем, после чего поместили его в маску, пишет издание Kyodo News, передает ФАН.
При контакте с частицами вируса поверхность маски начнет светиться в ультрафиолетовом спектре. Сообщается, что эффективность разработки подтвердили несколько масштабных экспериментов.
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«В будущем мы хотим превратить маску в простой набор для тестирования, который может использовать каждый», – отметил руководитель исследования Ясухиро Цукамото.
Ранее управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани заявил, что белки коронавируса планируется отправить на Международную космическую станцию, выращенные на орбите в 3D-принтере кристаллы белка помогут подобрать лекарства для борьбы с вирусом.
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В МИДе сообщили о работе по реализации решений по итогам беседы Путина и Байдена
Работа по реализации решений по итогам онлайн-переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена уже ведется, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Еще время не прошло для того, чтобы отчитаться перед СМИ о проделанной работе. Я могу вас заверить, что эта работа ведется. Давайте дадим нашим экспертам какое-то время для того, чтобы поделиться с вами не просто лозунгами, а конкретными фактами и результатами их работы. Мы это обязательно сделаем, но дайте чуть больше времени», – передает РИА «Новости» ее слова.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлен.
Путин и Рамафоса договорились об отправке в ЮАР вирусологов и медоборудования
Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса договорились о направлении в ЮАР в ближайшее время группы вирусологов, лаборатории и медоборудования для борьбы с COVID.
«Достигнута договоренность о направлении в ЮАР в самое ближайшее время группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Рамафоса выразил признательность за готовность российской стороны к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.
Ранее глава страны Сирил Рамафоса говорил о том, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР.