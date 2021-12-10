Путин предложил расширить географию проекта «Путешествуй без COVID-19»

Россия предлагает расширить географию проекта «Путешествуй без COVID-19», заявил президент России Владимир Путин он на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Имею ввиду мобильное приложение для смартфонов «Путешествуй без COVID-19». Кстати помимо государств ЕврАзЭС, оно используется и в других странах: в Азербайджане, в Молдавии, Таджикистане и Узбекистане. Предлагаем продолжить работу по улучшению функционала и расширению географии применения этого приложения», – передает его слова РИА «Новости».

Глава государства добавил, что борьба с коронавирусной инфекцией стимулирует страны ЕАЭС к партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины. «Борьба с коронавирусной инфекцией стимулирует наши страны к более тесному партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины. Я помню, как премьер-министр Армении был инициатором как бы разворачивания работы нашей совместной по этому направлению и даже предлагал целую программу в этой связи. Вот, собственно говоря, мы сейчас ее и осуществляем. В соответствии с поручениями, которые мы дали в рамках нашего заседания в декабре прошлого года, в большинстве государств ЕврАзЭС успешно налажен выпуск российских вакцин», – сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что «Россия не только инвестировала в создание производственных мощностей и новых рабочих мест, но и осуществила трансфер самых современных медицинских технологий и, таким образом, наши партнеры по ЕврАзЭС смогли увеличить темпы вакцинацнии населения высокоэффективными препаратами собственного производства. Благодаря этому повышается коллективный иммунитет COVID-19 на всем евразийском пространстве, а это важно в плане создания условий для полноценного возобновления свободного перемещения граждан наших стран по территории Союза».

Он также отметил, что взаимодействие стран Евразийского экономического союза было весьма продуктивным, несмотря на сложные условия на фоне пандемии коронавируса и волатильность на мировых рынках. «Несмотря на сложные условия, связанные с пандемией коронавируса, и волатильность на глобальных рынках взаимодействие в рамках ЕАЭС развивалось весьма продуктивно», – сказал Путин.

По мнению главы государства, процесс совершенствования общего законодательства Евразийского экономического союза продолжается, а страны организации активно устраняют препятствия для перемещения товаров и услуг. «Хотел бы с удовлетворением отметить, что продолжается процесс совершенствования общего законодательства Евразийского союза. Оно приводится в соответствие с новыми масштабными задачами интеграционного строительства. Министерства и ведомства экономического блока наших стран вместе с евразийской экономической комиссией активно занимаются выявлением и устранением препятствий на пути свободного движения товаров и рабочей силы», – заключил Путин.

В декабре между Россией, Арменией и Белоруссией стартует проект «Путешествую без COVID-19» – аналог цифрового документа, который подтверждает, что его владелец не заражен коронавирусом. Преимущество данного проекта в отсутствии трансграничного обмена персональными данными граждан и обезличенности информации для иностранного государства.