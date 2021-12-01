Лавров: Киев становится все наглее

Киев становится все более наглым по отношению к Москве, однако Россия «срываться не будет», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Он объяснил, что западные страны «многие годы» обещали повлиять на украинские власти, но результат наблюдается прямо противоположный, передает РИА «Новости».

«Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений, то как нам иначе продолжать работать, пускай все знают, что происходит на самом деле, что нам наши так называемые партнеры обещают и что у них на деле получается», – подчеркнул Лавров.

При этом министр добавил, что Москва «никогда не будет срываться». По его словам, не стоит дожидаться реализации соглашений по Донбассу, поскольку президент Украины Владимир Зеленский с самого начала своего правления обозначил конкретное отношение к достигнутым успехам «нормандской четверки».

«Что касается перспектив выполнения Минских договоренностей. Украина, по-моему, это уже потерянный случай с точки зрения данной резолюции СБ ООН <...> «Вы слышали, как президент [Украины Владимир] Зеленский в первые месяцы своего правления заявил: Минские договоренности – это плохо, но мы должны их сохранять, потому что это позволяет продолжать санкции Запада против России. Все! Лучше не скажешь, чтобы расписаться в том, чего ты на самом деле стоишь», – отметил министр.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.

В США выразили беспокойство маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.

В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.