В МЧС предупредили об усилении ветра на юге Камчатки до 48 м/с Сильный ветер в Москве повредил 87 автомобилей 1 декабря 2021, 09:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Падение почти 160 деревьев зарегистрировано в разных районах Москвы от сильного ветра, повреждены около 90 автомобилей, рассказал представитель экстренных служб столицы. «Произошло падение 157 деревьев», – сообщил источник РИА «Новости». По его словам, упавшие деревья повредили 87 автомобилей. По словам источника, кровля жилого дома и 13 автомобилей повреждены в результате прохождения циклона и падения 80 деревьев на территории Московской области. Он добавил, что в результате воздействия стихии на территории городского округа Ступино было нарушено энергоснабжение в четырех населенных пунктов – всего в 84 жилых домах, в которых проживают более 300 человек. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что генуэзский циклон «Бенедикт» во вторник обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет, выпадет 40% месячной нормы: интенсивные дожди сменятся снегопадом.

Пассажиры устроили драку в метро Москвы 29 ноября 2021, 21:48

Фото: кадр из видео

Текст: Валентина Григоренко

Драка между двумя пассажирами произошла в вагоне поезда метро на Таганско-Краснопресненской линии столичной подъземки. Как пишет «Московский комсомолец», инцидент продолжился на станции «Пушкинская», машинист вызвал на место наряд полиции. Видно как одного из дебоширов задерживает полиция. Напомним, наиболее резонансным в октябре стал конфликт в столичной подземке, когда трое выходцев из Дагестана на станции «Текстильщики» избили заступившегося за девушку мужчину. По этому факту СК было заведено уголовное дело. Генуэзский циклон «Бенедикт» принесет в Центральную Россию шторм и снег 29 ноября 2021, 21:05

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Генуэзский циклон «Бенедикт» в последний день осени зальет дождями Москву и завалит снегом Санкт-Петербург, жителей Центральной России ждут штормовой ветер и встреча с «гигантской циклонической воронкой», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В связи с прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с циклоном «Бенедикт» в Центральной России 30 ноября прогнозируется штормовой ветер», – написал Тишковец в Instagram. Синоптик уточнил, что первыми сильный ветер, в порывах до 17-22 м/с, встретят уже ближайшей ночью жители Черноземья (Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская области); утром шторм достигнет Поволжья (Пензенская, Саратовская, Ульяновская, Нижегородская области, Мордовия, Татарстан, Марий Эл). По его словам, днем – порывы до 19-24 м/с прогнозируется уже и в Центральной России (Брянская, Орловская, Тульская, Калужская, Рязанская области). В Москве и Подмосковье ветрено станет во второй половине дня и наиболее сильным будет ветер в период с 12 до 21 часа, когда его скорость достигнет 18-23 м/с. В Санкт-Петербурге также готовятся к сильнейшему снегопаду. На сайте главного управлении МЧС России по региону предупредили, что в Санкт-Петербурге ночью и утром местами сильный снег, порывы ветра до 15 м/с. В Брянской области региональное МЧС уже объявило предупреждение из-за непогоды. Коммунальные службы приводят в режим готовности. В связи с прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с циклоном «Бенедикт» в Центральной России, 30 ноября в Брянской области прогнозируется штормовой ветер. На сайте ведомства сообщили, что местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Ярославской области МЧС также объявило экстренное предупреждение. Напомним, что циклон «Бенедикт» во вторник обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет, выпадет 40% месячной нормы: интенсивные дожди сменятся снегопадом. Москвичей предупредили о самых сильных осадках за последние 69 лет 29 ноября 2021, 16:18 Текст: Вера Басилая

Генуэзский циклон «Бенедикт» во вторник обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет, выпадет 40% месячной нормы: интенсивные дожди сменятся снегопадом, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Генуэзский циклон «Бенедикт» обрушит на Москву 30 ноября по уточненному расчету до 23 миллиметров осадков или 40% месячной нормы – два ведра воды на квадратный метр», – приводит РИА «Новости» слова Тишковца. По словам синоптика, интенсивные обложные дожди, особенно ночью и утром, будут лить стеной, и сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров. «Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25,4 миллиметра). Суточный рекорд осадков для всего ноября – 41 миллиметр», – заявил синоптик. В то же время, в ночь на 1 декабря в Москве ударит мороз, образуется гололедица, толщина льда в Центральной России ожидается до 20 мм. Осень в Москве закончится сразу двумя погодными рекордами. Ночь на 30 ноября станет самой теплой за последние 73 года, а утром атмосферное давление опустится до рекордных показателей – 717 мм ртутного столба. Кроме того, во вторник на Москву обрушится штормовой ветер до 23 метров в секунду. По словам Тишковца, первыми сильный ветер, в порывах до 17-22 метров в секунду, встретят уже ближайшей ночью жители Черноземья (Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская области); утром шторм достигнет Поволжья (Пензенская, Саратовская, Ульяновская, Нижегородская области, Мордовия, Татарстан, Марий Эл), а днем сложный ветровой режим – порывы до 19-24 метров в секунду прогнозируется уже и в Центральной России (Брянская, Орловская, Тульская, Калужская, Рязанская области). «В Москве и Подмосковье ветрено станет во второй половине дня, и наиболее сильно станет задувать в период с 12 до 21 часа, когда скорость мгновенного ветра будет достигать 18-23 метров в секунду», – предупредил синоптик. По его словам, такой силы ветер по шкале Бофорта классифицируется как «очень крепкий» и даже «шторм», что создает нагрузку примерно 30-40 килограммов на 1 квадратный метр поверхности. Возможно повреждение кровли, падение деревьев, рекламных и других конструкций. Ранее Тишковец пообещал москвичам морозы в первый день зимы. Москвичей предупредили о рекордном атмосферном давлении 28 ноября 2021, 13:24 Текст: Валентина Григоренко

Осень в Москве закончится сразу двумя погодными рекордами. Ночь на 30 ноября станет самой теплой за последние 73 года, а утром атмосферное давление опустится до рекордных показателей 717 мм ртутного столба, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Осень закончится небывалым теплом! Финальный аккорд осени 2021 года в метеорологическом отношении будет экстраординарным. В понедельник в центре России начнутся небольшие дожди, которые в ночные и утренние часы вторника усилятся и приобретут интенсивный ливневый характер. При этом ночь на 30 ноября будет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года: столбики термометров в Москве не опустятся ниже плюс 4-6 градусов», – рассказал Тишковец, передает ТАСС. По его словам, во второй половине дня 30 ноября дождь станет переходить в мокрый снег, а вечером – в заряды снега с ухудшением видимости до 500-1000 м. «За последние сутки осени на столицу может пролиться до 18 мм осадков, что составляет 30% от месячной нормы», – добавил он. Метеоролог сообщил, что к 06:00 утра 30 ноября показания барометров обрушатся до рекордно низких показателей – 717 мм ртутного столба. Вполне вероятно, что для этого дня будет побит рекорд 1988 года (718 мм рт. ст.). Тишковец отметил, что несмотря на теплый финал осени, зима придет по календарю. «В ночь на 1 декабря ударят морозцы до минус 1-6 градусов, все выпавшее накануне аномальное количество небесной влаги замерзнет и превратится в сильную гололедицу. На дорогах и тротуарах станет очень скользко. Толщина льда в центре России может составить от 10 до 20 мм. При этом на земле сформируется снежный покров высотой 2-3 см», – уточнил он. В воскресенье синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. Вильфанд рассказал о зиме в Центральной России 29 ноября 2021, 09:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Морозы до минусов 20 градусов и оттепели прогнозируются грядущей зимой на Европейской части России, что связано с глобальным потеплением, сообщил научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд. «Изменчивость погодных условий, согласно прогнозам, будет большой этой зимой на Европейской части России. Это значит, что будет неоднородность – значительные морозы и значительные потепления. Долгосрочный прогноз говорит о глобальном повышении температуры, а краткосрочно могут быть настоящие морозы... Такие колебания связаны с потеплением климата. При потеплении климата амплитуда колебаний увеличивается», – передает РИА «Новости» слова синоптика. Долгосрочный прогноз, по словам Вильфанда, говорит о том, что температурный режим в течение зимы будет очень неоднородным. «В целом можно прогнозировать значительные похолодания с температурой до минус 20, низкая температура, настоящий холод... Это связано с индексами североатлантического колебания, альпийская осцилляция указывает на эту неоднородность, – сообщил он. Вильфанд добавил, что хотя возможны вторжения арктического воздуха, чаще всего воздушные массы будут приходить с юга, что будет вызывать оттепели. Ранее сообщалось, что в ночь на 1 декабря в Москве ударит мороз, образуется гололедица, толщина льда в Центральной России ожидается до 20 мм. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Москвичам пообещали морозы в первый день зимы 28 ноября 2021, 15:46 Текст: Валентина Григоренко

В ночь на 1 декабря в Москве ударит мороз, образуется гололедица, толщина льда в Центральной России ожидается до 20 мм, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В ночь на 1 декабря ударят морозцы до минус 1-6, и все выпавшее накануне аномальное количество небесной влаги замерзнет и превратится в сильную гололедицу – на дорогах и тротуарах станет очень скользко: толщина льда в Центральной России может составить от 10 до 20 мм. При этом на земле сформируется снежный покров высотой 2-3 см», – цитирует его РИА «Новости». Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что осень в Москве закончится сразу двумя погодными рекордами. Ночь на 30 ноября станет самой теплой за последние 73 года, а утром атмосферное давление опустится до рекордных показателей – 717 мм ртутного столба. Москвичей предупредили о сильном ветре 29 ноября 2021, 04:08 Текст: Елена Мирошниченко

Гидрометцентр объявил до вечера среды желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. «Желтый – погода потенциально опасна», – приводит сообщение РИА «Новости». Отмечается, что порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. В столице и области предупреждение действует с 09.00 понедельника до 09.00 среды. Ранее сообщалось, что в ночь на 1 декабря в Москве ударит мороз, образуется гололедица, толщина льда в Центральной России ожидается до 20 мм. Жителей Центральной России предупредили о необычных атмосферных явлениях 30 ноября 2021, 07:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Грозы и зарницы вероятны в Курской, Воронежской, Белгородской и Липецкой областях во вторник. Такие явления бывают раз в 10 лет в данное время года, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В результате вторжения субтропического тепла и влаги, связанных с циклоном «Бенедикт», в ночь на 30 ноября в отдельных районах Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областей с 70% вероятностью не исключены слабые грозы и зарницы», – передает ТАСС слова синоптика. По словам Тишковца, грозы, как опасное явление погоды, случаются в конце ноября крайне редко – не чаще одного раза в 10 лет. Напомним, в понедельник Тишковец сообщил, что генуэзский циклон «Бенедикт» во вторник обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет, выпадет 40% месячной нормы: интенсивные дожди сменятся снегопадом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Крыму из-за разгула стихии затонули две яхты 30 ноября 2021, 09:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Две яхты затонули в Крыму из-за штормового ветра, одна в Керчи, вторая в Ялте, сообщили в пресс-службе Росморречфлота и ялтинской горадминистрации. «В Керченском порту грузопассажирского терминала затонула яхта частная. Никто не пострадал», – рассказал РИА «Новости»пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. В свою очередь, глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что из-за ураганного ветра, обрушившегося на регион в понедельник, в акватории порта города пострадали пять судов, прибитых на якорях к пирсу. Подтопление исключено. В их числе судно «Кронштадт», теплоходы «Форос-1», «Ливадия», «Санта Барбара», «Крым». Кроме того, затонула парусно-моторная яхта «Славия». «На ее борту топлива нет, пострадавших нет», – подчеркнула Павленко. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что движение судов по Керченскому проливу возобновлено во вторник. «Возобновилось судоходство сегодня утром. Волна снизилась, ветер нормальный – 11 м/с», – сказал источник. Ранее судоходство по Керченскому проливу приостановили из-за непогоды. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Вильфанд спрогнозировал в Туапсе шестиметровые волны 30 ноября 2021, 19:04 Текст: Алексей Дегтярев

На набережной города Туапсе ожидаются волны в шесть метров, такой высоты они могут достигать и в порту, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «В порту Туапсе сильная непогода. В регионе проходит фронтальный раздел, ожидается такое явление, как тягун (опасное прибрежное течение – прим. ВЗГЛЯД). Высота волн будет доходить до шести метров», – заявил Вильфанд РИА «Новости». По его словам, пик непогоды ожидается в ночь на 1 декабря. Сильные волны ожидаются с 3 ночи до 6 утра. В понедельник сильный ветер повалил в Крыму несколько деревьев, были повреждены автомобили. Крымское ГУ МЧС предупреждало о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября экстренное ведомство распространило штормовое предупреждение, согласно которому, непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Жителям и гостям полуострова рекомендовали воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Сильный ветер помешал самолетам совершить посадку в Сочи 30 ноября 2021, 22:27 Текст: Антон Никитин

Сильный ветер скоростью до 33 метров в секунду повалил в Сочи порядка 20 деревьев, сообщили в пресс-службе администрации города. Из-за сильного ветра два рейса не смогли совершить посадку в Сочи, сообщил оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика». Как сообщает оператор кубанских аэропортов, «по данным на 20.00 30 ноября 2021 года, из-за очень сильного ветра и грозы два рейса, направлявшиеся в Сочи, ушли на запасной аэродром в Краснодар», передает РИА «Новости». Уточняется, что самолеты следовали в Сочи из Санкт-Петербурга и Краснодара. «По официальным данным гидрометцентра, скорость ветра на курорте достигла 33 метров в секунду. На данный момент в разных районах города повалено порядка 20 деревьев. Оперативные службы распиливают и убирают их с проезжей части», – приводит текст сообщения пресс-службы администрации города ТАСС. На курорте круглосуточно работает муниципальный оперативный штаб, все службы переведены в режим повышенной готовности. «До конца суток 30 ноября, а также ночью и утром 1 декабря 2021 года на территории Сочи прогнозируется очень сильный ветер. На участке Магри – Веселое – сильное волнение моря. Жителям и гостям Сочи необходимо принять все меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями», – добавили в пресс-службе. Тем временем в Севастополе ряд районов остались без электричества из-за непогоды. «Сработала автоматика на подстанции 330. Специалисты работают над устранением», – сообщила пресс-служба правительства города. Количество абонентов, оставшихся без света, уточняется. Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями перекрыт рейд через Севастопольскую бухту. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал волны в шесть метров высотой на набережной города Туапсе. Пик непогоды придется на ночь 1 декабря. Сильные волны ожидаются с 3.00 до 6.00. Накануне в Ялте, Алупке и Симферополе прошли дожди с песком из Северной Африки, сообщили в крымском гидрометцентре. Явление было замечено и в других районах Крыма. Из-за шторма оказались повалены деревья, перевернуты яхты, около 200 судов не могли пройти через Керченский пролив. Из-за непогоды в Крыму пострадали пять человек 30 ноября 2021, 09:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Число пострадавших в результате непогоды в Крыму составило пять человек, сообщили в пресс-службе МЧС. «В результате падения деревьев и крупных веток пострадали пять человек, из них четверо госпитализированы», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. В региональном МЧС сообщили, что ураганный ветер, обрушившийся на Крым в понедельник, повредил 21 автомобиль и 10 кровель домов. «В настоящее время ситуация по погодным условиям стабилизировалась, сил и средств для ликвидации последствий комплекса опасных метеоявлений достаточно», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Ранее в пресс-службе Росморречфлота и ялтинской горадминистрации сообщили, что две яхты затонули в Крыму из-за штормового ветра – одна в Керчи, вторая в Ялте. Сильный ветер с Босфора повалил в Крыму несколько деревьев 29 ноября 2021, 21:36 Текст: Валентина Григоренко

В Симферополе коммунальные службы устраняют последствия сильного ветра до 17 м/с, который повалил девять деревьев в городе, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма. «На территории городского округа Симферополь зарегистрировано девять происшествий, связанные с падением деревьев, пострадавших нет, работают службы ЖКХ», – передает ТАСС сообщение. В пресс-службе добавили, что, по состоянию на 16:00 осадки на территории Крыма зафиксировали в Ялте и Алуште – по 6 мм, Евпатории – 5 мм, Красноперекопске – 2 мм. «Максимальные порывы ветра зафиксированы: Белогорский район – до 20 м/с, Евпатория – до 20 м/с, Черноморский район – до 19 м/с, Симферополь – до 17 м/с, Ленинский район – до 16 м/с», – добавили в пресс-службе. Отмечается, что ситуация стабильна, проезд через Ангарский и Грушевский перевалы обеспечили. Ранее главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября экстренное ведомство распространило штормовое предупреждение, согласно которому, непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Жителям и гостям полуострова рекомендовали воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Напомним, из-за урагана в Турции было пиостановлено движение судов в проливе Босфор. Постардали 38 человек, четверо погибли. Кроме того, стало известно, что генуэзский циклон «Бенедикт» в последний день осени зальет дождями Москву и завалит снегом Санкт-Петербург, жителей Центральной России ждут штормовой ветер и встреча с «гигантской циклонической воронкой». Москвичей предупредили о десятибалльных заторах на дорогах 30 ноября 2021, 16:51 Текст: Вера Басилая

Пробки до 10 баллов ожидаются в Москве в вечерний час пик вторника, основные затруднения для движения транспорта будут на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре. «На 16 часов движение в Москве – 7 баллов. С 17.45 до 19 ожидаем 9-10 баллов. Мы просим отложить поездки на авто на более позднее время – после 20 часов», – говорится в сообщении в Telegram дептранса Москвы. Отмечается, что основные затруднения для движения транспорта будут на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре. Средняя скорость личных авто – 25 км/ч. «Мы перенастроили светофоры, чтобы сделать выезд из города вечером быстрей. По выделенным полосам автобусы и такси едут быстрее, чем автомобили», – уточняется в сообщении. Также москвичам напомнили, что ночью ожидаются заморозки, в среду на дорогах будет скользко, а потому водителей, которые неуверенно ездят, просят пересесть на общественный транспорт. Ранее сообщалось, что генуэзский циклон «Бенедикт» принесет в Центральную Россию шторм и снег. В Москве обновлен рекорд по максимальной температуре воздуха 30 ноября 2021, 08:31 Текст: Дмитрий Зубарев

В Москве обновлен суточный рекорд по максимальной температуре воздуха для 30 ноября, она достигла плюс 7,5 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. «Обновлен суточный рекорд по максимальной температуре воздуха – температура в Москве достигла плюс 7,5 градусов на метеостанции ВДНХ. Это выше, чем было в этот день в 1974 году – новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня», – цитирует РИА «Новости» Леуса. По его словам, в Москве выявлен рекорд низкого атмосферного давления. «Атмосферное давление сейчас находится на рекордно низкой отметке – 711 миллиметров ртутного столба, будет в течение дня расти и к вечеру составит 718 миллиметров ртутного столба», – сообщил Леус. «Сегодня погоду в столице будет определять активный циклон и связанный с ним холодный атмосферный фронт. Погода облачная, пройдут дожди, во второй половине дня переходящие в мокрый снег, потом – в снег. Ближе к вечеру образуется гололедица», – добавил он. По его словам, утром будет плюс 6-8, затем начнет холодать – до минус 1-3 градусов к вечеру. Ветер юго-западный, скорость от 7 до 12 метров в секунду, при порывах – до 17-22 метров в секунду. Ранее сообщалось, что генуэзский циклон «Бенедикт» принесет в Центральную Россию шторм и снег.