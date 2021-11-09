Создание образовательного кластера НТИ в школах и вузах анонсировали в Пермском крае

Технологические площадки для обучения школьников Пермского края создадут в 2022 году в рамках реализации Национальной технологической инициативы (НТИ). Обучение будет вестись с привлечением ведущих вузов и технологических компаний региона, сообщил руководитель направления НТИ в Агентстве инвестиционного развития Николай Косвинцев.

«Есть потенциал сделать сквозную подготовку технологических команд с самого раннего школьного возраста, переводя в студенчество, под патронажем технологических компаний, которые понимают веяние рынка. Это позволит вовлечь школьников в повестку технологического развития. Поэтому возникла идея создания «школьного» кластера НТИ. Первые обучающие группы планируется открыть уже в 2022 году», – передает его слова ТАСС.

Сейчас в Пермском крае на стадии подписания находится дорожная карта «Реализации НТИ на 2022-2024 год».

Первый шагом станет открытие «Точек кипения» в школах региона. Это развивающие пространства, в которых дети предлагают проекты и инициативы по развитию своих школ или районов, в которых эти школы расположены. Обучение будут проводить педагоги школы, преподаватели вузов или представители курирующих предприятий.

Проект уже прошел обсуждение с несколькими школами и вузами региона. В Агентстве убеждают, что планируется создавать межшкольные площадки для наиболее разносторонней проработки проектов. Заинтересованность в такой системе выразили как школы, так и вузы, и технологические компании.

По словам Косвинцева, в рамках создания кластера школьников будут обучать самым разным программам в области математики, физики и других профилей с акцентом на сквозные технологии НТИ. При этом вузы будут выступать наставниками, как обучая учителей школ, так и проводя лекции с участием собственных преподавателей.

«Вузы, которые имеют отраслевую направленность, например, пермский Политех, видят подключение своих преподавателей, которые могут проводить уроки технологии или отдельные занятия по погружению в ту или иную технологическую тематику», – отметил Косвинцев.

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет в рамках НТИ будет заниматься подготовкой учителей школ. Другие вузы тоже видят себя наставниками, чтобы школьники в дальнейшем целенаправленно выбирали те или иные учебные заведения, добавил он.

Как сообщили в Центре компетенций НТИ «Фотоника» при Пермском государственном национальном университете (ПГНИУ), данная инициатива может существенно изменить образовательный ландшафт в стране. «Такой подход сделает обучение практикоориентированным и отвечающим современным вызовам. Сейчас в промышленности востребованы кадры, которые способны сразу включаться в процесс производства. Особенно это актуально в эпоху перехода на цифровые стандарты и индустрию 4.0», – сказал директор Центра Сергей Исаев.