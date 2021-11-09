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ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Белоруссией
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Евросоюз частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, решение затронет официальных лиц, но на поездках обычных граждан республики не скажется, говорится в сообщении Совета стран ЕС.
«Белоруссия: Совет приостанавливает действие условий упрощенного визового режима для официальных лиц белорусского режима. Совет сегодня принял решение о частичной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией. Это решение является ответом на продолжающуюся гибридную атаку со стороны белорусского режима... Это решение не повлияет на обычных граждан Белоруссии, которые по-прежнему будут пользоваться теми же выгодами соглашения об упрощении визового режима, что и в настоящее время», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в связи с ситуацией на границе Польши ЕС должен расширить санкции против Белоруссии, а также рассмотреть возможность санкций против авиакомпаний третьих стран.
Напомним, на границе Белоруссии и Польши обострилась ситуация с беженцами из Иракского Курдистана и Сирии, которые стремятся любой ценой прорваться в Евросоюз. С польской стороны открыли стрельбу.
Белоруссия прекратила поставки электроэнергии ряду украинских компаний
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Компания «Белэнерго» сообщила ряду украинских участников энергорынка о прекращении поставок электроэнергии. При этом неизвестно, направлены ли соответствующие письма всем украинским компаниям или только некоторым, сообщают СМИ, отмечая, что «импорт технически может происходить и дальше».
Как пишет «Экономическая правда», 8 ноября украинские компании «получили письмо по остановке поставок электроэнергии». В письме «Белэнерго» сообщает, что «с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут».
Издание сообщает, что «такое письмо получили несколько участников рынка» на Украине, «в том числе государственный «Энергоатом». Однако «неизвестно, получили ли его все участники рынка», то есть, «возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний». Не исключено, что «поставки могут остановиться уже 9 ноября», передает РИА «Новости».
«Экономическая правда» со ссылкой на депутата Верховной рады Евгения Шевченко пишет, что Минск принял соответствующее решение из-за «отсутствия экономической выгоды для экспорта электроэнергии» на Украину. Отмечается, что «средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей», но «ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети». Подчеркивается, что «письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше».
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии в ноябре. За два дня он вырос с 5 МВт/ч до 400 МВт/ч. Украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
Захарова предложила Польше принять «благодарных иракцев»
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Политикам в Польше вместо того, чтобы критиковать президента Белоруссии Александра Лукашенко за спровоцированный кризис иракских мигрантов на польско-белорусской границе, стоит вспомнить свои действия по вторжению в Ирак, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак», – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она напомнила, что более двух тысяч польских солдат вторглись в эту страну «устанавливать демократию».
«Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы», – подчеркнула она.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
В Польше заявили, что нелегальные мигранты, которые смогут прорваться из Белоруссии в Польшу, будут возвращены в Белоруссию.
Немецкие СМИ: Путин и Эрдоган помогают Лукашенко привозить мигрантов к границам ЕС
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности.
«За последние шесть недель более шести тысяч беженцев прибыли в Германию через Белоруссию. Их переправляют на самолетах при поддержке двух влиятельных людей», – приводит перевод InoPressa.
Как пишет немецкий таблоид, «Лукашенко специально привозит мигрантов в свою страну, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву... Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган помогают Лукашенко в его атаке на ЕС. Оба президента оказывают логистическую поддержку, чтобы как можно быстрее доставить максимальное количество мигрантов в Минск, а затем – иногда под дулами автоматов – заставить их пересечь границы ЕС».
«Несколько высокопоставленных сотрудников органов безопасности Берлина единогласно подтвердили это в разговоре с Bild. По их словам, российская авиакомпания «Аэрофлот» (51% принадлежит государству) и турецкая авиакомпания Turkish Airlines (49% принадлежит государству) играют решающую роль в переправке мигрантов на самолетах в Белоруссию», – пишет Bild.
Эту информацию таблоиду подтвердил глава союза федеральной полиции Хайко Теггац.
В статье сообщается, что белорусская авиакомпания «Белавиа» летает напрямую в Анталью несколько раз в неделю, но это направление якобы «не отображается среди прямых рейсов в системе бронирования авиакомпании. Рейс в эмират Рас-аль-Хайма формально доступен для бронирования, но при нажатии на конкретный день вылета появляется сообщение об ошибке».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская стороны направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Сообщалось, что до марта аэропорт Минска готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, что вдвое больше, чем позапрошлой зимой.
Белорусское ТВ показало стрельбу польского силовика из автомата по беженцам
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Белорусский гостелеканал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, польский правоохранитель открыл огонь из автомата в сторону беженцев из Ближнего Востока, которые находятся на территории Белоруссии.
«На видео, которое снял один из мигрантов, слышны выстрелы. Польские военные дали две очереди из автомата по беженцам, находящимся на белорусской территории. Испуганные люди прижимаются к земле», – сообщается в Telegram-канале ОНТ.
В ролике запечатлено, как человек стреляет из автомата в сторону мигрантов через ограждение на границе.
Напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, к месту поляки стянули различную технику, в том числе боевую, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии.
Нескольким беженцам стало плохо после применения польской стороной слезоточивого газа.
«Для оказания психологического давления на беженцев всю ночь военнослужащие Польши включали громкоговорители, прожекторы, стробоскопы. Также с сопредельной территории были слышны выстрелы», – указали в белорусском ведомстве.
Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Позже польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская сторона направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Эксперты объяснили вероятный отказ Белоруссии поставлять электроэнергию Украине
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«Белорусские власти, видимо, решили использовать поставки электроэнергии на Украину как рычаг давления на Киев с целью отмены санкций против Минска», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, комментируя решение Минска о прекращении поставок электроэнергии ряду украинских компаний.
«Минску объективно выгодно продавать электроэнергию Украине. Тем более сейчас, когда из-за американских санкций Минск нуждается в валюте. Однако ситуацию осложняет политический фактор – сильная обида главы Белоруссии Александра Лукашенко на президента Украины Владимира Зеленского», – отметил политолог, экономист Иван Лизан.
«С другими украинскими президентами у Лукашенко была хоть какая-то химия, поскольку они друг друга немного знали, а Зеленский просто уничтожил двусторонние отношения, да еще и ввел целый пакет санкций против Белоруссии», – пояснил эксперт.
«В этой связи заявление главы Белоруссии о готовности посетить Крым в ходе подписания интеграционных программ на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства с лидером России Владимиром Путиным можно рассматривать как намек Зеленскому на необходимость отмены санкций. Для усиления этого эффекта Лукашенко мог использовать поставки электроэнергии как рычаг давления», – предположил Лизан.
«Еще одна проблема кроется и в инфраструктурных моментах, – добавил политолог. – Украина уже не первый год говорит, что хочет выйти из общей энергосистемы с Белоруссией и Россией и присоединиться к европейской энергосети. Это означает, что линии электропередач со стороны Украины не поддерживаются в надлежащем состоянии. А на различные регламентные ремонтные работы требуются деньги, которые могли просто не выделяться. Исходя из этого, белорусский регулятор мог принять решение о прекращении поставок электроэнергии, пока не получит гарантии от Киева по проведению экстренного ремонта на ЛЭП».
При этом директор Института энергетических проблем Украины Дмитрий Марунич счел решение Минска политически мотивированным. «Белорусские власти, видимо, решили намекнуть украинским, что государство, занимающее недружественную позицию, столкнется с проблемами, – предполагает Марунич. – Однако Минск не полностью прекратил поставки электроэнергии, иначе бы Украина столкнулась с крайне сложной ситуацией из-за дефицита энергоресурсов».
Он также указал, что Белоруссия остановила поставки электроэнергии не всем украинским компаниям, а только государственным. «Вчера электроэнергию получал только один частный трейдер Украины, – пояснил он. – Что же касается ремонта ЛЭП, то сейчас импорт все еще идет, и ничего, судя по всему, ремонтировать не нужно».
Ранее компания «Белэнерго» сообщила ряду украинских участников энергорынка о прекращении поставок электроэнергии. При этом неизвестно, направлены ли соответствующие письма всем украинским компаниям или только некоторым, сообщают СМИ, отмечая, что «импорт технически может происходить и дальше».
Как пишет «Экономическая правда», 8 ноября украинские компании «получили письмо об остановке поставок электроэнергии». В письме «Белэнерго» сообщает, что «с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут».
Издание сообщает, что «такое письмо получили несколько участников рынка» на Украине, «в том числе государственный «Энергоатом». Однако «неизвестно, получили ли его все участники рынка», то есть, «возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний». Не исключено, что «поставки могут остановиться уже 9 ноября».
«Экономическая правда» со ссылкой на депутата Верховной рады Евгения Шевченко пишет, что Минск принял соответствующее решение из-за «отсутствия экономической выгоды для экспорта электроэнергии» на Украину. Отмечается, что «средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей», но «ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети». Подчеркивается, что «письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше».
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии в ноябре. За два дня он вырос с 5 до 400 МВт·ч. Украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт·ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
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В Белоруссии попросил политического убежища один из участников штурма Капитолия
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В Белоруссии попросил политического убежища Эван Ньюман – один из участников штурма Капитолия в США 6 января, сообщает телеканал «Беларусь 1».
В США его обвиняют по шести делам, но сам он считает себя невиновным, сообщает RT в своем телеграм-канале.
«Когда я был у Капитолия, никто не входил через окна. Там были сотни людей, и после того, как мужчина разбил окно и пригласил нас, сказал нам войти, никто этого не сделал. И правительство так с 1990-х создает эти ситуации, потом называя это террористическим событием», – рассказал Ньюман.
После штурма Капитолия его поместили в список разыскиваемых преступников. Адвокат посоветовал ему уехать в Европу. Ньюман сменил несколько стран, четыре месяца прожил на Украине, где понял, что за ним следят. 15 августа его задержали белорусские пограничники во время незаконного перехода границы через болота.
В начале января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС.
Палаточный лагерь на границе Белоруссии с Польшей разбили 3 тыс. беженцев
Число беженцев, подошедших в понедельник к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в 3 тыс. человек: они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, польские полицейские применили к ним газ.
На фотографиях агентства БелТА видны десятки мигрантов с рюкзаками, сумками, бутылками с водой, они находятся в лесистой местности рядом с ограждением из колючей проволоки, на которой установлена табличка с предупреждением на польской языке о прохождении границы и недопустимости ее пересечения.
На другой стороне от ограждения стоят польские силовики в амуниции, со щитами и их спецтранспорт, в небе барражирует вертолет, передает РИА «Новости».
Среди беженцев много женщин и детей, в том числе грудные. Беженцы установили палатки, разожгли костры, у которых греются мигранты.
Агентство также публикует фотографию, на которой запечатлены пятеро мужчин, переносящие человека на импровизированных носилках. В сообщении поясняется, что это – результат применения слезоточивого газа польскими силовиками.
«Нас поливают газом. Смотрите, что происходит», – приводятся слова пожилого мужчины.
По предварительным данным у польской границы, по оценкам самих беженцев, их скопилось около 3 тыс. беженцев.
До этого многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, до этого она появилась на границе Польши и Белоруссии. Некоторые мигранты получали травмы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
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Захарова оценила использование Польшей «химической отравы» против мигрантов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, напомнила, что Польша входит в Совет ООН по правам человека.
Захарова рассказала в Telegram, что посмотрела видеозапись, на которой «польские силовики распыляют в лицо прорывающимся через границу иракским мигрантам какую-то химическую отраву». «Думаю о том, что Польша является членом Совета ООН по правам человека», – заявила официальный представитель МИД России.
Напомним, Захарова заявила, что политикам в Польше вместо того, чтобы критиковать президента Белоруссии Александра Лукашенко за спровоцированный кризис иракских мигрантов на польско-белорусской границе, стоит вспомнить свои действия по вторжению в Ирак.
В Польше решили возвращать в Белоруссию прорвавшихся мигрантов
Нелегальные мигранты, которые смогут прорваться из Белоруссии в Польшу, будут возвращены в Белоруссию, заявила представитель подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович.
«Если они будут пересекать границу так, как пытаются в данную минуту, то, конечно, эти лица будут немедленно возвращены в Белоруссию», – пояснила Зданович, передает РИА «Новости».
По ее словам, ни один из нелегальных мигрантов, которые в понедельник прибыли в большом количестве к польско-белорусской границе, не подал прошение о предоставлении убежища.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Польша закрыла пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией
Пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией на польской территории временно закрывается в связи с обострением миграционной ситуации, сообщает Пограничная стража Польши.
«В связи с ситуацией на польско-белорусской границе, с завтрашнего дня, то есть с 9 ноября с 7.00 (9.00 мск) будет приостановлено движение на автодорожном пограничном переходе в Кузнице», – приводит сообщение РИА «Новости».
Пограничники уточнили, что «путешественники должны направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках».
Напомним, сегодня ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, до этого она появилась на границе Польши и Белоруссии. Некоторые мигранты получали травмы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов. В госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что на границе с Польшей слышна стрельба, она раздается с польской стороны.
Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против Белоруссии
В связи с ситуацией на границе Польши ЕС должен расширить санкции против Белоруссии, а также рассмотреть возможность санкций против авиакомпаний третьих стран, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен потребовала от Минска «перестать подвергать опасности жизнь людей» и подчеркнула, что «использование Белоруссией мигрантов в политических целях недопустимо». Страны ЕС, по словам фон дер Ляйен, должны «одобрить расширенный режим санкций в отношении белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку».
Еврокомиссия на этом фоне работает и со странами, откуда приезжают мигранты, сказала она. Как заявила фон дер Ляйен, «ЕС рассмотрит вопрос о том, как ввести санкции, в том числе путем внесения в черный список, авиакомпаний третьих стран», участвующих в перемещении людей, передает РИА «Новости».
Также ЕК «вместе с ООН и ее специализированными учреждениями изучит, как предотвратить развитие гуманитарного кризиса и обеспечить возможность безопасного возвращения мигрантов в страны их происхождения при поддержке национальных властей». Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас посетит страны происхождения мигрантов, чтобы оценить предпринимаемые ими меры в ситуации на границе.
Премьер-министры Латвии, Литвы и Польши Кришьянис Кариньш, Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий призвали ЕС ввести более жесткие санкции против Белоруссии, передает ТАСС.
«В этой напряженной ситуации ответственность несет режим Лукашенко, который сознательно подвергает опасности граждан третьих стран. Главы правительств трех стран единодушны во мнении о том, что следует побудить ЕС принять решение о более жестких санкциях против насильственного режима», – говорится в их заявлении.
Вильнюс заявил, что считает необходимым введение ЕС санкций против всех участников схем переброски в Европу через Белоруссию нелегальных мигрантов: физических лиц, туристических агентств, авиакомпаний, администрации белорусских аэропортов, предприятий наземного обслуживания воздушных судов.
Тем временем представитель службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис сообщил, что в пунктах размещения нелегальных мигрантов произошли «серьезные беспорядки». Они продолжались несколько часов, «при попытке наведения порядка некоторые нелегалы оказали сопротивление пограничникам и полиции, был применен слезоточивый газ». На нескольких наиболее агрессивных нелегалов надели наручники.
Напомним, на границе Белоруссии и Польши обострилась ситуация с беженцами из Иракского Курдистана и Сирии, которые стремятся любой ценой прорваться в Евросоюз. С польской стороны открыли стрельбу.
В Германии пообещали совместную реакцию ЕС на ситуацию с беженцами в Белоруссии
Реакция Евросоюза (ЕС) на ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе будет совместной, речь идет о возможном продлении санкций, ограничении авиасообщения, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
Зассе заявила, что продолжается работа «над общей реакцией со стороны ЕС, реагируем сообща как ЕС», передает РИА «Новости».
«Различные меры, которые мы готовим совместно с партнерами в ЕС, мы уже упоминали в прошлые дни и недели, речь идет о расширении санкций ЕС, переговоры с государствами происхождения (мигрантов), пояснение угроз в социальных медиа», – добавила она.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
В Кремле оценили ситуацию на границе Белоруссии и Польши
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Москва надеется, что обстановка на белорусско-польской границе не примет формы, которые будут угрожать безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в данной ситуации самое главное – жизнь и здоровье большого количества людей, которые скопились у границы Польши.
«Мы надеемся, что никоим образом это не примет формы, которые будут являться угрозой для нашей безопасности», – приводит его слова ТАСС.
Он добавил, что ситуация на границе Польши и Белоруссии, безусловно, напряженная, но самое главное – жизнь и здоровье людей, передает РИА «Новости».
«Ситуация, безусловно, напряженная, тревожная – это требует ответственного поведения всех сторон, которые имеют к этому отношение. И, конечно, в данной ситуации самое главное все-таки жизнь и здоровье тех людей, большого количества людей, которые скопились у границы – они требуют пропуск через границу, пытаются проникнуть через границу, они требуют убежища в Польше, на территории Польши – многие открыто об этом говорят. Мы очень внимательно наблюдаем за этим», – сказал Песков.
Ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши накалилась. Многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Позже польское руководство объявило о закрытии пункта пропуска Кузница через границу с Белоруссией.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о происходящем на польско-белорусской границе. В понедельник с восточной стороны Польшу атаковали мигранты. Была предпринята попытка силового перехода границы. Иностранцы рушили проволочное ограждение, а польские пограничники применяли слезоточивый газ. Отмечалось, что белорусская сторона направила колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы.
Россия и Белоруссия продлили работу военного узла связи в Барановичах
Россия и Белоруссия подписали соглашение о продлении работы военного узла связи системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Барановичах на 25 лет, соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Документ был подписан главами правительств двух стран 20 октября 2021 года, передает РИА «Новости».
Согласно протоколу, стороны продляют на 25 лет срок действия соглашения о содержании узла системы СПРН в Барановичах от 6 января 1995 года.
Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД о новом этапе отношений Москвы и Минска.
В конце октября первая партия российских бронетранспортеров БТР-82А прибыла в Белоруссию, основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады.
Кроме того, в минобороны заявили, что в Белоруссии планируется вместе с российской стороной создать учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО.
Президент Польши сократил визит в Словакию из-за кризиса с беженцами
Президент Польши Анджей Дуда принял решение сократить запланированный двухдневный визит в Словакию из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, заявил в понедельник глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох.
«Президент решил изменить свои планы на ближайшие дни. Сегодня он должен был отправиться в Словакию. Но он решил сократить этот визит из-за ситуации, с которой мы имеем дело», – приводит ТАСС слова Солоха. Он подчеркнул, что Дуда намерен обсудить с Зузаной Чапутовой ситуацию на границе.
Президент Польши должен был отправиться с двухдневным визитом в Словакию в понедельник. По словам Солоха, новая программа поездки обсуждается со словацкой стороной.
Ранее число беженцев, подошедших в понедельник к границе Белоруссии с Польшей, достигло 3 тыс. человек: они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки, польские полицейские применили к ним газ.
До этого многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
Также Литва занялась установкой ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией, до этого она появилась на границе Польши и Белоруссии. Некоторые мигранты получали травмы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.