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Специалист Минздрава объяснил, как носить маску на улице
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Ношение маски на улице необходимо только в случае большого скопления людей, в иной ситуации этого делать не стоит, так как она раздражает кожу лица, заявил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
«Если вокруг вас мало людей, то на улице ходить в маске нет необходимости. Так как она намокает, теряет свои защитные качества, начинает раздражать кожу лица и ее придется менять чаще. Если же на улице много людей, например у прививочного пункта, то лучше маску надеть, а еще лучше использовать респиратор», – заявил врач в беседе с Ura.ru.
Он пояснил, что маски по большей степени нужны для ношения в помещениях, в случае прогулки на улице, когда никого нет рядом, необходимости в ней нет. «Риск заразиться в этом случае минимален», – добавил Токарев.
С мнением специалиста Минздрава согласна врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «Носить маску на улице не надо. Маски нужны, чтоб носить их в помещении – это факт. Хотя с другой стороны она защищает от ветра, если будет сильный ветер, то лицо может обморозиться. Но если вы с улицы зимой заходите в помещение, то нужно поменять маску на новую и сухую», – указала она.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что носить защитные маски на улице не требуется, они необходимы только на массовых мероприятиях.
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Стало известно о смерти ряда генконструкторов оборонного комплекса от COVID-19
Несколько генеральных конструкторов предприятий российского оборонно-промышленного комплекса умерли от коронавируса, сообщил в понедельник в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия – 1» вице-премьер Юрий Борисов.
«На локдаун уходить нельзя, потому что у нас выполнение гособоронзаказа, обязательства на нас висят очень серьезные, потому дисциплина-дисциплина-дисциплина, хотя и у нас не без потерь, у нас погибло очень много генеральных конструкторов», – приводит его слова «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что член президиума Российской академии наук, генконструктор российских пилотируемых программ РКК «Энергия» Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке на 65-м году жизни.
Россияне массово пожаловались на аннулирование QR-кодов
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На портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщают СМИ.
«Вторая доза вакцины «Спутник V» была введена 23 апреля 2021 года. Еще вчера, 7 ноября, QR-код был действителен – спокойно пропустили в кинотеатр. Сегодня сертификат оказался просрочен. На «Госуслугах» указано, что он сформирован 8 ноября 2021 года, а действителен до 23 октября 2021 года», – рассказал Ura.ru корреспондент.
СМИ отмечает, что изменения произошли вместе со вступлением в силу приказа Минздрава, устанавливающим новую форму сертификата о вакцинации от коронавируса.
«С утра зашла на «Госуслуги» – а сертификат недействителен. Еще вчера все было в порядке. А мне ребенка нужно в бассейн везти», – поделилась жительница Екатеринбурга.
Другая читательница портала сообщила, что найдено решение этой проблемы.
«Несколько знакомых направили на «Госуслугах» жалобу по форме «Сообщить об ошибке». Пока жалоба не рассмотрена, выдается временный сертификат на 14 дней», – отметила она.
Новый код присылают на почту, привязанную к аккаунту на «Госуслугах», в личном кабинете при этом остается старый сертификат о вакцинации.
Напомним, в России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
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Губернатор ХМАО сделала шесть прививок от коронавируса
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова призналась, что сделала уже шесть прививок от коронавируса российским препаратом «Спутник V».
«Обстоятельство, которое нужно учитывать в этом случае, – это наработанный опыт мира о том, как жить в этих условиях. Важно его учитывать. Специалисты в этой области знают, что самое эффективное правило – развести потоки, сократить количество контактов. Сейчас, когда созданы вакцины, самое эффективное – это вакцинация. Это тоже накопленный веками опыт человечества. Если говорить обо мне лично, я сделала шесть прививок. Участвую в исследовании. Сделала «Спутник V». Я вместе со всеми», – пояснила Комарова, передает РИА «Новости».
Это заявление прозвучало в ходе рабочей встречи губернатора с депутатами города Урая. Глава региона отвечала на вопрос об отношении к необходимости вакцинации и в целом к усилению мер безопасности в регионе.
Комарова напомнила, что при вакцинации заболевание протекает в более легкой форме.
«Есть аргумент, что (после прививки) все равно заболевают. Да, но есть статистика, что в данном случае заболевание проходит с меньшими потерями, угрозами для здоровья человека, не говоря о том, что заболевших существенно меньше среди тех, кто с прививками. По-человечески я исхожу из следующего: если мы хотим жить, как хотим – активно, счастливо, без ограничений, то это возможно тогда, когда мы здоровы», – подчеркнула она.
В конце августа мэр столицы Сергей Собянин заявил, что объем вакцинации от коронавируса в Москве увеличился в четыре–пять раз по сравнению с августом текущего года.
Гинцбург назвал достаточный для защиты от «дельты» уровень антител
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Проведенное Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи исследование показало, что для полной защиты от «дельта»-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units), сообщил глава центра Александр Гинцбург.
«Центр им. Н.Ф. Гамалеи провел собственное исследование вместе с департаментом здравоохранения города Москвы. Эта работа была сделана на 4 тысячах москвичей. Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от «дельты» полностью», – заявил Гинцбург газете «Известия».
«Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», – сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
В минувший четверг ВОЗ предупредила о росте темпов заболеваемости COVID-19 в Европе и Центральной Азии при доминировании «дельта»-штамма. В конце октября иммунолог предупреждал о высокой способности «дельта»-штамма коронавируса к заражению.
Между тем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта».
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов говорил, что разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 в России обнаруживается в единичных случаях, отечественные вакцины достаточно эффективны против коронавируса достаточно эффективны против разновидности штамма коронавируса «дельта» AY.4.2.
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В Общественной палате отреагировали на сбой с QR-кодами на «Госуслугах»
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«Ошибку на «Госуслугах» надо исправить как можно быстрее, ведь люди рассчитывают на годовой срок действия сертификатов и строят свою жизнь, исходя из этого», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее россияне массово пожаловались на аннулирование QR-кодов о вакциннации. Позже власти подтвердили прежние сроки действия QR-кодов.
«Судя по всему, сообщение на «Госуслугах» о недействительности QR-кодов оказалось просто технической ошибкой. Но ее надо исправить как можно быстрее, ведь люди рассчитывают на годовой срок действия сертификатов и строят свою жизнь, исходя из этого», – сказал член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
Если же это изначально не было ошибкой, то такое решение властей нельзя назвать правильным, подчеркнул эксперт. «Если с учетом последних исследований окажется, что в течение года вакцина снижает эффективность, то нормы можно пересматривать. Но это нужно, во-первых, научно обосновать, а во-вторых – объяснить гражданам суть ситуации. Но ни в коем случае нельзя принимать такие решения задним числом и без обсуждений», – резюмировал Григорьев.
В подельник на портале «Госуслуги» после введения новой формы
прививочного сертификата вдвое уменьшился
срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Информация об этом побудила многих россиян проверить свои сертификаты, из-за чего сайт и приложение «Госуслуг» около двух часов не работали.
Позже Минцифры и Минздрав России сообщили, что «QR-коды, которые получают россияне на портале «Госуслуги» после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока». Таким образом, «старые» сроки годности сертификатов будут восстановлены.
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Изменения в форме сертификата о вакцинации против COVID вступили в силу
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В России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе, приказ Минздрава опубликован на портале правовой информации.
«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», – приводит текст документа РИА «Новости».
Как уточняется в приказе, сертификаты, сформированные до изменений, автоматически переоформятся на портале госуслуг до 1 марта.
Документ будет содержать основные данные о его обладателе, а также сведения о вакцинации. Также в него попадет информация о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и сведения о перенесенном COVID-19 для переболевших.
Помимо этого, в сертификате предусматривается место для QR-кода.
Свидетельство формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Уточняется, что россияне смогут получить документ и в бумажном виде.
В прошлую пятницу правительство России продлило срок проведения розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря.
В Москве решили сохранить ряд ограничений после нерабочих дней
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После окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В городе сохранятся некоторые ограничения, которые предотвратят рост заболеваемости COVID-19. <...> В частности, сохраняется правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет», – приводятся слова Собянина на сайте правительства Москвы.
Посещать театры и музеи будет можно только при наличии QR-кодов. Предъявлять их, а также носить защитные маски обязательно и на концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных мероприятиях, где присутствуют более 500 человек, добавил мэр.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве не будут продлевать режим нерабочих дней, ситуация с коронавирусом стабилизируется. Он уточнил, что Москва вернется к привычной жизни с понедельника. При этом необходимо соблюдать ранее принятые ограничительные меры, в частности домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Также вход в музеи и театры с понедельника разрешен по QR-кодам.
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Сокращение сроков действия сертификатов о вакцинации связали с техническим сбоем
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Изменение сроков действий QR-кодов вакцинированных от коронавируса связано с техническим сбоем на портале «Госуслуги», заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
«Официально изменений сроков не подтверждено на сегодняшний день. Нужно обращаться либо в поддержку «Госуслуг» по телефону: 8 800 100 70 10, либо писать обращение в Минздрав о том, что [изменился срок действия сертификата]. Какие-то либо технические идут [сбои]. Официального нет. Возможно, в регионах есть местные распоряжения, тогда нужно обращаться в местную администрацию», – сказали на горячей линии оперштаба порталу E1.ru.
Там пояснили, что все желающие могут подать жалобу онлайн на «Госуслугах». В этом случае пользователь может получить временный QR-код на две недели.
Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.
Также в понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
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Ученые выяснили, почему переболевшие коронавирусом жалуются на туман в голове
Коронавирус может стать причиной инфицирования нейронов головного мозга при попадании в организм через нос, выяснили ученые из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада).
Этим можно объяснить продолжительные неврологические симптомы у переболевших COVID-19: «туман в голове», нарушение памяти и координации, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.
Исследование на макаках показало, что симптомы инфекции внутри нейронов мозга проявляются через семь дней. Это оказалось особенно опасным для пожилых.
Доказательство факта поражения нейронов может стать важным открытием в области изучения коронавируса, так как нервные клетки важны для нормальной работы организма. Иммунная система не атакует их даже в зараженном состоянии. Лечение в случае их поражения будет затруднено, а вирус может переместиться в мозг.
«Я считаю, что это более опасный сценарий течения болезни», – заявил профессор неврологии Калифорнийского университета в Дэвисе Джон Моррисон, руководивший исследованием.
Вирус в головном мозге сможет добраться и до других областей, которые отвечают за мышление, память, эмоции и настроение.
Ранее сообщалось, что ученые из Оксфордского университета нашли ген, который может сильно увеличить риск тяжелого течения коронавируса. Такой ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев.
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Ученый рассказал о сроке сохранения антител после коронавируса
Проректор Университета Объединенных Арабских Эмиратов в Аль-Айне Юрий Геловани рассказал, что, предположительно, антитела к коронавирусу циркулируют в организме человека много лет, их уровень уменьшается вдвое каждые 1,5-2 года.
Ученый также высказался о версии происхождения COVVID-19: до пандемии предшественник коронавируса использовался для борьбы с раковыми клетками, сообщает «Московский комсомолец».
«Одна из наиболее вероятных (версий) связана с халатностью, которую могли допустить сотрудники Уханьской лаборатории, и это впоследствии привело к утечке SARS-CoV-2 за пределы научной организации», – заявил профессор Геловани.
Кроме того эксперт выделил показатель, по которому можно судить, насколько здравоохранение страны справляется с пандемией. Речь идет о смертности от коронавируса. Низкого показателя можно достичь путем вакцинации: в пример он привел США, где показатель смертности ниже, чем в других странах. Там вакцинировано 60% населения.
Профессор рассказал, что вакцинации – это не гарантия того, что нельзя заразиться коронавирусом. «Даже у вакцинированных и ранее переболевших вирус может размножаться и передаваться окружающим еще несколько дней, пока воспалительная реакция не привлечет противовирусные антитела, производимые в организме в результате прививки. Но, чем прививка эффективнее, тем больше шансов, что болезнь будет протекать бессимптомно или в легкой форме», – сообщил медик.
Он ответил на вопрос, как долго могут держаться в теле человека, получившего вакцину, антитела.
«В среднем при коронавирусных инфекциях от SARS и MERS высокие титры антител держались от 1,5 до 2 лет. Достоверные данные о скорости падения титров антител к COVID-19 еще не опубликованы, хотя предварительные данные аналогичны», – сказал Геловани, отметив, что спустя два года количество все-таки снижается.
Профессор добавил, что указанный срок «службы» антител – это средний показатель, чтобы не долго не разбираться, сколько организму нужно времени на их уничтожение, был выбран минимальный промежуток до ревакцинации – шесть месяцев. Для точного определения уровня антител перед вакцинацией медик порекомендовал сделать тест.
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Минобороны развернуло в Подмосковье центр для лечения больных COVID-19
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Минобороны России развернуло в Подмосковье временный инфекционный центр для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщили в военном ведомстве.
«В подмосковной Кубинке для оказания помощи жителям региона в борьбе с COVID-19 начал работу развернутый на фондах Минобороны временный инфекционный центр. В инфекционном стационаре уже развернуто более 600 койко-мест, начат прием пациентов из числа гражданского населения Подмосковья с подтвержденной коронавирусной инфекцией», – приводит слова представителя оборонного ведомства ТАСС.
В Минобороны уточнили, что для работы во временном медцентре из Петербурга прибыл отряд из 220 военных медиков из Военно-медицинской академии имени Кирова, которые прошли курс подготовки по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.
В состав врачебно-сестринских бригад входят врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал, а также курсанты академии, которые будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры. «Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию», – подчеркнули в Минобороны.
Напомним, Минобороны создало резерв сил и средств военно-медицинской службы для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в регионах России. В конце октября Черноморский флот (ЧФ) помог коронавирусным госпиталям Крыма с кислородом.
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Нерабочие дни продлили в ряде регионов России
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Власти Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областей в связи с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса приняли решение продлить нерабочие дни еще на неделю, а в Смоленской области – до 10 ноября.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин продлил период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, еще на неделю с сохранением заработной платы, отметив, что эпидемиологическая ситуация в области остается сложной. В регионе сохраняются уже введенные ранее ограничения, а также добавляются новые: приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, соляриев, передает РИА «Новости».
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить действующий режим нерабочих дней до 15 ноября, назвав обстановку с коронавирусом в регионе напряженной. С 8 ноября жителям региона потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры, кафе, ресторанов и других заведений общепита, а также при заселении в гостиницы.
Тем временем в Челябинской области режим нерабочих дней по решению оперативного штаба продлили до 12 ноября включительно. До особого распоряжения сохраняется необходимость QR-кодов для посещения парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги. Также вход по QR-кодам по 9 января 2022 года будет осуществляться в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания Челябинской области.
До 14 ноября в Челябинской области на дистанционный режим переводятся школы, вузам также рекомендовано перейти на дистант. QR-коды будут необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, а также объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров.
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Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о продлении нерабочих дней в регионе еще на пять рабочих дней – до 12 ноября включительно. Все ранее введенные в области ограничения сохраняются. Рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита в эти дни могут обслуживать клиентов только навынос и организовывать доставку. Закрыты, кроме аптек и продуктовых, все магазины, ассортимент которых не состоит в основном из товаров первой необходимости. Также закрыты организации, оказывающие бытовые услуги, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны, кинотеатры, концертные залы, театры, музеи и библиотеки.
Вузы и учреждения среднего профессионального образования Курской области продолжат дистанционное обучение. А вот школьникам 9 и 11 классов разрешили вернуться за парты. Для учеников других классов сохранится дистанционное обучение. В детских садах продолжат работу дежурные группы.
Режим нерабочих дней на территории Смоленской области продлится до 10 ноября включительно. Губернатор Алексей Островский констатировал, что одной декады строгих ограничений для преодоления кризиса оказалось недостаточно. Все меры, введенные ранее в области, сохраняются. Продолжит действовать режим QR-кодов для посетителей крупных ТЦ, гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, салонов красоты, бань, фитнеса и общепита. Помимо этого, все организации, не приостанавливающие свою деятельность в период нерабочих дней, обязаны обеспечить техническую возможность проверки достоверности сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте, медотводе.
Между тем мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве режим нерабочих дней продлевать не будут, ситуация с коронавирусом стабилизируется.
Напомним, 20 октября президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. Позже глава государства поручил предоставить два оплачиваемых выходных после вакцинации от COVID-19.
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Ученые рассказали о смертельно опасном средстве спасения от коронавируса
Ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте изучали яд скорпиона и пришли к выводу, что он может помочь при борьбе с коронавирусом.
Исследователи назвали яд скорпионов «удивительным коктейлем» из биологически активных пептидов, которые обладают сильным антибактериальным и противовирусным действием. Сообщается, что они могут защитить от микробов и стать основой для будущего препарата от COVID-19, передает РИА «Новости».
Ученым удалось собрать генетический материал нескольких видов этих членистоногих из класса паукообразных, его хотят очистить от токсинов, чтобы получить противовирусные вещества.
По словам доктора Ваэль Хусейна, изучение потенциала яда скорпиона при лечении коронавируса – захватывающая и продуктивная область, которая заслуживает дальнейших исследований. Ученый заявил, что уже удалось убедиться в том, что яд содержит чрезвычайно сильные биологически активные пептиды.
Ранее сообщалось, что ученые выяснили, почему переболевшие коронавирусом жалуются на «туман в голове». Все дело в том, что коронавирус может стать причиной инфицирования нейронов головного мозга.
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Бывший и. о. премьера Украины умер от коронавируса
Умер экс-депутат Верховной рады Ефим Звягильский, исполнявший обязанности главы правительства, смерть наступила из-за осложнений от коронавируса.
«От осложнений из-за коронавируса умер Ефим Звягильский. Это один из самых известных политиков из Донецка. Многолетний директор шахты имени Засядько, мэр Донецка, и. о. премьер-министра Украины в 1993–1994 годах, нардеп многих созывов Верховной рады», – сообщила «Страна.UA» в своем телеграм-канале.
Звягильский был депутатом с первого по восьмой созывы.
Он родился 20 февраля 1933 года в Сталино (ныне Донецк). Был директором шахтоуправления «Куйбышевская», а с ноября 1979-го по ноябрь 1992-го – директором «Шахты им. А. Ф. Засядько». Дважды как самый старший депутат открывал первые заседания Рады в 2012 и 2014 годах.
Названы часто встречающиеся симптомы заражения COVID у привитых
Сделавшие прививку от COVID-19 защищены не от самой болезни, а от ее тяжкого течения. Полностью вакцинированный человек может заразиться коронавирусом, это называется «прорывной инфекцией», заявили датские иммунологи.
Согласно исследованию специалистов ZOE COVID Symptom Study – крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса, наиболее часто болезнь сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Danmarks Radio.
Жар и потеря обоняния после прививки встречаются гораздо реже.
Как отмечает профессор иммунологии Орхусского университета Руне Хартманн, на степень тяжести заболевания при этом влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни. «Мы видим, что эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение», – подчеркнул он, отметив, что даже при полной вакцинации стоит следить за симптомами, чтобы в первую очередь не заразить окружающих.
Среди непривитых граждан Дании зараженных оказалось намного больше.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах – это непривитые.
Для поддержания в организме необходимого количества антител к коронавирусу одной прививки недостаточно, обязательно регулярно проходить ревакцинацию. Медики рекомендуют делать повторные прививки каждые полгода, пока в стране не сформируется коллективный иммунитет.
Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре назвали единственный способ точно диагностировать COVID: как заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная, диагноз можно поставить только путем лабораторного тестирования. Если есть респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры, то человек может заподозрить у себя коронавирус, особенно если до этого он контактировал с заболевшим. Однако, для точной диагностики необходимо лабораторное тестирование, так как это может быть и грипп, и ОРВИ.
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