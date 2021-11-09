Специалист Минздрава объяснил, как носить маску на улице

Ношение маски на улице необходимо только в случае большого скопления людей, в иной ситуации этого делать не стоит, так как она раздражает кожу лица, заявил главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Если вокруг вас мало людей, то на улице ходить в маске нет необходимости. Так как она намокает, теряет свои защитные качества, начинает раздражать кожу лица и ее придется менять чаще. Если же на улице много людей, например у прививочного пункта, то лучше маску надеть, а еще лучше использовать респиратор», – заявил врач в беседе с Ura.ru.

Он пояснил, что маски по большей степени нужны для ношения в помещениях, в случае прогулки на улице, когда никого нет рядом, необходимости в ней нет. «Риск заразиться в этом случае минимален», – добавил Токарев.

С мнением специалиста Минздрава согласна врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «Носить маску на улице не надо. Маски нужны, чтоб носить их в помещении – это факт. Хотя с другой стороны она защищает от ветра, если будет сильный ветер, то лицо может обморозиться. Но если вы с улицы зимой заходите в помещение, то нужно поменять маску на новую и сухую», – указала она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что носить защитные маски на улице не требуется, они необходимы только на массовых мероприятиях.

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