В Общественной палате отреагировали на сбой с QR-кодами на «Госуслугах»

«Ошибку на «Госуслугах» надо исправить как можно быстрее, ведь люди рассчитывают на годовой срок действия сертификатов и строят свою жизнь, исходя из этого», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее россияне массово пожаловались на аннулирование QR-кодов о вакциннации. Позже власти подтвердили прежние сроки действия QR-кодов.

«Судя по всему, сообщение на «Госуслугах» о недействительности QR-кодов оказалось просто технической ошибкой. Но ее надо исправить как можно быстрее, ведь люди рассчитывают на годовой срок действия сертификатов и строят свою жизнь, исходя из этого», – сказал член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Если же это изначально не было ошибкой, то такое решение властей нельзя назвать правильным, подчеркнул эксперт. «Если с учетом последних исследований окажется, что в течение года вакцина снижает эффективность, то нормы можно пересматривать. Но это нужно, во-первых, научно обосновать, а во-вторых – объяснить гражданам суть ситуации. Но ни в коем случае нельзя принимать такие решения задним числом и без обсуждений», – резюмировал Григорьев.

В подельник на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Информация об этом побудила многих россиян проверить свои сертификаты, из-за чего сайт и приложение «Госуслуг» около двух часов не работали.

Позже Минцифры и Минздрав России сообщили, что «QR-коды, которые получают россияне на портале «Госуслуги» после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока». Таким образом, «старые» сроки годности сертификатов будут восстановлены.

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