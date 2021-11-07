Шойгу заявил о радикальном снижении заболеваемости COVID в армии

Смертность от коронавируса в Вооруженных силах России в 45 раз ниже общероссийских показателей из-за вакцинации 95% военнослужащих и персонала, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Летальность в 45 раз, раз, а не процентов, раз меньше, чем общероссийские показатели. Занятость коечного фонда в три раза меньше, чем в прошлом году, в три раза», – отметил Шойгу, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что ведомство не может быть лояльным в отношении прививок, например, когда в море уходят на боевое дежурство российские корабли дальней морской зоны.

«Если там вдруг появляется кто-то инфицированный, нам нужно возвращать корабль? А кто встанет на дежурство боевое, кто страну будет защищать? Лодка уходит. Это все серьезные вещи, стратегические ядерные силы», – добавил он.

По его словам, в Вооруженных силах есть экипажи, которые находятся на боевом дежурстве круглые сутки, нельзя допускать даже малейших сомнений в том, что командование уверенно управляет всем этим процессом. «Поэтому – вакцинироваться!» – резюмировал Шойгу.

Ранее Шойгу рассказал о высоком боевом духе в российской армии.