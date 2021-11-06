Названы часто встречающиеся симптомы заражения COVID у привитых Бывший и.о. премьера Украины умер от коронавируса Мэр Карпинска счел «глупостью несусветной» требование предъявлять QR-коды на вокзале 6 ноября 2021, 15:34 Текст: Вера Басилая

Глава города Карпинск в Свердловской области Андрей Клопов назвал человеческий фактор причиной скандала, случившегося на местном автовокзале, где от пассажиров потребовали предъявить QR-коды. «Я сам удивился, когда услышал, что на вокзале Карпинска от пассажиров требуют предъявить QR-код. Такого нет ни на уровне приказа оперштаба, ни на уровне моих указаний. Глупость несусветная! Стали разбираться и выяснили, что диспетчер не совсем адекватно оценила информацию и доводит ее до людей. Человеческий фактор», – приводит Ura.ru слова Андрея Клопова. По его словам, с перевозчиком Карпинска уже связались от имени мэра и попросили обязать подчиненных максимально корректно выполнять требования оперштаба, и не доводить ситуацию до абсурда. «Создавать лишнего ажиотажа сейчас нельзя. Что касается штрафа, выговора и прочих санкций в отношении диспетчера, то я не сторонник этих мер. Думаю, ситуация уже исчерпана», – подытожил он. Карпинцев возмутила новость, что из города нельзя выехать без предъявления на вокзале QR-кода. В региональном оперштабе по борьбе с COVID-19 заявили, что подобных решений в отношении Карпинска не принималось. Ранее в Татарстане собрались ограничить проезд в транспорте для не привитых от COVID. До этого активисты подали первые иски в Верховный суд Татарстана с требованием признать недействительным постановление правительства республики о введении QR-кодов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Кабмин продлил до конца года розыгрыш по 100 тыс. рублей среди вакцинированных 5 ноября 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Правительство России продлило срок проведения розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. «Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тысяч человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Розыгрыш призов по 100 тыс. рублей среди вакцинированных граждан начался 1 сентября и по прежним правилам должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлен до 31 декабря. Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о призе доступна в личном кабинете гражданина на портале госуслуг, пользователи мобильного приложения сервиса также получат push-уведомления о выигрыше. Денежные призы будут зачисляться на карты «Мир». Для этого победителям необходимо будет не позднее трех месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата призов будет производиться в течение полугода. Розыгрыш проводится среди прошедших вакцинацию на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступает акционерное общество «Гознак». Напомним, 18 августа правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Эпидемиолог объяснила, когда заболевшие COVID-19 перестают быть заразными 4 ноября 2021, 08:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Заместитель директора НИИ имени Габричевского Татьяна Руженцова объяснила, когда человек, больной COVID-19, перестает быть заразным. «В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики говорит о том, что больной больше не заразен. В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка и нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату», – передает РИА «Новости» слова Руженцовой. Специалист также подметила, что перед взятием мазка не стоит промывать нос и полоскать горло. Руженцова подчеркнула, что пациенту при этом необходимо соблюдать правила транспортировки пробы. У больных пневмонией, говорит эксперт Роспотребнадзора, коронавирусная инфекция может находиться не в носоглотке, а в легких. Однако в подобных случаях заражение окружающих маловероятно, так как такие пациенты уже, как правило, госпитализированы. Ранее Руженцова рассказала о причинах роста респираторных заболеваний на фоне COVID-19. Минздрав вмешался в ситуацию с массовым увольнением врачей скорой помощи в ЕАО 5 ноября 2021, 17:20 Минздрав России направил в Еврейскую автономную область, где произошло массовое увольнение врачей скорой помощи, представителя Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы. Как заявил журналистам главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко, население города Облучье будет обеспечено необходимой скорой медицинской помощью. По его словам, восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов.



«Сотрудники скорой помощи работают в условиях колоссальных нагрузок и с постоянными контактами с больными COVID-19. Поэтому все сотрудники должны быть обязательно вакцинированы. А кроме того, помочь им может каждый человек — нужно скорее проходить вакцинацию», - подчеркнул Багненко.



В свою очередь, начальник департамента здравоохранения Еврейской автономной области Андрей Лебедев полагает, что борьба с пандемией привела к тому, что у медицинского персонала присутствуют элементы усталости: «Все мы люди, никуда от этого не деться, и может быть, отчасти профессионального выгорания». Он отметил, что на участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» расположенные Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек. «Без медицинской помощи не останется ни один пациент. Медицинским работникам, сейчас очень важна помощь со стороны населения, и помощь эта заключается в том, чтобы каждый житель региона сделал правильный выбор в отношении своего здоровья - и сделал прививку», - заявил Лебедев.



Ранее стало известно, что в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.

Германия установила рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки 4 ноября 2021, 10:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 33 949, следует из данных берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ). Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 апреля текущего года, когда за сутки было выявлено 29 518 случаев заражения. Число летальных исходов из-за коронавируса за 24 часа составило 165. Всего с начала пандемии в Германии инфицировались 4 672 368 жителей страны, умерли от последствий заболевания 96 192 человека. Семидневный индекс распространения инфекции (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) составляет 154,5. Неделю назад он находился на уровне 130,2, передает ТАСС. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней – важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни – составляет 3,62 (днем ранее – 3,29). Ранее в Германии и Греции решили ужесточить ограничения для непривитых от COVID-19. Данные врачей-антипрививочников Росздравнадзор передаст следователям 3 ноября 2021, 21:12

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Росздравнадзор будет передавать следственным органам и прокуратуре сведения об участвующих в антипрививочной кампании гражданах. Особое внимание будет уделено врачам, которые выступают против вакцинации. «Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 ноября направила в территориальные органы письмо с поручением выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Информацию о таких гражданах необходимо передавать в прокуратуру и «следственные органы субъекта». Документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова», – сообщает издание «Медвестник» со ссылкой на письмо Росздравнадзора, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства. Сотрудники Росздравнадзора должны будут сообщать в территориальные следственные органы и прокуратуру о гражданах, «деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрено статьями 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации», цитирует издание письмо. Под особым контролем будут находиться врачи, которые участвуют в антипрививочной кампании. Их предлагают наказывать по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями. На ваш взгляд Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19? Да

Нет

Ранее в Google после запроса RT удалили некорректные варианты поисковых запросов на слова «вакцинация это». В официальном ответе компании на запрос телеканала говорится, что команда Google «все проверила и удалила подсказки, которые не соответствовали нашим правилам». Ранее пользователи Сети обратили внимание, что в Google по запросу «вакцинация это» выдаются такие варианты, как «геноцид», «зло», «чип», «печать антихриста». Голикова назвала сроки завершения пандемии 5 ноября 2021, 14:20 Текст: Елена Мирошниченко

Сроки окончания пандемии в России зависят от наращивания вакцинации и пресечения фальсификации документов о ней, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. «Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», – приводит ее слова РИА «Новости». Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России в пятницу возросло за сутки на 40 35, до 8 14595, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Третий день число новых заболевших превышает 40 тыс. В относительном выражении прирост составил 0,47%. В настоящее время в России продолжают лечение 964177 человек. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1192 против 1195 днем ранее. Британия первой в мире одобрила препарат молнупиравир для лечения COVID-19 4 ноября 2021, 14:26 Текст: Елена Мирошниченко

Великобритания первой в мире одобрила применение препарата молнупиравир производства компании Merck&Co для лечения COVID-19, сообщил глава британского минздрава Саджид Джавид. «Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат против COVID-19 молнупиравир компании Merck», – приводит его сообщение РИА «Новости». Лекарство получило одобрение независимого регулятора – Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Великобритании. Регулятор счел препарат «безопасным и эффективным», отметил глава министерства здравоохранения королевства. Ранее Merck&Co заявила об успешном испытании таблеток молнупиравир, снижающих на 50% риск госпитализации и смерти от COVID-19. Компания подала в американский регулятор заявку для одобрения экстренного использования препарата. Препарат может стать первым в мире антивирусным лекарством от коронавируса для перорального приема. В декабре 2020 года ученые нашли средство, блокирующее передачу коронавируса. Специалисты Университета штата Джорджия проанализировали действие на SARS-CoV-2 противовирусного препарата 4482/EIDD-2801 или молнупиравира, эффективного против вирусов гриппа и обладающего широким спектром действия против РНК-содержащих вирусов. Москва и Подмосковье вводят QR-коды для посещения вузов 3 ноября 2021, 17:09 Текст: Кристина Коваленко

Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья решили провести эксперимент и ввести QR-коды, которые будут проверять у студентов при входе в вуз, сообщил председатель, президент МФТИ Николай Кудрявцев. «Мы договорились до следующего: мы сейчас начинаем по этому пути движение, тренируемся где-то. Здесь министерство сделало, на мой взгляд, очень умный приказ, где университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов, потому что учебные процессы у всех разные, есть творческие вузы, где как-то странно онлайн заниматься», – цитирует Кудрявцева ТАСС. Он добавил, что вузы не будут вводить какие-то жесткие меры, а действовать придется по ситуации, увеличивая процент вакцинированных от коронавируса студентов. Кудрявцев отметил, что в вузах есть непривитые студенты, новые ограничения позволят уменьшить вероятность заболеть. Идею введения кодов обсудят в течение 7-10 дней, чтобы проанализировать ситуацию, сделать коррективы. На ваш взгляд Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19? Да

Нет

Ранее Московский городской педагогический университет сообщил, что с 15 ноября будет пускать студентов на занятия только при предъявлении QR-кода. Для студентов с медотводом организуют бесплатное тестирование на коронавирус. Для отказавшихся участвовать в вакцинации занятия будут проводить только дистанционно. Роспотребнадзор оценил риск заразиться COVID от привитого заболевшего 5 ноября 2021, 08:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Заболевшие коронавирусом, которые ранее были привиты, могут выделять вирус, но количество выделяемого возбудителя и время выделения намного меньше, чем у непривитых, поэтому риск заразиться от вакцинированного намного меньше, заявила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. «Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше», – передает РИА «Новости» слова Руженцовой. Ранее Руженцова объяснила, когда человек, больной COVID-19, перестает быть заразным. Васильева из «Альянса врачей» обвинила Гудкова в лоббизме иностранных вакцин 3 ноября 2021, 19:01 Глава «Альянса врачей*» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева раскритиковала бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова за призыв прививать россиян иностранными вакцинами. По мнению Васильевой, России не стоит тратить деньги на закупку иностранных препаратов. «Самое очевидное и разумное решение – это не закупка импортных вакцин, это объяснять суть иммунизации, зачем она нужна. Показывать и рассказывать, что препараты эффективны и безопасны по данным научных исследований», – заявила Васильева в обращении, опубликованном на YouTube-канале альянса.



«Если у нас есть не менее эффективный и безопасный свой иммунный препарат, доступный всем гражданам, государство не имеет право обкрадывать своих налогоплательщиков в такой критический для страны момент. Лучше потратить эти деньги на зарплату медикам», – считает Васильева. Она подчеркнула, что Гудков, не являясь ученым или медработником, в принципе не может давать оценку эффективности вакцин. Вместо четкого объяснения смысла иммунизации, отметила Васильева, он акцентирует внимание на деньгах и закупках зарубежных вакцин. «При этом, как мы знаем, живет и работает он тоже за рубежом», – отметила глава «Альянса врачей*». Васильева добавила, что такие заявления порождают сомнения и могут бездоказательно подорвать доверие к российским вакцинам. «Какая у него цель: помочь нашей стране или помочь продать зарубежные вакцины?» – задалась вопросом глава «Альянса врачей». Она пояснила, что решение проблемы темпов иммунизации лежит прежде всего не в трате бюджета на иностранные вакцины, а в том, чтобы грамотно объяснить людям, почему важно получить иммунитет.



Ранее Гудков выпустил видео, в котором призвал российские власти закупать импортные вакцины от коронавируса. До этого Васильева попросила не ассоциировать ее и «Альянс врачей» с «Фондом борьбы с коррупцией*» (запрещен в России, ликвидирован по решению суда, признан иностранным агентом и экстремистской организацией). Васильева также заявила о разочаровании в деятельности команды Навального. Глава профсоюза подчеркнула, что ее организация не будет «воевать с государством», а направит все силы на помощь людям. Обнаружен увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19 ген 5 ноября 2021, 02:29 Текст: Евгения Шестак

Ученые из Оксфордского университета нашли ген, который может вдвое увеличить риск тяжелого течения коронавируса. Исследователи провели общегеномный анализ (GWAS), который выявил хромосомную территорию 3p21.31. Она связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Genetics. «Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS и выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска», – говорится в докладе. Исследователи пояснили, что ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только 15% у европейцев. Это объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Британии, отмечают они. Ученые предупредили, что вредоносный ген – не единственная причина дыхательных осложнений при COVID-19 , потому что важную роль в этом процессе играют социально-экономические условия. Так, например, афро-карибская раса является носителем этого генотипа только в 2%, но они пострадали от пандемии не меньше остальных. Один из руководителей исследования Джеймс Дэвис заявил, что повышенный генетический риск должен нейтрализоваться вакцинацией. Ранее журнал Science опубликовал исследование, которое утверждает, что благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве темпы вакцинации выросли в четыре раза 4 ноября 2021, 20:47 Текст: Елена Мирошниченко

Темпы вакцинации в столице выросли более чем в четыре раза к началу октября, при этом первым компонентом в Москве вакцинировались 5,25 млн человек, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. «По состоянию на 3 ноября вакцинировано: первым компонентом – 5,25 млн человек; вторым компонентом – 4,41 млн человек. Темпы вакцинации выросли более чем в четыре раза. Если в начале октября прививку делали пять тыс. человек в сутки, то теперь – порядка 23 тыс. человек, из них около семи тысяч – ревакцинация», – приводит сообщение РИА «Новости». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество ежедневных госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за неделю снизилось с 1,6 тыс. до 1,5 тыс. «Нет динамики роста: у нас где-то около 1,5 тыс. госпитализаций держатся уже в течение недели, а предыдущая неделя была 1,6 тыс. – 1,7 тыс. [госпитализаций]», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1», сообщает ТАСС. Ранее Собянин сообщил, что в Москве не будут продлевать режим нерабочих дней, ситуация с коронавирусом стабилизируется. Он уточнил, что Москва вернется к привычной жизни с понедельника. При этом необходимо соблюдать ранее принятые ограничительные меры, в частности домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Также вход в музеи и театры с понедельника разрешен по QR-кодам. Сотрудник назвал причину отзыва заявлений на увольнение работников скорой в Облучье 6 ноября 2021, 10:31 Текст: Вера Басилая

Большинство из бригад скорой в Облучье отозвали заявления на увольнение, в надежде, что после медобследования не будут ставить прививки, заявил водитель БСМП Иван Краснослободцев. «Заявления отозвали все, кроме двух фельдшеров. Они увольняются все равно, но по семейным обстоятельствам. Одна, по-моему, переезжает, про другую – не знаю. Но вопрос не решен. Мы создали резонанс, с нами начали разговаривать. Сегодня они нам, единственное, предложили пройти медобследование, сдать кровь на антитела. У нас у всех была надежда, если титр окажется высоким, то нас не будут прививать. Однако, медики нам сказали, что наличие антител не станет отводом от вакцинации и к 15 ноября все равно нужно будет поставить прививку», – приводит слова Краснослободцева РИА «Новости». По его словам, ситуация, по сути, не изменилась, потому что главврач обязан будет отстранить работников без прививки с 15 ноября. «Получается, теперь мы не сами увольняемся, а работодатель должен предпринять меры, согласно положению санитарного врача», – сказал он, добавив, что «это будет коллапс для района». «С нами вчера встречались для беседы в Облучье. На встречу с коллективом пришли: зампред правительства ЕАО Валерий Жуков, начальник департамента здравоохранения области Андрей Лебедев, главврач нашей станции Владистав Коган, прилетал руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов, были и представители администрации района, заксобрания», – сказал Краснослободцев, заявив, что «все остались при своем мнении, окончательного решения не принято». По его словам, главный аргумент сотрудников скорой, не желающих прививаться, это опасение за жизнь после побочного действия вакцины. Между тем, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко назвал решение проблемы с уволенными в городе Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) медиками, которые отказались делать прививку от коронавирусной инфекции. По словам Багненко, в городе сформируют новые бригады скорой помощи. На места, оставленные медиками, перебросят других работников или наймут новых. «Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов», – говорится в опубликованном пресс-службой правительства региона сообщении. Ранее главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергея Багненко сообщил, что в Еврейскую автономную область был направлен представитель Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы и для участия в прямом диалоге с участниками ситуации. В четверг в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом, общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Роспотребнадзор продлил ограничения на массовые мероприятия в вузах и школах 3 ноября 2021, 21:33 Текст: Елизавета Булкина

Санитарные правила по работе высших учебных заведений и школ в условиях пандемии коронавируса продлены до 2024 года, среди них обязательная проверка температуры на входе и закрепление за каждым классом отдельного кабинета по всем предметам, сообщил Роспотребнадзор. Постановление о продлении действия обязательных санитарных правил для школ подписала главный государственный санитарный врач Анна Попова, оно опубликовано на портале правовой информации. Среди ограничений есть запрет на проведение массовых мероприятий с участием разных классов и групп, проверка температуры на входе и изоляция детей и взрослых с признаками инфекционных заболеваний. Также до 2024 года за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Это требование не касается занятий, требующих специального оборудования, в частности физкультуры, рисования, физики, химии и уроков труда. Уточняется, что расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы свести к минимуму контакты между учащимися. На ваш взгляд Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19? Да

Нет

Ранее Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения, где проходят закрытые массовые мероприятия до 70%, при соблюдении защитных мер. В России выявили более 40 тыс. случаев коронавируса за сутки 4 ноября 2021, 11:20 Текст: Кристина Коваленко

В Москве за сутки выявили 6305 случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге заявили о 3271 случае и в Подмосковье о 2732 инфицированных, все это стало наибольшим числом новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Меньше всего зараженных выявлено в Магаданской области – 39, в Чукотском автономном округе – 18 и Ненецком автономном округе – 16. Наименьший суточный темп прироста случаев COVID-19 зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,15%, заявили в оперштабе. «Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,15%, 2. Камчатский край - 0,21%, 3. Республика Алтай - 0,24%», – говорится в сообщении. За сутки в России выписали из больниц 31 928 граждан после лечения от коронавируса, за все время выздоровели 7 477 366 человек. Так, в Москве за сутки выписали 6633 человека, в Санкт-Петербурге – 3354, в Подмосковье – 3285. Также за сутки побит рекорд по количестве смертей от коронавируса – 1195, всего за пандемию скончались 243 255 человек. В Москве скончались 97 граждан, в Санкт-Петербурге – 75, в Подмосковье – 52. А заразились коронавирусом в стране за сутки 40 217 человек, с начала пандемии общее число инфицированных составляет 8 673 860. В России ввели период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Продлевать их после не будут, заявили в Кремле.