В Татарстане собрались ограничить проезд в транспорте для не привитых от COVID

Общественным транспортом в Татарстане смогут воспользоваться только пассажиры с QR-кодом, через две недели будет приостановлено действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию или без медотвода, сообщила пресс-служба президента республики.

«В связи с высокой угрозой жизни и здоровью людей правительство республики через две недели планирует ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, планируется приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе», – говорится в сообщении пресс-службы президента Татарстана.

Эта же мера касается и лиц старше 18 лет, они смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Для обеспечения контроля президент Татарстана поручил разработать форму электронного варианта справки о медицинском противопоказании вакцинации (медотвод).

Обращаясь к руководителям организаций профессионального образования, Рустам Минниханов рекомендовал организовать учебный процесс с допуском лиц старше 18 лет на очные занятия с предоставлением QR-кода или справки о медотводе. Также он напомнил об обязательной вакцинации профессорско-преподавательского состава и всех сотрудников учебных заведений.

Президент республики напомнил, что введенный ранее режим нерабочих дней в Татарстане после 7 ноября продлеваться не будет. Однако все введенные ранее жесткие ограничения (на работу ряда объектов и на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий) сохраняются вплоть до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

С начала пандемии в республике умер 1041 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В то же время, доля пожилых людей среди умерших от коронавируса достигает 85%.

«Это огромная цифра. Им бы еще жить и жить. Кто-то из них не вакцинировался, кто-то поздно сделал прививку и не успел выработать антитела. Это статистика. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет», – заявил Минниханов на совещании в правительстве.

Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концернах залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Запрещена работа в ночное время всех заведений общепита, магазинов, запрет не распространяется лишь на работу аптек и автозаправочных станций.

Введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан и обязательная самоизоляция для невакцинированных жителей республики старше 60 лет.

Данные ограничения действуют в республике не только до окончания нерабочих дней, а до улучшения эпидемиологической ситуации.

Ранее активисты подали первые иски в Верховный суд Татарстана с требованием признать недействительным постановление правительства республики о введении QR-кодов.

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