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В Татарстане собрались ограничить проезд в транспорте для не привитых от COVID
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Общественным транспортом в Татарстане смогут воспользоваться только пассажиры с QR-кодом, через две недели будет приостановлено действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию или без медотвода, сообщила пресс-служба президента республики.
«В связи с высокой угрозой жизни и здоровью людей правительство республики через две недели планирует ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, планируется приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе», – говорится в сообщении пресс-службы президента Татарстана.
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Эта же мера касается и лиц старше 18 лет, они смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Для обеспечения контроля президент Татарстана поручил разработать форму электронного варианта справки о медицинском противопоказании вакцинации (медотвод).
Обращаясь к руководителям организаций профессионального образования, Рустам Минниханов рекомендовал организовать учебный процесс с допуском лиц старше 18 лет на очные занятия с предоставлением QR-кода или справки о медотводе. Также он напомнил об обязательной вакцинации профессорско-преподавательского состава и всех сотрудников учебных заведений.
Президент республики напомнил, что введенный ранее режим нерабочих дней в Татарстане после 7 ноября продлеваться не будет. Однако все введенные ранее жесткие ограничения (на работу ряда объектов и на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий) сохраняются вплоть до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
С начала пандемии в республике умер 1041 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В то же время, доля пожилых людей среди умерших от коронавируса достигает 85%.
«Это огромная цифра. Им бы еще жить и жить. Кто-то из них не вакцинировался, кто-то поздно сделал прививку и не успел выработать антитела. Это статистика. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет», – заявил Минниханов на совещании в правительстве.
Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концернах залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Запрещена работа в ночное время всех заведений общепита, магазинов, запрет не распространяется лишь на работу аптек и автозаправочных станций.
Введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан и обязательная самоизоляция для невакцинированных жителей республики старше 60 лет.
Данные ограничения действуют в республике не только до окончания нерабочих дней, а до улучшения эпидемиологической ситуации.
Ранее активисты подали первые иски в Верховный суд Татарстана с требованием признать недействительным постановление правительства республики о введении QR-кодов.
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Кабмин продлил до конца года розыгрыш по 100 тыс. рублей среди вакцинированных
Правительство России продлило срок проведения розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
«Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тысяч человек. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Розыгрыш призов по 100 тыс. рублей среди вакцинированных граждан начался 1 сентября и по прежним правилам должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлен до 31 декабря.
Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о призе доступна в личном кабинете гражданина на портале госуслуг, пользователи мобильного приложения сервиса также получат push-уведомления о выигрыше.
Денежные призы будут зачисляться на карты «Мир». Для этого победителям необходимо будет не позднее трех месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата призов будет производиться в течение полугода.
Розыгрыш проводится среди прошедших вакцинацию на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступает акционерное общество «Гознак».
Напомним, 18 августа правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса.
Эпидемиолог объяснила, когда заболевшие COVID-19 перестают быть заразными
Заместитель директора НИИ имени Габричевского Татьяна Руженцова объяснила, когда человек, больной COVID-19, перестает быть заразным.
«В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики говорит о том, что больной больше не заразен. В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка и нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату», – передает РИА «Новости» слова Руженцовой.
Специалист также подметила, что перед взятием мазка не стоит промывать нос и полоскать горло. Руженцова подчеркнула, что пациенту при этом необходимо соблюдать правила транспортировки пробы.
У больных пневмонией, говорит эксперт Роспотребнадзора, коронавирусная инфекция может находиться не в носоглотке, а в легких. Однако в подобных случаях заражение окружающих маловероятно, так как такие пациенты уже, как правило, госпитализированы.
Ранее Руженцова рассказала о причинах роста респираторных заболеваний на фоне COVID-19.
Германия установила рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки
Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 33 949, следует из данных берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 апреля текущего года, когда за сутки было выявлено 29 518 случаев заражения. Число летальных исходов из-за коронавируса за 24 часа составило 165.
Всего с начала пандемии в Германии инфицировались 4 672 368 жителей страны, умерли от последствий заболевания 96 192 человека. Семидневный индекс распространения инфекции (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) составляет 154,5. Неделю назад он находился на уровне 130,2, передает ТАСС.
Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней – важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни – составляет 3,62 (днем ранее – 3,29).
Ранее в Германии и Греции решили ужесточить ограничения для непривитых от COVID-19.
Минздрав вмешался в ситуацию с массовым увольнением врачей скорой помощи в ЕАО
Минздрав России направил в Еврейскую автономную область, где произошло массовое увольнение врачей скорой помощи, представителя Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы.
Как заявил журналистам главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко, население города Облучье будет обеспечено необходимой скорой медицинской помощью. По его словам, восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов.
«Сотрудники скорой помощи работают в условиях колоссальных нагрузок и с постоянными контактами с больными COVID-19. Поэтому все сотрудники должны быть обязательно вакцинированы. А кроме того, помочь им может каждый человек — нужно скорее проходить вакцинацию», - подчеркнул Багненко.
В свою очередь, начальник департамента здравоохранения Еврейской автономной области Андрей Лебедев полагает, что борьба с пандемией привела к тому, что у медицинского персонала присутствуют элементы усталости: «Все мы люди, никуда от этого не деться, и может быть, отчасти профессионального выгорания». Он отметил, что на участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» расположенные Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек.
«Без медицинской помощи не останется ни один пациент. Медицинским работникам, сейчас очень важна помощь со стороны населения, и помощь эта заключается в том, чтобы каждый житель региона сделал правильный выбор в отношении своего здоровья - и сделал прививку», - заявил Лебедев.
Ранее стало известно, что в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.
Данные врачей-антипрививочников Росздравнадзор передаст следователям
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Росздравнадзор будет передавать следственным органам и прокуратуре сведения об участвующих в антипрививочной кампании гражданах. Особое внимание будет уделено врачам, которые выступают против вакцинации.
«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 ноября направила в территориальные органы письмо с поручением выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Информацию о таких гражданах необходимо передавать в прокуратуру и «следственные органы субъекта». Документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова», – сообщает издание «Медвестник» со ссылкой на письмо Росздравнадзора, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Росздравнадзора должны будут сообщать в территориальные следственные органы и прокуратуру о гражданах, «деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрено статьями 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации», цитирует издание письмо.
Под особым контролем будут находиться врачи, которые участвуют в антипрививочной кампании. Их предлагают наказывать по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.
Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
Ранее в Google после запроса RT удалили некорректные варианты поисковых запросов на слова «вакцинация это». В официальном ответе компании на запрос телеканала говорится, что команда Google «все проверила и удалила подсказки, которые не соответствовали нашим правилам». Ранее пользователи Сети обратили внимание, что в Google по запросу «вакцинация это» выдаются такие варианты, как «геноцид», «зло», «чип», «печать антихриста».
Британия первой в мире одобрила препарат молнупиравир для лечения COVID-19
Великобритания первой в мире одобрила применение препарата молнупиравир производства компании Merck&Co для лечения COVID-19, сообщил глава британского минздрава Саджид Джавид.
«Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат против COVID-19 молнупиравир компании Merck», – приводит его сообщение РИА «Новости».
Лекарство получило одобрение независимого регулятора – Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Великобритании. Регулятор счел препарат «безопасным и эффективным», отметил глава министерства здравоохранения королевства.
Ранее Merck&Co заявила об успешном испытании таблеток молнупиравир, снижающих на 50% риск госпитализации и смерти от COVID-19. Компания подала в американский регулятор заявку для одобрения экстренного использования препарата. Препарат может стать первым в мире антивирусным лекарством от коронавируса для перорального приема.
В декабре 2020 года ученые нашли средство, блокирующее передачу коронавируса. Специалисты Университета штата Джорджия проанализировали действие на SARS-CoV-2 противовирусного препарата 4482/EIDD-2801 или молнупиравира, эффективного против вирусов гриппа и обладающего широким спектром действия против РНК-содержащих вирусов.
Голикова назвала сроки завершения пандемии
Сроки окончания пандемии в России зависят от наращивания вакцинации и пресечения фальсификации документов о ней, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», – приводит ее слова РИА «Новости».
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России в пятницу возросло за сутки на 40 35, до 8 14595, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Третий день число новых заболевших превышает 40 тыс. В относительном выражении прирост составил 0,47%. В настоящее время в России продолжают лечение 964177 человек. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1192 против 1195 днем ранее.
Москва и Подмосковье вводят QR-коды для посещения вузов
Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья решили провести эксперимент и ввести QR-коды, которые будут проверять у студентов при входе в вуз, сообщил председатель, президент МФТИ Николай Кудрявцев.
«Мы договорились до следующего: мы сейчас начинаем по этому пути движение, тренируемся где-то. Здесь министерство сделало, на мой взгляд, очень умный приказ, где университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов, потому что учебные процессы у всех разные, есть творческие вузы, где как-то странно онлайн заниматься», – цитирует Кудрявцева ТАСС.
Он добавил, что вузы не будут вводить какие-то жесткие меры, а действовать придется по ситуации, увеличивая процент вакцинированных от коронавируса студентов.
Кудрявцев отметил, что в вузах есть непривитые студенты, новые ограничения позволят уменьшить вероятность заболеть. Идею введения кодов обсудят в течение 7-10 дней, чтобы проанализировать ситуацию, сделать коррективы.
Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
Ранее Московский городской педагогический университет сообщил, что с 15 ноября будет пускать студентов на занятия только при предъявлении QR-кода. Для студентов с медотводом организуют бесплатное тестирование на коронавирус. Для отказавшихся участвовать в вакцинации занятия будут проводить только дистанционно.
Ряд регионов продлили нерабочие дни
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Власти Челябинской, Томской и Курской областей объявили о продлении нерабочих дней в своих регионах.
В Челябинской области режим нерабочих дней будет продлен до 12 ноября.
«По решению оперативного штаба, в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября до 12 ноября включительно с сохранением за работниками заработной платы», – передает сообщение правительства региона РИА «Новости».
С 8 по 14 ноября общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования переходят на дистанционный режим работы. Вузам также рекомендуется перейти на удаленную работу.
Кроме того, для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, а также объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров гражданам необходимо предоставить QR-код.
В Томской области нерабочие дни продлеваются до 15 ноября.
«Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы. Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома. Также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания», – передает сообщение властей региона ТАСС.
В Курской области нерабочие дни продлены до 12 ноября включительно. «Учитывая складывающуюся обстановку, хотя мы видим за последние трое суток некоторую стабилизацию, мы решением штаба, который сегодня состоится, продлим действие нерабочих дней до 12 ноября включительно», – сказал губернатор Роман Старовойт в эфире канала «Россия 24».
Ранее власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, будет продлен еще на неделю с сохранением заработной платы. Новгородская область стала первым регионом, где продлили нерабочие дни. Вслед за Новгородской областью три региона – Коми, Амурская и Ульяновская области – не исключили продление нерабочих дней, решение будет зависеть от уровня заболеваемости.
Также власти Курганской области рассматривают возможность продления нерабочих дней еще на неделю.
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Роспотребнадзор оценил риск заразиться COVID от привитого заболевшего
Заболевшие коронавирусом, которые ранее были привиты, могут выделять вирус, но количество выделяемого возбудителя и время выделения намного меньше, чем у непривитых, поэтому риск заразиться от вакцинированного намного меньше, заявила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
«Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных. Поэтому риск заразиться от вакцинированного человека намного меньше», – передает РИА «Новости» слова Руженцовой.
Ранее Руженцова объяснила, когда человек, больной COVID-19, перестает быть заразным.
Васильева из «Альянса врачей» обвинила Гудкова в лоббизме иностранных вакцин
Глава «Альянса врачей*» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева раскритиковала бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова за призыв прививать россиян иностранными вакцинами.
По мнению Васильевой, России не стоит тратить деньги на закупку иностранных препаратов. «Самое очевидное и разумное решение – это не закупка импортных вакцин, это объяснять суть иммунизации, зачем она нужна. Показывать и рассказывать, что препараты эффективны и безопасны по данным научных исследований», – заявила Васильева в обращении, опубликованном на YouTube-канале альянса.
«Если у нас есть не менее эффективный и безопасный свой иммунный препарат, доступный всем гражданам, государство не имеет право обкрадывать своих налогоплательщиков в такой критический для страны момент. Лучше потратить эти деньги на зарплату медикам», – считает Васильева.
Она подчеркнула, что Гудков, не являясь ученым или медработником, в принципе не может давать оценку эффективности вакцин. Вместо четкого объяснения смысла иммунизации, отметила Васильева, он акцентирует внимание на деньгах и закупках зарубежных вакцин.
«При этом, как мы знаем, живет и работает он тоже за рубежом», – отметила глава «Альянса врачей*».
Васильева добавила, что такие заявления порождают сомнения и могут бездоказательно подорвать доверие к российским вакцинам. «Какая у него цель: помочь нашей стране или помочь продать зарубежные вакцины?» – задалась вопросом глава «Альянса врачей».
Она пояснила, что решение проблемы темпов иммунизации лежит прежде всего не в трате бюджета на иностранные вакцины, а в том, чтобы грамотно объяснить людям, почему важно получить иммунитет.
Ранее Гудков выпустил видео, в котором призвал российские власти закупать импортные вакцины от коронавируса. До этого Васильева попросила не ассоциировать ее и «Альянс врачей» с «Фондом борьбы с коррупцией*» (запрещен в России, ликвидирован по решению суда, признан иностранным агентом и экстремистской организацией). Васильева также заявила о разочаровании в деятельности команды Навального. Глава профсоюза подчеркнула, что ее организация не будет «воевать с государством», а направит все силы на помощь людям.
Обнаружен увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19 ген
Ученые из Оксфордского университета нашли ген, который может вдвое увеличить риск тяжелого течения коронавируса.
Исследователи провели общегеномный анализ (GWAS), который выявил хромосомную территорию 3p21.31. Она связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nature Genetics.
«Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS и выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска», – говорится в докладе.
Исследователи пояснили, что ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только 15% у европейцев. Это объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Британии, отмечают они.
Ученые предупредили, что вредоносный ген – не единственная причина дыхательных осложнений при COVID-19 , потому что важную роль в этом процессе играют социально-экономические условия. Так, например, афро-карибская раса является носителем этого генотипа только в 2%, но они пострадали от пандемии не меньше остальных.
Один из руководителей исследования Джеймс Дэвис заявил, что повышенный генетический риск должен нейтрализоваться вакцинацией.
Ранее журнал Science опубликовал исследование, которое утверждает, что благодаря мутациям в гене OAS1 часть населения Земли менее подвержена заражению коронавирусом, либо полностью защищена от него.
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В Москве темпы вакцинации выросли в четыре раза
Темпы вакцинации в столице выросли более чем в четыре раза к началу октября, при этом первым компонентом в Москве вакцинировались 5,25 млн человек, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
«По состоянию на 3 ноября вакцинировано: первым компонентом – 5,25 млн человек; вторым компонентом – 4,41 млн человек. Темпы вакцинации выросли более чем в четыре раза. Если в начале октября прививку делали пять тыс. человек в сутки, то теперь – порядка 23 тыс. человек, из них около семи тысяч – ревакцинация», – приводит сообщение РИА «Новости».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество ежедневных госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за неделю снизилось с 1,6 тыс. до 1,5 тыс.
«Нет динамики роста: у нас где-то около 1,5 тыс. госпитализаций держатся уже в течение недели, а предыдущая неделя была 1,6 тыс. – 1,7 тыс. [госпитализаций]», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1», сообщает ТАСС.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве не будут продлевать режим нерабочих дней, ситуация с коронавирусом стабилизируется. Он уточнил, что Москва вернется к привычной жизни с понедельника. При этом необходимо соблюдать ранее принятые ограничительные меры, в частности домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Также вход в музеи и театры с понедельника разрешен по QR-кодам.
Роспотребнадзор продлил ограничения на массовые мероприятия в вузах и школах
Санитарные правила по работе высших учебных заведений и школ в условиях пандемии коронавируса продлены до 2024 года, среди них обязательная проверка температуры на входе и закрепление за каждым классом отдельного кабинета по всем предметам, сообщил Роспотребнадзор.
Постановление о продлении действия обязательных санитарных правил для школ подписала главный государственный санитарный врач Анна Попова, оно опубликовано на портале правовой информации.
Среди ограничений есть запрет на проведение массовых мероприятий с участием разных классов и групп, проверка температуры на входе и изоляция детей и взрослых с признаками инфекционных заболеваний. Также до 2024 года за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Это требование не касается занятий, требующих специального оборудования, в частности физкультуры, рисования, физики, химии и уроков труда.
Уточняется, что расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы свести к минимуму контакты между учащимися.
Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
Ранее Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения, где проходят закрытые массовые мероприятия до 70%, при соблюдении защитных мер.
Сотрудник назвал причину отзыва заявлений на увольнение работников скорой в Облучье
Большинство из бригад скорой в Облучье отозвали заявления на увольнение, в надежде, что после медобследования не будут ставить прививки, заявил водитель БСМП Иван Краснослободцев.
«Заявления отозвали все, кроме двух фельдшеров. Они увольняются все равно, но по семейным обстоятельствам. Одна, по-моему, переезжает, про другую – не знаю. Но вопрос не решен. Мы создали резонанс, с нами начали разговаривать. Сегодня они нам, единственное, предложили пройти медобследование, сдать кровь на антитела. У нас у всех была надежда, если титр окажется высоким, то нас не будут прививать. Однако, медики нам сказали, что наличие антител не станет отводом от вакцинации и к 15 ноября все равно нужно будет поставить прививку», – приводит слова Краснослободцева РИА «Новости».
По его словам, ситуация, по сути, не изменилась, потому что главврач обязан будет отстранить работников без прививки с 15 ноября. «Получается, теперь мы не сами увольняемся, а работодатель должен предпринять меры, согласно положению санитарного врача», – сказал он, добавив, что «это будет коллапс для района».
«С нами вчера встречались для беседы в Облучье. На встречу с коллективом пришли: зампред правительства ЕАО Валерий Жуков, начальник департамента здравоохранения области Андрей Лебедев, главврач нашей станции Владистав Коган, прилетал руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов, были и представители администрации района, заксобрания», – сказал Краснослободцев, заявив, что «все остались при своем мнении, окончательного решения не принято».
По его словам, главный аргумент сотрудников скорой, не желающих прививаться, это опасение за жизнь после побочного действия вакцины.
Между тем, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко назвал решение проблемы с уволенными в городе Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) медиками, которые отказались делать прививку от коронавирусной инфекции.
По словам Багненко, в городе сформируют новые бригады скорой помощи. На места, оставленные медиками, перебросят других работников или наймут новых.
«Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов», – говорится в опубликованном пресс-службой правительства региона сообщении.
Ранее главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергея Багненко сообщил, что в Еврейскую автономную область был направлен представитель Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы и для участия в прямом диалоге с участниками ситуации.
В четверг в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом, общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.
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