Россия потребовала компенсацию от США за простой дипсобственности

Россия требует от Соединенных Штатов компенсации за простой изъятой дипломатической собственности, заявил советник-посланник российского посольства в США Сергей Кошелев.

«Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли», – слова Кошелева из интервью RTVI.

Всего США конфисковали шесть объектов. «Мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации, не можем сказать, в каком состоянии оставленные там материальные ценности. Могу вас заверить, что это многие десятки, а то и сотни тысяч долларов», – сказал он.

Кошелев также сообщил, что российское посольство на протяжении последних лет примерно 470 раз обращалось в Госдепартамент с просьбой разрешить посетить данные объекты, провести инвентаризацию и осмотреть состояние сооружений и зданий. Американская сторона каждый раз отвечала отказом.

Он добавил, что ответственность за поддержание зданий в нормальном состоянии несет посольство. Это означает, что если случится какая-либо авария, и пострадает здание или соседние объекты, то претензии предъявят российской стороне.

«Даже если мы договоримся и нам вернут подобные объекты, это будет очень серьезная и очень большая проблема – привести их в нормальное состояние», – подытожил советник-посланник.

Также Кошелев заявил, что дипломаты из России и США в ближайшие дни проведут «консультации по двухсторонним раздражителям», в ходе встречи будут решаться вопросы консульского обеспечения.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва предлагает США остановить «маховик эскалации» и начать взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях. По ее словам, на каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ.

Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства, по версии американской стороны, возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.