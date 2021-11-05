Белый дом опроверг информацию о взаимном возобновлении работ генконсульств США и КНР

Эксперты объяснили использование армией страны НАТО советских «кукурузников»

Латвии, которая входит в НАТО, не хватает средств на закупку современной техники, поэтому военные продолжают эксплуатировать советские самолеты «Ан-2», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Об использовании советских «Ан-2» сообщил командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш. Самолет, несмотря на преклонный возраст, обладает рядом достоинств.

«Ничто не достается бесплатно. И Латвия – не исключение. Само по себе членство в НАТО и Евросоюзе не означает начала бесплатных поставок дорогой военной техники. Соответственно, у Риги таких денег нет и поэтому в стране до сих пор вынуждены использовать советские самолеты «Ан-2», – говорит доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

С тем, что Латвии не хватает средств на обновление авиационной техники, согласен обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. «Наверное, им денег не хватает. «Ан-2» прожил достаточно большую жизнь, но это по по-прежнему очень хороший самолет. Он сильно устарел, но концепция биплана фактически повторена Минпромторгом при разработке самолета ЛМС-901 «Байкал», – сказал Дрозденко по поводу эксплуатации «Ан-2» Национальными вооруженными силами Латвии.

Одним из преимуществ «Ан-2» остается возможность садиться практически на любую поверхность, в том числе воду или снег, если машину оборудуют поплавками или лыжами. «У самолета минимальный пробег для взлета и посадки. «Ан-2» очень неприхотлив в эксплуатации. Но, к сожалению, сам по себе он уже давно отжил свое. Ничего в мире не бывает вечным», – считает Дрозденко.

То, что Латвия открыто признается в использовании «Ан-2» в военных нуждах, означает желание страны заполучить новую технику, добавляет Перенджиев. «В Латвии не говорят, что не могут купить, а намекают, что, может, «чего-нибудь подарите все-таки, сколько же можно на старом советском передвигаться...» Именно в этом смысл публичного заявления Леонида Калниньша, а не просто констатация самого факта», – считает эксперт.

Перенджиев напомнил, что Латвия далеко не единственная страна, на вооружении которой остаются советские образцы вооружений. «Многие страны Восточной Европы до сих пор используют советскую технику. Это прежде всего Словакия, Болгария, Польша и другие прибалтийские республики», – подчеркнул эксперт.

Об использовании советских «Ан-2» командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш рассказал на прошедшем накануне заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Как сообщает Sputnik, c помощью «кукурузника» обеспечивается перевозка персонала и грузов, десантирование, учебные полеты, патрулирование сухопутных и морских границ.

Факт наличия «Ан-2» у латвийской армии заставляет некоторых улыбаться, отметил Калниньш, но вложения в эти летательные аппараты окупаются, и их можно продолжать использовать. В распоряжении Национальных вооруженных сил находятся четыре самолета «Ан-2», произведенные в период с 1961 до 1982 года. В прошлом году латвийские СМИ сообщали, что используется только один из этих летательных аппаратов, который был полностью восстановлен в 2016 году. Борт в том числе участвует в авиационной части парадов латвийской армии. В мае 2020 года «Ан-2» задействовали в поисковой операции беспилотника, потерявшего управление во время испытаний.

Одномоторные бипланы АН-2 выпускались с 1949 года. Самолет называют мировым рекордсменом по продолжительности серийного производства. Китайцы выпускают его до сих пор. Он использовался как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, пассажирский самолет и по-прежнему состоит на вооружении ВВС многих стран, включая все страны Балтии.

В России «Ан-2» продолжает эксплуатироваться в регионах. В конце октября при посадке в Свердловской области после наблюдательного полета за пожарной обстановкой в Алапаевском районе региона у самолета отказал двигатель. В июне в Челябинской области из-за технической неисправности «Ан-2» совершил вынужденную посадку на поле, на его борту находились восемь человек, никто не пострадал.