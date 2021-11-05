Читатели болгарской газеты «Факти» прокомментировали подписание интеграционного декрета Союзного государства между Россией и Белоруссией. Многие отметили, что это соглашение может стать лишь началом для чего-то большего.

«Прощайте, иллюзии заморских стран о том, чтобы сделать Белоруссию второй украинской колонией», – передает РИА «Новости» слова пользователя с ником Кремък.

«Что ж, в этом нет ничего плохого. Другие бывшие советские республики могут присоединиться», – считает Петър.

«Белоруссия признала Крым российским. Сделан один из первых шагов к интеграции», – подчеркнул Костова.

«Православные страны не выживут, если не будут стремиться к союзу с Россией», – выразил мнение 6969.

«Ceгoдня Белоруссия и Рoccия, завтра Белоруссия, Россия и Новороссия co cтoлицей в Киеве! Так cбывaeтcя кoшмaр aмeрикaнcких мacoнoв – вoзрoждeниe Рoccийcкoй Импeрии!» – подытожили читатели.

Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.

Также президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства и новую концепцию миграционной политики.