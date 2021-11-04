«Молодежка ОНФ» призвала народы объединиться для борьбы с коронавирусом ВОЗ выступила за разработку глобального соглашения в области здравоохранения 4 ноября 2021, 11:38 Текст: Кристина Коваленко

Всемирная организация здравоохранения призвала страны поддержать инициативу о подписании международного соглашения в области обеспечения безопасности здоровья, этот вопрос обсудят на Всемирной ассамблее здравоохранения в ноябре, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, необходимо усвоить уроки из нынешней пандемии и начать готовиться к следующей. «В этой связи мы убеждены, что настало время выработать юридически обязывающий договор или международное соглашение, которое станет основой по обеспечению глобальной безопасности здоровья», – цитирует главу ВОЗ ТАСС. Также Гебрейсус выделили несколько критически важных направлений. Так, глобальное здравоохранение требует больших финансовых затрат. Необходимо увеличить инвестиции, включая вложения в оказание первой медпомощи. Нужно улучшить системы, обнаруживающие и предотвращающие вспышки с эпидемическим и пандемическим потенциалом. Глава ВОЗ подчеркнул, что справить с общемировой угрозой, в том числе с пандемией коронавируса, можно только сообща. Глобальный бакинский форум проводится ежегодно с 2013 года. Первый фору имел статус южнокавказского, спустя время было принято решение назвать его глобальным. Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов заявил, что Россия должна разрешить использование в стране всех вакцин от коронавируса, одобренных ВОЗ.

Данные врачей-антипрививочников Росздравнадзор передаст следователям 3 ноября 2021, 21:12

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Росздравнадзор будет передавать следственным органам и прокуратуре сведения об участвующих в антипрививочной кампании гражданах. Особое внимание будет уделено врачам, которые выступают против вакцинации. «Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 ноября направила в территориальные органы письмо с поручением выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Информацию о таких гражданах необходимо передавать в прокуратуру и «следственные органы субъекта». Документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова», – сообщает издание «Медвестник» со ссылкой на письмо Росздравнадзора, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства. Сотрудники Росздравнадзора должны будут сообщать в территориальные следственные органы и прокуратуру о гражданах, «деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрено статьями 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации», цитирует издание письмо. Под особым контролем будут находиться врачи, которые участвуют в антипрививочной кампании. Их предлагают наказывать по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями. На ваш взгляд Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19? Да

Нет

Ранее в Google после запроса RT удалили некорректные варианты поисковых запросов на слова «вакцинация это». В официальном ответе компании на запрос телеканала говорится, что команда Google «все проверила и удалила подсказки, которые не соответствовали нашим правилам». Ранее пользователи Сети обратили внимание, что в Google по запросу «вакцинация это» выдаются такие варианты, как «геноцид», «зло», «чип», «печать антихриста». Эпидемиолог объяснила, когда заболевшие COVID-19 перестают быть заразными 4 ноября 2021, 08:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Заместитель директора НИИ имени Габричевского Татьяна Руженцова объяснила, когда человек, больной COVID-19, перестает быть заразным. «В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики говорит о том, что больной больше не заразен. В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка и нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату», – передает РИА «Новости» слова Руженцовой. Специалист также подметила, что перед взятием мазка не стоит промывать нос и полоскать горло. Руженцова подчеркнула, что пациенту при этом необходимо соблюдать правила транспортировки пробы. У больных пневмонией, говорит эксперт Роспотребнадзора, коронавирусная инфекция может находиться не в носоглотке, а в легких. Однако в подобных случаях заражение окружающих маловероятно, так как такие пациенты уже, как правило, госпитализированы. Ранее Руженцова рассказала о причинах роста респираторных заболеваний на фоне COVID-19. Москва и Подмосковье вводят QR-коды для посещения вузов 3 ноября 2021, 17:09 Текст: Кристина Коваленко

Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья решили провести эксперимент и ввести QR-коды, которые будут проверять у студентов при входе в вуз, сообщил председатель, президент МФТИ Николай Кудрявцев. «Мы договорились до следующего: мы сейчас начинаем по этому пути движение, тренируемся где-то. Здесь министерство сделало, на мой взгляд, очень умный приказ, где университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов, потому что учебные процессы у всех разные, есть творческие вузы, где как-то странно онлайн заниматься», – цитирует Кудрявцева ТАСС. Он добавил, что вузы не будут вводить какие-то жесткие меры, а действовать придется по ситуации, увеличивая процент вакцинированных от коронавируса студентов. Кудрявцев отметил, что в вузах есть непривитые студенты, новые ограничения позволят уменьшить вероятность заболеть. Идею введения кодов обсудят в течение 7-10 дней, чтобы проанализировать ситуацию, сделать коррективы. На ваш взгляд Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19? Да

Нет

Ранее Московский городской педагогический университет сообщил, что с 15 ноября будет пускать студентов на занятия только при предъявлении QR-кода. Для студентов с медотводом организуют бесплатное тестирование на коронавирус. Для отказавшихся участвовать в вакцинации занятия будут проводить только дистанционно. Германия установила рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки 4 ноября 2021, 10:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 33949, следует данных берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ). Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 апреля текущего года, когда за сутки было выявлено 29518 случаев заражения. Число летальных исходов из-за коронавируса за 24 часа составило 165. Всего с начала пандемии в Германии инфицировались 4 672 368 жителей страны, умерли от последствий заболевания 96 192 человека. Семидневный индекс распространения инфекции (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) составляет 154,5. Неделю назад он находился на уровне 130,2, передает ТАСС. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней – важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни – составляет 3,62 (днем ранее – 3,29). Ранее в Германии и Греции решили ужесточить ограничения для непривитых от COVID-19. Ряд регионов продлили нерабочие дни 3 ноября 2021, 14:03

Фото: FrankHoermann/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Власти Челябинской, Томской и Курской областей объявили о продлении нерабочих дней в своих регионах. В Челябинской области режим нерабочих дней будет продлен до 12 ноября. «По решению оперативного штаба, в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября до 12 ноября включительно с сохранением за работниками заработной платы», – передает сообщение правительства региона РИА «Новости».



С 8 по 14 ноября общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования переходят на дистанционный режим работы. Вузам также рекомендуется перейти на удаленную работу. Кроме того, для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, а также объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров гражданам необходимо предоставить QR-код. В Томской области нерабочие дни продлеваются до 15 ноября. «Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы. Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома. Также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания», – передает сообщение властей региона ТАСС. В Курской области нерабочие дни продлены до 12 ноября включительно. «Учитывая складывающуюся обстановку, хотя мы видим за последние трое суток некоторую стабилизацию, мы решением штаба, который сегодня состоится, продлим действие нерабочих дней до 12 ноября включительно», – сказал губернатор Роман Старовойт в эфире канала «Россия 24». Ранее власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, будет продлен еще на неделю с сохранением заработной платы. Новгородская область стала первым регионом, где продлили нерабочие дни. Вслед за Новгородской областью три региона – Коми, Амурская и Ульяновская области – не исключили продление нерабочих дней, решение будет зависеть от уровня заболеваемости. Также власти Курганской области рассматривают возможность продления нерабочих дней еще на неделю. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Васильева из «Альянса врачей» обвинила Гудкова в лоббизме иностранных вакцин 3 ноября 2021, 19:01 Глава «Альянса врачей*» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева раскритиковала бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова за призыв прививать россиян иностранными вакцинами. По мнению Васильевой, России не стоит тратить деньги на закупку иностранных препаратов. «Самое очевидное и разумное решение – это не закупка импортных вакцин, это объяснять суть иммунизации, зачем она нужна. Показывать и рассказывать, что препараты эффективны и безопасны по данным научных исследований», – заявила Васильева в обращении, опубликованном на YouTube-канале альянса.



«Если у нас есть не менее эффективный и безопасный свой иммунный препарат, доступный всем гражданам, государство не имеет право обкрадывать своих налогоплательщиков в такой критический для страны момент. Лучше потратить эти деньги на зарплату медикам», – считает Васильева. Она подчеркнула, что Гудков, не являясь ученым или медработником, в принципе не может давать оценку эффективности вакцин. Вместо четкого объяснения смысла иммунизации, отметила Васильева, он акцентирует внимание на деньгах и закупках зарубежных вакцин. «При этом, как мы знаем, живет и работает он тоже за рубежом», – отметила глава «Альянса врачей*». Васильева добавила, что такие заявления порождают сомнения и могут бездоказательно подорвать доверие к российским вакцинам. «Какая у него цель: помочь нашей стране или помочь продать зарубежные вакцины?» – задалась вопросом глава «Альянса врачей». Она пояснила, что решение проблемы темпов иммунизации лежит прежде всего не в трате бюджета на иностранные вакцины, а в том, чтобы грамотно объяснить людям, почему важно получить иммунитет.



Ранее Гудков выпустил видео, в котором призвал российские власти закупать импортные вакцины от коронавируса. До этого Васильева попросила не ассоциировать ее и «Альянс врачей» с «Фондом борьбы с коррупцией*» (запрещен в России, ликвидирован по решению суда, признан иностранным агентом и экстремистской организацией). Васильева также заявила о разочаровании в деятельности команды Навального. Глава профсоюза подчеркнула, что ее организация не будет «воевать с государством», а направит все силы на помощь людям. Собянин отказался продлевать нерабочие дни в Москве 3 ноября 2021, 14:15 Текст: Елизавета Булкина

В Москве не будут продлевать режим нерабочих дней, ситуация с коронавирусом стабилизируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова. «В Москве... динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», – передает его слова РИА «Новости». Собянин уточнил, что Москва вернется к привычной жизни с понедельника. При этом необходимо соблюдать ранее принятые ограничительные меры, в частности домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Также вход в музеи и театры с понедельника разрешен по QR-кодам. Мэр города вновь призвал москвичей вакцинироваться. В Московской области нерабочие дни также закончатся с 8 ноября. Возобновится работа заведений общественного питания, торговых центров и непродовольственных магазинов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется. Спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», – передает его слова «360». Ряд ограничений в регионе сохраняется: работодателям необходимо оставить на удаленной работе не менее 30% персонала, а также сохранить этот режимы для сотрудников старше 60 лет. В Московской области с 8 ноября организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о посещении их только лицами, имеющими специальный QR-код. «Работодатели обязаны обеспечить вакцинацию сотрудников до 80%», – говорится в Telegram-канале Воробьева. Также с понедельника допускается проведение спортивных, развлекательных мероприятий только если у всех зрителей имеется QR-код + маска. Ранее власти Челябинской, Томской и Курской областей объявили о продлении нерабочих дней в своих регионах. Роспотребнадзор продлил ограничения на массовые мероприятия в вузах и школах 3 ноября 2021, 21:33 Текст: Елизавета Булкина

Санитарные правила по работе высших учебных заведений и школ в условиях пандемии коронавируса продлены до 2024 года, среди них обязательная проверка температуры на входе и закрепление за каждым классом отдельного кабинета по всем предметам, сообщил Роспотребнадзор. Постановление о продлении действия обязательных санитарных правил для школ подписала главный государственный санитарный врач Анна Попова, оно опубликовано на портале правовой информации. Среди ограничений есть запрет на проведение массовых мероприятий с участием разных классов и групп, проверка температуры на входе и изоляция детей и взрослых с признаками инфекционных заболеваний. Также до 2024 года за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Это требование не касается занятий, требующих специального оборудования, в частности физкультуры, рисования, физики, химии и уроков труда. Уточняется, что расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы свести к минимуму контакты между учащимися. На ваш взгляд Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19? Да

Нет

Ранее Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения, где проходят закрытые массовые мероприятия до 70%, при соблюдении защитных мер. ВОЗ одобрила применение индийской вакцины от COVID Covaxin 3 ноября 2021, 15:53 Текст: Елизавета Булкина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение индийской вакцины от коронавируса Covaxin компании Bharat Biotech в условиях чрезвычайных ситуаций. «ВОЗ дала разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях разработанной Bharat Biotech [вакцине] Covaxin», – сообщается в Twitter ВОЗ. Организация рекомендует вакцинацию двумя дозами Covaxin с интервалом в четыре недели для лиц старше 18 лет. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что процедура одобрения российской вакцины «Спутник V» «вступает в завершающую стадию». Депутат рассказала о враче из Асбеста, машину которого обстреляли 3 ноября 2021, 13:25 Текст: Наталья Ануфриева

Врач, машину которого накануне обстреляли из ружья перед ковидной реанимацией городской больницы №1 в Асбесте – это реаниматолог Антон Райковский, жалоб на него не поступало, рассказала муниципальный депутат Наталья Крылова. Крылова отметила, что Райковский – «хороший врач», жалоб на него ранее не поступало. У полиции уже есть подозреваемый – это местный житель, который на минувшей неделе похоронил жену, скончавшуюся от коронавируса, передает «Ридус». Инцидент произошел во вторник, 2 ноября: злоумышленник вел огонь не только по автомобилю, но и по самому зданию медучреждения, однако никто не пострадал, передает РИА «Новости». Начальник пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых подтвердил информацию о стрельбе, отметив, что правоохранительные органы выясняют детали происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело. «Одна из пуль попала в кислородную разводку, если бы пробило, мог бы случиться взрыв», – сообщает группа «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на собственный источник. Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области сообщила, что по данному факту проводится проверка. Полиция устанавливает нанесенный больнице и врачу материальный ущерб и возможных очевидцев происшествия. Больница после обстрела работает в штатном режиме, в здании заменяют поврежденные пулями стекла. Крылова добавила, что ситуация с коронавирусом в Асбесте умеренная, «такая же, как и в среднем по Свердловской области». При этом больница уже подвергалась нападению: 29 октября туда проник мужчина с ножом и угрожал медсестре. Пострадавших из-за его действий не было. Причастен ли к обоим нападениям на медиков Асбеста один и тот же человек, неизвестно. Ранее в медицинском центре Якутска пациентка избила врача женской консультации за просьбу подождать своей очереди. В ОП предложили сделать вход в COVID-free зоны по QR-кодам 3 ноября 2021, 19:59 Организация COVID-free зон, доступ в которые осуществляется по QR-кодам, будет логичным решением для России, кроме того, это стимулирует граждан к вакцинации, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова. «Пандемия продолжается, но жить нужно и нужно обсуждать... Нам кажется логичным, не исключать все общество из процесса взаимодействия, активной работы и офлайн общения, а все-таки быть последовательными. Если уже придумана вакцинация и придуманы QR-коды, давайте посмотрим на лучшие практики, в том числе других стран. И почему нам не сделать такие COVID-free зоны?» – сказала Тополева-Солдунова на итоговом форуме ОП РФ «Сообщество». По ее мнению, это будет «отдельным символом» для того, чтобы люди вакцинировались и заботились о здоровье своём и своих близких, передает РАПСИ. Как считает эксперт, неправильно запрещать общение и взаимодействие для тех, кто вакцинирован или для тех, кто переболел и имеет справку. На ваш взгляд Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19? Да

Нет

«По моему мнению, будет логично, если уже сделали QR-коды, то давайте с этим работать. Так, чтобы это было специальным мотиватором для людей и организаций, для того чтобы вести себя более социально ответственно», – сказала она, при этом подчеркнув, что если кто-то из участников дискуссии не согласен, то можно спорить на эту тему. Тополева-Солдунова также сообщила, что перед тем как попасть на площадку форума, у всех проверяли QR-коды. «У нас все очень строго организовано», – добавила она. Другой участник дискуссии – директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, член ОП РФ Оксана Драпкина – отметила, что для более эффективной борьбы с пандемией нужно объединять усилия всего общества. «Нам не хватает объединения, поддержки СМИ, тех лидеров мнений, которые адресуют к разным возрастным и социальным группам», – считает она. Драпкина призывает молодежь и волонтеров помочь в разъяснении важности вакцинации. «Здесь я вижу возможность более широкого общения, вовлечения молодежи, волонтерских организаций для того, чтобы дать достоверную информацию о том, зачем нужны прививки и вакцины», – рассказала эксперт. Драпкина считает, что этот пласт недоверия к вакцине появился, потому что люди «привыкли к хорошей жизни, к тому, что нет оспы, нет чумы». «А почему нет? Потому что есть вакцины. То же самое и про новую коронавирусную инфекцию», – сказала она. Драпкина также отметила, что в последнее время ей удалось донести до граждан важность вакцинации посредством социальной сети Instagram. «Я пробовала разные способы донесения достоверной информации до граждан и сейчас погрузилась в Instagram. Я вижу, что это действует. Да, сначала достаточно большая часть тех, кто со мной дискутировал, была настроена негативно, но я рассказывала, подкрепляла научными фактами, мнением экспертов и сейчас идёт диалог, который, как мне кажется, принесёт пользу», – сказала она, добавив, что люди, которые уже знают, что нужно делать для защиты своего здоровья, начинают убеждать других. Бизнес-омбудсмен предложил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от COVID 4 ноября 2021, 08:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия должна разрешить применение всех одобренных ВОЗ вакцин от коронавируса, не дожидаясь встречных предложений Запада, заявил уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов. «Правительство готово признать иностранные вакцины, но только на, как говорят дипломаты, условиях взаимности. Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок – и пойти на исключение», – передает РИА «Новости» слова Титова. Он добавил что все прививки от COVID-19, получившие одобрение ВОЗ, должны быть разрешены к ввозу и использованию в России. «Потом посчитаемся и предъявим друг друг претензии, когда эта зараза отступит. Но не сейчас!», – заключил бизнес-омбудсмен. На данный момент Всемирной организацией здравоохранения одобрены вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Россией и ЕС по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса продвигаются весьма позитивно, в скором времени Москва рассчитывает достичь договоренностей по этому направлению. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России выявили более 40 тыс. случаев коронавируса за сутки 4 ноября 2021, 11:20 Текст: Кристина Коваленко

В Москве за сутки выявили 6305 случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге заявили о 3271 случае и в Подмосковье о 2732 инфицированных, все это стало наибольшим числом новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Меньше всего зараженных выявлено в Магаданской области – 39, в Чукотском автономном округе – 18 и Ненецком автономном округе – 16. Наименьший суточный темп прироста случаев COVID-19 зафиксирован в Калмыкии, он составил 0,15%, заявили в оперштабе. «Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,15%, 2. Камчатский край - 0,21%, 3. Республика Алтай - 0,24%», – говорится в сообщении. За сутки в России выписали из больниц 31 928 граждан после лечения от коронавируса, за все время выздоровели 7 477 366 человек. Так, в Москве за сутки выписали 6633 человека, в Санкт-Петербурге – 3354, в Подмосковье – 3285. Также за сутки побит рекорд по количестве смертей от коронавируса – 1195, всего за пандемию скончались 243 255 человек. В Москве скончались 97 граждан, в Санкт-Петербурге – 75, в Подмосковье – 52. А заразились коронавирусом в стране за сутки 40 217 человек, с начала пандемии общее число инфицированных составляет 8 673 860. В России ввели период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Продлевать их после не будут, заявили в Кремле. Ветеринар назвал способ распознавания коронавируса у питомца 4 ноября 2021, 09:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Кашель, выделения из носа, сонливость и тяжелое дыхание могут быть симптомами коронавируса у кошек и собак, но это не всегда повод для беспокойства, заявил ветеринар медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье». «Заражение домашних животных коронавирусом встречается нечасто и может произойти при тесном и длительном контакте с больным человеком. Если вы сами болеете коронавирусом и заметили у собаки или кошки такие симптомы, как чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость, тяжелое дыхание – не исключено, что они тоже могли заразиться», – передает РИА «Новости» слова ветеринара. Подтвердить или исключить заражение могут в ветклинике: у питомца возьмут мазок из носа. Но описанные симптомы могут быть признаками других респираторных инфекций, например, микоплазмоза. В большинстве случаев домашние животные переносят коронавирусную инфекцию легко, иногда бессимптомно, тяжелые формы заболевания случаются крайне редко, считает эксперт. «Если диагноз подтвердился, но питомец чувствует себя нормально, лечить его не нужно: просто наблюдайте за его самочувствием. Если появятся новые симптомы или ему станет хуже, нужно обратиться в ветеринарную клинику», – обращает внимание эксперт. Кроме того, существует «кошачий» коронавирус, не имеющий отношения к COVID-19. Он есть почти у всех кошек и не представляет опасности, но в редких случаях может стать причиной развития инфекционного перитонита и энтерита. Для людей и собак этот вирус не опасен – им могут заразиться исключительно представители семейства кошачьих, заключил ветеринар. Ранее минсельхоз США объявил о выявлении коронавируса у оленей. Военврачи пришли на помощь гражданским ковидным пациентам в Тульской области 4 ноября 2021, 08:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Более 100 дополнительно прибывших в Тульскую область военных врачей приступили к работе по оказанию помощи жителям в борьбе с коронавирусной инфекцией в медицинских лечебных учреждениях, сообщили в Минобороны России. «Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Тулу дополнительно направлены специалисты Минобороны из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Восточного, Южного и Западного военных округов (ЗВО), Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск», – передает ТАСС сообщение Минобороны. До этого времени в региональных лечебных учреждениях уже находились 65 военных медиков ЗВО. Они прибыли сюда ранее по обращению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в соответствии с решением министра обороны Сергея Шойгу. В составе врачебно-сестринских бригад военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом – реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты. Напомним, в среду в России выявили 40443 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,6 млн случаев заболевания.