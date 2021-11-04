«Молодежка ОНФ» призвала народы объединиться для борьбы с коронавирусом

В День народного единства «Молодежка ОНФ» предложила народам страны объединить усилия в борьбе против коронавирусной инфекции и оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, с 1 по 4 ноября в 20 регионах страны участники команды формируют группы быстрого реагирования из различных народов не только России, но и других стран. К акции помощи привлекаются культурные центры, а также представители малочисленных народов и диаспор.

«Народы нашей страны всегда вставали плечом к плечу против общей беды, в сложные времена. Сегодня как раз такое непростое время, когда нам нужно объединиться. «Молодежка ОНФ» сформировала межнациональные группы быстрого реагирования. Участники команды переоборудуют больницы, в ковид-госпитали, подвозят медиков на вызовы к пациентам, доставляют продукты и лекарства пожилым и людям с ограничениями здоровья в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Поздравляю всех с праздником и предлагаю присоединиться к волонтерскому движению. Только вместе мы победим вирус», – отметил первый заместитель руководителя комитета по молодежной политике ГД, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Команда «Молодежки ОНФ» в Саратовской области объединила представителей семи национальностей. Праздник волонтеры встречают в строящейся областной инфекционной больнице, открытие которой запланировано в Ленинском районе города в этом году. Волонтеры наводят порядок в палатах. В составе добровольцев – студенты из Карачаево-Черкессии, Чечни, Дагестана и Азербайджана, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

«Хочу поздравить всех с праздником. У нас в команде ребята разных национальностей, много представителей народов Кавказа. Все общительные, у каждого свой темперамент, но от этого еще интереснее! Все дружим, как и всегда это было в нашей многонациональной стране», – рассказал участник команды «Молодежки ОНФ» в Саратовской области из Северной Осетии Ален Алиев.

В медучреждениях Нижнего Новгорода на помощь врачам вместе с «Молодежкой ОНФ» пришли студенты из разных стран. В нижегородской больнице и поликлинике №38, где разместился ковидный госпиталь, трудятся русские, марокканцы, иорданцы, индусы. Они заполняют медкарты, отвечают на телефонные звонки, измеряют температуру посетителей при входе. Параллельно команда «Молодежки ОНФ» и активисты ОНФ передали в больницу 2500 защитных масок, антисептики и 90 литров питьевой воды. Потребность в ней у врачей значительно выросла.

«В наше сложное время система здравоохранения работает с колоссальным перегрузом. На помощь медикам пришли добровольцы. Людей разных специальностей и национальностей объединила и сплотила одна общая цель - борьба с коронавирусной инфекцией. Мы выражаем огромную благодарность и признательность всем ребятам-волонтерам, которые работают с нами каждый день», – отметила заместитель главного врача Городской больницы №38 Нижнего Новгорода Вера Погребецкая.

Волонтеры Якутии накануне праздника доставили 15 продуктовых наборов нуждающимся пенсионерам. Среди участников «Молодежки ОНФ» в Республике Саха – русские, таджики, якуты, чукчи, дагестанцы.

Помогают пожилым и одиноким людям добровольцы регулярно, независимо от праздников. У команды Кузбасса, например, около 20 подшефных, а также Пансионат по уходу за пожилыми людьми «Добрые руки», где живут 30 человек. День народного единства – еще один повод навестить своих подопечных. Волонтеры не только привезли продукты и лекарства, но и помогли убраться на придомовых участках. В «Молодежке ОНФ» в Кемеровской области сегодня есть грузины, татары, украинцы, чуваши, киргизы, поляки и немцы.

В Томской области к «Молодежки ОНФ» недавно присоединился тувинец Даваa-Сурун Чаймаа. Сегодня он в составе команды помогает пожилым и маломобильным людям. Так, в преддверии Дня народного единства добровольцы навестили одинокую 86-летнюю жительницу Томска Галину Лобачь, которую взяли под свое шефство около двух лет назад. Они перенесли дрова со двора в дом, а также помогли по хозяйству.

«В избе всегда холодно, поэтому нужно много дров. Я рада, что второй год мне помогают добровольцы. Поздравляю всех, особенно волонтеров, с Днем народного единства. Спасибо вам», – рассказала местная жительница Галина Лобачь.

В Орловской области участники команды «Молодежки ОНФ» также помогают нуждающимся жителям. В рамках акции «Тележка добра» они развозят бесплатные продуктовые наборы. Так, добровольцы привезли продукты Галине Цирендоржиевой, которая сейчас соблюдает решим самоизоляции. Также они помогли вынести мусор. В составе команды – будущий медик, студент из Йемена Ашраф Алдорий.

«Мне нравится быть волонтером и помогать людям», – сказал Ашраф.

Напомним, в ряде регионов вновь введены ограничительные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией. В некоторых территориях действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет. В связи с этим было принято решение о перезапуске всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.